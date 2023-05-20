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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 8.
Ландскруна
3:2
Конец матча
Эребру
0'
1:0
32' Гол
Camil Jebara
2:0
35' Гол
Ousmane Diawara
37' Желтая карточка
Erik Hedenquist
44' Желтая карточка
Сегер Давид
2:1
45' Гол
Миллескуг Ноэль
52' Желтая карточка
Хульквист Даниэль
2:2
54' Гол
Adi Fisic
73' Желтая карточка
Adam Bark
3:2
74' Гол
Ousmane Diawara
76' Желтая карточка
Ткач Александр
90' Желтая карточка
Моро Насиру
90'+9
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
13
Erik
Hedenquist
7
Ткач
Александр
5
Edvin
Dahlqvist
15
Melker
Widell
12
Йонссон
Мелкер
8
Дзабич
Робин
20
Camil
Jebara
11
Ousmane
Diawara
47
Kofi
Fosuhene
Asare
1
Эскелинен
Виллиам
5
Хульквист
Даниэль
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
2
Бьёрнквист
Даниэль
8
Валкер
Кевин
7
Сегер
Давид
30
Samuel
Dahl
20
Adam
Bark
48
Миллескуг
Ноэль
12
Ларссон
Джейк
Ландскруна
4-3-3
Эребру
3-4-3

История личных встреч

Ландскруна
Эребру

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 4 0.5
Melker Widell 1 0.13
Kofi Fosuhene Asare 1 0.13
Рапп Йохан 1 0.13
Дзабич Робин 1 0.13
Camil Jebara 1 0.13
Эгнелль Адам 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 3 0.38
Андрессон Аксель 1 0.13
Adam Bark 1 0.13
Сегер Давид 1 0.13
Adi Fisic 1 0.13
Валкер Кевин 0 0
Ларссон Джейк 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Samuel Dahl 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 4 0
Camil Jebara 2 1
Дзабич Робин 3 0
Ousmane Diawara 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Рапп Йохан 1 0
Jesper Strid 1 0
Max Nilsson 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моро Насиру 3 0
Андрессон Аксель 1 0
Adam Bark 1 0
Lucas Shlimon 1 0
Сегер Давид 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Хульквист Даниэль 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
2
Ландскруна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эребру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
3
Ландскруна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Эребру
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
3
33%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
3
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0
Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1
Эребру
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0
Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2

Результаты матчей

Ландскруна
Эребру

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 0:0 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Эстер
 8 5 1 2 19 - 11 16
3.
Вестерос
 7 4 2 1 10 - 3 14
4.
Утсиктенс
 7 4 2 1 13 - 7 14
5.
Ландскруна
 8 4 1 3 9 - 10 13
6.
Эстерсунд
 7 3 3 1 10 - 6 12
7.
Гефле
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Браге
 8 3 2 3 8 - 10 11
9.
Йёнчёпинг
 0:0 8 2 5 1 14 - 13 11
10.
Сундсвалль
 8 3 1 4 12 - 16 10
11.
Треллеборг
 1:0 8 3 0 5 10 - 13 9
12.
Эребру
 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 2 3 7 - 12 8
14.
Эргрюте
 7 0 5 2 7 - 10 5
15.
Хельсинборг
 7 1 1 5 4 - 8 4
16.
Сковде АИК
 0:1 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
ГАИС
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Йёнчёпинг
 0:0 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Эстер
 4 2 0 2 9 - 5 6
8.
Треллеборг
 1:0 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Вестерос
 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Сундсвалль
 5 1 1 3 7 - 11 4
14.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
16.
Сковде АИК
 0:1 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
ГАИС
 0:0 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Гефле
 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Эребру
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Браге
 4 1 1 2 3 - 7 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
11.
Йёнчёпинг
 0:0 4 0 4 0 8 - 8 4
12.
Треллеборг
 1:0 4 1 0 3 4 - 8 3
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Ландскруна
 3 0 1 2 0 - 4 1
15.
Хельсинборг
 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Сковде АИК
 0:1 4 0 0 4 2 - 9 0
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Гефле Эдквист Адриан 4
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Валкер Кевин сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Миллескуг Ноэль бьет в цель!
    • Желтая карточка
      44'
      Сегер Давид получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Erik Hedenquist получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Camil Jebara сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Ousmane Diawara бьет в цель!
    • 32'
      Kofi Fosuhene Asare сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Camil Jebara бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ландскруна 3:2 Эребру онлайн

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