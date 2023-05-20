  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КуПС
2:0
Конец матча
Лахти
0'
20' Желтая карточка
Попович Антон
1:0
22' Гол
Саволайнен Саку
27' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
34' Желтая карточка
Джалу Бубакар
2:0
45' Гол
Ветели Йоона
85' Желтая карточка
Зекири Альтин
90' Желтая карточка
Кабаши Ариан
90' Желтая карточка
Тойвомяки Ханри
90'+5
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
7
Ветели
Йоона
14
Попович
Антон
10
Ниссилья
Урхо
6
Саволайнен
Саку
19
Биспо
Габриэл
26
Видьеског
Аксель
1
Marin
Ljubic
16
Julius
Tauriainen
2
Кабаши
Ариан
27
Пеннинкангас
Теему
26
Кастро
Пабло
25
Кунингас
Микко
8
Клинга
Матти
5
Джалу
Бубакар
20
Marius
Koenkkoelae
17
Tommi
Jaentti
7
Зекири
Альтин
КуПС
Лахти

История личных встреч

КуПС
Лахти

26 матчей

73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 12 побед

47 матчей

40.4%
27.7%
31.9%
19 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

36.2%
36.2%
27.6%
17 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

34%
40.4%
25.6%
16 побед 19 ничьих 12 побед

История матчей

К
0:1
В
4:0
В
0:1
В
2:2
В
2:4
В
1:2
В
3:0
К
1:0
В
5:1
В
3:3
В
2:1
В
1:0
В
1:1
В
1:1
В
2:2
В
1:2
К
4:2
В
1:1
В
0:0
В
2:0
В
1:0
В
1:0
В
0:3
К
2:1
КЛ
1:2
КЛ
1:1
В
1:1
В
0:1
В
0:2
КЛ
0:0
КЛ
0:2
В
2:0
В
0:1
В
1:0
КЛ
3:0
В
2:1
В
1:0
В
2:1
ТМС
0:2
ТМС
1:3
ТМС
1:1
В
2:1
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
8:1
В
2:3

Голы

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.64
1.16

Среднее время на гол

55
77

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.4
1.09

Среднее время на гол

64
82

Всего голов

71
53

Голов в среднем за матч

1.51
1.13

Тотал матчей

2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
21
Больше 45%
Меньше 55%
26
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

59
79

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветели Йоона 3 0.33
Саволайнен Саку 2 0.22
Ниссилья Урхо 2 0.22
Туоминен Яссе 1 0.11
Сааринен Сет 1 0.11
Попович Антон 1 0.11
Антви Клинтон 1 0.11
Видьеског Аксель 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 1 0.17
Пирттийоки Юхо 1 0.17
Tommi Jaentti 1 0.17
Irfan Sadik 0 0
Julius Tauriainen 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Антон 4 0
Ветели Йоона 3 0
Биспо Габриэл 3 0
Антви Клинтон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Коллинс Шичендже 2 0
Сиссе Ибраим 1 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Лампинен Пири 1 0
Оксанен Яакко 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 3 0
Пеннинкангас Теему 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Зекири Альтин 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Клинга Матти 1 0
Кунингас Микко 1 0
Вирта Эмели 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Julius Tauriainen 1 0
Коскипало Даниэль 1 0

Результаты матчей

КуПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лахти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
0
КуПС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Лахти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
0
КуПС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Лахти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
0

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2
КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0
Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1

Результаты матчей

КуПС
Лахти

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

КуПС
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
4
2
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
1
5
4
5
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 6 1 2 11 - 4 19
2.
ХИК
 8 5 2 1 18 - 7 17
3.
СЯК Сейнайоки
 6 4 2 0 8 - 2 14
4.
Оулу
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 5 - 6 9
6.
Хака
 7 2 2 3 11 - 11 8
7.
Ильвес
 6 2 1 3 5 - 6 7
8.
Лахти
 6 1 3 2 3 - 7 6
9.
КТП
 7 1 3 3 7 - 11 6
10.
ВПС
 6 1 2 3 3 - 8 5
11.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 11 4
12.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
КуПС
 5 3 0 2 6 - 4 9
4.
Ильвес
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Хака
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
КТП
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Хонка
 4 1 1 2 3 - 3 4
9.
Мариехамн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Оулу
 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Оулу
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Хонка
 4 1 2 1 2 - 3 5
4.
Лахти
 5 1 2 2 3 - 7 5
5.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
ХИК
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Хака
 4 1 0 3 4 - 6 3
8.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
9.
Ильвес
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
КТП
 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
Мариехамн
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
ВПС
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 4 (1)
КТП Michael Simoes Domingues IV 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4 (1)
КуПС Ветели Йоона 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Коффей Эшли 1 2
КТП Нурмос Ласси 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч КуПС 2:0 Лахти онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     