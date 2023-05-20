Тур: 9. Стадион: Стора Валла. Зрители: 5880
0'
6' Желтая карточкаОльссон Себастьян
1:0
13' ПенальтиDiego Campos2
41' Желтая карточкаКейта Абубакар
45' Желтая карточкаDiego Campos2
1:1
45' ГолГвидетти Йон
2:1
69' ГолСалмон Джастин
90' Желтая карточкаГайаю Джозеф-Клод
90'+8
Ход матча
13'
1:0
41'
45'
45'
1:1
69'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
15
Seid
Korac
16
Тихи
Робин
32
Модесто
Руй
17
Тиль
Венсан
25
Оума
Эрик
11
Гвидетти
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Seid KoracЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Тихи РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
-
17 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
45 Taha Ayari
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Дегерфорс
АИК
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|2
|0.22
|Diego Campos2
|2 (1)
|0.22
|Эрквист Расмус
|2
|0.22
|Гравиус Христос
|1
|0.11
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.11
|Павлович Дамьян
|1
|0.11
|Салмон Джастин
|1
|0.11
|Oscar Wallin
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|2
|0.22
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.22
|Гвидетти Йон
|1
|0.11
|Фараж Омар
|1 (1)
|0.11
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Гравиус Христос
|2
|0
|Seid Korac
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Ольссон Себастьян II
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Diego Campos2
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Oscar Wallin
|1
|0
|Elyas Bouzaiene
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Кейта Абубакар
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Халити Йетмир
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Милошевич Александер
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
3
Дегерфорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
АИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
3
Волевые поражения
0
3
Дегерфорс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
АИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
3
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
3
38%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
17
6
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
12%
2
33%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
5
29%
29%
1
17%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
1
6%
1
17%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
10%
1
17%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
3
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
24
14
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
13%
5
36%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
7
29%
29%
2
14%
31-45
6
25%
1
7%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
1
4%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1
Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1
АИК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0
Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2
Результаты матчей
Дегерфорс
АИК
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
32
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
36
27
18
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|8 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3