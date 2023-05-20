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Китай: Суперлига
2023

Тур: 8. Стадион: .
Тянцзинь Тэда
3:3
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
1:0
7' Гол
Ба Дунь
2:0
12' Гол
Qiuming Wang
2:1
16' Гол
Мойсес Лима
29' Желтая карточка
Long Song
2:2
34' Гол
Ляо Лишэн
2:3
42' Гол
Chen Pu
3:3
57' Гол в свои ворота
Жадсон II
62' Желтая карточка
Кризан
81' Желтая карточка
Мойсес Лима
90' Красная карточка
Жадсон II
90'+6

Ход матча

7'
Ба Дунь
(Фарлей Роса)
1:0
12'
Qiuming Wang
(Мин Тянь)
2:0
16'
2:1
Мойсес Лима
(Кризан)
29'
 
Long Song
34'
2:2
Ляо Лишэн
42'
2:3
Chen Pu
(Мойсес Лима)
46'
Taoyu Piao
Qiuming Wang
 
46'
Fan Yang1
Yuanjie Su
 
46'
 
Кэ Ши
Long Song
57'
Жадсон II
3:3
62'
 
Кризан
68'
Weijun Xie
Фарлей Роса
 
70'
 
Лю Ян
Guowen Sun
71'
 
Цзи Сян
Chen Pu
72'
Мерида Фран
Hao Guo
 
81'
 
Мойсес Лима
82'
 
Fernandinho V
Tong Wang1
90'
Jianan Wang
Ба Дунь
 
90'
 
Жадсон II

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 48 Владение мячом, % 52
26
Jiamin
Xu
6
Pengfei
Han
5
Yang
Yu1
36
Hao
Guo
30
Qiuming
Wang
32
Yuanjie
Su
10
Фарлей
Роса
29
Ба
Дунь
31
Yinong
Tian
15
Мин
Тянь
9
Берич
Роберт
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
39
Long
Song
20
Ляо
Лишэн
25
Феллайни
Маруан
19
Guowen
Sun
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
9
Кризан
Тянцзинь Тэда
5-4-1
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Шаньдун Тайшань

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

28 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.9%
39.3%
42.8%
5 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

С
4:1
С
0:1
С
3:1
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:2
К
0:1
С
2:0
С
1:4
С
2:3
С
1:3
С
2:3
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.07
0.93

Среднее время на гол

84
96

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.21
1.43

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

46
33

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24

Среднее время на гол

54
76

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 4 0.5
Фарлей Роса 2 0.25
Qiuming Wang 2 0.25
Берич Роберт 2 0.25
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 3 0.38
Мойсес Лима 2 0.25
Chen Pu 2 0.25
Кризан 1 0.13
Ляо Лишэн 1 0.13
Guowen Sun 1 0.13
Лю Ян 0 0
Лю Биньбинь 0 0
Fernandinho V 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 2 1
Yuanjie Su 3 0
Мерида Фран 2 0
Fan Yang1 0 1
Jiamin Xu 1 0
Hao Guo 1 0
Ба Дунь 1 0
Давид Андухар 1 0
Yang Yu1 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 2 0
Мойсес Лима 2 0
Жадсон II 0 1
Лю Ян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Yuanyi Li 1 0
Кризан 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
8
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3
Тянцзинь Тэда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
11

Голы по времени матча

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
3
38%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

10
11
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
4
40%
0
0%
1-15
3
30%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
3
30%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1
Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0
Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Шаньдун Тайшань

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
1
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 3 0 10 - 4 18
3.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Ченду Беттер Сити
 8 3 5 0 15 - 11 14
5.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 11 - 7 14
6.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 11 - 9 11
7.
Бэйцзин Гоань
 8 2 5 1 7 - 7 11
8.
Циндао Чжуннэн
 8 2 2 4 11 - 13 8
9.
Мэйчжоу Хакка
 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Шэньчжэнь
 8 2 2 4 9 - 13 8
11.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 10 - 11 8
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 4 3 4 - 6 7
13.
Шицзячжуан
 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Далянь Ифан
 8 1 3 4 7 - 10 6
15.
Наньтун Чжиюнь
 8 1 3 4 6 - 9 6
16.
Чжэцзян Профессионал
 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Бэйцзин Гоань
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
10.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Чжэцзян Профессионал
 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Шаньдун Тайшань
 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хэнань Цзянье
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 6 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Ченду Беттер Сити Ромуло 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • 68'
    Фарлей Роса уходит с поля. Weijun Xie выходит вместо него
  • Желтая карточка
    62'
    Кризан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Жадсон II уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 46'
    Сон Лон уходит с поля. Кэ Ши выходит вместо него
  • 46'
    Yuanjie Su уходит с поля. Fan Yang выходит вместо него
  • 46'
    Qiuming Wang уходит с поля. Taoyu Piao выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 3:3 Шаньдун Тайшань онлайн

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