После навеса слева Линхарт головой пробил по воротам. Кастельс верно занял позицию и мяч поймал.

Замена в составе "Фрайбурга": вместо Рицу Доана на поле вышел Нильс Петерсен.

Замена в составе "Фрайбурга": вместо Ноа Вайсхаупта на поле вышел Кристиан Гюнтер.

Замена в составе "Фрайбурга": вместо Кеннета Шмидта на поле вышел Лукас Кюблер.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ГЮНТЕР!!! Шаллаи справа продвинулся в центр и сделал пас на Гюнтера, после удара которого мяч пропал в ногу Борнауву и перелетел через падавшего в угол Кастельса.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ПЕТЕРСЕН!!! Шаллаи справа прострелил к воротам. Хёлер по мячу не попал, а Петерсен с линии вратарской площади пробил точно.

Баку справа прорвался в чужую штрафную площадь, но его подачу к воротам соперники перехватили.

Арнольд слева со штрафного навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.

От углового флага Арнольд навесил к одиннадцатиметровой отметке, где партнёры выиграть борьбу вверху не смогли.

Пас Каминьски слева к воротам получился неточным. Флеккен спокойно забрал мяч в руки.

Ван де Вен на фланге сбил Шаллаи и получил жёлтую карточку.

Грифо справа со штрафного навесил к ближней штанге, где Арнольд выбил мяч за пределы поля.

Грифо от углового флага навесил к дальней штанге, где гости мяч выбили.

Хёлер у чужой штрафной площади попал по ногам Ван де Вену.

После рикошета слева мяч отскочил в штрафную площадь на Винда, чей удар заблокировал Шмидт.

Передачу Арнодльда по центру на ход Виммеру перехватил Флеккен, выскочивший за пределы штрафной площади и сыгравший ногами.

А вот следующий фол Виммера на фланге против Вайсхаупта арбитр оценил уже жёлтой карточкой.

Доан слева со штрафного направил мяч к дальней штанге, где после небольшого касания Гилавоги не смог сыграть Гинтер.

Грифо от углового флага навесил на Шаллаи, чей удар отразил Кастельс.

Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Патрика Виммера на поле вышел Лука Вальдшмидт.

Второй тайм во Фрайбург-им-Брайсгау!

У Виммера по центру не прошёл заброс в штрафную площадь, а Шаллаи сыграл на вынос.

Флеккен неудачно прокатился по газону, забирая мяч в руки, и врезался головой в колено Вайсхаупту.

Нмеча слева с восемнадцати метров с небольшим рикошетом пробил немного выше перекладины.

Виммер от углового флага навесил к дальней штанге, где Нмеча в высоком прыжке не достал мяч головой.

Первый тайм

— Перерыв! "Фрайбург" - "Вольфсбург" - 0:0.

45' Шаллаи у чужой штрафной площади сбил Виммера.

45' Шаллаи слева навесил к дальней штанге, где Доан в верховой борьбе не смог опередить Ван де Вена.

45' 1 минуту добавил Данкерт в первом тайме.

45' Баку на фланге сбил Вайсхаупта.

44' Небольшое территориальное преимущество в первом тайме на стороне "Вольфсбурга". Гости больше контролируют мяч, но делают это неспешно и не доводят свои атаки до ударов по воротам. Красно-белые быстрее доставляют мяч вперёд и чаще бьют по воротам.

43' Прострел Нмечи справа к воротам перехватил Хёфлер.

42' Хёфлер в центральном круге сбил Нмечу.

41' Винд в центре поля руками остановил Грифо и получил жёлтую карточку.

40' Виммер справа в штрафную площади получил мяч, но его прострел к воротам заблокировал Шмидт.

39' Виммер слева с двадцати восьми метров пробил правее ворот.

38' Шалали справа исполнил перевод налево на Грифо. Винченцо останови мяч и очень неудачно пробил в сторону ворот с девяти метров.

