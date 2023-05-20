Тур: 35. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
1:0
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаYasin Oezcan
1:0
58' ГолYasin Oezcan
65' Желтая карточкаФалл Мамаду
90' Желтая карточкаДахени Демиако
90'+5
Ход матча
48'
58'
65'
87'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
58
Yasin
Oezcan
20
Дели
Симон
12
Ба
Махамаду
27
Этеми
Вален
90
Emeka
Eze2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Yasin OezcanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Шуиар МунирПолузащитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
-
21 Гюл ГёкханПолузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Нападающий
-
41 Berat Kalkan
-
Главный тренер: Оздеш Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Дели СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ба МахамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
-
90 Emeka Eze2Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мехремич АдиЗащитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Гури СиндриНападающий
-
59 Alp Arda
-
23 Okan Erdogan
-
10 Рроца Эдуарт
-
Главный тренер: Fatih Tekke
История личных встреч
Касымпаша
Истанбулспор
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалл Мамаду
|7
|0.21
|Баокен Стефан
|4
|0.12
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.12
|Эйссерик Валентин
|3 (2)
|0.09
|Хадергьонай Флорент
|3 (3)
|0.09
|Хайрадинович Харис
|2
|0.06
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|0.06
|Yasin Oezcan
|2
|0.06
|Кара Айтач
|2 (1)
|0.06
|Энгин Ахмет
|1
|0.03
|Целина Берсант
|1
|0.03
|Чифтпынар Садик
|1
|0.03
|Малса Микаэль
|1
|0.03
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|Донк Райан
|0
|0
|Тирпан Микаэль
|0
|0
|Голизаде Али
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|12 (3)
|0.36
|Jason Eyenga-Lokilo2
|4
|0.12
|Топали Етмир
|4
|0.12
|Emeka Eze2
|3
|0.09
|Рроца Эдуарт
|2
|0.06
|Emir Gultekin
|2
|0.06
|Мехремич Ади
|1
|0.03
|Дахени Демиако
|1
|0.03
|Melih Kabasakal
|1
|0.03
|Mehmet Yesil III
|1
|0.03
|Эргюн Онур
|1
|0.03
|Ба Махамаду
|1
|0.03
|Яшар Али
|1
|0.03
|Шен Керем
|1
|0.03
|Muammer Sarikaya
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бен Уаннес Мортада
|8
|1
|Эйссерик Валентин
|9
|0
|Тирпан Микаэль
|9
|0
|Хайрадинович Харис
|7
|0
|Фалл Мамаду
|6
|0
|Кара Айтач
|5
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|4
|0
|Чифтпынар Садик
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Баокен Стефан
|3
|0
|Хадергьонай Флорент
|3
|0
|Yasin Oezcan
|3
|0
|Джилободжи Папи
|1
|1
|Донк Райан
|2
|0
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Энгин Ахмет
|2
|0
|Turgay Gemicibasi
|2
|0
|Гювенч Гюнай
|0
|1
|Hasan Yesilyurt
|0
|1
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Малса Микаэль
|1
|0
|Сербест Таркан
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Граовац Даниэль
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Канполат Эрдем
|1
|0
|Berat Kalkan
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|8
|1
|Okan Erdogan
|7
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|6
|0
|Этеми Вален
|6
|0
|Дахени Демиако
|5
|0
|Muammer Sarikaya
|5
|0
|Йенсен Давид
|4
|0
|Ibrahim Yilmaz
|4
|0
|Mehmet Yesil III
|4
|0
|Ба Махамаду
|4
|0
|Топали Етмир
|3
|0
|Emeka Eze2
|3
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Дели Симон
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Эберт Патрик
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Яшар Али
|2
|0
|Emir Gultekin
|2
|0
|Michael Ologo
|2
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Бербер Огузхан
|1
|0
|Эрсой Эртугрул
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Истанбулспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
10
11
Касымпаша
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Истанбулспор
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
21
20
Волевые поражения
6
14
Касымпаша
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
48% (16)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Истанбулспор
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
24
22
Волевые поражения
16
25
Голы по времени матча
Забито
27
16
15 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
3
11%
0
0%
1-15
7
26%
3
19%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
6
22%
4
25%
46-60
2
7%
5
31%
61-75
4
15%
3
19%
76-90
Пропущено
28
33
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
11%
3
9%
1-15
2
7%
4
12%
16-30
8
29%
6
18%
31-45
4
14%
10
30%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
7
25%
6
18%
76-90
Забито
9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
26 Не забивали 21
0
0%
4
20%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
3
15%
31-45
1
11%
5
25%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
2
22%
5
25%
76-90
Пропущено
25
29
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
0
0%
1
3%
1-15
6
24%
9
31%
16-30
4
16%
6
21%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
10
40%
8
28%
76-90
Забито
36
36
19 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 11
11 Не забивали 11
3
8%
4
11%
1-15
9
25%
4
11%
16-30
7
19%
4
11%
31-45
7
19%
9
25%
46-60
4
11%
7
19%
61-75
6
17%
8
22%
76-90
Пропущено
53
62
23 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 33
11 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 27
3
6%
4
6%
1-15
8
15%
13
21%
16-30
12
23%
12
19%
31-45
6
11%
13
21%
46-60
7
13%
6
10%
61-75
17
32%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0
Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Хатайспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Гиресунспор 5:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 2:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Аланьяспор 4:1 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Касымпаша - Умраниеспор 1:2
Истанбулспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:3
Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1
Результаты матчей
Касымпаша
Истанбулспор
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
10 раз 30%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
115
611
79
314
214
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
125
412
611
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
2310
1023
1320
429
429
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|34
|26
|4
|4
|78 - 26
|82
|2.
