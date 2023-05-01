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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 29.
Алания
1:1
Второй тайм: 50'
Арсенал Тула
0'
14' Желтая карточка
Хосонов Хетаг
29' Желтая карточка
Кулешин Илья
1:0
35' Гол
Гиоргобиани Николай
44' Красная карточка
Тарба Заур
1:1
48' Гол
Кайнов Максим

Ход матча

14'
Хосонов Хетаг
 
29'
 
Кулешин Илья
35'
Гиоргобиани Николай
1:0
44'
Тарба Заур
 
46'
 
Бакалюк Никита
Григорян Арутюн
46'
 
Кайнов Максим
Кулешин Илья
48'
1:1
Кайнов Максим
Прогнозы 133
Алания 82.7% (110)
X 12.8% (17)
Арсенал Тула 4.5% (6)
-1
выиграет Алания, со счетом 2:1
пора бы Арсеналу выигрывать
vati98 #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Алания
Ничья
Арсенал Тула
1.77
4.10
6.50
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Алания
Арсенал Тула

История личных встреч

Алания
Арсенал Тула

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
К
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиоргобиани Николай 7 0.24
Галоян Артур 7 0.24
Машуков Ислам 6 (1) 0.21
Багаев Алан 4 0.14
Гурциев Батраз 4 (1) 0.14
Петров Максим Вячеславович 3 0.1
Цараев Алан 2 0.07
Хабалов Алан 2 (1) 0.07
Засеев Азамат 1 0.03
Качмазов Сослан 1 0.03
Ташаев Александр 1 0.03
Корян Аршак 1 0.03
Татаев Алексей 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 0.03
Хугаев Алан 1 0.03
Мазурин Андрей 1 0.03
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.03
Кочиев Хетаг 1 0.03
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 8 0.28
Панченко Кирилл 8 (2) 0.28
Ткачёв Сергей 5 0.17
Алиев Камран 3 0.1
Григалава Гиа 1 0.03
Померко Алексей 1 0.03
Григорян Арутюн 1 0.03
Яковлев Михаил 1 0.03
Хабибов Ансор 1 0.03
Манелов Ираклий 1 0.03
Козлов Иван 1 0.03
Большаков Кирилл 1 0.03
Кайнов Максим 1 0.03

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 7 0
Хосонов Хетаг 6 0
Гиоргобиани Николай 6 0
Кочиев Хетаг 6 0
Бутаев Аллон 5 0
Машуков Ислам 3 1
Качмазов Сослан 3 0
Хабалов Алан 3 0
Галоян Артур 3 0
Татаев Алексей 1 1
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Тарба Заур 0 1
Бакаев Михаил 1 0
Дзахов Давид 1 0
Ташаев Александр 1 0
Корян Аршак 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 4 1
Григалава Гиа 5 0
Панченко Кирилл 3 1
Луценко Евгений 4 0
Померко Алексей 4 0
Суханов Артём Романович 4 0
Мануйлов Роман 3 0
Ставпец Александр 2 0
Ткачёв Сергей 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Яковлев Михаил 2 0
Хабибов Ансор 2 0
Кайнов Максим 2 0
Степанов Данил 0 1
Левашов Михаил 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Шамов Егор 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хромов Данил 1 0
Козлов Иван 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Кулешин Илья 1 0

Результаты матчей

Алания
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Арсенал Тула
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

9
3
Алания
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Арсенал Тула
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

19
19
Алания
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Арсенал Тула
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
14

Волевые поражения

28
22

Голы по времени матча

Забито

24
11
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
7
29%
29%
1
9%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
4
17%
1
9%
46-60
5
21%
4
36%
61-75
4
17%
3
27%
76-90

Пропущено

17
10
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
6%
2
20%
1-15
6
35%
3
30%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
2
12%
1
10%
76-90

Забито

21
22
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
1
5%
3
14%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
11
52%
5
23%
76-90

Пропущено

12
24
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
1
8%
1
4%
1-15
2
17%
7
29%
29%
16-30
1
8%
6
25%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
4
33%
4
17%
61-75
1
8%
2
8%
76-90

Забито

45
33
18 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 9
6 Не забивали 10
8
18%
4
12%
1-15
4
9%
5
15%
16-30
6
13%
4
12%
31-45
6
13%
4
12%
46-60
6
13%
8
24%
61-75
15
33%
8
24%
76-90