37' Подача Баку справа получилась высокой и точно в руки Флеккену.

36' Шаллаи справа неудачно сыграл при приёме мяча, чем быстро и аккуратно воспользовался Каминьски.

34' "Вольфсбург" решил покатать мяч на чужой половине поля. Всё происходит далеко от штрафной площади хозяев.

33' А вот и первая жёлтая карточка. Шаллаи у центрального круга ударил по ногам Нмечу и увидел перед собой картонный прямоугольник.

32' Арнольд с Хёлером потолкались лбами в центре поля. Снова вмешательство арбитра произошло быстро и страсти улеглись.

31' Хёфлер в центре поля попал по ноге Нмече.

30' Линхарт у чужой штрафной площади сыграл на подборе и с лёта с двадцати пяти метров пробил немного левее ворот.

29' Навес Шаллаи справа к дальней штанге получилась слишком сильной. Навес Доана слева перехватил Гилавоги.

28' К середине тайма стало больше контактной борьбы. Заметно прибавилось фолов, но всё проходит без предъявления карточек.

27' Виммер на чужой половине поля опасно сыграл против Вайсхаупта, чем едва не спровоцировал потасовку. Арбитр сумел быстро погасить страсти на поле.

26' Грифо по центру попытался убежать один на один с голкипером, но его настиг Борнаув и не позволил пробить по воротам.

25' Баку у чужой штрафной площади уложил на газон Вайсхаупта.

24' Доан у чужой штрафной площади попал по ногам Арнольду.

23' Прострел Шаллаи справа от бровки дошёл до Хёлера, который в касание с двенадцати метров пробил в Кастельса. Хозяева прибавляют в количестве ударов в створ ворот.

22' У центрального круга Нмече мяч угодил в руку.

21' Хёфлер отметился слишком сильной подачей слева к дальней штанге. Мяч улетел за пределы поля.

20' Баку на фланге в подкате чисто выбил мяч у Вайсхаупта.

19' Каминьски слева сместился чуть к центру и сделал заброс к дальней штанге. Нмеча устремился к падающему мячу, но удар с лёта у него не получился опасным.

18' Удар Доана головой по воротам после навеса слева получился слабым. Кастельс спокойно поймал мяч.

17' Шаллаи справа в штрафной площади получил мяч и прострелил в центр на Доана, чей удар с двенадцати метров заблокировал Нмеча.

16' Виммер перед чужой штрафной площадью попал в подкате по ногам Линхарту.

15' Грифо слева получил мяч, продвинулся вперёд, вошёл в штрафную площадь и низом пробил по центру ворот. Кастельс вовремя сложился и забрал мяч руками. Это был первый удар в створ ворот.

14' Эггештайн справа с двадцати трёх метров пробил левее ворот. Отметим только факт первого дальнего удара в сторону ворот.

13' Виммер не позволил Вайсхаупту слева навесить к воротам.

12' Каминьским у центрального круга прихватил руками за плечи Шаллаи.

11' Каминьски слева попытался обыграться с Виндом, но Йонас отправил мяч за пределы поля.

10' Нмеча справа раскачал Грифо, но по бровке прорваться вперёд не решился.

8' В центре поля команды ведут позиционную борьбу. До плотных единоборств не доходит дело.

7' Шаллаи справа откликнулся на длинный заброс вперёд, но его передачу к воротам соперники заблокировали.

6' Баку справа не решился идти вперёд и гости перевели мяч налево.

5' Обмениваются атаками команды в первые минуты встречи. Пока всё проходит без попыток ударов по воротам.

4' Хёлер заработал угловой удар для хозяев, а исполнил его Доан. Навес к ближней штанге ударом по воротам не завершился.

3' Первый угловой удар в матче заработали гости. Арнольд навесил навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Хёфлер.

2' "Фрайбург" играет в красной форме с тонкими белыми вертикальными полосками на футболке, "Вольфсбург" - в тёмно-зелёной.