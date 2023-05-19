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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 15034
Хольштайн Киль
3:4
Конец матча
Санкт-Паули
0'
1:0
28' Пенальти
Скрибски Стивен
1:1
39' Гол
Oladapo Afolayan
45' Желтая карточка
Беккер Тимо
1:2
53' Гол в свои ворота
Валь Хауке
1:3
62' Гол
Дашнер Лукас
65' Желтая карточка
Бартельс Фин
1:4
74' Гол
Пакарада Леарт
77' Желтая карточка
Oladapo Afolayan
2:4
78' Гол
Коменда Марко
87' Вторая желтая карточка
Oladapo Afolayan
3:4
90' Гол
Резе Фабиан
90' Желтая карточка
Пихлер Бенедикт
90'+9

Ход матча

28'
Скрибски Стивен
1:0
39'
1:1
Oladapo Afolayan
(Ирвайн Джексон)
45'
Беккер Тимо
 
53'
1:2
Валь Хауке
62'
1:3
Дашнер Лукас
(Oladapo Afolayan)
65'
Бартельс Фин
 
68'
Пихлер Бенедикт
Тескер Штефан
 
74'
1:4
Пакарада Леарт
(Elias Saad)
75'
Коменда Марко
Скрибски Стивен
 
75'
Порат Финн
Мюлинг Александер
 
77'
 
Oladapo Afolayan
78'
Коменда Марко
(Резе Фабиан)
2:4
79'
 
Меткалф Коннор
Elias Saad
79'
 
Эггештайн Йоханнес
Дашнер Лукас
87'
 
Oladapo Afolayan
88'
Вридт Квази
Бартельс Фин
 
90'
 
Цандер Лука-Милан
Хартель Марсель
90'
Резе Фабиан
(Пихлер Бенедикт)
3:4
90'
 
Байфус Марцель
Салиакас Манолис
90'
Пихлер Бенедикт
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 459 Количество передач 368
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
5
Тескер
Штефан
2
Киркесков
Миккель
16
Зандер
Филипп
8
Мюлинг
Александер
31
Бартельс
Фин
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
7
Скрибски
Стивен
22
Василь
Никола
18
Медич
Яков
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Пакарада
Леарт
17
Oladapo
Afolayan
13
Дашнер
Лукас
26
Elias
Saad
Хольштайн Киль
4-2-3-1
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Хольштайн Киль
Санкт-Паули

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
0:0
ТМК
2:0
Б2
3:0
Б2
3:0
Б2
4:0
Б2
1:1
ТМС
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
3:2
Б2
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Среднее время на гол

60
144

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.79
0.71

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
126

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 15 (2) 0.45
Резе Фабиан 10 (2) 0.3
Вридт Квази 3 0.09
Бартельс Фин 3 0.09
Беккер Тимо 2 0.06
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.06
Фридьонссон Хольмберт 2 0.06
Валь Хауке 2 0.06
Порат Финн 2 0.06
Мюлинг Александер 2 (1) 0.06
Коменда Марко 2 0.06
Холтби Льюис 1 0.03
Зандер Филипп 1 0.03
Арп Янн-Фите 1 0.03
Корб Юлиан 1 0.03
Эррас Патрик 1 0.03
Лоренц Симон 1 0.03
Шульц Марвин 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашнер Лукас 9 0.27
Ирвайн Джексон 8 0.24
Хартель Марсель 5 0.15
Эггештайн Йоханнес 5 0.15
Салиакас Манолис 4 0.12
Медич Яков 4 0.12
Oladapo Afolayan 3 0.09
Меткалф Коннор 3 0.09
Пакарада Леарт 2 (1) 0.06
Смит Эрик 2 0.06
Elias Saad 2 0.06
Отто Давид 2 0.06
Джигала Адам 1 0.03
Аменийдо Этьенн 1 0.03
Немет Давид 1 0.03
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Байфус Марцель 0 0
Матанович Игорь 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валь Хауке 9 0
Эррас Патрик 6 0
Беккер Тимо 6 0
Шульц Марвин 5 0
Порат Финн 5 0
Арп Янн-Фите 5 0
Зандер Филипп 5 0
Киркесков Миккель 4 0
Лоренц Симон 3 0
Скрибски Стивен 2 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Корб Юлиан 2 0
Коменда Марко 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Бартельс Фин 1 0
Холтби Льюис 1 0
Вридт Квази 1 0
Резе Фабиан 1 0
Шрайбер Тим 1 0
Обуз Марвин 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 8 0
Салиакас Манолис 7 0
Oladapo Afolayan 4 1
Смит Эрик 5 0
Пакарада Леарт 4 0
Медич Яков 4 0
Дашнер Лукас 4 0
Меткалф Коннор 4 0
Фазлии Бетим 2 1
Метс Кароль 3 0
Василь Никола 3 0
Отто Давид 3 0
Аремю Афииз 3 0
Матанович Игорь 3 0
Мауридес Жуниор 2 0
Байфус Марцель 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Elias Saad 2 0
Джигала Адам 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Санкт-Паули
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

17
15
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Санкт-Паули
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
2

Волевые поражения

18
21
Хольштайн Киль
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Санкт-Паули
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

