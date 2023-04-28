  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 29.
Уфа
0:0
Второй тайм: 84'
Динамо Махачкала
0'

Ход матча

66'
Молтенинов Илья
Ортис Дилан
 
66'
 
Лисакович Руслан
Атабаев Эрбол
71'
 
Сундуков Темиркан
Кагермазов Сослан
71'
 
Зайнивов Алимхан
Абдурагимов Рамазан
76'
Евсеев Алексей
Темников Иван
 
76'
Минаев Роман
Емельянов Данила
 
Прогнозы 130
Уфа 44.6% (58)
X 37.7% (49)
Динамо Махачкала 17.7% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Динамо Махачкала
5.90
3.05
4.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Уфа
Динамо Махачкала

История личных встреч

Уфа
Динамо Махачкала

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 3 0.1
Евсеев Алексей 3 0.1
Минаев Роман 3 0.1
Касинтура Эгаш 3 0.1
Плиев Константин 2 0.07
Погосов Артём 2 0.07
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.07
Камилов Владислав 1 0.03
Голубев Артём 1 0.03
Молтенинов Илья 1 0.03
Конюхов Вадим 1 0.03
Мухин Александр 1 0.03
Ортис Дилан 1 0.03
Ахатов Данил 1 0.03
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Ражаб 5 0.17
Дибиргаджиев Джамал 3 0.1
Юсупов Залимхан 3 0.1
Глушков Никита Сергеевич 2 0.07
Гасанов Шамиль 1 0.03
Ковачевич Владимир 1 0.03
Красильниченко Олег 1 0.03
Кагермазов Сослан 1 0.03
Агабалаев Чингиз 1 0.03
Ибрагимов Камиль 1 0.03
Шумахов Идар 1 0.03
Гаджиев Абакар 1 0.03

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Карп Кэтэлин 5 1
Фищенко Руслан 6 0
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Голубев Артём 5 0
Касинтура Эгаш 5 0
Емельянов Данила 3 1
Ортис Дилан 4 0
Сухов Александр 3 0
Темников Иван 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Плиев Заурбек 2 0
Хугаев Алан 2 0
Минаев Роман 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Мухин Александр 2 0
Ушахин Лев 2 0
Масалов Александр 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Чернов Алексей 1 0
Погосов Артём 1 0
Кукушкин Иван 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 9 0
Юсупов Залимхан 8 0
Кагермазов Сослан 7 0
Красильниченко Олег 6 0
Атабаев Эрбол 5 0
Дибиргаджиев Джамал 4 0
Гаджиев Абакар 4 0
Ковачевич Владимир 3 0
Халимбеков Рустам 3 0
Хамкоев Хазбулат 3 0
Гасанов Шамиль 2 0
Вагидов Арсен 2 0
Агабалаев Чингиз 2 0
Мулахусейнович Нардин 2 0
Магомедов Ражаб 2 0
Абдурагимов Рамазан 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Лысенко Сослан 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Ибрагимов Камиль 1 0
Шумахов Идар 1 0
Исаев Шамиль 1 0

Результаты матчей

Уфа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (9)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
4
Уфа
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Динамо Махачкала
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
4

Волевые поражения

7
11
Уфа
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Динамо Махачкала
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

23
5

Волевые поражения

9
15

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
1
8%
2
22%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
33%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
7
41%
2
15%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
38%
3
25%
76-90

Пропущено

23
7
9 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
1
14%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
1
4%
4
57%
46-60
5
22%
1
14%
61-75
8
35%
1
14%
76-90

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 14
12 Не забивали 12
2
8%
5
24%
1-15
4
16%
4
19%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
7
28%
6
29%
76-90

Пропущено

40
20
16 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 14
3
8%
0
0%
1-15
4
10%
2
10%
16-30
9
23%
3
15%
31-45
2
5%
7
35%
46-60
7
18%
5
25%
61-75
15
38%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Балтика - Уфа 3:2 Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0
Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0
Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 2:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2

