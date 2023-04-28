Тур: 29.
0:0
Второй тайм: 84'
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Минаев РоманНападающий
-
17 Ахатов ДанилНападающий
-
Главный тренер: Халимбеков Арслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
-
27 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Алексич Горан
История личных встреч
Уфа
Динамо Махачкала
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Темников Иван
|3
|0.1
|Евсеев Алексей
|3
|0.1
|Минаев Роман
|3
|0.1
|Касинтура Эгаш
|3
|0.1
|Плиев Константин
|2
|0.07
|Погосов Артём
|2
|0.07
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.07
|Камилов Владислав
|1
|0.03
|Голубев Артём
|1
|0.03
|Молтенинов Илья
|1
|0.03
|Конюхов Вадим
|1
|0.03
|Мухин Александр
|1
|0.03
|Ортис Дилан
|1
|0.03
|Ахатов Данил
|1
|0.03
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомедов Ражаб
|5
|0.17
|Дибиргаджиев Джамал
|3
|0.1
|Юсупов Залимхан
|3
|0.1
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0.07
|Гасанов Шамиль
|1
|0.03
|Ковачевич Владимир
|1
|0.03
|Красильниченко Олег
|1
|0.03
|Кагермазов Сослан
|1
|0.03
|Агабалаев Чингиз
|1
|0.03
|Ибрагимов Камиль
|1
|0.03
|Шумахов Идар
|1
|0.03
|Гаджиев Абакар
|1
|0.03
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|6
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|7
|0
|Карп Кэтэлин
|5
|1
|Фищенко Руслан
|6
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|1
|Голубев Артём
|5
|0
|Касинтура Эгаш
|5
|0
|Емельянов Данила
|3
|1
|Ортис Дилан
|4
|0
|Сухов Александр
|3
|0
|Темников Иван
|3
|0
|Евсеев Алексей
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Плиев Заурбек
|2
|0
|Хугаев Алан
|2
|0
|Минаев Роман
|2
|0
|Молтенинов Илья
|2
|0
|Конюхов Вадим
|2
|0
|Мухин Александр
|2
|0
|Ушахин Лев
|2
|0
|Масалов Александр
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Чернов Алексей
|1
|0
|Погосов Артём
|1
|0
|Кукушкин Иван
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|9
|0
|Юсупов Залимхан
|8
|0
|Кагермазов Сослан
|7
|0
|Красильниченко Олег
|6
|0
|Атабаев Эрбол
|5
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|4
|0
|Гаджиев Абакар
|4
|0
|Ковачевич Владимир
|3
|0
|Халимбеков Рустам
|3
|0
|Хамкоев Хазбулат
|3
|0
|Гасанов Шамиль
|2
|0
|Вагидов Арсен
|2
|0
|Агабалаев Чингиз
|2
|0
|Мулахусейнович Нардин
|2
|0
|Магомедов Ражаб
|2
|0
|Абдурагимов Рамазан
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Лысенко Сослан
|1
|0
|Боженов Кирилл
|1
|0
|Ибрагимов Камиль
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Исаев Шамиль
|1
|0
Результаты матчей
Уфа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (9)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
2
4
Уфа
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Динамо Махачкала
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
4
Волевые поражения
7
11
Уфа
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Динамо Махачкала
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
23
5
Волевые поражения
9
15
Голы по времени матча
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
1
8%
2
22%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
33%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
7
41%
2
15%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
38%
3
25%
76-90
Пропущено
23
7
9 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
1
14%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
1
4%
4
57%
46-60
5
22%
1
14%
61-75
8
35%
1
14%
76-90
Забито
25
21
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 14
12 Не забивали 12
2
8%
5
24%
1-15
4
16%
4
19%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
7
28%
6
29%
76-90
Пропущено
40
20
16 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 14
3
8%
0
0%
1-15
4
10%
2
10%
16-30
9
23%
3
15%
31-45
2
5%
7
35%
46-60
7
18%
5
25%
61-75
15
38%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Балтика - Уфа 3:2 Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0
Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0
Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 2:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2
Результаты матчей
Уфа
Динамо Махачкала
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
7 раз 25%
0:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
12 раз 43%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Уфа
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
86
49
311
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
86
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1612
721
424
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|12
|1
|49 - 25
|57
|2.
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|43 - 24
|53
|3.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|44 - 30
|48
|4.
|Заявка
|28
|11
|12
|5
|35 - 29
|45
|5.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|33 - 26
|43
|6.
|0:0 Заявка
|29
|10
|11
|8
|21 - 20
|41
|7.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|27 - 24
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|33 - 34
|37
|9.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|41 - 34
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|30 - 29
|37
|11.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 34
|36
|12.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|31 - 34
|36
|13.
|Заявка
|28
|7
|14
|7
|28 - 31
|35
|14.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|31 - 32
|32
|15.
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|28 - 44
|28
|16.
|0:0 Заявка
|29
|6
|8
|15
|27 - 38
|26
|17.
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|20 - 37
|23
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|18 - 45
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|24 - 13
|32
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|20 - 10
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|27 - 13
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|9.
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 7
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|14.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|15 - 14
|17
|15.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 15
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 11
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 12
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 13
|24
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 17
|18
|7.
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|9 - 13
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 10
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 23
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 16
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|16.
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Уфа 0:0 Динамо Махачкала
Исход игры
Уфа
44.6% (58)
Ничья
37.7% (49)
Динамо Махачкала
17.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
23.28% (27)
Меньше
76.72% (89)
Обе команды забьют
Да
57.76% (67)
Нет
42.24% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (40)
1:0 Уфа
23.1% (30)
2:1 Уфа
17.7% (23)
0:1 Динамо Махачкала
6.9% (9)
0:0 Ничья
5.4% (7)
1:2 Динамо Махачкала
3.1% (4)
2:0 Уфа
1.5% (2)
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