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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 17650
Дармштадт
1:0
Конец матча
Магдебург
0'
31' Желтая карточка
Гнака Силас
1:0
36' Гол
Титц Филлип
45' Желтая карточка
Атик Бариш
71' Желтая карточка
Daniel Elfadli
80' Желтая карточка
Шнелльхардт Фабиан
81' Желтая карточка
Мелем Марвин
90'+4

Ход матча

31'
 
Гнака Силас
36'
Титц Филлип
(Кемпе Тобиас)
1:0
45'
 
Атик Бариш
46'
 
Ито Тацуя
Leon Bell
62'
 
Ульманн Максимилиан
Гнака Силас
63'
 
Шулер Лука
Атик Бариш
70'
Хонзак Матиас
Стожилкович Филип
 
71'
 
Daniel Elfadli
79'
Ридель Клеменс
Кемпе Тобиас
 
80'
Шнелльхардт Фабиан
 
81'
Мелем Марвин
 
85'
 
Пиччини Кристиано
Daniel Elfadli
85'
 
Kai Bruenker
Эль-Ханкури Мохамед
88'
Ишервуд Томас
Шнелльхардт Фабиан
 
88'
Беннеттс Кинан
Титц Филлип
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 216 Количество передач 577
  • 32 Владение мячом, % 68
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
23
Гьясула
Клаус
4
Циммерман
Кристоф
19
Карич
Эмир
32
Холланд
Фабиан
8
Шнелльхардт
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
9
Титц
Филлип
40
Стожилкович
Филип
28
Босс
Тим
7
Бокхорн
Эберт
5
Лоуренс
Джеймс
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
25
Гнака
Силас
6
Daniel
Elfadli
29
Конде
Амара
10
Jason
Ceka
11
Эль-Ханкури
Мохамед
23
Атик
Бариш
Дармштадт
3-4-1-2
Магдебург
4-3-3

История личных встреч

Дармштадт
Магдебург

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
0:1
К
2:3
Б2
0:1
Б2
3:1
К
0:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 12 0.36
Ману Брайдон 7 0.21
Хонзак Матиас 4 0.12
Пфайффер Патрик 4 0.12
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.09
Мелем Марвин 3 0.09
Стожилкович Филип 3 0.09
Бадер Маттиас 2 0.06
Ронштадт Франк 2 0.06
Мюллер Янник 2 0.06
Карич Эмир 2 0.06
Вильхельмссон Оскар 2 0.06
Холланд Фабиан 1 0.03
Сейдель Аарон 1 0.03
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Шуэн Марсель 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 10 0.3
Атик Бариш 7 0.21
Ито Тацуя 5 0.15
Jason Ceka 4 0.12
Пиччини Кристиано 4 (1) 0.12
Daniel Elfadli 3 0.09
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.06
Конде Амара 1 0.03
Connor Krempicki 1 0.03
Бокхорн Эберт 1 0.03
Кастаньос Люк 1 0.03
Рикманн Юлиан 1 0.03
Шулер Лука 1 0.03
Andreas Mueller 1 0.03
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Leon Bell 0 0
Daniel Heber 0 0
Kai Bruenker 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелем Марвин 11 0
Холланд Фабиан 10 0
Пфайффер Патрик 6 1
Ману Брайдон 4 1
Гьясула Клаус 3 1
Шнелльхардт Фабиан 4 0
Мюллер Янник 4 0
Сейдель Аарон 4 0
Титц Филлип 4 0
Карич Эмир 4 0
Бадер Маттиас 2 1
Кемпе Тобиас 3 0
Шуэн Марсель 3 0
Циммерман Кристоф 3 0
Стожилкович Филип 2 0
Вильхельмссон Оскар 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Брунст Александер 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Конде Амара 7 0
Leon Bell 6 0
Daniel Heber 4 1
Лоуренс Джеймс 2 2
Эль-Ханкури Мохамед 5 0
Daniel Elfadli 5 0
Бокхорн Эберт 4 0
Jason Ceka 4 0
Биттрофф Александер 3 0
Гнака Силас 3 0
Квартенг Мориц-Брони 3 0
Andreas Mueller 3 0
Пиччини Кристиано 1 1
Connor Krempicki 2 0
Райманн Доминик 2 0
Kai Bruenker 2 0
Зехельманн Тим 2 0
Шулер Лука 2 0
Кастаньос Люк 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Рикманн Юлиан 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Магдебург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

6
11
Дармштадт
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Магдебург
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

9
14

Волевые поражения

19
14
Дармштадт
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
27% (9)
27% (9)
Магдебург
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

