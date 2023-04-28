Сандрачук идет в борьбу на фланге, Волошину это не очень нравится. Фол в атаке.

Перевод на правый фланг, там попроще решают сыграть махачкалинцы. Подача, выбивается мяч.

"Уфа" теперь в роли владеющего мячом. Видимо, они чуть меньше устали, так что под конец именно у хозяев будут шансы.

Никитин берет игру на себя и бьет с линии штрафной из не самой удобной позиции. Выше ворот.

Фол в атаке от "Динамо". Совсем трудно у махачкалинцев стало впереди.

Корнер "Уфы". Задумка: подача на дальнюю, исполнение: подача за лицевую, итог: удар от ворот.

Юсупова уронили на чужой половине, Волошин незамедлительно показал, что нарушения нет.

Перестановка и у "Уфы". Вместо Ортиса вышел Молтенинов.

Передача с левого края штрафной в центр под удар Темникова. От защитника мяч уходит за лицевую .

Подача от флажка и хороший удар головой в створ! Ушахин прибежал и дал в створ, Терновский поймал.

Ответ "Динамо", Абдурагимов выкатил партнеру под удар, тот вторым касанием пробил над ближним углом.

Дальний удар "Уфы" метров с 25. Мимо створа.

Пошли замены у "Уфы". Вместо Емельянова вышел Минаев, и Евсеев появился вместо Темникова.

Угловой удар хозяев поля. Подача на линию вратарской. Там только оборона.

Ответный корнер "Уфы". Пас на Касинтуру на угол вратарской, не удалось ему толком мяч обработать. Удар от ворот

На Сандрачука хорошая диагональ, дальше в центр, где Никитин довел мяч до Терновского, а точнее до его перчаток.

Ушахин сбил Красильниченко у правой бровки. Выглядело грубовато, но без желтой.

Попытка быстрой контратаки от "Динамо", хороший пас, но защита успела оградить Алибекова от мяча.

Прошел пас на Никитина, и даже удалось футболисту уйти от двух защитников и забить, однако боковой еще до этого поднял флажок.

Помощник Халимбекова вообще удален теперь с поля. Очень громко скамейка "Уфы" отреагировала на этот офсайд.

Опять Никитин на острие атаки, на этот раз его опережает Терновский, вышедший из ворот и из штрафной на мяч.

Загорелась "Уфа", особенно после гола из офсайда, динамовцы обороняются.

Подача с правого края в штрафную, там Ковачевич отрабатывает и не дает пробить.

Касинтура раскачал оппонента на фланге, дальше подавал с левой, но мяч все равно угодил в защитника.

Подача с угла поля получилась чуть высоковатой, вторая попытка с другого фланга и с игры, мяч уходит в аут

Никитин закрутил в среднюю зону штрафной, были там партнеры его, однако до мяча не добраться.

Разминаются будущие замены у команд, а пока "Динамо" разыгрывает стандарт прямо у своей штрафной.

Фол Ортиса в центре поля. Не понял футболист, где нарушил, по крайней мере так казалось по его лицу.

Не выдержал Волошин и выдал желтую одному из помощников главного тренера "Уфы" за излишнюю эмоциональность.

Абдурагимов по левому краю прошел в штрафную, сумел защитник встать у него на пути.

Угловой удар не получился у Махачкалы. Но и контратаковать сопернику не дали.

Первый тайм

— Ничего не добавил арбитр. Перерыв.

43' Халимбеков на повышенных тонах поговорил с Волошиным. Приходится арбитру его остудить. Без карточки пока.

42' Сандрачук получил локтем по зубам в чужой штрафной, арбитр молчит и показывает продолжать.

41' Хамкоев сильно выбил в центр, "Динамо" легко забрало мяч себе. Нужен опасный момент в самой концовке тайма, чтобы разгорячить игру.

