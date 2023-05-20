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Китай: Суперлига
2023

Тур: 8. Стадион: .
Мэйчжоу Хакка
0:2
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
0:1
26' Гол
Вэньцзюнь Люй
90' Желтая карточка
Шэньчао Ван
0:2
90' Гол
Лэй У
90'+6

Ход матча

26'
0:1
Вэньцзюнь Люй
(Лэй У)
60'
Косович Небойша
Yongjia Li
 
60'
Junjie Wen
Дугалич Раде
 
60'
Хунбо Инь
Чао-Шэн Ян
 
60'
Лобжанидзе Элгуя
Zhechao Chen
 
71'
 
Ян Шиюань
Мирахметджан Музеппер
76'
Yihu Yang
Weihui Rao
 
76'
 
Варгас Матиас
Каллон Исса
77'
 
Пинк Маркус
Паулиньо Пауло
84'
 
Чжэнь Вэй
Хуэй-Кан Цай
90'
 
Шэньчао Ван
90'
0:2
Лэй У
(Оскар дос Сантос)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 10
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
4
Ximing
Pan
31
Weihui
Rao
13
Liang
Shi
38
Yongjia
Li
16
Чао-Шэн
Ян
7
Chugui
Ye
15
Zhechao
Chen
25
Rodrigo
Henrique
1
Цзюнь-Лин
Янь
5
Линьпэн
Чжан
3
Браунинг
Тайас
4
Шэньчао
Ван
34
Каллон
Исса
6
Хуэй-Кан
Цай
25
Мирахметджан
Музеппер
11
Вэньцзюнь
Люй
7
Лэй
У
8
Оскар
дос
Сантос
9
Паулиньо
Пауло
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Шанхай СИПГ
3-4-3

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:1
С
7:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

7
1

Среднее время на гол

12
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
180

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дугалич Раде 2 0.25
Chugui Ye 2 0.25
Чао-Шэн Ян 2 0.25
Liang Shi 1 0.13
Zhechao Chen 1 0.13
Rodrigo Henrique 1 0.13
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Weihui Rao 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 6 0.75
Паулиньо Пауло 2 0.25
Шэньчао Ван 2 0.25
Пинк Маркус 1 0.13
Браунинг Тайас 1 0.13
Вэньцзюнь Люй 1 0.13
Оскар дос Сантос 0 0
Мирахметджан Музеппер 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 2 0
Liang Shi 2 0
Junjian Liao 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Jie Chen 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Yuelei Cheng 1 0
Хунбо Инь 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 1 1
Линьпэн Чжан 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Цзин Фэн 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шанхай СИПГ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
6
Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Шанхай СИПГ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
75%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
3
60%
61-75
3
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6 Гуанчжоу Фули - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 2:1

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 8 5 3 0 10 - 4 18
3.
Чанчунь Ятай
 8 4 2 2 15 - 12 14
4.
Ченду Беттер Сити
 8 3 5 0 15 - 11 14
5.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 11 - 7 14
6.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 11 - 9 11
7.
Бэйцзин Гоань
 8 2 5 1 7 - 7 11
8.
Циндао Чжуннэн
 8 2 2 4 11 - 13 8
9.
Мэйчжоу Хакка
 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Шэньчжэнь
 8 2 2 4 9 - 13 8
11.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 10 - 11 8
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 4 3 4 - 6 7
13.
Шицзячжуан
 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Далянь Ифан
 8 1 3 4 7 - 10 6
15.
Наньтун Чжиюнь
 8 1 3 4 6 - 9 6
16.
Чжэцзян Профессионал
 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
7.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Бэйцзин Гоань
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
10.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Чжэцзян Профессионал
 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Шаньдун Тайшань
 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хэнань Цзянье
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 6 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Ченду Беттер Сити Ромуло 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 26'
      Лэй У сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Вэньцзюнь Люй бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhua Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Мэйчжоу Хакка 0:2 Шанхай СИПГ онлайн

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