Замены в перерыве у "Арсенала": Никита Бакалюк и Максим Кайнов вышли вместо Ильи Кулешина и Арутюна Григоряна.

ПЕРЕКЛАДИНА! Артём Сокол двинул подачу с правого фланга, и Никита Бакалюк вторым этажом отправил мяч в верхнюю стойку.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Максим Кайнов! Разыграли туляки угловой на правом фланге, последовала закидушка на ближний край вратарской, Ираклий Манелов коряво пробил в падении, затем удар Кирилла Большакова был отражён Ростиславом Солдатенко, далее Сослан Качмазов не сумел совершить вынос, и Максим Кайнов добил мяч в сетку.

Жёлтая карточка достаётся Андрею Мазурину, который придерживался разгонявшегося в рамках контратаки гостей Ираклия Манелова.

На правом фланге атаки Артём Сокол, в направлении которого последовал заброс от партнёра, не смог продавить укрывшего мяч корпусом Сослана Качмазова.

И что мы видим? Заур Тарба на фланге в середине поля подкатился и сыграл в мяч, а затем попал правой ногой под правое колено Ильи Кулешина. Тот, в свою очередь, заехал свой левой ногой по левой ноге Тарбы. Вероятно, это было обоюдное нарушение. Очень интересно, какое решение примет главный арбитр встречи.

Красная карточка показана Зауру Тарбе. Это прямое удаление после просмотра ВАР. Команда Олега Василенко остаётся вдесятером.

Николай Гиоргобиани на правом фланге атаки полез в дриблинг - неудачно. Затем экс-игрок "Сочи", "Армавира" и "Уфы" вступил в отбор, нарушив правила на Ираклии Манелове.

Николай Гиоргобиани справа в районе линии чужой штрафной продемонстрировал отменную технику против оппонентов, только вот прострелил безадресно.

Конец первого тайма. "Алания" ведёт в счёте благодаря голу через себя в исполнении Николая Гиоргобиани, однако после перерыва "барсам" придётся справляться вдесятером из-за удаления Заура Тарбы.

Дальний удар со штрафного нанесён "Аланией" прямо по центру створа - Егору Шамову здесь не составило труда зафиксировать мяч в своих перчатках.

Алан Багаев аккуратно ногой отыграл коротко назад своему вратарю, и Александр Солдатенко вынес мяч подальше. Не потеряли мяч хозяева в опасной зоне, не привезли себе ничего страшного.

Кирилл Большаков низом отдавал вперёд к чужой штрафной на Джордже Деспотовича, который с полуразворота отправил мяч вправо за боковую линию.

Стремился в чужую штрафную Заур Тарба и упал на газон в борьбе с защитниками гостей. Нет ни штрафного, ни пенальти.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Николай Гиоргобиани! Красивый голешник! Ислам Машуков на правом полуфланге обхитрил Илью Кулешина и навесил на линию вратарской, а Николай Гиоргобиани ударом через вонзил мяч по центру створа под перекладину.

Алексей Померко в середине поля не по правилам действовал против Алана Цараева, чем поспособствовал падению того на газон.

От Кирилла Большакова мяч покинул пределы поля, и угловой исполнит с правого края "Алания" из Владикавказа.

Николай Гиоргобиани выполнил подачу с корнера, но никому из "Алании" не удалось пробить по воротам, а на втором темпе остался мяч у хозяев.

Николай Гиоргобиани решил не разгоняться на правом полуфланге ради подачи в центр штрафной и просто покатил мяч в ноги соперника.

29' Илья Кулешин недалеко от своей штрафной уронил Ислама Машукова и увидел перед собой карточку жёлтого цвета.

28' Сослан Качмазов пробивал ногой с левого полуфланга после подачи с правого края, и не удалось попасть защитнику "Алании" в ближний угол со средней дистанции.

27' Спокойно держат мяч на своей половине поля игроки "Алании" из Владикавказа. Скучно смотреть в данный момент всё это.

26' Достаточно жёсткий получился стык. Сильный ушиб у игрока "Арсенала". Александр Ставпец получил медпомощь.

25' Алан Багаев выбил мяч из середины поля на чужую половину и по инерции попал по ноге Александра Ставпеца. Нарушения не зафиксировано.

