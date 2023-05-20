Тур: 8.
0'
6' Желтая карточкаФрайди Ричард
45' Вторая желтая карточкаФрайди Ричард
83' Желтая карточкаБернтссон Александер
0:1
89' ГолСтрандсатер Даниэль
90' Желтая карточкаХольмстрём Александр Аль
90' Желтая карточкаТорссон Антон
90'+8
Ход матча
45'
89'
90'
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Chisom Chidi
-
-
33 Erik Krantz
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Базе МарванПолузащитник
- Полузащитник
-
31 David Celic
-
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
История личных встреч
ГАИС
Йёнчёпинг
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
40%
60%
6 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.13
0.8
Тотал матчей
2.5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
79
112
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|0.63
|Gustav Lundgren
|2
|0.25
|Фрайди Ричард
|2
|0.25
|Селик Мерван
|1
|0.13
|Хольмстрём Александр Аль
|1
|0.13
|Robin Frej
|1
|0.13
|Filip Beckman
|1
|0.13
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pashang Abdulla
|6
|0.75
|Бук Робин
|4
|0.5
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0.25
|Николич Марко
|1
|0.13
|Моенза Малкольм
|1
|0.13
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.13
|Делаверис Филип
|0
|0
|Flamur Dzelili
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Бинаку Эгзон
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Селик Мерван
|1
|0
|Вангберг Август
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Flamur Dzelili
|3
|0
|Arvid Eriksson
|2
|0
|Ламин Адам Бен
|0
|1
|Нильссон Александр
|1
|0
|Маннс Йеспер
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Йёнчёпинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
8
ГАИС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Йёнчёпинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
4
ГАИС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Йёнчёпинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
12
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Забито
14
16
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0
Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6 ГАИС - Линдоме 1:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2
Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1
Результаты матчей
ГАИС
Йёнчёпинг
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Йёнчёпинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
62
17
26
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|5
|ГАИС
|Фрайди Ричард
|1 3
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4