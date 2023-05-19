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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 8.
Браге
1:1
Конец матча
Гефле
0'
0:1
17' Гол
Энглунд Лео
19' Желтая карточка
Зеттерстрём Александр
25' Желтая карточка
Редин Понтус
47' Желтая карточка
Эдквист Адриан
1:1
51' Гол
Pontus Jonsson1
67' Вторая желтая карточка
Зеттерстрём Александр
89' Желтая карточка
Энглунд Лео
90' Желтая карточка
Andre Bernardini
90'+7
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
5
Редин
Понтус
2
Зеттерстрём
Александр
4
Malte
Persson
21
Henry
Sletsjoee
8
Хеллберг
Сет
10
Берггрен
Густав
11
Johan
Arvidsson
12
Ieltsin
Camoes
16
Samouil
Izountouemoi
13
Уоллиндер
Робин
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
24
Рафаэль
Йорк
8
Лундин
Антон
44
Iu
Ranera
6
Лундин
Оскар
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
Браге
4-3-3
Гефле
5-4-1

История личных встреч

Браге
Гефле

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
2:1
С
0:2
С
4:2
ТМК
0:0
ТМК
1:2
ТМС
0:2
ТМС
1:1
ТМС
5:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

4
1.29

Среднее время на гол

22
70

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.29
2

Среднее время на гол

70
45

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.63
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samouil Izountouemoi 3 0.38
Берггрен Густав 2 0.25
Хеллберг Сет 2 0.25
Pontus Jonsson1 1 0.13
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0
Ieltsin Camoes 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 2 0.25
Лундин Антон 1 0.13
Эдквист Адриан 1 0.13
Рафаэль Йорк 1 0.13
Лундин Оскар 1 0.13
Constantino Capotondi 1 0.13
Antonio Yakoub 1 0.13
Аспгрен Кристоффер 0 0
Sebastian Friman 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 1 1
Samouil Izountouemoi 2 0
Редин Понтус 2 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Хеллберг Сет 1 0
Jacob Stensson 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0
Henry Sletsjoee 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 4 0
Лундин Оскар 3 0
Лундин Антон 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Энглунд Лео 1 0
Аспгрен Кристоффер 1 0
Рафаэль Йорк 1 0
Kevin Persson 1 0
Nils Eriksson 1 0
Antonio Yakoub 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Браге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гефле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Браге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гефле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

2
5
Браге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гефле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0
Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Эргрюте - Браге 4:0
Гефле
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1
Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру Сюрианска 2:0

Результаты матчей

Браге
Гефле

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Браге
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Эстер
 8 5 1 2 19 - 11 16
3.
Вестерос
 7 4 2 1 10 - 3 14
4.
Утсиктенс
 7 4 2 1 13 - 7 14
5.
Эстерсунд
 7 3 3 1 10 - 6 12
6.
Гефле
 8 3 2 3 9 - 9 11
7.
Браге
 8 3 2 3 8 - 10 11
8.
Ландскруна
 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Йёнчёпинг
 7 2 4 1 14 - 13 10
10.
Сундсвалль
 8 3 1 4 12 - 16 10
11.
Эребру
 7 2 3 2 5 - 6 9
12.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 2 3 7 - 12 8
13.
Треллеборг
 7 2 0 5 9 - 13 6
14.
Эргрюте
 7 0 5 2 7 - 10 5
15.
Хельсинборг
 7 1 1 5 4 - 8 4
16.
Сковде АИК
 7 0 2 5 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Ландскруна
 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Йёнчёпинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Эстер
 4 2 0 2 9 - 5 6
8.
Треллеборг
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Вестерос
 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Сундсвалль
 5 1 1 3 7 - 11 4
14.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
16.
Сковде АИК
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
ГАИС
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Эребру
 3 1 1 1 2 - 4 4
8.
Гефле
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Браге
 4 1 1 2 3 - 7 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
11.
Йёнчёпинг
 3 0 3 0 8 - 8 3
12.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Ландскруна
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Хельсинборг
 4 0 1 3 2 - 5 1
15.
Треллеборг
 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Сковде АИК
 4 0 0 4 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Гефле Эдквист Адриан 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      47'
      Эдквист Адриан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Johan Arvidsson уходит с поля. Pontus Jonsson выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      28'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Редин Понтус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Зеттерстрём Александр получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Энглунд Лео бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Браге 1:1 Гефле онлайн

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