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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 8.
Сковде АИК
0:1
Первый тайм: 20'
Треллеборг

Ход матча

16'
0:1
Дхайни Мухаммед-Али
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Треллеборг
6.10
4.05
2.70
Все Коэффициенты
1
Marcus
Froejd
19
Сёрман
Самуэль
5
Броман
Густав
3
Filip
Schyberg
17
Рхосе
Лукас
13
Hugo
Engstroem
21
Видьеског
Исак
10
Elmar
Abraham
11
Маттссон
Линус
9
Yoann
Fellrath
14
Mikael
Moerk
1
Кристенсен
Каспер
24
Хёрберг
Феликс
20
Дхайни
Мухаммед-Али
19
Карлссон
Тобиас
23
Бедварссон
Бедвар
34
Бьорквист
Маркус
8
Халльберг
Херман
10
Саид
Мохаммед
2
Бьеркен
Фритьоф
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
Сковде АИК
4-4-2
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Сковде АИК
Треллеборг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Engstroem 1 0.13
Emil Bellander 1 0.13
Filip Schyberg 1 0.13
Видьеског Исак 1 0.13
Mikael Moerk 1 0.13
Yoann Fellrath 1 0.13
Рхосе Лукас 0 0
Маттссон Линус 0 0
Броман Густав 0 0
Elmar Abraham 0 0
Darrell Kamdem Tibell 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 3 0.38
Дхайни Мухаммед-Али 2 0.25
Бркич Харис 1 0.13
Халльберг Херман 1 0.13
Андерссон Маттиас 1 0.13
Саид Мохаммед 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Хёрберг Феликс 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oscar Lennerskog 2 1
Elias Lindell 3 0
Hampus Soederstroem 1 1
Emil Bellander 1 0
Filip Schyberg 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0
Видьеског Исак 1 0
Elmar Abraham 1 0
Yoann Fellrath 1 0
Hugo Engstroem 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Халльберг Херман 2 0
Бркич Харис 2 0
Filip Bohman 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Хёрберг Феликс 1 0
Оффия Генри 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Треллеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2
Сковде АИК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Треллеборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

0
3
Сковде АИК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Треллеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

4
6
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
3
75%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
13%
2
25%
1-15
4
50%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
1
8%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1
Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Вестерос - Сковде АИК 4:1
Треллеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0
Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2

Результаты матчей

Сковде АИК
Треллеборг

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 0:0 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Эстер
 8 5 1 2 19 - 11 16
3.
Вестерос
 7 4 2 1 10 - 3 14
4.
Утсиктенс
 7 4 2 1 13 - 7 14
5.
Ландскруна
 8 4 1 3 9 - 10 13
6.
Эстерсунд
 7 3 3 1 10 - 6 12
7.
Гефле
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Браге
 8 3 2 3 8 - 10 11
9.
Йёнчёпинг
 0:0 8 2 5 1 14 - 13 11
10.
Сундсвалль
 8 3 1 4 12 - 16 10
11.
Треллеборг
 1:0 8 3 0 5 10 - 13 9
12.
Эребру
 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 2 3 7 - 12 8
14.
Эргрюте
 7 0 5 2 7 - 10 5
15.
Хельсинборг
 7 1 1 5 4 - 8 4
16.
Сковде АИК
 0:1 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
ГАИС
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Йёнчёпинг
 0:0 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Эстер
 4 2 0 2 9 - 5 6
8.
Треллеборг
 1:0 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Вестерос
 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Сундсвалль
 5 1 1 3 7 - 11 4
14.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
16.
Сковде АИК
 0:1 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
ГАИС
 0:0 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Гефле
 4 1 1 2 3 - 4 4
8.
Эребру
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Браге
 4 1 1 2 3 - 7 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
11.
Йёнчёпинг
 0:0 4 0 4 0 8 - 8 4
12.
Треллеборг
 1:0 4 1 0 3 4 - 8 3
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Ландскруна
 3 0 1 2 0 - 4 1
15.
Хельсинборг
 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Сковде АИК
 0:1 4 0 0 4 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Гефле Эдквист Адриан 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Треллеборг
6.10
4.05
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сковде АИК 0:1 Треллеборг онлайн

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