Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
20' Желтая карточкаПопович Антон
1:0
22' ГолСаволайнен Саку
27' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
34' Желтая карточкаДжалу Бубакар
2:0
45' ГолВетели Йоона
85' Желтая карточкаЗекири Альтин
90' Желтая карточкаКабаши Ариан
90' Желтая карточкаТойвомяки Ханри
90'+5
Ход матча
20'
22'
34'
45'
2:0
85'
90'
90'
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
КуПС
Лахти
26 матчей
73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 12 побед
47 матчей
40.4%
27.7%
31.9%
19 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
36.2%
36.2%
27.6%
17 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
34%
40.4%
25.6%
16 побед 19 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.64
1.16
Среднее время на гол
55
77
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.4
1.09
Среднее время на гол
64
82
Всего голов
71
53
Голов в среднем за матч
1.51
1.13
Тотал матчей
2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
21
Больше 45%
Меньше 55%
26
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
59
79
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветели Йоона
|3
|0.33
|Саволайнен Саку
|2
|0.22
|Ниссилья Урхо
|2
|0.22
|Туоминен Яссе
|1
|0.11
|Сааринен Сет
|1
|0.11
|Попович Антон
|1
|0.11
|Антви Клинтон
|1
|0.11
|Видьеског Аксель
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|1
|0.17
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.17
|Tommi Jaentti
|1
|0.17
|Irfan Sadik
|0
|0
|Julius Tauriainen
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Антон
|4
|0
|Ветели Йоона
|3
|0
|Биспо Габриэл
|3
|0
|Антви Клинтон
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Коллинс Шичендже
|2
|0
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Лампинен Пири
|1
|0
|Оксанен Яакко
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|3
|0
|Пеннинкангас Теему
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Зекири Альтин
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Клинга Матти
|1
|0
|Кунингас Микко
|1
|0
|Вирта Эмели
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Julius Tauriainen
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лахти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
0
КуПС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Лахти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
0
КуПС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Лахти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
6
0
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2
КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0
Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1
Результаты матчей
КуПС
Лахти
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
КуПС
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
15
45
15
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4 (1)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|КуПС
|Ветели Йоона
|3 (2)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КТП
|Нурмос Ласси
|3