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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Фрайбург
 
Позже
Вольфсбург
Прогнозы 60
Фрайбург 71.7% (43)
X 15% (9)
Вольфсбург 13.3% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Фрайбург
Ничья
Вольфсбург
3.08
3.76
3.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Фрайбург
Вольфсбург

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

26 матчей

34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Б
6:0
Б
3:2
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:3
К
1:0
Б
3:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:3
Б
2:5
Б
0:2
Б
3:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:2

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.42
1.29

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

45
40

Голов в среднем за матч

1.73
1.54

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

52
58

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 14 (7) 0.44
Грегорич Михаэль 10 0.31
Доан Рицу 5 0.16
Хёлер Лукас 5 0.16
Гинтер Маттиас 4 0.13
Кюблер Лукас 2 0.06
Кьере Даниэль-Кофи 2 0.06
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Шаллаи Роланд 1 0.03
Чон У-Ён II 1 0.03
Гульде Мануэль 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Рохль Мерлин 0 0
Вайсхаупт Ноа 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герхардт Янник 6 0.19
Винд Йонас 6 0.19
Баку Ридле 5 0.16
Арнольд Максимилиан 5 (3) 0.16
Мармуш Омар 5 0.16
Виммер Патрик 4 0.13
Сванберг Маттиас 4 0.13
Нмеча Лукас 4 0.13
Вальдшмидт Лука 4 (1) 0.13
Нмеча Феликс 3 0.09
Каминьски Якуб 3 0.09
Паредес Кевин 1 0.03
Ван де Вен Микки 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Борнаув Себастьян 1 0.03
Лакруа Максанс 1 0.03
Отавио Пауло 0 0
Кастельс Коэн 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 9 0
Грегорич Михаэль 6 0
Гюнтер Кристиан 5 0
Эггештайн Максимилиан 5 0
Шаллаи Роланд 5 0
Сильдиллия Килианн 3 1
Кристиан Штрайх 3 1
Кайтель Янник 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Доан Рицу 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Грифо Винченцо 2 0
Кьере Даниэль-Кофи 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Петерсен Нильс 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борнаув Себастьян 7 0
Отавио Пауло 7 0
Баку Ридле 6 0
Виммер Патрик 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Ван де Вен Микки 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Сванберг Маттиас 4 0
Нмеча Лукас 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Нико Ковач 2 0
Герхардт Янник 2 0
Мармуш Омар 2 0
Паредес Кевин 2 0
Фишер Килиан 2 0
Лакруа Максанс 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Вольфсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

4
3
Фрайбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Вольфсбург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

18
31
Фрайбург
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)
Вольфсбург
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

28
13

Волевые поражения

22
34

Голы по времени матча

Забито

26
21
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
6
23%
3
14%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
7
27%
5
24%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
5
19%
4
19%
76-90

Пропущено

13
23
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
1
8%
6
26%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
2
15%
2
9%
61-75
5
38%
5
22%
76-90

Забито

22
36
5 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
1
5%
9
25%
1-15
1
5%
4
11%
16-30
3
14%
7
19%
31-45
8
36%
2
6%
46-60
7
32%
2
6%
61-75
2
9%
12
33%
76-90

Пропущено

29
20
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
10%
4
20%
1-15
3
10%
7
35%
16-30
5
17%
3
15%
31-45
8
28%
1
5%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
7
24%
3
15%
76-90

Забито

48
57
18 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 16
7 Не забивали 9
7
15%
12
21%
1-15
4
8%
6
11%
16-30
7
15%
11
19%
31-45
15
31%
7
12%
46-60
8
17%
5
9%
61-75
7
15%
16
28%
76-90

Пропущено

42
43
14 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
3
7%
6
14%
1-15
5
12%
11
26%
16-30
6
14%
9
21%
31-45
11
26%
5
12%
46-60
5
12%
4
9%
61-75
12
29%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1
Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5
Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0

Результаты матчей

Фрайбург
Вольфсбург

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
0
7 раз 22%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
2
11 раз 34%
0
9 раз 28%
1
5 раз 16%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
12
4
3
13
2.5
4
12
2
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
6
10
2
14
2.5
3
13
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
23
9
15
17
1.5
18
14
5
27
2.5
7
25
3
29
3.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 32 20 8 4 89 - 34 68
2.
Боруссия Д
 Заявка 32 21 4 7 78 - 42 67
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 32 18 6 8 57 - 38 60
4.
Унион Берлин
 Заявка 32 17 8 7 48 - 34 59
5.
Фрайбург
 Заявка 32 16 8 8 48 - 42 56
6.
Вольфсбург
 Заявка 32 13 10 9 56 - 44 49
7.
Байер Л
 Заявка 32 14 7 11 55 - 44 49
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 32 12 10 10 54 - 49 46
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 32 10 9 13 48 - 53 39
12.
Вердер
 Заявка 32 10 5 17 50 - 62 35
13.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 32 9 5 18 43 - 54 32
15.
Бохум
 Заявка 32 9 4 19 36 - 71 31
16.
Шальке 04
 Заявка 32 7 9 16 31 - 65 30
17.
Штутгарт
 Заявка 32 6 11 15 40 - 55 29
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 16 14 1 1 53 - 15 43
2.
Бавария
 Заявка 16 11 5 0 52 - 14 38
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 12 2 2 34 - 16 38
4.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
14.
Штутгарт
 Заявка 16 5 5 6 22 - 21 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
5.
Байер Л
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
6.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 16 5 4 7 25 - 35 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 16 1 6 9 17 - 35 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург - Вольфсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 17 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Вольфсбург.
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    2.33 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 60
    Фрайбург 71.7% (43)
    X 15% (9)
    Вольфсбург 13.3% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Вольфсбург
    3.08
    3.76
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фрайбург - Вольфсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург - Вольфсбург

    Исход игры
    Фрайбург
    71.7% (43)
    Ничья
    15% (9)
    Вольфсбург
    13.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.88% (43)
    Меньше
    27.12% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    81.36% (48)
    Нет
    18.64% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    45% (27)
    1:0 Фрайбург
    11.7% (7)
    1:2 Вольфсбург
    10% (6)
    1:1 Ничья
    8.3% (5)
    2:2 Ничья
    6.7% (4)
    2:0 Фрайбург
    5% (3)
    3:1 Фрайбург
    5% (3)
    3:2 Фрайбург
    3.3% (2)
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