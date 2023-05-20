  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: .
Касымпаша
1:0
Конец матча
Истанбулспор
0'
48' Желтая карточка
Yasin Oezcan
1:0
58' Гол
Yasin Oezcan
65' Желтая карточка
Фалл Мамаду
90' Желтая карточка
Дахени Демиако
90'+5

Ход матча

48'
Yasin Oezcan
 
58'
Yasin Oezcan
(Хайрадинович Харис)
1:0
63'
 
Топали Етмир
Этеми Вален
63'
 
Рроца Эдуарт
Emir Gultekin
65'
Фалл Мамаду
 
78'
Шуиар Мунир
Yasin Oezcan
 
78'
Кара Айтач
Хайрадинович Харис
 
80'
 
Гури Синдри
Emeka Eze2
81'
 
Эргюн Онур
Muammer Sarikaya
87'
 
Шен Керем
Ба Махамаду
89'
Сербест Таркан
Эйссерик Валентин
 
90'
Баокен Стефан
Койта Бенгали-Фоде
 
90'
 
Дахени Демиако

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Канполат
Эрдем
94
Хадергьонай
Флорент
4
Донк
Райан
3
Джилободжи
Папи
58
Yasin
Oezcan
10
Хайрадинович
Харис
26
Малса
Микаэль
12
Бен
Уаннес
Мортада
13
Эйссерик
Валентин
7
Фалл
Мамаду
9
Койта
Бенгали-Фоде
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
4
Mehmet
Yesil
III
20
Дели
Симон
3
Tuncer
Duhan
Aksu
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
12
Ба
Махамаду
24
Muammer
Sarikaya
27
Этеми
Вален
19
Emir
Gultekin
90
Emeka
Eze2
Касымпаша
4-2-3-1
Истанбулспор
4-4-2

История личных встреч

Касымпаша
Истанбулспор

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
2:1
ТМК
0:1
ТМС
1:1
ТМК
1:1
ТМК
3:1
КТ
1:3

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалл Мамаду 7 0.21
Баокен Стефан 4 0.12
Бен Уаннес Мортада 4 0.12
Эйссерик Валентин 3 (2) 0.09
Хадергьонай Флорент 3 (3) 0.09
Хайрадинович Харис 2 0.06
Койта Бенгали-Фоде 2 0.06
Yasin Oezcan 2 0.06
Кара Айтач 2 (1) 0.06
Энгин Ахмет 1 0.03
Целина Берсант 1 0.03
Чифтпынар Садик 1 0.03
Малса Микаэль 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Донк Райан 0 0
Тирпан Микаэль 0 0
Голизаде Али 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 12 (3) 0.36
Jason Eyenga-Lokilo2 4 0.12
Топали Етмир 4 0.12
Emeka Eze2 3 0.09
Рроца Эдуарт 2 0.06
Emir Gultekin 2 0.06
Мехремич Ади 1 0.03
Дахени Демиако 1 0.03
Melih Kabasakal 1 0.03
Mehmet Yesil III 1 0.03
Эргюн Онур 1 0.03
Ба Махамаду 1 0.03
Яшар Али 1 0.03
Шен Керем 1 0.03
Muammer Sarikaya 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Okan Erdogan 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бен Уаннес Мортада 8 1
Эйссерик Валентин 9 0
Тирпан Микаэль 9 0
Хайрадинович Харис 7 0
Фалл Мамаду 6 0
Кара Айтач 5 0
Койта Бенгали-Фоде 4 0
Чифтпынар Садик 4 0
Петретта Рауль 4 0
Баокен Стефан 3 0
Хадергьонай Флорент 3 0
Yasin Oezcan 3 0
Джилободжи Папи 1 1
Донк Райан 2 0
Сильва Фабиано 2 0
Энгин Ахмет 2 0
Turgay Gemicibasi 2 0
Гювенч Гюнай 0 1
Hasan Yesilyurt 0 1
Ташкиран Махмут 1 0
Брума Джеффри 1 0
Малса Микаэль 1 0
Сербест Таркан 1 0
Целина Берсант 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Граовац Даниэль 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Канполат Эрдем 1 0
Berat Kalkan 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 8 1
Okan Erdogan 7 0
Tuncer Duhan Aksu 6 0
Этеми Вален 6 0
Дахени Демиако 5 0
Muammer Sarikaya 5 0
Йенсен Давид 4 0
Ibrahim Yilmaz 4 0
Mehmet Yesil III 4 0
Ба Махамаду 4 0
Топали Етмир 3 0
Emeka Eze2 3 0
Jason Eyenga-Lokilo2 3 0
Мехремич Ади 1 1
Дели Симон 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Яшар Али 2 0
Emir Gultekin 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Эрсой Эртугрул 1 0
Лосаж Флорьян 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Истанбулспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

10
11
Касымпаша
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Истанбулспор
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

21
20

Волевые поражения

6
14
Касымпаша
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
48% (16)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Истанбулспор
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

24
22

Волевые поражения

16
25

Голы по времени матча

Забито

27
16
15 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
3
11%
0
0%
1-15
7
26%
3
19%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
6
22%
4
25%
46-60
2
7%
5
31%
61-75
4
15%
3
19%
76-90

Пропущено

28
33
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
11%
3
9%
1-15
2
7%
4
12%
16-30
8
29%
6
18%
31-45
4
14%
10
30%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
7
25%
6
18%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
26 Не забивали 21
0
0%
4
20%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
3
15%
31-45
1
11%
5
25%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
2
22%
5
25%
76-90

