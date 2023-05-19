Тур: 33. Стадион: Европа-парк-Штадион. Зрители: 33300 Главный судья: Данкерт Бастиан
1:0
Второй тайм: 73'
0'
31' Желтая карточкаШаллаи Роланд
39' Желтая карточкаВинд Йонас
54' Желтая карточкаВиммер Патрик
67' Желтая карточкаВан де Вен Микки
Ход матча
31'
39'
54'
67'
71'
1:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 0
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
227 Количество передач 262
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Флеккен
Марк
35
Шмидт
Кеннет
42
Доан
Рицу
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
23
Винд
Йонас
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
35 Шмидт КеннетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-Ён IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Мармуш ОмарНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрайбург
Вольфсбург
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
26 матчей
34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.42
1.29
Среднее время на гол
63
70
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
2
1.83
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
45
40
Голов в среднем за матч
1.73
1.54
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
52
58
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|14 (7)
|0.42
|Грегорич Михаэль
|10
|0.3
|Доан Рицу
|5
|0.15
|Хёлер Лукас
|5
|0.15
|Гинтер Маттиас
|4
|0.12
|Кюблер Лукас
|2
|0.06
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0.06
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|Шаллаи Роланд
|1
|0.03
|Чон У-Ён II
|1
|0.03
|Гульде Мануэль
|1
|0.03
|Линхарт Филипп
|1
|0.03
|Шаде Кевин
|1
|0.03
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Рохль Мерлин
|0
|0
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герхардт Янник
|6
|0.18
|Винд Йонас
|6
|0.18
|Баку Ридле
|5
|0.15
|Арнольд Максимилиан
|5 (3)
|0.15
|Мармуш Омар
|5
|0.15
|Виммер Патрик
|4
|0.12
|Сванберг Маттиас
|4
|0.12
|Нмеча Лукас
|4
|0.12
|Вальдшмидт Лука
|4 (1)
|0.12
|Нмеча Феликс
|3
|0.09
|Каминьски Якуб
|3
|0.09
|Паредес Кевин
|1
|0.03
|Ван де Вен Микки
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Борнаув Себастьян
|1
|0.03
|Лакруа Максанс
|1
|0.03
|Отавио Пауло
|0
|0
|Кастельс Коэн
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|9
|0
|Грегорич Михаэль
|6
|0
|Шаллаи Роланд
|6
|0
|Гюнтер Кристиан
|5
|0
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Сильдиллия Килианн
|3
|1
|Кристиан Штрайх
|3
|1
|Кайтель Янник
|4
|0
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Доан Рицу
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Чон У-Ён II
|2
|0
|Петерсен Нильс
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борнаув Себастьян
|7
|0
|Виммер Патрик
|7
|0
|Отавио Пауло
|7
|0
|Баку Ридле
|6
|0
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Ван де Вен Микки
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Нмеча Лукас
|3
|0
|Нмеча Феликс
|3
|0
|Нико Ковач
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Фишер Килиан
|2
|0
|Винд Йонас
|1
|0
|Лакруа Максанс
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Вольфсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
4
3
Фрайбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Вольфсбург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
18
31
Фрайбург
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)
Вольфсбург
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
28
13
Волевые поражения
22
34
Голы по времени матча
Забито
26
21
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
6
23%
3
14%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
7
27%
5
24%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
5
19%
4
19%
76-90
Пропущено
13
23
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
1
8%
6
26%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
2
15%
2
9%
61-75
5
38%
5
22%
76-90
Забито
22
36
5 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
1
5%
9
25%
1-15
1
5%
4
11%
16-30
3
14%
7
19%
31-45
8
36%
2
6%
46-60
7
32%
2
6%
61-75
2
9%
12
33%
76-90
Пропущено
29
20
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
10%
4
20%
1-15
3
10%
7
35%
16-30
5
17%
3
15%
31-45
8
28%
1
5%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
7
24%
3
15%
76-90
Забито
48
57
18 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 16
7 Не забивали 9
7
15%
12
21%
1-15
4
8%
6
11%
16-30
7
15%
11
19%
31-45
15
31%
7
12%
46-60
8
17%
5
9%
61-75
7
15%
16
28%
76-90
Пропущено
42
43
14 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
3
7%
6
14%
1-15
5
12%
11
26%
16-30
6
14%
9
21%
31-45
11
26%
5
12%
46-60
5
12%
4
9%
61-75
12
29%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1
Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5
Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0
Результаты матчей
Фрайбург
Вольфсбург
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
0
7 раз 22%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
2
11 раз 34%
0
9 раз 28%
1
5 раз 16%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
88
124
313
412
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
79
610
214
313
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
239
1517
1814
527
725
329
428
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|89 - 34
|68
|2.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|78 - 42
|67
|3.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|57 - 38
|60
|4.
|1:0 Заявка
|33
|17
|8
|8
|49 - 42
|59
|5.
|Заявка
|32
|17
|8
|7
|48 - 34
|59
|6.
|0:1 Заявка
|33
|13
|10
|10
|56 - 45
|49
|7.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 44
|49
|8.
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|54 - 49
|46
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 49
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|47 - 51
|41
|11.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|48 - 53
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|50 - 62
|35
|13.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|42 - 58
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|43 - 54
|32
|15.
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|36 - 71
|31
|16.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|31 - 65
|30
|17.
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|40 - 55
|29
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|39 - 67
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|53 - 15
|43
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|52 - 14
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|5.
|1:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|0:1 Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 21
|20
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|25 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|0:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|25 - 35
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|17 - 35
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (10)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|13 (4)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Вольфсбург
Исход игры
Фрайбург
67.4% (91)
Ничья
22.2% (30)
Вольфсбург
10.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
69.35% (86)
Меньше
30.65% (38)
Обе команды забьют
Да
83.06% (103)
Нет
16.94% (21)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
45.9% (62)
1:1 Ничья
12.6% (17)
1:0 Фрайбург
10.4% (14)
2:2 Ничья
7.4% (10)
1:2 Вольфсбург
5.2% (7)
3:1 Фрайбург
3% (4)
0:1 Вольфсбург
2.2% (3)
2:0 Фрайбург
2.2% (3)
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