Тур: 8.
0'
0:1
17' ГолЭнглунд Лео
19' Желтая карточкаЗеттерстрём Александр
25' Желтая карточкаРедин Понтус
47' Желтая карточкаЭдквист Адриан
1:1
51' ГолPontus Jonsson1
67' Вторая желтая карточкаЗеттерстрём Александр
89' Желтая карточкаЭнглунд Лео
90' Желтая карточкаAndre Bernardini
90'+7
Ход матча
17'
0:1
25'
47'
51'
89'
90'
24
Рафаэль
Йорк
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Браге
Гефле
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
4
1.29
Среднее время на гол
22
70
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.29
2
Среднее время на гол
70
45
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.63
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samouil Izountouemoi
|3
|0.38
|Берггрен Густав
|2
|0.25
|Хеллберг Сет
|2
|0.25
|Pontus Jonsson1
|1
|0.13
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
|Ieltsin Camoes
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|2
|0.25
|Лундин Антон
|1
|0.13
|Эдквист Адриан
|1
|0.13
|Рафаэль Йорк
|1
|0.13
|Лундин Оскар
|1
|0.13
|Constantino Capotondi
|1
|0.13
|Antonio Yakoub
|1
|0.13
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|1
|1
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Редин Понтус
|2
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Хеллберг Сет
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
|Henry Sletsjoee
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|4
|0
|Лундин Оскар
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Энглунд Лео
|1
|0
|Аспгрен Кристоффер
|1
|0
|Рафаэль Йорк
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Antonio Yakoub
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Браге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гефле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Браге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гефле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
2
5
Браге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гефле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0
Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Эргрюте - Браге 4:0
Гефле
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1
Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру Сюрианска 2:0
Результаты матчей
Браге
Гефле
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Браге
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
26
17
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Гефле
|Эдквист Адриан
|4