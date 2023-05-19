Тур: 33. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor. Зрители: 17650
0'
31' Желтая карточкаГнака Силас
1:0
36' ГолТитц Филлип
45' Желтая карточкаАтик Бариш
71' Желтая карточкаDaniel Elfadli
80' Желтая карточкаШнелльхардт Фабиан
81' Желтая карточкаМелем Марвин
90'+4
Ход матча
31'
36'
1:0
45'
63'
71'
81'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
216 Количество передач 577
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
19
Карич
Эмир
11
Кемпе
Тобиас
28
Босс
Тим
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
-
19 Leon BellЗащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
30 Noah Kruth
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Дармштадт
Магдебург
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|12
|0.36
|Ману Брайдон
|7
|0.21
|Хонзак Матиас
|4
|0.12
|Пфайффер Патрик
|4
|0.12
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.09
|Мелем Марвин
|3
|0.09
|Стожилкович Филип
|3
|0.09
|Бадер Маттиас
|2
|0.06
|Ронштадт Франк
|2
|0.06
|Мюллер Янник
|2
|0.06
|Карич Эмир
|2
|0.06
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.06
|Холланд Фабиан
|1
|0.03
|Сейдель Аарон
|1
|0.03
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Шуэн Марсель
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|10
|0.3
|Атик Бариш
|7
|0.21
|Ито Тацуя
|5
|0.15
|Jason Ceka
|4
|0.12
|Пиччини Кристиано
|4 (1)
|0.12
|Daniel Elfadli
|3
|0.09
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.06
|Конде Амара
|1
|0.03
|Connor Krempicki
|1
|0.03
|Бокхорн Эберт
|1
|0.03
|Кастаньос Люк
|1
|0.03
|Рикманн Юлиан
|1
|0.03
|Шулер Лука
|1
|0.03
|Andreas Mueller
|1
|0.03
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Leon Bell
|0
|0
|Daniel Heber
|0
|0
|Kai Bruenker
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелем Марвин
|11
|0
|Холланд Фабиан
|10
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|1
|Ману Брайдон
|4
|1
|Гьясула Клаус
|3
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|4
|0
|Мюллер Янник
|4
|0
|Сейдель Аарон
|4
|0
|Титц Филлип
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Бадер Маттиас
|2
|1
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Шуэн Марсель
|3
|0
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Конде Амара
|7
|0
|Leon Bell
|6
|0
|Daniel Heber
|4
|1
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Эль-Ханкури Мохамед
|5
|0
|Daniel Elfadli
|5
|0
|Бокхорн Эберт
|4
|0
|Jason Ceka
|4
|0
|Биттрофф Александер
|3
|0
|Гнака Силас
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|3
|0
|Andreas Mueller
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|1
|Connor Krempicki
|2
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Kai Bruenker
|2
|0
|Зехельманн Тим
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Рикманн Юлиан
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Магдебург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
6
11
Дармштадт
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Магдебург
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
9
14
Волевые поражения
19
14
Дармштадт
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
27% (9)
27% (9)
Магдебург
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
13
22
Волевые поражения
25
25
Голы по времени матча
Забито
27
27
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
5
19%
5
19%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
4
15%
6
22%
61-75
4
15%
5
19%
76-90
Пропущено
13
31
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
2
15%
4
13%
1-15
1
8%
2
6%
16-30
4
31%
5
16%
31-45
2
15%
3
10%
46-60
1
8%
11
35%
61-75
3
23%
6
19%
76-90
Забито
21
19
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
5
24%
0
0%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
5
26%
31-45
6
29%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
6
29%
5
26%
76-90
Пропущено
18
22
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
17%
2
9%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
6
33%
6
27%
76-90
Забито
48
46
24 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 29
21 Забивали первыми 14
5 Не забивали 8
10
21%
5
11%
1-15
7
15%
4
9%
16-30
7
15%
8
17%
31-45
10
21%
8
17%
46-60
4
8%
11
24%
61-75
10
21%
10
22%
76-90
Пропущено
31
53
14 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 27
5
16%
6
11%
1-15
3
10%
5
9%
16-30
6
19%
10
19%
31-45
3
10%
7
13%
46-60
5
16%
13
25%
61-75
9
29%
29%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1
Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1
Магдебург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2
Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3
Результаты матчей
Дармштадт
Магдебург
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
7 раз 41%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
2
11 раз 33%
0
4 раза 12%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
124
98
511
116
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
116
610
98
313
413
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
2310
1518
1419
429
627
231
132
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|24 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|13 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Дармштадт
|Мелем Марвин
|11