40' Махачкалинцы впереди, привычная картина сегодняшней игры. А здесь неточный пас по правому флангу. Удар от ворот.

38' Застрял мяч на половине поля "Динамо", небольшой, но точный прессинг "Уфы" к этому приводит.

37' Выискивает возможности "Динамо", туда-сюда летает мяч по штрафной и около нее, наконец "выстрел" с 16 метров. Сильно выше.

36' Красильниченко с левого края штрафной сильно приложился в ближний. Выше цели.

35' Классно мяч дошел до опорной зоны "Уфы", удар в защитника, мяч остается у "Динамо".

34' В середине идет борьба за владение, аут "Динамо". Вбрасываний из-за боковых сегодня особенно много

33' Затишье полное в матче. Начинают уставать футболисты, постепенно идем к концовке тайма.

31' Сильное вбрасывание аута, мяч уже в опорной зоне, большими силами обороняются хозяева.

30' И грузят, и грузят махачкалинцы в толпу в штрафную площадь соперника. Мяч уходит за боковую.

29' Стандарт Махачкалы, на этот раз розыгрыш и после этого подача, защита лучше "на втором этаже".

27' Касинтура классно пробил с правой ноги в створ, Терновский отбил, состоялось добивание, но не по воротам! Хороший момент у "Уфы".

26' Грузит "Уфа" с правого края, Никитин подбирает мяч уже слева, еще один навес, неточно.

25' Неожиданный прострел от самой лицевой, но не ожидали его и нападающие. Мимо всех прокатился мяч.

24' Редкая атака "Уфы". Никитин идет в обыгрыш, ошибается, но мяч сохраняет.

23' Немного брака в передачах гостей в центре поля. Аут зарабатывают уфимцы.

22' На этот раз Юсупов сильно смазал подачу. Мяч просто улетел за лицевую. Удар от ворот.

21' Темников срубил Кагермазова метрах в 8 от штрафной. Точка для подачи и очередного неплохого удара головой.

20' Еще один удар головой в створ ворот Хамкоева. Кагермазов его нанес. Не сложно для Хазбулата.

19' Остаются уфимцы впереди, стараясь всем составом не поджиматься к воротам, хотя давление Махачкалы наращивается.

18' Вот зрячий навес в самый центр штрафной, там форвард махнул головой в сторону ворот. Прямо в руки Хамкоева.

17' Продолжают набивать себе владение динамовцы. Так и до гола не далеко.

16' "Динамо" ловко двигает мяч у правой бровки. Продвинуть вперед не удается.

15' Махачкала на половине соперника, навес слева, удается заблокировать мяч.

14' "Уфа" решила подуспокить игру, катая на своей половине, но в центре случается потеря. Не идет игра у хозяев.

12' Между прочим, лучший вратарь 28 тура Хамкоев - 7 сейвов у него было. Сейчас он этот статус подтвердил.

11' Моментище! Как достал Хамкоев! Подача на дальнюю, дальше скидка в центр, борьба Шумахова с соперником, мяч мягко отскакивает в ворота, а голкипер выковыривает с линии!!!

10' Не пробился Юсупов по левому флангу, мяч переходит к "Уфе".

9' "Динамо" активно проводит начало встречи, хотят махачкалинцы быстренько забить свой гол и закрыться сзади.

8' Неплохо! Подача от правой бровки, Красильниченко выиграл борьбу и головой пробил. Сильно, но мимо!

7' Практически удар от ворот в исполнении Терновского, на правый фланг он отправил мяч, там он ушел за боковую.

6' Аут "Уфы" на левом фланге, сильное вбрасывание, и фол в атаке замечает арбитр.

5' Штрафной удар у "Уфы". Темников у мяча на правом фланге. Подает в зону 11-метровой, оборона снимает.

3' Вход в штрафную, с правого края летит прострел, в защитника попадает мяч.

2' Подача динамовцев с угла поля. По точности навес неплохой, однако удара не случилось.