Пропущено

29
34
16 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 21
2
7%
3
9%
1-15
8
28%
10
29%
29%
16-30
6
21%
6
18%
31-45
3
10%
6
18%
46-60
7
24%
6
18%
61-75
3
10%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0
Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0
Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0

Результаты матчей

Алания
Арсенал Тула

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
2 раза 7%
0
10 раз 36%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Алания
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
8
6
4
10
2.5
3
11
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
7
7
1.5
3
11
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
18
10
13
15
1.5
11
17
7
21
2.5
4
24
2
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 29 15 13 1 49 - 25 58
2.
Рубин
 Заявка 29 15 11 3 46 - 25 56
3.
Алания
 1:0 Заявка 29 14 9 6 45 - 30 51
4.
Енисей
 Заявка 29 11 12 6 35 - 30 45
5.
Волгарь
 Заявка 29 11 11 7 35 - 28 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 29 10 11 8 21 - 20 41
7.
Нефтехимик
 Заявка 29 10 10 9 27 - 24 40
8.
Родина Москва
 Заявка 29 10 9 10 32 - 34 39
9.
КАМАЗ
 Заявка 29 9 11 9 32 - 31 38
10.
Шинник
 Заявка 29 10 7 12 32 - 35 37
11.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 29 10 7 12 33 - 35 37
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 29 9 10 10 42 - 37 37
13.
Акрон
 Заявка 29 7 15 7 29 - 32 36
14.
ФК Кубань
 Заявка 29 8 9 12 32 - 33 33
15.
Велес Москва
 Заявка 29 8 5 16 29 - 45 29
16.
Уфа
 Заявка 29 6 8 15 27 - 38 26
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 29 5 11 13 21 - 37 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 29 5 7 17 18 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
2.
Енисей
 Заявка 14 9 4 1 21 - 10 31
3.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
4.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
5.
Алания
 1:0 Заявка 15 7 6 2 25 - 17 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
КАМАЗ
 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 6 5 3 24 - 11 23
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
13.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
14.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
15.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
16.
Уфа
 Заявка 14 4 4 6 14 - 15 16
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 14 2 4 8 7 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
2.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
3.
Алания
 1:0 Заявка 14 7 3 4 20 - 13 24
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 14 4 6 4 21 - 18 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 6 5 9 - 13 18
9.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 15 4 4 7 11 - 11 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 14 2 5 7 13 - 20 11
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
18.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 10
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    На правом фланге атаки Артём Сокол, в направлении которого последовал заброс от партнёра, не смог продавить укрывшего мяч корпусом Сослана Качмазова.
  • Желтая карточка
    51'
    Жёлтая карточка достаётся Андрею Мазурину, который придерживался разгонявшегося в рамках контратаки гостей Ираклия Манелова.
  • Видеоповтор
    50'
    Система ВАР подтвердила отсутствие офсайда при ответном голе "Арсенала".
  • Описание гола
    48'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Максим Кайнов!
    Разыграли туляки угловой на правом фланге, последовала закидушка на ближний край вратарской, Ираклий Манелов коряво пробил в падении, затем удар Кирилла Большакова был отражён Ростиславом Солдатенко, далее Сослан Качмазов не сумел совершить вынос, и Максим Кайнов добил мяч в сетку.
  • Штанга
    47'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Артём Сокол двинул подачу с правого фланга, и Никита Бакалюк вторым этажом отправил мяч в верхнюю стойку.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Замена
    Замены в перерыве у "Арсенала": Никита Бакалюк и Максим Кайнов вышли вместо Ильи Кулешина и Арутюна Григоряна.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. "Алания" ведёт в счёте благодаря голу через себя в исполнении Николая Гиоргобиани, однако после перерыва "барсам" придётся справляться вдесятером из-за удаления Заура Тарбы.
  • 45'
    Николай Гиоргобиани справа в районе линии чужой штрафной продемонстрировал отменную технику против оппонентов, только вот прострелил безадресно.