Результаты матчей

Уфа
Динамо Махачкала

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
7 раз 25%
0:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
12 раз 43%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Уфа
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
6
4
9
1.5
3
11
2
11
2.5
1
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
6
3
12
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
16
12
7
21
1.5
4
24
2
26
2.5
1
27
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 28 15 12 1 49 - 25 57
2.
Рубин
 Заявка 28 14 11 3 43 - 24 53
3.
Алания
 Заявка 28 13 9 6 44 - 30 48
4.
Енисей
 Заявка 28 11 12 5 35 - 29 45
5.
Волгарь
 Заявка 28 11 10 7 33 - 26 43
6.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 29 10 11 8 21 - 20 41
7.
Нефтехимик
 Заявка 28 10 9 9 27 - 24 39
8.
Арсенал Тула
 Заявка 28 10 7 11 33 - 34 37
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 28 9 10 9 41 - 34 37
10.
КАМАЗ
 Заявка 28 9 10 9 30 - 29 37
11.
Шинник
 Заявка 28 10 6 12 31 - 34 36
12.
Родина Москва
 Заявка 28 9 9 10 31 - 34 36
13.
Акрон
 Заявка 28 7 14 7 28 - 31 35
14.
ФК Кубань
 Заявка 28 8 8 12 31 - 32 32
15.
Велес Москва
 Заявка 28 8 4 16 28 - 44 28
16.
Уфа
 0:0 Заявка 29 6 8 15 27 - 38 26
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 28 4 11 13 20 - 37 23
18.
Краснодар-2
 Заявка 28 5 7 16 18 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
2.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
3.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
4.
Рубин
 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
6.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 6 5 3 24 - 11 23
8.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
9.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
10.
ФК Кубань
 Заявка 14 6 3 5 18 - 12 21
11.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
12.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
14.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
15.
Уфа
 0:0 Заявка 14 4 4 6 14 - 15 16
16.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 14 2 4 8 7 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
2.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
3.
Алания
 Заявка 14 7 3 4 20 - 13 24
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
7.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 15 4 6 5 9 - 13 18
8.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
КАМАЗ
 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Краснодар-2
 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 14 2 5 7 13 - 20 11
16.
Уфа
 0:0 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 10
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 83'
    Юсупова уронили на чужой половине, Волошин незамедлительно показал, что нарушения нет.
  • Угловой
    82'
    Корнер "Уфы". Задумка: подача на дальнюю, исполнение: подача за лицевую, итог: удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    81'
    Фол в атаке от "Динамо". Совсем трудно у махачкалинцев стало впереди.
  • 80'
    Никитин берет игру на себя и бьет с линии штрафной из не самой удобной позиции. Выше ворот.
  • 79'
    "Уфа" теперь в роли владеющего мячом. Видимо, они чуть меньше устали, так что под конец именно у хозяев будут шансы.
  • 78'
    Перевод на правый фланг, там попроще решают сыграть махачкалинцы. Подача, выбивается мяч.
  • Фол, нарушение
    77'
    Сандрачук идет в борьбу на фланге, Волошину это не очень нравится. Фол в атаке.
  • Угловой
    75'
    Угловой удар хозяев поля. Подача на линию вратарской. Там только оборона.
  • Замена
    74'
    Пошли замены у "Уфы". Вместо Емельянова вышел Минаев, и Евсеев появился вместо Темникова.
  • 73'
    Дальний удар "Уфы" метров с 25. Мимо створа.
  • Замена
    71'
    Замена у Горана Алексича. Вместо Абдурагимова вышел Зайнивов.
  • 70'
    Ответ "Динамо", Абдурагимов выкатил партнеру под удар, тот вторым касанием пробил над ближним углом.
  • Угловой
    69'
    Подача от флажка и хороший удар головой в створ! Ушахин прибежал и дал в створ, Терновский поймал.
  • 68'
    Передача с левого края штрафной в центр под удар Темникова. От защитника мяч уходит за лицевую .
  • Замена
    67'
