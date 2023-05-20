Тур: 8. Стадион: Женжу Ханггай. Главный судья: Ming Fu
1:0
Конец матча
0'
1:0
44' ГолЧович Неманья
50' Желтая карточкаЧович Неманья
90' Желтая карточкаБосанчич Неманья
90'+6
Ход матча
44'
1:0
50'
68'
81'
82'
84'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
24
Songyi
Li
11
Zhao
Ke
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
19
Zhenao
Wang
11
Мамба
Стрели
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
24 Songyi LiЗащитник
-
11 Zhao KeЗащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
13 Пень Пень
-
-
12 Minjie Yang
-
14 Tianyu Gao
-
15 Zhixuan Du
-
16 Dilemet Tudi
-
21 Keqiang Chen
-
25 Xu Tang
-
26 Jiahui Liu
-
28 Runtong Song
-
32 Dong Han
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
18 Yupeng HeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Zhenao WangЗащитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
-
14 Jiahui HuangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
13 Yaopeng Wang
-
16 Le Liu
-
23 Yin Shang
-
28 Yu Fei
-
33 Zhiwei Song
-
35 Yu Wang
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Далянь Ифан
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Среднее время на гол
78
78
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.43
1.71
Среднее время на гол
63
52
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
Среднее время на гол
70
63
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|1
|0.13
|Межеевски Адриан
|1
|0.13
|Boyuan Feng
|1
|0.13
|Zichang Huang
|1
|0.13
|Пина Томас
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.38
|Цонев Борислав
|1
|0.13
|Мамба Стрели
|1
|0.13
|Линь Лянмин
|1
|0.13
|Cesar Manzoki
|1
|0.13
|Босанчич Неманья
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пина Томас
|3
|1
|Шунич Тони
|3
|0
|Чович Неманья
|2
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Xin Luo
|2
|0
|Yihao Zhong
|0
|1
|Songyi Li
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Tianyu Gao
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yupeng He
|2
|0
|Босанчич Неманья
|2
|0
|Yu Wang
|2
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Цонев Борислав
|1
|0
|Yan Wu
|1
|0
|Линь Лянмин
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Далянь Ифан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Хэнань Цзянье
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Далянь Ифан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
4
Хэнань Цзянье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Далянь Ифан
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
57%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1
Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4 Ухань Три Таунс - Хэнань Цзянье 1:3 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2
Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1
Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
Далянь Ифан
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Хэнань Цзянье
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|6 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|4 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Ченду Беттер Сити
|Ромуло
|3 (5)
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2