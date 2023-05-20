Тур: 8. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre.
0:2
Конец матча
Ход матча
26'
0:1
60'
76'
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 10
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
13
Liang
Shi
38
Yongjia
Li
16
Чао-Шэн
Ян
15
Zhechao
Chen
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
- Защитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Zhechao ChenПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
17 Yihu YangЗащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Wei Wang
-
37 Guokang Chen
-
28 Daogang Yao
-
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Каллон ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Guan HeЗащитник
-
27 Цзин ФэнЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
10 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
45 Xiaolong Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
7
1
Среднее время на гол
12
90
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
3.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
180
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дугалич Раде
|2
|0.25
|Chugui Ye
|2
|0.25
|Чао-Шэн Ян
|2
|0.25
|Liang Shi
|1
|0.13
|Zhechao Chen
|1
|0.13
|Rodrigo Henrique
|1
|0.13
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Weihui Rao
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|6
|0.75
|Паулиньо Пауло
|2
|0.25
|Шэньчао Ван
|2
|0.25
|Пинк Маркус
|1
|0.13
|Браунинг Тайас
|1
|0.13
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.13
|Оскар дос Сантос
|0
|0
|Мирахметджан Музеппер
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|2
|0
|Liang Shi
|2
|0
|Junjian Liao
|2
|0
|Tze-Nam Yue
|2
|0
|Jie Chen
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Yuelei Cheng
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|1
|1
|Линьпэн Чжан
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
0
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шанхай СИПГ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
6
6
Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Шанхай СИПГ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
75%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
3
60%
61-75
3
25%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
32
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
53
17
17
17
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|6 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|4 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Ченду Беттер Сити
|Ромуло
|3 (5)
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2