    Перестановка и у "Уфы". Вместо Ортиса вышел Молтенинов.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      66'
      Лисакович вышел вместо Атабаева в стане команды Горана Алексича.
    • 65'
      Подача с правого края в штрафную, там Ковачевич отрабатывает и не дает пробить.
    • 64'
      Загорелась "Уфа", особенно после гола из офсайда, динамовцы обороняются.
    • 63'
      Опять Никитин на острие атаки, на этот раз его опережает Терновский, вышедший из ворот и из штрафной на мяч.
    • Судья
      61'
      Помощник Халимбекова вообще удален теперь с поля. Очень громко скамейка "Уфы" отреагировала на этот офсайд.
    • Офсайд
      60'
      Прошел пас на Никитина, и даже удалось футболисту уйти от двух защитников и забить, однако боковой еще до этого поднял флажок.
    • 59'
      Попытка быстрой контратаки от "Динамо", хороший пас, но защита успела оградить Алибекова от мяча.
    • Желтая карточка
      58'
      Ушахин сбил Красильниченко у правой бровки. Выглядело грубовато, но без желтой.
    • 57'
      На Сандрачука хорошая диагональ, дальше в центр, где Никитин довел мяч до Терновского, а точнее до его перчаток.
    • Угловой
      56'
      Ответный корнер "Уфы". Пас на Касинтуру на угол вратарской, не удалось ему толком мяч обработать. Удар от ворот
    • Угловой
      55'
      Угловой удар не получился у Махачкалы. Но и контратаковать сопернику не дали.
    • 54'
      Абдурагимов по левому краю прошел в штрафную, сумел защитник встать у него на пути.
    • Желтая карточка
      53'
      Не выдержал Волошин и выдал желтую одному из помощников главного тренера "Уфы" за излишнюю эмоциональность.
    • Фол, нарушение
      52'
      Фол Ортиса в центре поля. Не понял футболист, где нарушил, по крайней мере так казалось по его лицу.
    • 51'
      Разминаются будущие замены у команд, а пока "Динамо" разыгрывает стандарт прямо у своей штрафной.
    • 50'
      Никитин закрутил в среднюю зону штрафной, были там партнеры его, однако до мяча не добраться.
    • Угловой
      49'
      Подача с угла поля получилась чуть высоковатой, вторая попытка с другого фланга и с игры, мяч уходит в аут
    • 48'
      Касинтура раскачал оппонента на фланге, дальше подавал с левой, но мяч все равно угодил в защитника.
    • 47'
      Проникающая передача динамовцев, задумка отличная, однако исполнение подкачало.
    • Второй тайм начался
      Начался второй тайм.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего не добавил арбитр. Перерыв.
    • Судья
      43'
      Халимбеков на повышенных тонах поговорил с Волошиным. Приходится арбитру его остудить. Без карточки пока. 
    • Травма, повреждение
      42'
      Сандрачук получил локтем по зубам в чужой штрафной, арбитр молчит и показывает продолжать.
    • 41'
      Хамкоев сильно выбил в центр, "Динамо" легко забрало мяч себе. Нужен опасный момент в самой концовке тайма, чтобы разгорячить игру.
    • 40'
      Махачкалинцы впереди, привычная картина сегодняшней игры. А здесь неточный пас по правому флангу. Удар от ворот.
    • 38'
      Застрял мяч на половине поля "Динамо", небольшой, но точный прессинг "Уфы" к этому приводит. 
    • 37'
      Выискивает возможности "Динамо", туда-сюда летает мяч по штрафной и около нее, наконец "выстрел" с 16 метров. Сильно выше.
    • 36'
      Красильниченко с левого края штрафной сильно приложился в ближний. Выше цели.
    • 35'
      Классно мяч дошел до опорной зоны "Уфы", удар в защитника, мяч остается у "Динамо".
    • 34'
      В середине идет борьба за владение, аут "Динамо". Вбрасываний из-за боковых сегодня особенно много
    • 33'
      Затишье полное в матче. Начинают уставать футболисты, постепенно идем к концовке тайма.
    • 31'
      Сильное вбрасывание аута, мяч уже в опорной зоне, большими силами обороняются хозяева.
    • 30'
      И грузят, и грузят махачкалинцы в толпу в штрафную площадь соперника. Мяч уходит за боковую.
    • 29'
      Стандарт Махачкалы, на этот раз розыгрыш и после этого подача, защита лучше "на втором этаже".
    • Опасный момент
      27'
      Касинтура классно пробил с правой ноги в створ, Терновский отбил, состоялось добивание, но не по воротам! Хороший момент у "Уфы".
