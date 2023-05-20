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Китай: Суперлига
2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ming Fu
Хэнань Цзянье
1:0
Второй тайм: 87'
Далянь Ифан
0'
1:0
44' Гол
Чович Неманья
50' Желтая карточка
Чович Неманья

Ход матча

28'
Dilemet Tudi
Шангуань Ван
 
44'
Чович Неманья
(Zhao Ke)
1:0
46'
 
Босанчич Неманья
Jiahui Huang
50'
Чович Неманья
 
68'
 
Zhu Ting
Zhenao Wang
76'
Tianyu Gao
Чович Неманья
 
81'
 
Ян Ксиангчуанг
Мамба Стрели
81'
 
Yu Fei
Цонев Борислав
82'
Keqiang Chen
Zhao Ke
 
84'
 
Zhiwei Song
Пен Лю

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Далянь Ифан
2.75
5.20
31.00
Все Коэффициенты
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
24
Songyi
Li
11
Zhao
Ke
17
Пина
Томас
6
Шангуань
Ван
8
Zichang
Huang
29
Yihao
Zhong
9
Boyuan
Feng
20
Чович
Неманья
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
4
Vas
Nunez
2
Longchang
Lin
19
Zhenao
Wang
11
Мамба
Стрели
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
7
Линь
Лянмин
10
Цонев
Борислав
17
Cesar
Manzoki
Хэнань Цзянье
4-3-3
Далянь Ифан
4-4-1-1

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Далянь Ифан

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:2
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:4
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
К
2:2
С
1:1
С
2:2
С
1:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Среднее время на гол

78
78

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.71

Среднее время на гол

63
52

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9

Среднее время на гол

70
63

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 1 0.13
Межеевски Адриан 1 0.13
Boyuan Feng 1 0.13
Zichang Huang 1 0.13
Пина Томас 0 0
Zhao Ke 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 3 0.38
Цонев Борислав 1 0.13
Мамба Стрели 1 0.13
Линь Лянмин 1 0.13
Cesar Manzoki 1 0.13
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Шунич Тони 3 0
Чович Неманья 2 0
Шангуань Ван 2 0
Xin Luo 2 0
Yihao Zhong 0 1
Songyi Li 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Shuai Yang2 1 0
Tianyu Gao 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yupeng He 2 0
Yu Wang 2 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Цонев Борислав 1 0
Yan Wu 1 0
Линь Лянмин 1 0
Мамба Стрели 1 0
Zhenao Wang 1 0
Jiahui Huang 1 0
Босанчич Неманья 1 0
Vas Nunez 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Далянь Ифан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Хэнань Цзянье
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Далянь Ифан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
4
Хэнань Цзянье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Далянь Ифан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
7

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
67%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1
Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2
Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1
Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Далянь Ифан

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1:0 8 6 2 0 12 - 5 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 3 0 10 - 4 18
3.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Ченду Беттер Сити
 8 3 5 0 15 - 11 14
5.
Тянцзинь Тэда
 3:3 8 3 5 0 11 - 7 14
6.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 11 - 9 11
7.
Бэйцзин Гоань
 8 2 5 1 7 - 7 11
8.
Циндао Чжуннэн
 8 2 2 4 11 - 13 8
9.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 8 2 2 4 9 - 11 8
10.
Шэньчжэнь
 8 2 2 4 9 - 13 8
11.
Шаньдун Тайшань
 3:3 8 1 5 2 10 - 11 8
12.
Хэнань Цзянье
 1:0 8 1 4 3 4 - 6 7
13.
Шицзячжуан
 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Далянь Ифан
 0:1 8 1 3 4 7 - 10 6
15.
Наньтун Чжиюнь
 8 1 3 4 6 - 9 6
16.
Чжэцзян Профессионал
 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Тянцзинь Тэда
 3:3 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Шанхай СИПГ
 1:0 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Далянь Ифан
 0:1 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Бэйцзин Гоань
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Хэнань Цзянье
 1:0 5 1 3 1 3 - 3 6
10.
Шаньдун Тайшань
 3:3 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 4 1 0 3 3 - 5 3
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1:0 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Тянцзинь Тэда
 3:3 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Чжэцзян Профессионал
 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Шаньдун Тайшань
 3:3 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хэнань Цзянье
 1:0 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
16.
Далянь Ифан
 0:1 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 5 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Ченду Беттер Сити Ромуло 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • 46'
    Jiahui Huang уходит с поля. Nemanja Bosancic выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Zhao Ke сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Чович Неманья бьет в цель!
  • 28'
    Шангуань Ван уходит с поля. Dilemet Tudi выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Лучшие коэффициенты
    Хэнань Цзянье
    Ничья
    Далянь Ифан
    2.75
    5.20
    31.00
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    Хэнань Цзянье
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