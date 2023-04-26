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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 29.
Уфа
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 44
Уфа 59.1% (26)
X 25% (11)
Динамо Махачкала 15.9% (7)
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Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Динамо Махачкала
2.46
3.15
2.61
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Уфа
Динамо Махачкала

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 3 0.11
Евсеев Алексей 3 0.11
Минаев Роман 3 0.11
Касинтура Эгаш 3 0.11
Плиев Константин 2 0.07
Погосов Артём 2 0.07
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.07
Камилов Владислав 1 0.04
Голубев Артём 1 0.04
Молтенинов Илья 1 0.04
Конюхов Вадим 1 0.04
Мухин Александр 1 0.04
Ортис Дилан 1 0.04
Ахатов Данил 1 0.04
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Ражаб 5 0.18
Дибиргаджиев Джамал 3 0.11
Юсупов Залимхан 3 0.11
Глушков Никита Сергеевич 2 0.07
Гасанов Шамиль 1 0.04
Ковачевич Владимир 1 0.04
Красильниченко Олег 1 0.04
Кагермазов Сослан 1 0.04
Агабалаев Чингиз 1 0.04
Ибрагимов Камиль 1 0.04
Шумахов Идар 1 0.04
Гаджиев Абакар 1 0.04

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Карп Кэтэлин 5 1
Фищенко Руслан 6 0
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Голубев Артём 5 0
Касинтура Эгаш 5 0
Емельянов Данила 3 1
Ортис Дилан 4 0
Сухов Александр 3 0
Темников Иван 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Плиев Заурбек 2 0
Хугаев Алан 2 0
Минаев Роман 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Мухин Александр 2 0
Ушахин Лев 2 0
Масалов Александр 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Чернов Алексей 1 0
Погосов Артём 1 0
Кукушкин Иван 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 9 0
Юсупов Залимхан 8 0
Кагермазов Сослан 7 0
Красильниченко Олег 6 0
Атабаев Эрбол 5 0
Дибиргаджиев Джамал 4 0
Гаджиев Абакар 4 0
Ковачевич Владимир 3 0
Халимбеков Рустам 3 0
Хамкоев Хазбулат 3 0
Гасанов Шамиль 2 0
Вагидов Арсен 2 0
Агабалаев Чингиз 2 0
Мулахусейнович Нардин 2 0
Магомедов Ражаб 2 0
Абдурагимов Рамазан 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Лысенко Сослан 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Ибрагимов Камиль 1 0
Шумахов Идар 1 0
Исаев Шамиль 1 0

Результаты матчей

Уфа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (9)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
4
Уфа
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Динамо Махачкала
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
4

Волевые поражения

7
11
Уфа
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Динамо Махачкала
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

23
5

Волевые поражения

9
15

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
1
8%
2
22%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
33%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
7
41%
2
15%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
38%
3
25%
76-90

Пропущено

23
7
9 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
1
14%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
1
4%
4
57%
46-60
5
22%
1
14%
61-75
8
35%
1
14%
76-90

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 14
12 Не забивали 12
2
8%
5
24%
1-15
4
16%
4
19%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
7
28%
6
29%
76-90

Пропущено

40
20
16 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 14
3
8%
0
0%
1-15
4
10%
2
10%
16-30
9
23%
3
15%
31-45
2
5%
7
35%
46-60
7
18%
5
25%
61-75
15
38%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Балтика - Уфа 3:2 Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0
Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0
Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 2:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2

Результаты матчей

Уфа
Динамо Махачкала

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
7 раз 25%
0:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
12 раз 43%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Уфа
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
6
4
9
1.5
3
11
2
11
2.5
1
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
6
3
12
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
16
12
7
21
1.5
4
24
2
26
2.5
1
27
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 28 15 12 1 49 - 25 57
2.
Рубин
 Заявка 28 14 11 3 43 - 24 53
3.
Алания
 Заявка 28 13 9 6 44 - 30 48
4.
Енисей
 Заявка 28 11 12 5 35 - 29 45
5.
Волгарь
 Заявка 28 11 10 7 33 - 26 43
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 28 10 10 8 21 - 20 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 28 10 9 9 27 - 24 39
8.
Арсенал Тула
 Заявка 28 10 7 11 33 - 34 37
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 28 9 10 9 41 - 34 37
10.
КАМАЗ
 Заявка 28 9 10 9 30 - 29 37
11.
Шинник
 Заявка 28 10 6 12 31 - 34 36
12.
Родина Москва
 Заявка 28 9 9 10 31 - 34 36
13.
Акрон
 Заявка 28 7 14 7 28 - 31 35
14.
ФК Кубань
 Заявка 28 8 8 12 31 - 32 32
15.
Велес Москва
 Заявка 28 8 4 16 28 - 44 28
16.
Уфа
 Заявка 28 6 7 15 27 - 38 25
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 28 4 11 13 20 - 37 23
18.
Краснодар-2
 Заявка 28 5 7 16 18 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
2.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
3.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
4.
Рубин
 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
6.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 6 5 3 24 - 11 23
8.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
10.
ФК Кубань
 Заявка 14 6 3 5 18 - 12 21
11.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
12.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
14.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
15.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
16.
Уфа
 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 14 2 4 8 7 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
2.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
3.
Алания
 Заявка 14 7 3 4 20 - 13 24
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
7.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
КАМАЗ
 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Краснодар-2
 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 14 2 5 7 13 - 20 11
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
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Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
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Топ нарушителей
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 10
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2023, осталось 2 дня 7 часов 36 минут.



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  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Уфа 59.1% (26)
    X 25% (11)
    Динамо Махачкала 15.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Динамо Махачкала
    2.46
    3.15
    2.61
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Уфа - Динамо Махачкала онлайн

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    Прогнозы на матч Уфа - Динамо Махачкала

    Исход игры
    Уфа
    55.3% (26)
    Ничья
    29.8% (14)
    Динамо Махачкала
    14.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.82% (14)
    Меньше
    68.18% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    56.82% (25)
    Нет
    43.18% (19)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    29.8% (14)
    2:1 Уфа
    25.5% (12)
    1:1 Ничья
    23.4% (11)
    0:0 Ничья
    6.4% (3)
    1:2 Динамо Махачкала
    4.3% (2)
    0:1 Динамо Махачкала
    4.3% (2)
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