Тур: 30. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
0:2
Конец матча
0'
0:1
38' ГолМэлоун Морис
0:2
52' ГолAugustine Boakye
82' Желтая карточкаАфдияй Донис
90'+6
Ход матча
38'
0:1
52'
82'
85'
90'
28
Хайль
Юрген
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
17
Омич
Эрвин
70
Балло
Тьерно
77
Мэлоун
Морис
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Кривак РенеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Хартберг
Вольфсбергер
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.14
2
Среднее время на гол
78
45
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.57
2
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
45
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|7 (3)
|0.23
|Афдияй Донис
|5 (1)
|0.17
|Провиденс Рубен
|5
|0.17
|Прокоп Доминик
|4
|0.13
|Айдын Окан
|3
|0.1
|Хайль Юрген
|2
|0.07
|Фадингер Лукас
|2
|0.07
|Mamadou Sangare
|2
|0.07
|Кривак Рене
|2
|0.07
|Фризер Доминик
|1
|0.03
|Альмог Эйлон
|1
|0.03
|Matija Horvat
|1
|0.03
|Зоннляйтнер Марио
|0
|0
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Роттер Томас
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|14 (2)
|0.47
|Мэлоун Морис
|8
|0.27
|Рёчер Торстен
|6
|0.2
|Augustine Boakye
|4
|0.13
|Балло Тьерно
|3
|0.1
|Яшич Адис
|2
|0.07
|Кершбаумер Константин
|2
|0.07
|Новак Михаэль
|1
|0.03
|Писингер Симон
|1
|0.03
|Вергос Николаос
|1 (1)
|0.03
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.03
|Визингер Дарио
|1
|0.03
|Raphael Schifferl
|1
|0.03
|Верачниг Николас
|1
|0.03
|Шерцер Йонатан
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Matteo Anzolin
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|8
|0
|Matija Horvat
|4
|1
|Роттер Томас
|5
|0
|Фадингер Лукас
|5
|0
|Провиденс Рубен
|5
|0
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|Фаркаш Патрик
|4
|0
|Фризер Доминик
|4
|0
|Прокоп Доминик
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Диаките Усман
|3
|0
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Manuel Pfeifer
|2
|0
|Кривак Рене
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тафернер Маттойс
|5
|0
|Писингер Симон
|3
|1
|Верачниг Николас
|4
|0
|Омич Эрвин
|4
|0
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Кершбаумер Константин
|3
|0
|Балло Тьерно
|3
|0
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Новак Михаэль
|2
|0
|Шерцер Йонатан
|2
|0
|Matteo Anzolin
|2
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Raphael Schifferl
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Букузу Кевин
|1
|0
|Оерманн Тим
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Вольфсбергер
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
67% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
11
7
Хартберг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Вольфсбергер
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
20
24
Волевые поражения
11
9
Хартберг
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Вольфсбергер
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
23
28
Волевые поражения
22
16
Голы по времени матча
Забито
21
25
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
10%
4
16%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
19%
3
12%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
5
24%
3
12%
61-75
3
14%
9
36%
76-90
Пропущено
25
21
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
16%
5
24%
1-15
4
16%
6
29%
16-30
7
28%
2
10%
31-45
3
12%
4
19%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
6
24%
3
14%
76-90
Забито
15
19
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
3
20%
2
11%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
27%
5
26%
76-90
Пропущено
24
30
8 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
8%
4
13%
1-15
1
4%
9
30%
16-30
5
21%
7
23%
31-45
5
21%
3
10%
46-60
6
25%
6
20%
61-75
5
21%
1
3%
76-90
Забито
36
44
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
5
14%
6
14%
1-15
5
14%
7
16%
16-30
6
17%
6
14%
31-45
6
17%
5
11%
46-60
7
19%
6
14%
61-75
7
19%
14
32%
76-90
Пропущено
49
51
23 В 1-м тайме 33
26 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
6
12%
9
18%
1-15
5
10%
15
29%
29%
16-30
12
24%
9
18%
31-45
8
16%
7
14%
46-60
7
14%
7
14%
61-75
11
22%
4
8%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2
Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хайлигенкройц - Вольфсбергер 4:2
Результаты матчей
Хартберг
Вольфсбергер
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
5 раз 33%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:3
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
1:3
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
3
7 раз 24%
2
6 раз 21%
0
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
132
77
510
113
213
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
122
312
86
213
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
254
1019
1316
326
722
128
128
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|7
|1
|61 - 18
|42
|2.
|29
|19
|6
|4
|52 - 24
|39
|3.
|29
|13
|11
|5
|50 - 34
|31
|4.
|29
|11
|8
|10
|52 - 47
|22
|5.
|29
|11
|5
|13
|45 - 42
|21
|6.
|29
|10
|4
|15
|40 - 58
|19
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|10
|6
|14
|47 - 50
|25
|2.
|30
|10
|9
|11
|44 - 52
|25
|3.
|30
|10
|7
|13
|43 - 50
|23
|4.
|30
|8
|6
|16
|36 - 51
|21
|5.
|30
|6
|8
|16
|27 - 51
|17
|6.
|30
|4
|11
|15
|26 - 46
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|6
|0
|24 - 8
|30
|2.
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|5
|6.
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|-1
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|4
|3
|8
|21 - 27
|15
|2.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|3.
|15
|2
|4
|9
|20 - 29
|10
|4.
|15
|6
|4
|5
|25 - 28
|8
|5.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
|6.
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 9
|29
|2.
|15
|6
|2
|7
|26 - 35
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|14
|5
|8
|1
|22 - 14
|4
|6.
|15
|5
|2
|8
|20 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|24 - 25
|20
|2.
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|3.
|15
|8
|2
|5
|27 - 21
|15
|4.
|15
|2
|5
|8
|10 - 21
|11
|5.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|6
|6.
|15
|3
|4
|8
|13 - 29
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|19 (1)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|15 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|14 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Аустрия Лустенау
|Оливейра Андерсон
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7