  • Фол, нарушение
    45'
    Николай Гиоргобиани на правом фланге атаки полез в дриблинг - неудачно. Затем экс-игрок "Сочи", "Армавира" и "Уфы" вступил в отбор, нарушив правила на Ираклии Манелове.
  • Дополнительное время
    45'
    +4 минуты.
  • Красная карточка
    43'
    Красная карточка показана Зауру Тарбе. Это прямое удаление после просмотра ВАР. Команда Олега Василенко остаётся вдесятером.
  • Судья
    42'
    И что мы видим? Заур Тарба на фланге в середине поля подкатился и сыграл в мяч, а затем попал правой ногой под правое колено Ильи Кулешина. Тот, в свою очередь, заехал свой левой ногой по левой ноге Тарбы. Вероятно, это было обоюдное нарушение. Очень интересно, какое решение примет главный арбитр встречи.
  • Видеоповтор
    41'
    Проверка ВАР: возможно, красная карточка. Иван Сиденков побежал сам смотреть повтор.
  • Травма, повреждение
    40'
    Оказывается медицинская помощь Зауру Тарбе в центральной части поля.
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    • 39'
      Николай Гиоргобиани решил не разгоняться на правом полуфланге ради подачи в центр штрафной и просто покатил мяч в ноги соперника.
    • 39'
      Николай Гиоргобиани выполнил подачу с корнера, но никому из "Алании" не удалось пробить по воротам, а на втором темпе остался мяч у хозяев.
    • Угловой
      38'
      От Кирилла Большакова мяч покинул пределы поля, и угловой исполнит с правого края "Алания" из Владикавказа.
    • Фол, нарушение
      37'
      Алексей Померко в середине поля не по правилам действовал против Алана Цараева, чем поспособствовал падению того на газон.
    • Описание гола
      35'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Николай Гиоргобиани!
      Красивый голешник! Ислам Машуков на правом полуфланге обхитрил Илью Кулешина и навесил на линию вратарской, а Николай Гиоргобиани ударом через вонзил мяч по центру створа под перекладину.
    • Судья
      35'
      Стремился в чужую штрафную Заур Тарба и упал на газон в борьбе с защитниками гостей. Нет ни штрафного, ни пенальти.
    • 34'
      Кирилл Большаков низом отдавал вперёд к чужой штрафной на Джордже Деспотовича, который с полуразворота отправил мяч вправо за боковую линию.
    • 32'
      Алан Багаев аккуратно ногой отыграл коротко назад своему вратарю, и Александр Солдатенко вынес мяч подальше. Не потеряли мяч хозяева в опасной зоне, не привезли себе ничего страшного.
    • 31'
      Ираклий Манелов прикладывался из-за пределов чужой штрафной, но оказался заблокирован удар бывшего игрока "Краснодара".
    • 31'
      Дальний удар со штрафного нанесён "Аланией" прямо по центру створа - Егору Шамову здесь не составило труда зафиксировать мяч в своих перчатках.
    • Желтая карточка
      29'
      Илья Кулешин недалеко от своей штрафной уронил Ислама Машукова и увидел перед собой карточку жёлтого цвета.
    • Опасный момент
      28'
      Сослан Качмазов пробивал ногой с левого полуфланга после подачи с правого края, и не удалось попасть защитнику "Алании" в ближний угол со средней дистанции.
    • 27'
      Спокойно держат мяч на своей половине поля игроки "Алании" из Владикавказа. Скучно смотреть в данный момент всё это.
    • Травма, повреждение
      26'
      Достаточно жёсткий получился стык. Сильный ушиб у игрока "Арсенала". Александр Ставпец получил медпомощь. 
    • 25'
      Алан Багаев выбил мяч из середины поля на чужую половину и по инерции попал по ноге Александра Ставпеца. Нарушения не зафиксировано.
    • Фол, нарушение
      25'
      19-й номер сфолил против 19-го номера: Илья Кулешин впереди на левом фланге затолкал поставившего ему корпус Аллона Бутаева.
    • 23'
      Кирилл Большаков взял ответственность на себя, исполнил дальний удар со штрафного. Мяч просвистел выше створа.
    • Фол, нарушение
      22'
      Немножко повеселее теперь стало. Ворота оказались распечатаны, пусть и нелегитимно. Значит, не заколдована сегодня рамка створа. Тем временем Алан Цараев с фолом подкатывается против Ираклия Манелова. До ворот "Алании" метров 30.
    • Видеоповтор
      21'
      Система ВАР ведёт проверку. Решение главного арбитра подтверждено - нет гола, офсайд.
    • Офсайд
      20'
      ГОЛ! 1:0! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0.
      Дальний удар состоялся у "Алании" низом, Егор Шамов отразил перед собой, и Николай Гиоргобиани отправил мяч в сетку на добивании.
    • 19'
      Птица попала в объектив телекамер. Она пролетала над газоном, когда Егор Шамов готовился разбежаться и вынести мяч к центру поля от своих ворот.