25' 19-й номер сфолил против 19-го номера: Илья Кулешин впереди на левом фланге затолкал поставившего ему корпус Аллона Бутаева.

23' Кирилл Большаков взял ответственность на себя, исполнил дальний удар со штрафного. Мяч просвистел выше створа.

22' Немножко повеселее теперь стало. Ворота оказались распечатаны, пусть и нелегитимно. Значит, не заколдована сегодня рамка створа. Тем временем Алан Цараев с фолом подкатывается против Ираклия Манелова. До ворот "Алании" метров 30.

21' Система ВАР ведёт проверку. Решение главного арбитра подтверждено - нет гола, офсайд.

20' ГОЛ! 1:0! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0.

Дальний удар состоялся у "Алании" низом, Егор Шамов отразил перед собой, и Николай Гиоргобиани отправил мяч в сетку на добивании.

19' Птица попала в объектив телекамер. Она пролетала над газоном, когда Егор Шамов готовился разбежаться и вынести мяч к центру поля от своих ворот.

18' Ещё была пара аутов в той же зоне, после чего Аллон Бутаев осуществил плохую подачу, поскольку мяч перелетел через всех футболистов, находившихся внутри штрафной площади.

17' Аллон Бутаев вбросил аут на правом фланге, Ираклий Манелов сыграл на вынос, и снова получили право ввести мяч из-за боковой футболисты владикавказского клуба.

16' Вязковато пока смотрится игра на поле. Не форсируют обстановку обе команды. Понимают соперники, что прошла только 1/6 часть матча, то есть прилично впереди ещё времени.

15' Как раз мало зрителей присутствует на трибунах. Нетрудно предположить, что на стадион "Спартак" в столице Северной Осетии пришло бы гораздо больше болельщиков.

14' Напомним, что домашние матчи команда из Владикавказа играет в Грозном на "Ахмат Арене" из-за неготовности собственного стадиона, который всё реконструируется и реконструируется.

13' Николай Гиоргобиани выполнил неудачный навес со штрафного, и возникла у гостей контратака, которую нарушил Хетаг Хосонов, ценой жёлтой карточки уронивший Ираклия Манелова.

12' Падение на газон игрока "Алании". Это Андрей Мазурин, его в нескольких метрах от штрафной "Арсенала" толкнул Алексей Померко.

11' Егор Шамов легко поймал в своей штрафной закидушку, прилетевшую к нему из глубины поля. Пока ещё не было голевых моментов сегодня.

11' Перехватили мяч футболисты хозяев на чужой половине на правом фланге. Николай Гиоргобиани приблизился к штрафной площади и нанёс заблокированный удар.

10' Совсем безобразно оказался исполнен стандарт "оружейниками". Слишком высоким получился навес со штрафного, и мяч пересёк лицевую линию.

9' Очередной свисток арбитра. Новое нарушение правил. Опять мелкое. На этот раз с правого фланга готовятся подавать свой штрафной гости из Тулы.

8' Заур Тарба на своей половине поля подыграл себе рукой и зацепил Кирилла Панченко, оба они упали на газон. Фол зафиксирован со стороны хозяев.

7' Александр Ставпец в центральном круге сбоку нарушил правила против Алана Багаева. Тактический фол, как говорится. Обычно таких бывает много.

6' "Арсенал" уже вряд ли зацепится за путёвку в переходные матчи, а вот "Алания", скорее всего, испытает судьбу в стыках против соперника из РПЛ.

5' Ираклий Манелов подхватил мяч слева в атаке, после того как владение утратил Илья Кулешин. Далее держат снаряд игроки гостей, но без продвижения вперёд.

4' Сослан Качмазов провёл на фланге в центре поля верховую борьбу с Артёмом Соколом. Итогом стал аут в пользу владикавказского клуба.

3' Заур Тарба обрезал свою команду на чужой половине поля, после чего в центральном круге был совершён подкат с нарушением правил в адрес Джордже Деспотовича.

2' Ростислав Солдатенко выносит мяч в центр поля, где возникает сумбурная суматоха туда-сюда. В итоге спокойно возвращается сфера назад к вратарю номинальных хозяев.

1' В жёлто-чёрной форме сегодня играет "Арсенал", тогда как "Алания" появилась на поле в белой амуниции.