|32
|22
|5
|5
|88 - 39
|71
|3.
|32
|20
|8
|4
|72 - 30
|68
|4.
|32
|18
|9
|5
|69 - 37
|63
|5.
|31
|14
|7
|10
|51 - 34
|49
|6.
|33
|12
|13
|8
|48 - 36
|49
|7.
|32
|14
|6
|12
|53 - 47
|48
|8.
|0:2
|32
|14
|4
|14
|60 - 55
|46
|9.
|32
|11
|11
|10
|71 - 58
|44
|10.
|2:0
|34
|11
|8
|15
|53 - 62
|41
|11.
|33
|11
|7
|15
|40 - 52
|40
|12.
|33
|11
|6
|16
|41 - 46
|39
|13.
|32
|10
|7
|15
|46 - 51
|37
|14.
|0:1
|34
|10
|7
|17
|44 - 52
|37
|15.
|33
|10
|5
|18
|46 - 61
|35
|16.
|31
|6
|10
|15
|43 - 56
|28
|17.
|32
|6
|9
|17
|46 - 57
|27
|18.
|31
|6
|7
|18
|31 - 93
|25
|19.
|31
|6
|5
|20
|19 - 107
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|14
|2
|1
|37 - 15
|44
|2.
|16
|12
|4
|0
|43 - 12
|40
|3.
|16
|12
|3
|1
|44 - 12
|39
|4.
|16
|11
|2
|3
|48 - 24
|35
|5.
|16
|10
|4
|2
|29 - 11
|34
|6.
|15
|9
|2
|4
|31 - 16
|29
|7.
|2:0
|17
|8
|4
|5
|28 - 24
|28
|8.
|0:2
|16
|8
|2
|6
|34 - 19
|26
|9.
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|10.
|16
|7
|2
|7
|31 - 26
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|22 - 22
|22
|12.
|17
|5
|7
|5
|17 - 17
|22
|13.
|16
|5
|5
|6
|35 - 31
|20
|14.
|16
|5
|3
|8
|20 - 29
|18
|15.
|0:1
|16
|4
|6
|6
|21 - 20
|18
|16.
|15
|4
|4
|7
|24 - 25
|16
|17.
|16
|4
|4
|8
|12 - 49
|16
|18.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|19.
|17
|3
|4
|10
|17 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|12
|2
|3
|41 - 11
|38
|2.
|16
|11
|3
|2
|40 - 15
|36
|3.
|16
|8
|5
|3
|28 - 18
|29
|4.
|16
|7
|6
|3
|31 - 19
|27
|5.
|16
|6
|6
|4
|36 - 27
|24
|6.
|16
|6
|5
|5
|26 - 25
|23
|7.
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|8.
|0:2
|16
|6
|2
|8
|26 - 36
|20
|9.
|0:1
|18
|6
|1
|11
|23 - 32
|19
|10.
|17
|5
|2
|10
|19 - 24
|17
|11.
|17
|5
|2
|10
|26 - 32
|17
|12.
|16
|4
|4
|8
|13 - 24
|16
|13.
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|14.
|16
|3
|5
|8
|25 - 31
|14
|15.
|16
|4
|2
|10
|24 - 36
|14
|16.
|2:0
|17
|3
|4
|10
|25 - 38
|13
|17.
|16
|2
|6
|8
|19 - 31
|12
|18.
|14
|3
|3
|8
|14 - 41
|12
|19.
|15
|2
|1
|12
|7 - 58
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|28 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|19 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|19 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Умраниеспор
|Найир Умут
|16 (2)
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 10
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|2 8
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 9
|Газиантеп
|Кициу Стелиос
|1 9
|Газиантеп
|Джилободжи Папи
|1 9