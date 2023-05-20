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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 9. Стадион: .
Дегерфорс
1:0
Первый тайм: 19'
АИК
0'
6' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
1:0
12' Пенальти
Diego Campos2

Ход матча

6'
Ольссон Себастьян
 
12'
Diego Campos2
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
АИК
3.98
3.66
3.90
Все Коэффициенты
25
Jonas
Olsson
XI
2
Гранат
Густав
15
Seid
Korac
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
20
Elyas
Bouzaiene
7
Ольссон
Себастьян
II
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
15
Нордфельдт
Кристоффер
16
Тихи
Робин
5
Милошевич
Александер
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
17
Тиль
Венсан
22
Кейта
Абубакар
12
Бьорнстрем
Аксель
25
Оума
Эрик
11
Гвидетти
Йон
9
Фараж
Омар
Дегерфорс
3-4-3
АИК
3-5-2

История личных встреч

Дегерфорс
АИК

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

А
1:1
А
1:1
ТМК
3:2
А
2:1
А
2:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 2 0.22
Эрквист Расмус 2 0.22
Гравиус Христос 1 0.11
Diego Campos2 1 0.11
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.11
Павлович Дамьян 1 0.11
Oscar Wallin 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 2 0.22
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.22
Фараж Омар 1 (1) 0.11
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дамьян 3 0
Гравиус Христос 2 0
Seid Korac 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Гайаю Джозеф-Клод 1 0
Ольссон Себастьян II 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Салмон Джастин 1 0
Oscar Wallin 1 0
Elyas Bouzaiene 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьорнстрем Аксель 3 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Халити Йетмир 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Милошевич Александер 1 0
Кейта Абубакар 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Фараж Омар 1 0
Модесто Руй 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2
Дегерфорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
АИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
3

Волевые поражения

0
3
Дегерфорс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
АИК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
3

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
33%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

17
6
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
12%
2
33%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
5
29%
29%
1
17%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
1
6%
1
17%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
3
60%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

23
12
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
13%
4
33%
1-15
4
17%
2
17%
16-30
6
26%
2
17%
31-45
6
26%
1
8%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
1
4%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1
Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1
АИК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0
Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2

Результаты матчей

Дегерфорс
АИК

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 8 0 0 21 - 4 24
2.
Эльфсборг
 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Хеккен
 8 6 0 2 23 - 9 18
4.
ИФК Норрчепинг
 8 5 2 1 14 - 7 17
5.
Броммапойкарна
 8 4 1 3 10 - 11 13
6.
Мьельбю
 8 3 3 2 8 - 5 12
7.
Кальмар
 8 3 2 3 11 - 10 11
8.
Юргорден
 8 3 1 4 12 - 14 10
9.
Хаммарбю
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 10 9
11.
Хальмстад
 8 3 0 5 7 - 15 9
12.
Дегерфорс
 1:0 9 3 0 6 9 - 23 9
13.
Гётеборг
 8 1 3 4 9 - 8 6
14.
АИК
 0:1 9 1 3 5 6 - 12 6
15.
Сириус
 8 0 5 3 8 - 15 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 4 4 5 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
3.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Юргорден
 3 3 0 0 7 - 2 9
5.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
6.
Дегерфорс
 1:0 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
10.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Вернаму
 4 2 0 2 4 - 3 6
12.
АИК
 0:1 4 1 2 1 4 - 5 5
13.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Мьельбю
 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
АИК
 0:1 5 0 1 4 2 - 7 1
13.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
16.
Дегерфорс
 1:0 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 8 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Милошевич Александер уходит с поля. Папаяннопулос Сотирис выходит вместо него
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Diego Campos из команды Дегерфорс забивает с точки!
  • Желтая карточка
    6'
    Ольссон Себастьян II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Дегерфорс.
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Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
АИК
3.98
3.66
3.90
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Где смотреть матч Дегерфорс 1:0 АИК онлайн

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