    • 18'
      Ещё была пара аутов в той же зоне, после чего Аллон Бутаев осуществил плохую подачу, поскольку мяч перелетел через всех футболистов, находившихся внутри штрафной площади.
    • 17'
      Аллон Бутаев вбросил аут на правом фланге, Ираклий Манелов сыграл на вынос, и снова получили право ввести мяч из-за боковой футболисты владикавказского клуба.
    • 16'
      Вязковато пока смотрится игра на поле. Не форсируют обстановку обе команды. Понимают соперники, что прошла только 1/6 часть матча, то есть прилично впереди ещё времени.
    • 15'
      Как раз мало зрителей присутствует на трибунах. Нетрудно предположить, что на стадион "Спартак" в столице Северной Осетии пришло бы гораздо больше болельщиков.
    • 14'
      Напомним, что домашние матчи команда из Владикавказа играет в Грозном на "Ахмат Арене" из-за неготовности собственного стадиона, который всё реконструируется и реконструируется.
    • Желтая карточка
      13'
      Николай Гиоргобиани выполнил неудачный навес со штрафного, и возникла у гостей контратака, которую нарушил Хетаг Хосонов, ценой жёлтой карточки уронивший Ираклия Манелова.
    • Фол, нарушение
      12'
      Падение на газон игрока "Алании". Это Андрей Мазурин, его в нескольких метрах от штрафной "Арсенала" толкнул Алексей Померко.
    • 11'
      Егор Шамов легко поймал в своей штрафной закидушку, прилетевшую к нему из глубины поля. Пока ещё не было голевых моментов сегодня.
    • 11'
      Перехватили мяч футболисты хозяев на чужой половине на правом фланге. Николай Гиоргобиани приблизился к штрафной площади и нанёс заблокированный удар.
    • 10'
      Совсем безобразно оказался исполнен стандарт "оружейниками". Слишком высоким получился навес со штрафного, и мяч пересёк лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      9'
      Очередной свисток арбитра. Новое нарушение правил. Опять мелкое. На этот раз с правого фланга готовятся подавать свой штрафной гости из Тулы.
    • Фол, нарушение
      8'
      Заур Тарба на своей половине поля подыграл себе рукой и зацепил Кирилла Панченко, оба они упали на газон. Фол зафиксирован со стороны хозяев.
    • Фол, нарушение
      7'
      Александр Ставпец в центральном круге сбоку нарушил правила против Алана Багаева. Тактический фол, как говорится. Обычно таких бывает много. 
    • 6'
      "Арсенал" уже вряд ли зацепится за путёвку в переходные матчи, а вот "Алания", скорее всего, испытает судьбу в стыках против соперника из РПЛ.
    • 5'
      Ираклий Манелов подхватил мяч слева в атаке, после того как владение утратил Илья Кулешин. Далее держат снаряд игроки гостей, но без продвижения вперёд.
    • 4'
      Сослан Качмазов провёл на фланге в центре поля верховую борьбу с Артёмом Соколом. Итогом стал аут в пользу владикавказского клуба.
    • Фол, нарушение
      3'
      Заур Тарба обрезал свою команду на чужой половине поля, после чего в центральном круге был совершён подкат с нарушением правил в адрес Джордже Деспотовича. 
    • 2'
      Ростислав Солдатенко выносит мяч в центр поля, где возникает сумбурная суматоха туда-сюда. В итоге спокойно возвращается сфера назад к вратарю номинальных хозяев.
    • 1'
      В жёлто-чёрной форме сегодня играет "Арсенал", тогда как "Алания" появилась на поле в белой амуниции.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Привет любителям футбола в целом и ценителям Первой лиги России в частности! Владикавказская "Алания" в 29-м туре второго по силе дивизиона страны сыграет у себя дома с тульским "Арсеналом". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 133
    Алания 82.7% (110)
    X 12.8% (17)
    Арсенал Тула 4.5% (6)
    -1
    выиграет Алания, со счетом 2:1
    пора бы Арсеналу выигрывать
    vati98 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.77
    4.10
    6.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Алания 1:1 Арсенал Тула онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алания 1:1 Арсенал Тула

    Исход игры
    Алания
    83% (112)
    Ничья
    12.6% (17)
    Арсенал Тула
    4.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (54)
    Меньше
    53.45% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    56.9% (66)
    Нет
    43.1% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    36.3% (49)
    1:0 Алания
    25.2% (34)
    1:1 Ничья
    9.6% (13)
    2:0 Алания
    8.9% (12)
    3:1 Алания
    1.5% (2)
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    Арсенал Тула
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