Пропущено

25
29
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
0
0%
1
3%
1-15
6
24%
9
31%
16-30
4
16%
6
21%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
10
40%
8
28%
76-90

Забито

36
36
19 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 11
11 Не забивали 11
3
8%
4
11%
1-15
9
25%
4
11%
16-30
7
19%
4
11%
31-45
7
19%
9
25%
46-60
4
11%
7
19%
61-75
6
17%
8
22%
76-90

Пропущено

53
62
23 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 33
11 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 27
3
6%
4
6%
1-15
8
15%
13
21%
16-30
12
23%
12
19%
31-45
6
11%
13
21%
46-60
7
13%
6
10%
61-75
17
32%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0
Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Хатайспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Гиресунспор 5:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 2:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Аланьяспор 4:1 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Касымпаша - Умраниеспор 1:2
Истанбулспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:3
Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1

Результаты матчей

Касымпаша
Истанбулспор

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
10 раз 30%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
5
6
11
1.5
7
9
3
14
2.5
2
14
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
12
5
4
12
1.5
6
11
1
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
23
10
10
23
1.5
13
20
4
29
2.5
4
29
2
31
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 34 26 4 4 78 - 26 82
2.
Фенербахче
 32 22 5 5 88 - 39 71
3.
Бешикташ
 32 20 8 4 72 - 30 68
4.
Адана Демирспор
 32 18 9 5 69 - 37 63
5.
Истанбул Башакшехир
 31 14 7 10 51 - 34 49
6.
Коньяспор
 33 12 13 8 48 - 36 49
7.
Трабзонспор
 32 14 6 12 53 - 47 48
8.
Кайсериспор
 0:2 32 14 4 14 60 - 55 46
9.
Фатих Карагюмрюк
 32 11 11 10 71 - 58 44
10.
Аланьяспор
 2:0 34 11 8 15 53 - 62 41
11.
Касымпаша
 33 11 7 15 40 - 52 40
12.
Анкарагюджю
 33 11 6 16 41 - 46 39
13.
Антальяспор
 32 10 7 15 46 - 51 37
14.
Сивасспор
 0:1 34 10 7 17 44 - 52 37
15.
Истанбулспор
 33 10 5 18 46 - 61 35
16.
Гиресунспор
 31 6 10 15 43 - 56 28
17.
Умраниеспор
 32 6 9 17 46 - 57 27
18.
Газиантеп
 31 6 7 18 31 - 93 25
19.
Хатайспор
 31 6 5 20 19 - 107 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 17 14 2 1 37 - 15 44
2.
Адана Демирспор
 16 12 4 0 43 - 12 40
3.
Бешикташ
 16 12 3 1 44 - 12 39
4.
Фенербахче
 16 11 2 3 48 - 24 35
5.
Трабзонспор
 16 10 4 2 29 - 11 34
6.
Истанбул Башакшехир
 15 9 2 4 31 - 16 29
7.
Аланьяспор
 2:0 17 8 4 5 28 - 24 28
8.
Кайсериспор
 0:2 16 8 2 6 34 - 19 26
9.
Касымпаша
 17 7 3 7 27 - 28 24
10.
Антальяспор
 16 7 2 7 31 - 26 23
11.
Анкарагюджю
 16 6 4 6 22 - 22 22
12.
Коньяспор
 17 5 7 5 17 - 17 22
13.
Фатих Карагюмрюк
 16 5 5 6 35 - 31 20
14.
Истанбулспор
 16 5 3 8 20 - 29 18
15.
Сивасспор
 0:1 16 4 6 6 21 - 20 18
16.
Гиресунспор
 15 4 4 7 24 - 25 16
17.
Хатайспор
 16 4 4 8 12 - 49 16
18.
Умраниеспор
 16 3 4 9 21 - 26 13
19.
Газиантеп
 17 3 4 10 17 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 17 12 2 3 41 - 11 38
2.
Фенербахче
 16 11 3 2 40 - 15 36
3.
Бешикташ
 16 8 5 3 28 - 18 29
4.
Коньяспор
 16 7 6 3 31 - 19 27
5.
Фатих Карагюмрюк
 16 6 6 4 36 - 27 24
6.
Адана Демирспор
 16 6 5 5 26 - 25 23
7.
Истанбул Башакшехир
 16 5 5 6 20 - 18 20
8.
Кайсериспор
 0:2 16 6 2 8 26 - 36 20
9.
Сивасспор
 0:1 18 6 1 11 23 - 32 19
10.
Анкарагюджю
 17 5 2 10 19 - 24 17
11.
Истанбулспор
 17 5 2 10 26 - 32 17
12.
Касымпаша
 16 4 4 8 13 - 24 16
13.
Антальяспор
 16 3 5 8 15 - 25 14
14.
Умраниеспор
 16 3 5 8 25 - 31 14
15.
Трабзонспор
 16 4 2 10 24 - 36 14
16.
Аланьяспор
 2:0 17 3 4 10 25 - 38 13
17.
Гиресунспор
 16 2 6 8 19 - 31 12
18.
Газиантеп
 14 3 3 8 14 - 41 12
19.
Хатайспор
 15 2 1 12 7 - 58 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 28 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 19 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 19 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Умраниеспор Найир Умут 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 10
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 2 8
Аланьяспор Фер Лерой 1 9
Газиантеп Кициу Стелиос 1 9
Газиантеп Джилободжи Папи 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Касымпаша 1:0 Истанбулспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     