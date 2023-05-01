пора бы Арсеналу выигрывать
vati98 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гиоргобиани Николай
|7
|0.24
|Галоян Артур
|7
|0.24
|Машуков Ислам
|6 (1)
|0.21
|Багаев Алан
|4
|0.14
|Гурциев Батраз
|4 (1)
|0.14
|Петров Максим Вячеславович
|3
|0.1
|Цараев Алан
|2
|0.07
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.07
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Качмазов Сослан
|1
|0.03
|Ташаев Александр
|1
|0.03
|Корян Аршак
|1
|0.03
|Татаев Алексей
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1
|0.03
|Хугаев Алан
|1
|0.03
|Мазурин Андрей
|1
|0.03
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.03
|Кочиев Хетаг
|1
|0.03
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|8
|0.28
|Панченко Кирилл
|8 (2)
|0.28
|Ткачёв Сергей
|5
|0.17
|Алиев Камран
|3
|0.1
|Григалава Гиа
|1
|0.03
|Померко Алексей
|1
|0.03
|Григорян Арутюн
|1
|0.03
|Яковлев Михаил
|1
|0.03
|Хабибов Ансор
|1
|0.03
|Манелов Ираклий
|1
|0.03
|Козлов Иван
|1
|0.03
|Большаков Кирилл
|1
|0.03
|Кайнов Максим
|1
|0.03
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|7
|0
|Хосонов Хетаг
|6
|0
|Гиоргобиани Николай
|6
|0
|Кочиев Хетаг
|6
|0
|Бутаев Аллон
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Качмазов Сослан
|3
|0
|Хабалов Алан
|3
|0
|Галоян Артур
|3
|0
|Татаев Алексей
|1
|1
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Тарба Заур
|0
|1
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|4
|1
|Григалава Гиа
|5
|0
|Панченко Кирилл
|3
|1
|Луценко Евгений
|4
|0
|Померко Алексей
|4
|0
|Суханов Артём Романович
|4
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Ставпец Александр
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|2
|0
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Яковлев Михаил
|2
|0
|Хабибов Ансор
|2
|0
|Кайнов Максим
|2
|0
|Степанов Данил
|0
|1
|Левашов Михаил
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Шамов Егор
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Хромов Данил
|1
|0
|Козлов Иван
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Кулешин Илья
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|13
|1
|49 - 25
|58
|2.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|46 - 25
|56
|3.
|1:0 Заявка
|29
|14
|9
|6
|45 - 30
|51
|4.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|35 - 30
|45
|5.
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|35 - 28
|44
|6.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|21 - 20
|41
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|27 - 24
|40
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|32 - 34
|39
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|32 - 31
|38
|10.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|32 - 35
|37
|11.
|0:1 Заявка
|29
|10
|7
|12
|33 - 35
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|42 - 37
|37
|13.
|Заявка
|29
|7
|15
|7
|29 - 32
|36
|14.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 33
|33
|15.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|29 - 45
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|27 - 38
|26
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|21 - 37
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|18 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|24 - 13
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|21 - 10
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|20 - 10
|29
|5.
|1:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 17
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 7
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|14 - 10
|21
|13.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|14.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|15 - 14
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 15
|16
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 11
|26
|3.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 13
|24
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 18
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|9 - 13
|18
|9.
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 11
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 16
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 24
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8