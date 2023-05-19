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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 33300 Главный судья: Данкерт Бастиан
Фрайбург
1:0
Второй тайм: 73'
Вольфсбург
0'
31' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
39' Желтая карточка
Винд Йонас
54' Желтая карточка
Виммер Патрик
67' Желтая карточка
Ван де Вен Микки
1:0
71' Гол

Ход матча

31'
Шаллаи Роланд
 
39'
 
Винд Йонас
54'
 
Виммер Патрик
57'
 
Вальдшмидт Лука
Виммер Патрик
67'
 
Ван де Вен Микки
71'
Петерсен Нильс
Доан Рицу
 
71'
Гюнтер Кристиан
Вайсхаупт Ноа
 
71'
Кюблер Лукас
Шмидт Кеннет
 
71'
1:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 227 Количество передач 262
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 135
Фрайбург 67.4% (91)
X 22.2% (30)
Вольфсбург 10.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Вольфсбург
3.50
4.70
5.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Флеккен
Марк
35
Шмидт
Кеннет
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
22
Шаллаи
Роланд
33
Вайсхаупт
Ноа
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
1
Кастельс
Коэн
3
Борнаув
Себастьян
29
Гилавоги
Жошуа
5
Ван
де
Вен
Микки
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
16
Каминьски
Якуб
39
Виммер
Патрик
23
Винд
Йонас
Фрайбург
3-4-2-1
Вольфсбург
3-5-2

История личных встреч

Фрайбург
Вольфсбург

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

26 матчей

34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Б
6:0
Б
3:2
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:3
К
1:0
Б
3:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:3
Б
2:5
Б
0:2
Б
3:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:2

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.42
1.29

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

45
40

Голов в среднем за матч

1.73
1.54

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

52
58

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 14 (7) 0.42
Грегорич Михаэль 10 0.3
Доан Рицу 5 0.15
Хёлер Лукас 5 0.15
Гинтер Маттиас 4 0.12
Кюблер Лукас 2 0.06
Кьере Даниэль-Кофи 2 0.06
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Шаллаи Роланд 1 0.03
Чон У-Ён II 1 0.03
Гульде Мануэль 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Рохль Мерлин 0 0
Вайсхаупт Ноа 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герхардт Янник 6 0.18
Винд Йонас 6 0.18
Баку Ридле 5 0.15
Арнольд Максимилиан 5 (3) 0.15
Мармуш Омар 5 0.15
Виммер Патрик 4 0.12
Сванберг Маттиас 4 0.12
Нмеча Лукас 4 0.12
Вальдшмидт Лука 4 (1) 0.12
Нмеча Феликс 3 0.09
Каминьски Якуб 3 0.09
Паредес Кевин 1 0.03
Ван де Вен Микки 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Борнаув Себастьян 1 0.03
Лакруа Максанс 1 0.03
Отавио Пауло 0 0
Кастельс Коэн 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 9 0
Грегорич Михаэль 6 0
Шаллаи Роланд 6 0
Гюнтер Кристиан 5 0
Эггештайн Максимилиан 5 0
Сильдиллия Килианн 3 1
Кристиан Штрайх 3 1
Кайтель Янник 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Доан Рицу 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Грифо Винченцо 2 0
Кьере Даниэль-Кофи 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Петерсен Нильс 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борнаув Себастьян 7 0
Виммер Патрик 7 0
Отавио Пауло 7 0
Баку Ридле 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Ван де Вен Микки 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Сванберг Маттиас 4 0
Нмеча Лукас 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Нико Ковач 2 0
Герхардт Янник 2 0
Мармуш Омар 2 0
Паредес Кевин 2 0
Фишер Килиан 2 0
Винд Йонас 1 0
Лакруа Максанс 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Вольфсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

4
3
Фрайбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Вольфсбург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

18
31
Фрайбург
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)
Вольфсбург
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

28
13

Волевые поражения

22
34

Голы по времени матча

Забито

26
21
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
6
23%
3
14%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
7
27%
5
24%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
5
19%
4
19%
76-90

Пропущено

13
23
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
1
8%
6
26%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
2
15%
2
9%
61-75
5
38%
5
22%
76-90

