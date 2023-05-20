Тур: 8.
0:1
Первый тайм: 20'
Ход матча
16'
17
Рхосе
Лукас
14
Mikael
Moerk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Рхосе ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Mikael MoerkНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
23 David Frisk
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Сковде АИК
Треллеборг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hugo Engstroem
|1
|0.13
|Emil Bellander
|1
|0.13
|Filip Schyberg
|1
|0.13
|Видьеског Исак
|1
|0.13
|Mikael Moerk
|1
|0.13
|Yoann Fellrath
|1
|0.13
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Маттссон Линус
|0
|0
|Броман Густав
|0
|0
|Elmar Abraham
|0
|0
|Darrell Kamdem Tibell
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|3
|0.38
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.25
|Бркич Харис
|1
|0.13
|Халльберг Херман
|1
|0.13
|Андерссон Маттиас
|1
|0.13
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oscar Lennerskog
|2
|1
|Elias Lindell
|3
|0
|Hampus Soederstroem
|1
|1
|Emil Bellander
|1
|0
|Filip Schyberg
|1
|0
|Рхосе Лукас
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
|Видьеског Исак
|1
|0
|Elmar Abraham
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
|Hugo Engstroem
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Халльберг Херман
|2
|0
|Бркич Харис
|2
|0
|Filip Bohman
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Хёрберг Феликс
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Треллеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
2
Сковде АИК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Треллеборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
0
3
Сковде АИК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Треллеборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
4
6
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
3
75%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
13%
2
25%
1-15
4
50%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
1
8%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1
Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Вестерос - Сковде АИК 4:1
Треллеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0
Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2
Результаты матчей
Сковде АИК
Треллеборг
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|19 - 11
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|9.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|14 - 13
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|11.
|1:0
|8
|3
|0
|5
|10 - 13
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|14.
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|4 - 8
|4
|16.
|0:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|8.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|8 - 8
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Гефле
|Эдквист Адриан
|4