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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 8.
ГАИС
0:1
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
6' Желтая карточка
Фрайди Ричард
45' Вторая желтая карточка
Фрайди Ричард
83' Желтая карточка
Бернтссон Александер
0:1
89' Гол
Страндсатер Даниэль
90' Желтая карточка
Хольмстрём Александр Аль
90' Желтая карточка
Торссон Антон
90'+8
1
Красники
Мергим
12
Robin
Frej
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
6
Вангберг
Август
9
Gustav
Lundgren
16
Салихович
Дино
25
Линдберг
Йонас
19
Фрайди
Ричард
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
1
Нильссон
Александр
7
Моенза
Малкольм
8
Адриан
Самуэль
3
Бернтссон
Александер
4
Маннс
Йеспер
11
Flamur
Dzelili
6
August
Karlin
24
Николич
Марко
9
Сильверхолт
Тейлор
10
Бук
Робин
13
Pashang
Abdulla
ГАИС
4-3-3
Йёнчёпинг
4-4-1-1

История личных встреч

ГАИС
Йёнчёпинг

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

40%
60%
6 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
1:0
С
2:3
С
3:1
С
0:1
С
0:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.13
0.8

Тотал матчей

2.5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

79
112

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 5 (1) 0.63
Gustav Lundgren 2 0.25
Фрайди Ричард 2 0.25
Селик Мерван 1 0.13
Хольмстрём Александр Аль 1 0.13
Robin Frej 1 0.13
Filip Beckman 1 0.13
Линдберг Йонас 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Александерссон Виктор 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pashang Abdulla 6 0.75
Бук Робин 4 0.5
Сильверхолт Тейлор 2 0.25
Николич Марко 1 0.13
Моенза Малкольм 1 0.13
Страндсатер Даниэль 1 0.13
Делаверис Филип 0 0
Flamur Dzelili 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрайди Ричард 3 1
Бинаку Эгзон 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Селик Мерван 1 0
Вангберг Август 1 0
Норен Аксель 1 0
Хольмстрём Александр Аль 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Filip Beckman 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 3 0
Arvid Eriksson 2 0
Ламин Адам Бен 0 1
Нильссон Александр 1 0
Маннс Йеспер 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Бук Робин 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0

Результаты матчей

ГАИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Йёнчёпинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
8
ГАИС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Йёнчёпинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
4
ГАИС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Йёнчёпинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
12

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
2
25%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Забито

14
16
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0
Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6 ГАИС - Линдоме 1:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2
Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1

Результаты матчей

ГАИС
Йёнчёпинг

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Йёнчёпинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
6
2
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 8 5 1 2 19 - 11 16
2.
ГАИС
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Вестерос
 7 4 2 1 10 - 3 14
4.
Утсиктенс
 7 4 2 1 13 - 7 14
5.
Ландскруна
 8 4 1 3 9 - 10 13
6.
Йёнчёпинг
 8 3 4 1 15 - 13 13
7.
Эстерсунд
 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Гефле
 8 3 2 3 9 - 9 11
9.
Браге
 8 3 2 3 8 - 10 11
10.
Сундсвалль
 8 3 1 4 12 - 16 10
11.
Треллеборг
 8 3 0 5 12 - 15 9
12.
Эребру
 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 2 3 7 - 12 8
14.
Эргрюте
 7 0 5 2 7 - 10 5
15.
Хельсинборг
 7 1 1 5 4 - 8 4
16.
Сковде АИК
 8 0 2 6 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Йёнчёпинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Эстер
 4 2 0 2 9 - 5 6
8.
Треллеборг
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Вестерос
 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Сундсвалль
 5 1 1 3 7 - 11 4
14.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
ГАИС
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
7.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Гефле
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Эребру
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Браге
 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Ландскруна
 3 0 1 2 0 - 4 1
15.
Хельсинборг
 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Сковде АИК
 4 0 0 4 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Треллеборг Filip Bohman 5
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Фрайди Ричард 1 3
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Где смотреть матч ГАИС 0:1 Йёнчёпинг онлайн

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