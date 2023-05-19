Тур: 33. Стадион: Holstein Stadion. Зрители: 15034
3:4
Конец матча
0'
1:0
28' ПенальтиСкрибски Стивен
1:1
39' ГолOladapo Afolayan
45' Желтая карточкаБеккер Тимо
1:2
53' Гол в свои воротаВаль Хауке
1:3
62' ГолДашнер Лукас
65' Желтая карточкаБартельс Фин
1:4
74' ГолПакарада Леарт
77' Желтая карточкаOladapo Afolayan
2:4
78' ГолКоменда Марко
87' Вторая желтая карточкаOladapo Afolayan
3:4
90' ГолРезе Фабиан
90' Желтая карточкаПихлер Бенедикт
90'+9
Ход матча
28'
1:0
39'
45'
53'
1:2
62'
1:3
65'
74'
1:4
77'
78'
2:4
87'
90'
3:4
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 5
-
9 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
459 Количество передач 368
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
31
Бартельс
Фин
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
26
Elias
Saad
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Вайнер ТимонВратарь
- Защитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
25 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
История личных встреч
Хольштайн Киль
Санкт-Паули
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Среднее время на гол
45
108
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.63
Среднее время на гол
60
144
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
1.79
0.71
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
126
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|15 (2)
|0.45
|Резе Фабиан
|10 (2)
|0.3
|Вридт Квази
|3
|0.09
|Бартельс Фин
|3
|0.09
|Беккер Тимо
|2
|0.06
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.06
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.06
|Валь Хауке
|2
|0.06
|Порат Финн
|2
|0.06
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.06
|Коменда Марко
|2
|0.06
|Холтби Льюис
|1
|0.03
|Зандер Филипп
|1
|0.03
|Арп Янн-Фите
|1
|0.03
|Корб Юлиан
|1
|0.03
|Эррас Патрик
|1
|0.03
|Лоренц Симон
|1
|0.03
|Шульц Марвин
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашнер Лукас
|9
|0.27
|Ирвайн Джексон
|8
|0.24
|Хартель Марсель
|5
|0.15
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.15
|Салиакас Манолис
|4
|0.12
|Медич Яков
|4
|0.12
|Oladapo Afolayan
|3
|0.09
|Меткалф Коннор
|3
|0.09
|Пакарада Леарт
|2 (1)
|0.06
|Смит Эрик
|2
|0.06
|Elias Saad
|2
|0.06
|Отто Давид
|2
|0.06
|Джигала Адам
|1
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Немет Давид
|1
|0.03
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Байфус Марцель
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валь Хауке
|9
|0
|Эррас Патрик
|6
|0
|Беккер Тимо
|6
|0
|Шульц Марвин
|5
|0
|Порат Финн
|5
|0
|Арп Янн-Фите
|5
|0
|Зандер Филипп
|5
|0
|Киркесков Миккель
|4
|0
|Лоренц Симон
|3
|0
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Коменда Марко
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Бартельс Фин
|1
|0
|Холтби Льюис
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Шрайбер Тим
|1
|0
|Обуз Марвин
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|7
|0
|Oladapo Afolayan
|4
|1
|Смит Эрик
|5
|0
|Пакарада Леарт
|4
|0
|Медич Яков
|4
|0
|Дашнер Лукас
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Метс Кароль
|3
|0
|Василь Никола
|3
|0
|Отто Давид
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Матанович Игорь
|3
|0
|Мауридес Жуниор
|2
|0
|Байфус Марцель
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Elias Saad
|2
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Санкт-Паули
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
17
15
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Санкт-Паули
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
2
Волевые поражения
18
21
Хольштайн Киль
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Санкт-Паули
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
23
7
Волевые поражения
35
36
Голы по времени матча
Забито
30
33
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 20
2
7%
2
6%
1-15
5
17%
5
15%
16-30
5
17%
9
27%
31-45
6
20%
3
9%
46-60
7
23%
6
18%
61-75
5
17%
8
24%
76-90
Пропущено
28
26
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
2
7%
4
15%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
8
29%
5
19%
31-45
2
7%
5
19%
46-60
7
25%
1
4%
61-75
6
21%
7
27%
76-90
Забито
23
22
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
9%
3
14%
1-15
5
22%
4
18%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
5
22%
2
9%
46-60
4
17%
5
23%
61-75
3
13%
5
23%
76-90
Пропущено
32
11
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
7
22%
2
18%
1-15
5
16%
2
18%
16-30
4
13%
1
9%
31-45
5
16%
2
18%
46-60
6
19%
2
18%
61-75
5
16%
2
18%
76-90
Забито
53
55
23 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 17
5 Не забивали 8
4
8%
5
9%
1-15
10
19%
9
16%
16-30
9
17%
12
22%
31-45
11
21%
5
9%
46-60
11
21%
11
20%
61-75
8
15%
13
24%
76-90
Пропущено
60
37
29 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 20
9
15%
6
16%
1-15
8
13%
6
16%
16-30
12
20%
6
16%
31-45
7
12%
7
19%
46-60
13
22%
3
8%
61-75
11
18%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0
Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3
Санкт-Паули
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Санкт-Паули
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
2:3
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:3
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
1
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
133
107
79
314
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
134
88
98
412
512
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
267
1815
1617
726
825
132
330
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|24 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|13 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Дармштадт
|Мелем Марвин
|11