Тур: 29.
Позже
История личных встреч
Алания
Арсенал Тула
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|7
|0.25
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.21
|Машуков Ислам
|6 (1)
|0.21
|Багаев Алан
|4
|0.14
|Гурциев Батраз
|4 (1)
|0.14
|Петров Максим Вячеславович
|3
|0.11
|Цараев Алан
|2
|0.07
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.07
|Засеев Азамат
|1
|0.04
|Качмазов Сослан
|1
|0.04
|Ташаев Александр
|1
|0.04
|Корян Аршак
|1
|0.04
|Татаев Алексей
|1
|0.04
|Хосонов Хетаг
|1
|0.04
|Хугаев Алан
|1
|0.04
|Мазурин Андрей
|1
|0.04
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.04
|Кочиев Хетаг
|1
|0.04
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|8
|0.29
|Панченко Кирилл
|8 (2)
|0.29
|Ткачёв Сергей
|5
|0.18
|Алиев Камран
|3
|0.11
|Григалава Гиа
|1
|0.04
|Померко Алексей
|1
|0.04
|Григорян Арутюн
|1
|0.04
|Яковлев Михаил
|1
|0.04
|Хабибов Ансор
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Козлов Иван
|1
|0.04
|Большаков Кирилл
|1
|0.04
|Кайнов Максим
|1
|0.04
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|7
|0
|Гиоргобиани Николай
|6
|0
|Кочиев Хетаг
|6
|0
|Хосонов Хетаг
|5
|0
|Бутаев Аллон
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Качмазов Сослан
|3
|0
|Хабалов Алан
|3
|0
|Галоян Артур
|3
|0
|Татаев Алексей
|1
|1
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|4
|1
|Григалава Гиа
|5
|0
|Панченко Кирилл
|3
|1
|Луценко Евгений
|4
|0
|Померко Алексей
|4
|0
|Суханов Артём Романович
|4
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Ставпец Александр
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|2
|0
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Яковлев Михаил
|2
|0
|Хабибов Ансор
|2
|0
|Кайнов Максим
|2
|0
|Степанов Данил
|0
|1
|Левашов Михаил
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Шамов Егор
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Хромов Данил
|1
|0
|Козлов Иван
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Алания
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Арсенал Тула
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
9
3
Алания
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Арсенал Тула
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
13
Волевые поражения
19
19
Алания
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Арсенал Тула
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
14
Волевые поражения
28
22
Голы по времени матча
Забито
24
11
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
7
29%
29%
1
9%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
4
17%
1
9%
46-60
5
21%
4
36%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Пропущено
17
10
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
6%
2
20%
1-15
6
35%
3
30%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
2
12%
1
10%
76-90
Забито
21
22
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
1
5%
3
14%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
11
52%
5
23%
76-90
Пропущено
12
24
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
1
8%
1
4%
1-15
2
17%
7
29%
29%
16-30
1
8%
6
25%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
4
33%
4
17%
61-75
1
8%
2
8%
76-90
Забито
45
33
18 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 9
6 Не забивали 10
8
18%
4
12%
1-15
4
9%
5
15%
16-30
6
13%
4
12%
31-45
6
13%
4
12%
46-60
6
13%
8
24%
61-75
15
33%
8
24%
76-90
Пропущено
29
34
16 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 21
2
7%
3
9%
1-15
8
28%
10
29%
29%
16-30
6
21%
6
18%
31-45
3
10%
6
18%
46-60
7
24%
6
18%
61-75
3
10%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0
Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0
Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0
Результаты матчей
Алания
Арсенал Тула
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
2 раза 7%
0
10 раз 36%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Алания
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
68
86
410
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
77
311
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1810
1315
1117
721
424
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|12
|1
|49 - 25
|57
|2.
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|43 - 24
|53
|3.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|44 - 30
|48
|4.
|Заявка
|28
|11
|12
|5
|35 - 29
|45
|5.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|33 - 26
|43
|6.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|21 - 20
|41
|7.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|27 - 24
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|33 - 34
|37
|9.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|41 - 34
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|30 - 29
|37
|11.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 34
|36
|12.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|31 - 34
|36
|13.
|Заявка
|28
|7
|14
|7
|28 - 31
|35
|14.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|31 - 32
|32
|15.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|28 - 44
|28
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|27 - 38
|26
|17.
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|20 - 37
|23
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|18 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|24 - 13
|32
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|20 - 10
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|27 - 13
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 7
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|14.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|15 - 14
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 15
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 11
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 12
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 13
|24
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 17
|18
|7.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|9 - 13
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 10
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 23
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 16
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
Прогнозы на матч Алания - Арсенал Тула
Исход игры
Алания
82.4% (42)
Ничья
11.8% (6)
Арсенал Тула
5.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (26)
Меньше
46.94% (23)
Обе команды забьют
Да
61.22% (30)
Нет
38.78% (19)
Популярный счёт
2:1 Алания
43.1% (22)
1:0 Алания
27.5% (14)
1:1 Ничья
9.8% (5)
2:0 Алания
5.9% (3)
1:2 Арсенал Тула
3.9% (2)
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