    • 26'
      Грузит "Уфа" с правого края, Никитин подбирает мяч уже слева, еще один навес, неточно.
    • 25'
      Неожиданный прострел от самой лицевой, но не ожидали его и нападающие. Мимо всех прокатился мяч.
    • 24'
      Редкая атака "Уфы". Никитин идет в обыгрыш, ошибается, но мяч сохраняет.
    • 23'
      Немного брака в передачах гостей в центре поля. Аут зарабатывают уфимцы.
    • 22'
      На этот раз Юсупов сильно смазал подачу. Мяч просто улетел за лицевую. Удар от ворот.
    • 21'
      Темников срубил Кагермазова метрах в 8 от штрафной. Точка для подачи и очередного неплохого удара головой.
    • 20'
      Еще один удар головой в створ ворот Хамкоева. Кагермазов его нанес. Не сложно для Хазбулата.
    • 19'
      Остаются уфимцы впереди, стараясь всем составом не поджиматься к воротам, хотя давление Махачкалы наращивается.
    • 18'
      Вот зрячий навес в самый центр штрафной, там форвард махнул головой в сторону ворот. Прямо в руки Хамкоева.
    • 17'
      Продолжают набивать себе владение динамовцы. Так и до гола не далеко.
    • 16'
      "Динамо" ловко двигает мяч у правой бровки. Продвинуть вперед не удается.
    • 15'
      Махачкала на половине соперника, навес слева, удается заблокировать мяч.
    • 14'
      "Уфа" решила подуспокить игру, катая на своей половине, но в центре случается потеря. Не идет игра у хозяев.
    • 12'
      Между прочим, лучший вратарь 28 тура Хамкоев - 7 сейвов у него было. Сейчас он этот статус подтвердил.
    • Опасный момент
      11'
      Моментище! Как достал Хамкоев! Подача на дальнюю, дальше скидка в центр, борьба Шумахова с соперником, мяч мягко отскакивает в ворота, а голкипер выковыривает с линии!!!
    • 10'
      Не пробился Юсупов по левому флангу, мяч переходит к "Уфе".
    • 9'
      "Динамо" активно проводит начало встречи, хотят махачкалинцы быстренько забить свой гол и закрыться сзади.
    • Опасный момент
      8'
      Неплохо! Подача от правой бровки, Красильниченко выиграл борьбу и головой пробил. Сильно, но мимо!
    • 7'
      Практически удар от ворот в исполнении Терновского, на правый фланг он отправил мяч, там он ушел за боковую.
    • Фол, нарушение
      6'
      Аут "Уфы" на левом фланге, сильное вбрасывание, и фол в атаке замечает арбитр.
    • 5'
      Штрафной удар у "Уфы". Темников у мяча на правом фланге. Подает в зону 11-метровой, оборона снимает.
    • 3'
      Вход в штрафную, с правого края летит прострел, в защитника попадает мяч.
    • Угловой
      2'
      Подача динамовцев с угла поля. По точности навес неплохой, однако удара не случилось.
    • Первый тайм начался
      Первый тайм начался.
    • До матча
    • – Команды 2 раза играли между собой с разницей мячей 3:2.
      – Матч прошлого круга закончился со счётом 1:0 в пользу «Уфы».
       – «Динамо» пропускает меньше всех в лиге – 20 мячей. 

    • Приветствую вас на очередном матче Первой лиги между "Уфой" и махачкалинским "Динамо". Работать для вас сегодня будет Константин Лицин.

    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Уфа.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.45. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.45 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 130
    Уфа 44.6% (58)
    X 37.7% (49)
    Динамо Махачкала 17.7% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Динамо Махачкала
    5.90
    3.05
    4.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Уфа 0:0 Динамо Махачкала онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уфа 0:0 Динамо Махачкала

    Исход игры
    Уфа
    44.6% (58)
    Ничья
    37.7% (49)
    Динамо Махачкала
    17.7% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.28% (27)
    Меньше
    76.72% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    57.76% (67)
    Нет
    42.24% (49)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.8% (40)
    1:0 Уфа
    23.1% (30)
    2:1 Уфа
    17.7% (23)
    0:1 Динамо Махачкала
    6.9% (9)
    0:0 Ничья
    5.4% (7)
    1:2 Динамо Махачкала
    3.1% (4)
    2:0 Уфа
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Уфа
    Динамо Махачкала
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     