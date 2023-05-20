Тур: 8. Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre.
3:3
Конец матча
0'
1:0
7' ГолБа Дунь
2:0
12' ГолQiuming Wang
2:1
16' ГолМойсес Лима
29' Желтая карточкаLong Song
2:2
34' ГолЛяо Лишэн
2:3
42' ГолChen Pu
3:3
57' Гол в свои воротаЖадсон II
62' Желтая карточкаКризан
81' Желтая карточкаМойсес Лима
90' Красная карточкаЖадсон II
90'+6
Ход матча
7'
1:0
12'
2:0
16'
2:1
29'
34'
2:2
42'
2:3
46'
57'
3:3
62'
70'
72'
81'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
48 Владение мячом, % 52
26
Jiamin
Xu
5
Yang
Yu1
36
Hao
Guo
30
Qiuming
Wang
32
Yuanjie
Su
10
Фарлей
Роса
29
Ба
Дунь
31
Yinong
Tian
15
Мин
Тянь
14
Ван
Да-Лэй
39
Long
Song
20
Ляо
Лишэн
19
Guowen
Sun
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
9
Кризан
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
- Защитник
-
5 Yang Yu1Защитник
-
36 Hao GuoЗащитник
-
30 Qiuming WangЗащитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
15 Мин ТяньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
-
17 Xuelong Sun
-
-
24 Taoyu Piao
-
23 Yumiao Qian
-
11 Weijun Xie
-
18 Huaze Gao
-
40 Yan Shi
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Guowen SunПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
37 Цзи СянЗащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
11 Лю ЯнНападающий
-
-
26 Shibo Liu
-
36 Liuyu Duan
-
-
Главный тренер: Fabio Lefundes
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Шаньдун Тайшань
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед
28 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
17.9%
39.3%
42.8%
5 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.07
0.93
Среднее время на гол
84
96
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
2.21
1.43
Среднее время на гол
40
63
Всего голов
46
33
Голов в среднем за матч
1.64
1.18
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
Среднее время на гол
54
76
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|4
|0.5
|Фарлей Роса
|2
|0.25
|Qiuming Wang
|2
|0.25
|Берич Роберт
|2
|0.25
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллайни Маруан
|3
|0.38
|Мойсес Лима
|2
|0.25
|Chen Pu
|2
|0.25
|Кризан
|1
|0.13
|Ляо Лишэн
|1
|0.13
|Guowen Sun
|1
|0.13
|Лю Ян
|0
|0
|Лю Биньбинь
|0
|0
|Fernandinho V
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|2
|1
|Yuanjie Su
|3
|0
|Мерида Фран
|2
|0
|Fan Yang1
|0
|1
|Jiamin Xu
|1
|0
|Hao Guo
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Давид Андухар
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|2
|0
|Мойсес Лима
|2
|0
|Жадсон II
|0
|1
|Лю Ян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Yuanyi Li
|1
|0
|Кризан
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
8
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
3
Тянцзинь Тэда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
11
Голы по времени матча
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
3
38%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
10
11
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
4
40%
0
0%
1-15
3
30%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
3
30%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1
Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
Шаньдун Тайшань
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Тянцзинь Тэда
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
11
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
35
17
17
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|6 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|4 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Ченду Беттер Сити
|Ромуло
|3 (5)
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2