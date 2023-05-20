Тур: 8.
3:2
Конец матча
0'
1:0
32' ГолCamil Jebara
2:0
35' ГолOusmane Diawara
37' Желтая карточкаErik Hedenquist
44' Желтая карточкаСегер Давид
2:1
45' ГолМиллескуг Ноэль
52' Желтая карточкаХульквист Даниэль
2:2
54' ГолAdi Fisic
73' Желтая карточкаAdam Bark
3:2
74' ГолOusmane Diawara
76' Желтая карточкаТкач Александр
90' Желтая карточкаМоро Насиру
90'+9
Ход матча
32'
35'
2:0
37'
44'
45'
2:1
54'
2:2
73'
74'
3:2
76'
90'
20
Camil
Jebara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Jesper Strid
-
23 Max Nilsson
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Samuel DahlПолузащитник
-
20 Adam BarkНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
19 Malik Mokede
-
11 Adi Fisic
-
-
31 Amar Dzevlan
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Ландскруна
Эребру
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|4
|0.5
|Melker Widell
|1
|0.13
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0.13
|Рапп Йохан
|1
|0.13
|Дзабич Робин
|1
|0.13
|Camil Jebara
|1
|0.13
|Эгнелль Адам
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|3
|0.38
|Андрессон Аксель
|1
|0.13
|Adam Bark
|1
|0.13
|Сегер Давид
|1
|0.13
|Adi Fisic
|1
|0.13
|Валкер Кевин
|0
|0
|Ларссон Джейк
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Дзабич Робин
|3
|0
|Ousmane Diawara
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моро Насиру
|3
|0
|Андрессон Аксель
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
|Lucas Shlimon
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Хульквист Даниэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
2
Ландскруна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эребру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
0
3
Ландскруна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Эребру
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
3
33%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
3
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0
Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1
Эребру
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0
Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2
Результаты матчей
Ландскруна
Эребру
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
35
35
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|19 - 11
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|9.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|14 - 13
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|11.
|1:0
|8
|3
|0
|5
|10 - 13
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|14.
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|4 - 8
|4
|16.
|0:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|8.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|8 - 8
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Гефле
|Эдквист Адриан
|4