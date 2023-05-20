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Китай: Суперлига
2023

Тур: 8. Стадион: .
Мэйчжоу Хакка
0:1
Второй тайм: 84'
Шанхай СИПГ
0'
0:1
26' Гол
Вэньцзюнь Люй

Ход матча

26'
0:1
Вэньцзюнь Люй
(Лэй У)
59'
Лобжанидзе Элгуя
Zhechao Chen
 
60'
Косович Небойша
Yongjia Li
 
60'
Junjie Wen
Дугалич Раде
 
60'
Хунбо Инь
Чао-Шэн Ян
 
71'
 
Ян Шиюань
Мирахметджан Музеппер
76'
Yihu Yang
Weihui Rao
 
76'
 
Варгас Матиас
Каллон Исса
77'
 
Пинк Маркус
Паулиньо Пауло

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Мэйчжоу Хакка
Ничья
Шанхай СИПГ
85.00
7.90
4.30
Все Коэффициенты
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
4
Ximing
Pan
31
Weihui
Rao
13
Liang
Shi
38
Yongjia
Li
16
Чао-Шэн
Ян
7
Chugui
Ye
15
Zhechao
Chen
25
Rodrigo
Henrique
1
Цзюнь-Лин
Янь
5
Линьпэн
Чжан
3
Браунинг
Тайас
4
Шэньчао
Ван
34
Каллон
Исса
6
Хуэй-Кан
Цай
25
Мирахметджан
Музеппер
11
Вэньцзюнь
Люй
7
Лэй
У
8
Оскар
дос
Сантос
9
Паулиньо
Пауло
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Шанхай СИПГ
3-4-3

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:1
С
7:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

7
1

Среднее время на гол

12
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
180

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дугалич Раде 2 0.25
Chugui Ye 2 0.25
Чао-Шэн Ян 2 0.25
Liang Shi 1 0.13
Zhechao Chen 1 0.13
Rodrigo Henrique 1 0.13
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Weihui Rao 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 5 0.63
Паулиньо Пауло 2 0.25
Шэньчао Ван 2 0.25
Пинк Маркус 1 0.13
Браунинг Тайас 1 0.13
Вэньцзюнь Люй 1 0.13
Оскар дос Сантос 0 0
Мирахметджан Музеппер 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 2 0
Liang Shi 2 0
Junjian Liao 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Jie Chen 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Yuelei Cheng 1 0
Хунбо Инь 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 1 1
Линьпэн Чжан 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Цзин Фэн 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шанхай СИПГ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
6
Мэйчжоу Хакка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Шанхай СИПГ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
75%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
60%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1:0 8 6 2 0 12 - 5 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 3 0 10 - 4 18
3.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Ченду Беттер Сити
 8 3 5 0 15 - 11 14
5.
Тянцзинь Тэда
 3:3 8 3 5 0 11 - 7 14
6.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 11 - 9 11
7.
Бэйцзин Гоань
 8 2 5 1 7 - 7 11
8.
Циндао Чжуннэн
 8 2 2 4 11 - 13 8
9.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 8 2 2 4 9 - 11 8
10.
Шэньчжэнь
 8 2 2 4 9 - 13 8
11.
Шаньдун Тайшань
 3:3 8 1 5 2 10 - 11 8
12.
Хэнань Цзянье
 1:0 8 1 4 3 4 - 6 7
13.
Шицзячжуан
 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Далянь Ифан
 0:1 8 1 3 4 7 - 10 6
15.
Наньтун Чжиюнь
 8 1 3 4 6 - 9 6
16.
Чжэцзян Профессионал
 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Тянцзинь Тэда
 3:3 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Шанхай СИПГ
 1:0 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Далянь Ифан
 0:1 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Бэйцзин Гоань
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Хэнань Цзянье
 1:0 5 1 3 1 3 - 3 6
10.
Шаньдун Тайшань
 3:3 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 4 1 0 3 3 - 5 3
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 1:0 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Тянцзинь Тэда
 3:3 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Чжэцзян Профессионал
 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Шаньдун Тайшань
 3:3 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хэнань Цзянье
 1:0 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
16.
Далянь Ифан
 0:1 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 5 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Ченду Беттер Сити Ромуло 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Лэй У сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Вэньцзюнь Люй бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhua Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 67% завершится победой Мэйчжоу Хакка.
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    Мэйчжоу Хакка
    Ничья
    Шанхай СИПГ
    85.00
    7.90
    4.30
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    Мэйчжоу Хакка
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