Забито

22
36
5 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
1
5%
9
25%
1-15
1
5%
4
11%
16-30
3
14%
7
19%
31-45
8
36%
2
6%
46-60
7
32%
2
6%
61-75
2
9%
12
33%
76-90

Пропущено

29
20
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
10%
4
20%
1-15
3
10%
7
35%
16-30
5
17%
3
15%
31-45
8
28%
1
5%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
7
24%
3
15%
76-90

Забито

48
57
18 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 16
7 Не забивали 9
7
15%
12
21%
1-15
4
8%
6
11%
16-30
7
15%
11
19%
31-45
15
31%
7
12%
46-60
8
17%
5
9%
61-75
7
15%
16
28%
76-90

Пропущено

42
43
14 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
3
7%
6
14%
1-15
5
12%
11
26%
16-30
6
14%
9
21%
31-45
11
26%
5
12%
46-60
5
12%
4
9%
61-75
12
29%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1
Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5
Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0

Результаты матчей

Фрайбург
Вольфсбург

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
0
7 раз 22%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
2
11 раз 34%
0
9 раз 28%
1
5 раз 16%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
12
4
3
13
2.5
4
12
2
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
6
10
2
14
2.5
3
13
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
23
9
15
17
1.5
18
14
5
27
2.5
7
25
3
29
3.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 32 20 8 4 89 - 34 68
2.
Боруссия Д
 Заявка 32 21 4 7 78 - 42 67
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 32 18 6 8 57 - 38 60
4.
Фрайбург
 1:0 Заявка 33 17 8 8 49 - 42 59
5.
Унион Берлин
 Заявка 32 17 8 7 48 - 34 59
6.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 33 13 10 10 56 - 45 49
7.
Байер Л
 Заявка 32 14 7 11 55 - 44 49
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 32 12 10 10 54 - 49 46
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 32 10 9 13 48 - 53 39
12.
Вердер
 Заявка 32 10 5 17 50 - 62 35
13.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 32 9 5 18 43 - 54 32
15.
Бохум
 Заявка 32 9 4 19 36 - 71 31
16.
Шальке 04
 Заявка 32 7 9 16 31 - 65 30
17.
Штутгарт
 Заявка 32 6 11 15 40 - 55 29
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 16 14 1 1 53 - 15 43
2.
Бавария
 Заявка 16 11 5 0 52 - 14 38
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 12 2 2 34 - 16 38
4.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
5.
Фрайбург
 1:0 Заявка 17 10 4 3 27 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
14.
Штутгарт
 Заявка 16 5 5 6 22 - 21 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 1:0 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 0:1 Заявка 17 7 3 7 23 - 22 24
5.
Байер Л
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
6.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 16 5 4 7 25 - 35 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 16 1 6 9 17 - 35 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    75'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ПЕТЕРСЕН!!! Шаллаи справа прострелил к воротам. Хёлер по мячу не попал, а Петерсен с линии вратарской площади пробил точно.
  • Офсайд
    73'
    Петерсен забрался в офсайд.
  • Описание гола
    71'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ГЮНТЕР!!! Шаллаи справа продвинулся в центр и сделал пас на Гюнтера, после удара которого мяч пропал в ногу Борнауву и перелетел через падавшего в угол Кастельса.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Фрайбурга": вместо Кеннета Шмидта на поле вышел Лукас Кюблер.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Фрайбурга": вместо Ноа Вайсхаупта на поле вышел Кристиан Гюнтер.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Фрайбурга": вместо Рицу Доана на поле вышел Нильс Петерсен.
  • Опасный момент
    69'
    После навеса слева Линхарт головой пробил по воротам. Кастельс верно занял позицию и мяч поймал.
  • Угловой
    68'
    Грифо от углового флага навесил к дальней штанге, где гости  мяч выбили.
  • 67'
    Грифо справа со штрафного навесил к ближней штанге, где Арнольд выбил мяч за пределы поля.
  • Желтая карточка
    66'
    Ван де Вен на фланге сбил Шаллаи и получил жёлтую карточку.
  • 65'
