Тур: 8. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre.
0:1
Второй тайм: 84'
Ход матча
26'
0:1
60'
76'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
13
Liang
Shi
38
Yongjia
Li
16
Чао-Шэн
Ян
15
Zhechao
Chen
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
- Защитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Zhechao ChenПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
17 Yihu YangЗащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Wei Wang
-
37 Guokang Chen
-
28 Daogang Yao
-
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Каллон ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Guan HeЗащитник
-
27 Цзин ФэнЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
10 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
45 Xiaolong Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
7
1
Среднее время на гол
12
90
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
3.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
180
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дугалич Раде
|2
|0.25
|Chugui Ye
|2
|0.25
|Чао-Шэн Ян
|2
|0.25
|Liang Shi
|1
|0.13
|Zhechao Chen
|1
|0.13
|Rodrigo Henrique
|1
|0.13
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Weihui Rao
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|5
|0.63
|Паулиньо Пауло
|2
|0.25
|Шэньчао Ван
|2
|0.25
|Пинк Маркус
|1
|0.13
|Браунинг Тайас
|1
|0.13
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.13
|Оскар дос Сантос
|0
|0
|Мирахметджан Музеппер
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|2
|0
|Liang Shi
|2
|0
|Junjian Liao
|2
|0
|Tze-Nam Yue
|2
|0
|Jie Chen
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Yuelei Cheng
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|1
|1
|Линьпэн Чжан
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
0
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шанхай СИПГ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
6
6
Мэйчжоу Хакка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Шанхай СИПГ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
75%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
60%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
43
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|12 - 5
|20
|2.
|8
|5
|3
|0
|10 - 4
|18
|3.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|4.
|8
|3
|5
|0
|15 - 11
|14
|5.
|3:3
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|6.
|8
|2
|5
|1
|11 - 9
|11
|7.
|8
|2
|5
|1
|7 - 7
|11
|8.
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|9.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|11.
|3:3
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|12.
|1:0
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|3:3
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|4.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|7.
|0:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|1:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|3:3
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|3:3
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|3:3
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|16.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|5 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|4 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Ченду Беттер Сити
|Ромуло
|3 (5)
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2