23
7

Волевые поражения

35
36

Голы по времени матча

Забито

30
33
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 20
2
7%
2
6%
1-15
5
17%
5
15%
16-30
5
17%
9
27%
31-45
6
20%
3
9%
46-60
7
23%
6
18%
61-75
5
17%
8
24%
76-90

Пропущено

28
26
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
2
7%
4
15%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
8
29%
5
19%
31-45
2
7%
5
19%
46-60
7
25%
1
4%
61-75
6
21%
7
27%
76-90

Забито

23
22
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
9%
3
14%
1-15
5
22%
4
18%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
5
22%
2
9%
46-60
4
17%
5
23%
61-75
3
13%
5
23%
76-90

Пропущено

32
11
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
7
22%
2
18%
1-15
5
16%
2
18%
16-30
4
13%
1
9%
31-45
5
16%
2
18%
46-60
6
19%
2
18%
61-75
5
16%
2
18%
76-90

Забито

53
55
23 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 17
5 Не забивали 8
4
8%
5
9%
1-15
10
19%
9
16%
16-30
9
17%
12
22%
31-45
11
21%
5
9%
46-60
11
21%
11
20%
61-75
8
15%
13
24%
76-90

Пропущено

60
37
29 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 20
9
15%
6
16%
1-15
8
13%
6
16%
16-30
12
20%
6
16%
31-45
7
12%
7
19%
46-60
13
22%
3
8%
61-75
11
18%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0
Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3
Санкт-Паули
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Санкт-Паули

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

2:3
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:3
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
3
10
7
1.5
7
9
3
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
4
8
8
1.5
9
8
4
12
2.5
5
12
1
15
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
26
7
18
15
1.5
16
17
7
26
2.5
8
25
1
32
3.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 33 20 7 6 50 - 29 67
2.
Хайденхайм
 32 17 10 5 63 - 34 61
3.
Гамбург
 32 18 6 8 67 - 44 60
4.
Санкт-Паули
 33 16 9 8 54 - 38 57
5.
Падерборн
 32 16 6 10 66 - 41 54
6.
Фортуна
 32 16 6 10 54 - 40 54
7.
Кайзерслаутерн
 32 11 12 9 47 - 43 45
8.
Ганновер 96
 32 12 7 13 46 - 47 43
9.
Хольштайн Киль
 33 11 10 12 53 - 60 43
10.
Карлсруэ
 32 12 6 14 53 - 52 42
11.
Магдебург
 33 11 7 15 44 - 55 40
12.
Гройтер Фюрт
 32 9 11 12 42 - 48 38
13.
Ганза
 32 11 4 17 30 - 47 37
14.
Айнтрахт Бр
 32 9 9 14 40 - 55 36
15.
Нюрнберг
 32 9 8 15 31 - 49 35
16.
Арминия
 32 9 6 17 48 - 56 33
17.
Ян
 32 7 7 18 30 - 54 28
18.
Зандхаузен
 32 7 7 18 35 - 61 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 17 11 5 1 27 - 13 38
2.
Хайденхайм
 16 11 4 1 40 - 16 37
3.
Падерборн
 16 12 0 4 46 - 19 36
4.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
5.
Санкт-Паули
 16 9 6 1 23 - 10 33
6.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
7.
Гройтер Фюрт
 16 7 7 2 24 - 19 28
8.
Ганновер 96
 16 8 3 5 26 - 21 27
9.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
10.
Кайзерслаутерн
 16 6 6 4 26 - 23 24
11.
Нюрнберг
 16 7 3 6 18 - 17 24
12.
Айнтрахт Бр
 16 7 3 6 22 - 20 24
13.
Хольштайн Киль
 17 6 4 7 29 - 29 22
14.
Магдебург
 16 5 4 7 19 - 22 19
15.
Ян
 16 4 7 5 15 - 25 19
16.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
17.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 16 9 2 5 23 - 16 29
2.
Гамбург
 16 8 3 5 31 - 25 27
3.
Хайденхайм
 16 6 6 4 23 - 18 24
4.
Санкт-Паули
 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
6.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
7.
Магдебург
 17 6 3 8 25 - 33 21
8.
Ганза
 16 6 3 7 14 - 23 21
9.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
10.
Фортуна
 16 5 3 8 19 - 24 18
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 16 4 3 9 23 - 27 15
13.
Арминия
 16 4 3 9 22 - 29 15
14.
Зандхаузен
 16 3 3 10 17 - 29 12
15.
Айнтрахт Бр
 16 2 6 8 18 - 35 12
16.
Нюрнберг
 16 2 5 9 13 - 32 11
17.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
18.
Ян
 16 3 0 13 15 - 29 9
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 24 (6)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Ганза Ферхук Йон 2 9
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Дармштадт Мелем Марвин 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 74'
      Elias Saad сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      74'
      Г О О О О Л - Пакарада Леарт бьет в цель!
    • 68'
      Тескер Штефан уходит с поля. Пихлер Бенедикт выходит вместо него
    • Желтая карточка
      65'
      Бартельс Фин получил желтую карточку от судьи
    • 62'
      Oladapo Afolayan сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      62'
      Г О О О О Л - Дашнер Лукас бьет в цель!
    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Валь Хауке уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Беккер Тимо получил желтую карточку от судьи
    Прогноз на матч от Liveresult
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