    Пас Каминьски слева к воротам получился неточным. Флеккен спокойно забрал мяч в руки.
  • Угловой
    64'
    От углового флага Арнольд навесил к одиннадцатиметровой отметке, где партнёры выиграть борьбу вверху не смогли.
  • 63'
    Арнольд слева со штрафного навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.
  • Фол, нарушение
    62'
    Хёлер на фланге "снёс" Арнольда.
  • 61'
    Баку справа прорвался в чужую штрафную площадь, но его подачу к воротам соперники перехватили.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      60'
      Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Патрика Виммера на поле вышел Лука Вальдшмидт.
    • Офсайд
      59'
      Грифо оказался в офсайде.
    • Угловой
      58'
      Грифо от углового флага навесил на Шаллаи, чей удар отразил Кастельс.
    • 57'
      Использовали зрители какие-то элементы пиротехники. Поле сверху затянуто дымом.
    • 56'
      Доан слева со штрафного направил мяч к дальней штанге, где после небольшого касания Гилавоги не смог сыграть Гинтер.
    • Желтая карточка
      55'
      А вот следующий фол Виммера на фланге против Вайсхаупта арбитр оценил уже жёлтой карточкой.
    • Фол, нарушение
      54'
      Виммер у чужой штрафной площади сбил Вайсхаупта.
    • 53'
      Передачу Арнодльда по центру на ход Виммеру перехватил Флеккен, выскочивший за пределы штрафной площади и сыгравший ногами.
    • 52'
      После рикошета слева мяч отскочил в штрафную площадь на Винда, чей удар заблокировал Шмидт.
    • Фол, нарушение
      51'
      Хёлер у чужой штрафной площади попал по ногам Ван де Вену.
    • Угловой
      50'
      Виммер от углового флага навесил к дальней штанге, где Нмеча в высоком прыжке не достал мяч головой.
    • Опасный момент
      49'
      Нмеча слева с восемнадцати метров с небольшим рикошетом пробил немного выше перекладины.
    • 48'
      Флеккен неудачно прокатился по газону, забирая мяч в руки, и врезался головой в колено Вайсхаупту.
    • 47'
      У Виммера по центру не прошёл заброс в штрафную площадь, а Шаллаи сыграл на вынос.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм во Фрайбург-им-Брайсгау!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Фрайбург" - "Вольфсбург" - 0:0.
    • Фол, нарушение
      45'
      Шаллаи у чужой штрафной площади сбил Виммера.
    • 45'
      Шаллаи слева навесил к дальней штанге, где Доан в верховой борьбе не смог опередить Ван де Вена.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Данкерт в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Баку на фланге сбил Вайсхаупта.
    • 44'
      Небольшое территориальное преимущество в первом тайме на стороне "Вольфсбурга". Гости больше контролируют мяч, но делают это неспешно и не доводят свои атаки до ударов по воротам. Красно-белые быстрее доставляют мяч вперёд и чаще бьют по воротам.
    • 43'
      Прострел Нмечи справа к воротам перехватил Хёфлер.
    • Фол, нарушение
      42'
      Хёфлер в центральном круге сбил Нмечу.
    • Желтая карточка
      41'
      Винд в центре поля руками остановил Грифо и получил жёлтую карточку.
    • 40'
      Виммер справа в штрафную площади получил мяч, но его прострел к воротам заблокировал Шмидт.
    • 39'
      Виммер слева с двадцати восьми метров пробил правее ворот.
    • 38'
      Шалали справа исполнил перевод налево на Грифо. Винченцо останови мяч и очень неудачно пробил в сторону ворот  с девяти метров.
    • 37'
      Подача Баку справа получилась высокой и точно в руки Флеккену.
    • 36'
      Шаллаи справа неудачно сыграл при приёме мяча, чем быстро и аккуратно воспользовался Каминьски.
    • 34'
      "Вольфсбург" решил покатать мяч на чужой половине поля. Всё происходит далеко от штрафной площади хозяев.
    • Желтая карточка
      33'
      А вот и первая жёлтая карточка. Шаллаи у центрального круга ударил по ногам Нмечу и увидел перед собой картонный прямоугольник.
    • Судья
      32'
      Арнольд с Хёлером потолкались лбами в центре поля. Снова вмешательство арбитра произошло быстро и страсти улеглись.
    • Фол, нарушение
      31'
      Хёфлер в центре поля попал по ноге Нмече.
    • 30'