13
22

Волевые поражения

25
25

Голы по времени матча

Забито

27
27
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
5
19%
5
19%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
4
15%
6
22%
61-75
4
15%
5
19%
76-90

Пропущено

13
31
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
2
15%
4
13%
1-15
1
8%
2
6%
16-30
4
31%
5
16%
31-45
2
15%
3
10%
46-60
1
8%
11
35%
61-75
3
23%
6
19%
76-90

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
5
24%
0
0%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
5
26%
31-45
6
29%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
6
29%
5
26%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
17%
2
9%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
6
33%
6
27%
76-90

Забито

48
46
24 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 29
21 Забивали первыми 14
5 Не забивали 8
10
21%
5
11%
1-15
7
15%
4
9%
16-30
7
15%
8
17%
31-45
10
21%
8
17%
46-60
4
8%
11
24%
61-75
10
21%
10
22%
76-90

Пропущено

31
53
14 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 27
5
16%
6
11%
1-15
3
10%
5
9%
16-30
6
19%
10
19%
31-45
3
10%
7
13%
46-60
5
16%
13
25%
61-75
9
29%
29%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1
Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1
Магдебург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2
Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3

Результаты матчей

Дармштадт
Магдебург

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
7 раз 41%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
2
11 раз 33%
0
4 раза 12%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
4
9
8
1.5
5
11
1
16
2.5
2
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
6
6
10
1.5
9
8
3
13
2.5
4
13
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
23
10
15
18
1.5
14
19
4
29
2.5
6
27
2
31
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 33 20 7 6 50 - 29 67
2.
Хайденхайм
 32 17 10 5 63 - 34 61
3.
Гамбург
 32 18 6 8 67 - 44 60
4.
Санкт-Паули
 33 16 9 8 54 - 38 57
5.
Падерборн
 32 16 6 10 66 - 41 54
6.
Фортуна
 32 16 6 10 54 - 40 54
7.
Кайзерслаутерн
 32 11 12 9 47 - 43 45
8.
Ганновер 96
 32 12 7 13 46 - 47 43
9.
Хольштайн Киль
 33 11 10 12 53 - 60 43
10.
Карлсруэ
 32 12 6 14 53 - 52 42
11.
Магдебург
 33 11 7 15 44 - 55 40
12.
Гройтер Фюрт
 32 9 11 12 42 - 48 38
13.
Ганза
 32 11 4 17 30 - 47 37
14.
Айнтрахт Бр
 32 9 9 14 40 - 55 36
15.
Нюрнберг
 32 9 8 15 31 - 49 35
16.
Арминия
 32 9 6 17 48 - 56 33
17.
Ян
 32 7 7 18 30 - 54 28
18.
Зандхаузен
 32 7 7 18 35 - 61 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 17 11 5 1 27 - 13 38
2.
Хайденхайм
 16 11 4 1 40 - 16 37
3.
Падерборн
 16 12 0 4 46 - 19 36
4.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
5.
Санкт-Паули
 16 9 6 1 23 - 10 33
6.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
7.
Гройтер Фюрт
 16 7 7 2 24 - 19 28
8.
Ганновер 96
 16 8 3 5 26 - 21 27
9.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
10.
Кайзерслаутерн
 16 6 6 4 26 - 23 24
11.
Нюрнберг
 16 7 3 6 18 - 17 24
12.
Айнтрахт Бр
 16 7 3 6 22 - 20 24
13.
Хольштайн Киль
 17 6 4 7 29 - 29 22
14.
Магдебург
 16 5 4 7 19 - 22 19
15.
Ян
 16 4 7 5 15 - 25 19
16.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
17.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 16 9 2 5 23 - 16 29
2.
Гамбург
 16 8 3 5 31 - 25 27
3.
Хайденхайм
 16 6 6 4 23 - 18 24
4.
Санкт-Паули
 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
6.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
7.
Магдебург
 17 6 3 8 25 - 33 21
8.
Ганза
 16 6 3 7 14 - 23 21
9.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
10.
Фортуна
 16 5 3 8 19 - 24 18
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 16 4 3 9 23 - 27 15
13.
Арминия
 16 4 3 9 22 - 29 15
14.
Зандхаузен
 16 3 3 10 17 - 29 12
15.
Айнтрахт Бр
 16 2 6 8 18 - 35 12
16.
Нюрнберг
 16 2 5 9 13 - 32 11
17.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
18.
Ян
 16 3 0 13 15 - 29 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 24 (6)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 13 (2)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Ганза Ферхук Йон 2 9
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Дармштадт Мелем Марвин 11
Весь список
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