      Линхарт у чужой штрафной площади сыграл на подборе и с лёта с двадцати пяти метров пробил немного левее ворот.
    • 29'
      Навес Шаллаи справа к дальней штанге получилась слишком сильной. Навес Доана слева перехватил Гилавоги.
    • 28'
      К середине тайма стало больше контактной борьбы. Заметно прибавилось фолов, но всё проходит без предъявления карточек.
    • Фол, нарушение
      27'
      Виммер на чужой половине поля опасно сыграл против Вайсхаупта, чем едва не спровоцировал потасовку. Арбитр сумел быстро погасить страсти на поле.
    • 26'
      Грифо по центру попытался убежать один на один с голкипером, но его настиг Борнаув и не позволил пробить по воротам.
    • Фол, нарушение
      25'
      Баку у чужой штрафной площади уложил на газон Вайсхаупта.
    • Фол, нарушение
      24'
      Доан у чужой штрафной площади попал по ногам Арнольду.
    • 23'
      Прострел Шаллаи справа от бровки дошёл до Хёлера, который в касание с двенадцати метров пробил в Кастельса. Хозяева прибавляют в количестве ударов в створ ворот.
    • Фол, нарушение
      22'
      У центрального круга Нмече мяч угодил в руку.
    • 21'
      Хёфлер отметился слишком сильной подачей слева к дальней штанге. Мяч улетел за пределы поля.
    • 20'
      Баку на фланге в подкате чисто выбил мяч у Вайсхаупта.
    • 19'
      Каминьски слева сместился чуть к центру и  сделал заброс к дальней штанге. Нмеча устремился к падающему мячу, но удар с лёта у него не получился опасным.
    • 18'
      Удар Доана головой по воротам после навеса слева получился слабым. Кастельс спокойно поймал мяч.
    • 17'
      Шаллаи справа в штрафной площади получил мяч и прострелил в центр на Доана, чей удар с двенадцати метров заблокировал Нмеча.
    • Фол, нарушение
      16'
      Виммер перед чужой штрафной площадью попал в подкате по ногам Линхарту.
    • 15'
      Грифо слева получил мяч, продвинулся вперёд, вошёл в штрафную площадь и низом пробил по центру ворот. Кастельс вовремя сложился и забрал мяч руками. Это был первый удар в створ ворот.
    • 14'
      Эггештайн справа с двадцати трёх метров пробил левее ворот. Отметим только факт первого дальнего удара в сторону ворот.
    • 13'
      Виммер не позволил Вайсхаупту слева навесить к воротам.
    • Фол, нарушение
      12'
      Каминьским у центрального круга прихватил руками за плечи Шаллаи.
    • 11'
      Каминьски слева попытался обыграться с Виндом, но Йонас отправил мяч за пределы поля.
    • 10'
      Нмеча справа раскачал Грифо, но по бровке прорваться вперёд не решился.
    • 8'
      В центре поля команды ведут позиционную борьбу. До плотных единоборств не доходит дело.
    • 7'
      Шаллаи справа откликнулся на длинный заброс вперёд, но его передачу к воротам соперники заблокировали.
    • 6'
      Баку справа не решился идти вперёд и гости перевели мяч налево.
    • 5'
      Обмениваются атаками команды в первые минуты встречи. Пока всё проходит без попыток ударов по воротам.
    • Угловой
      4'
      Хёлер заработал угловой удар для хозяев, а исполнил его Доан. Навес к ближней штанге ударом  по воротам не завершился.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой удар в матче заработали гости. Арнольд навесил навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Хёфлер.
    • 2'
      "Фрайбург" играет в красной форме с тонкими белыми вертикальными полосками на футболке, "Вольфсбург" - в тёмно-зелёной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Европа-парк-Штадионе"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Вольфсбург

    Исход игры
    Фрайбург
    67.4% (91)
    Ничья
    22.2% (30)
    Вольфсбург
    10.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.35% (86)
    Меньше
    30.65% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    83.06% (103)
    Нет
    16.94% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    45.9% (62)
    1:1 Ничья
    12.6% (17)
    1:0 Фрайбург
    10.4% (14)
    2:2 Ничья
    7.4% (10)
    1:2 Вольфсбург
    5.2% (7)
    3:1 Фрайбург
    3% (4)
    0:1 Вольфсбург
    2.2% (3)
    2:0 Фрайбург
    2.2% (3)
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    Фрайбург
    Вольфсбург
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