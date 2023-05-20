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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Хартберг
0:2
Конец матча
Вольфсбергер
0'
0:1
38' Гол
Мэлоун Морис
0:2
52' Гол
Augustine Boakye
82' Желтая карточка
Афдияй Донис
90' Желтая карточка
90'+6
35
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
12
Штайнвендер
Михаэль
31
Роттер
Томас
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
33
Фризер
Доминик
45
Mamadou
Sangare
10
Афдияй
Донис
8
Фадингер
Лукас
70
Провиденс
Рубен
1
Бонманн
Хендрик
5
Оерманн
Тим
8
Писингер
Симон
22
Баумгартнер
Доминик
6
Верачниг
Николас
3
Шерцер
Йонатан
17
Омич
Эрвин
16
Ляйтгеб
Марио
70
Балло
Тьерно
20
Augustine
Boakye
77
Мэлоун
Морис
Хартберг
4-1-4-1
Вольфсбергер
3-4-2-1

История личных встреч

Хартберг
Вольфсбергер

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
0:2
Б
3:3
Б
2:4
Б
3:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:4
ТМК
0:3

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.14
2

Среднее время на гол

78
45

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.57
2

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
45

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 7 (3) 0.23
Афдияй Донис 5 (1) 0.17
Провиденс Рубен 5 0.17
Прокоп Доминик 4 0.13
Айдын Окан 3 0.1
Хайль Юрген 2 0.07
Фадингер Лукас 2 0.07
Mamadou Sangare 2 0.07
Кривак Рене 2 0.07
Фризер Доминик 1 0.03
Альмог Эйлон 1 0.03
Matija Horvat 1 0.03
Зоннляйтнер Марио 0 0
Кайнц Тобиас 0 0
Фаркаш Патрик 0 0
Роттер Томас 0 0
Штурм Филипп 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 14 (2) 0.47
Мэлоун Морис 8 0.27
Рёчер Торстен 6 0.2
Augustine Boakye 4 0.13
Балло Тьерно 3 0.1
Яшич Адис 2 0.07
Кершбаумер Константин 2 0.07
Новак Михаэль 1 0.03
Писингер Симон 1 0.03
Вергос Николаос 1 (1) 0.03
Ляйтгеб Марио 1 0.03
Визингер Дарио 1 0.03
Raphael Schifferl 1 0.03
Верачниг Николас 1 0.03
Шерцер Йонатан 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Matteo Anzolin 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 8 0
Matija Horvat 4 1
Роттер Томас 5 0
Фадингер Лукас 5 0
Провиденс Рубен 5 0
Кайнц Тобиас 4 0
Фаркаш Патрик 4 0
Фризер Доминик 4 0
Прокоп Доминик 3 0
Афдияй Донис 3 0
Свете Рене 3 0
Диаките Усман 3 0
Заллингер Рафаэль 2 0
Manuel Pfeifer 2 0
Кривак Рене 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Айдын Окан 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Штурм Филипп 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тафернер Маттойс 5 0
Писингер Симон 3 1
Верачниг Николас 4 0
Омич Эрвин 4 0
Ляйтгеб Марио 3 0
Кершбаумер Константин 3 0
Балло Тьерно 3 0
Рёчер Торстен 2 0
Новак Михаэль 2 0
Шерцер Йонатан 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Мэлоун Морис 2 0
Барибо Тай 2 0
Яшич Адис 2 0
Raphael Schifferl 2 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Букузу Кевин 1 0
Оерманн Тим 1 0

Результаты матчей

Хартберг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Вольфсбергер
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
67% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

11
7
Хартберг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Вольфсбергер
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

20
24

Волевые поражения

11
9
Хартберг
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Вольфсбергер
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

23
28

Волевые поражения

22
16

Голы по времени матча

Забито

21
25
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
10%
4
16%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
19%
3
12%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
5
24%
3
12%
61-75
3
14%
9
36%
76-90

Пропущено

25
21
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
16%
5
24%
1-15
4
16%
6
29%
16-30
7
28%
2
10%
31-45
3
12%
4
19%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
6
24%
3
14%
76-90

Забито

15
19
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
3
20%
2
11%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
27%
5
26%
76-90

Пропущено

24
30
8 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
8%
4
13%
1-15
1
4%
9
30%
16-30
5
21%
7
23%
31-45
5
21%
3
10%
46-60
6
25%
6
20%
61-75
5
21%
1
3%
76-90

Забито

36
44
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
5
14%
6
14%
1-15
5
14%
7
16%
16-30
6
17%
6
14%
31-45
6
17%
5
11%
46-60
7
19%
6
14%
61-75
7
19%
14
32%
76-90

Пропущено

49
51
23 В 1-м тайме 33
26 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
6
12%
9
18%
1-15
5
10%
15
29%
29%
16-30
12
24%
9
18%
31-45
8
16%
7
14%
46-60
7
14%
7
14%
61-75
11
22%
4
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2
Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хайлигенкройц - Вольфсбергер 4:2

Результаты матчей

Хартберг
Вольфсбергер

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
5 раз 33%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:3
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
1:3
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
3
7 раз 24%
2
6 раз 21%
0
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
2
7
7
1.5
5
10
1
13
2.5
2
13
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
2
3
12
1.5
8
6
2
13
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
25
4
10
19
1.5
13
16
3
26
2.5
7
22
1
28
3.5
1
28
4.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 29 21 7 1 61 - 18 42
2.
Штурм
 29 19 6 4 52 - 24 39
3.
ЛАСК
 29 13 11 5 50 - 34 31
4.
Аустрия Вена
 29 11 8 10 52 - 47 22
5.
Рапид Вена
 29 11 5 13 45 - 42 21
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 29 10 4 15 40 - 58 19

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 30 10 6 14 47 - 50 25
2.
Аустрия Лустенау
 30 10 9 11 44 - 52 25
3.
Сваровски Тироль
 30 10 7 13 43 - 50 23
4.
Хартберг
 30 8 6 16 36 - 51 21
5.
Альтах
 30 6 8 16 27 - 51 17
6.
Рид
 30 4 11 15 26 - 46 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 14 8 6 0 24 - 8 30
2.
ЛАСК
 15 8 3 4 28 - 20 27
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 15 11 1 3 30 - 15 10
5.
Аустрия Вена
 15 7 3 5 26 - 20 5
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 4 2 8 14 - 23 -1

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 15 4 3 8 21 - 27 15
2.
Альтах
 15 3 4 8 14 - 22 13
3.
Вольфсбергер
 15 2 4 9 20 - 29 10
4.
Аустрия Лустенау
 15 6 4 5 25 - 28 8
5.
Сваровски Тироль
 15 4 5 6 19 - 25 3
6.
Рид
 15 2 6 7 16 - 25 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 14 8 5 1 22 - 9 29
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 15 6 2 7 26 - 35 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 15 13 1 1 37 - 10 12
5.
ЛАСК
 14 5 8 1 22 - 14 4
6.
Рапид Вена
 15 5 2 8 20 - 23 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 15 6 2 7 24 - 25 20
2.
Аустрия Лустенау
 15 4 5 6 19 - 24 17
3.
Вольфсбергер
 15 8 2 5 27 - 21 15
4.
Рид
 15 2 5 8 10 - 21 11
5.
Хартберг
 15 4 3 8 15 - 24 6
6.
Альтах
 15 3 4 8 13 - 29 4

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 19 (1)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 15 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1 7
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    96'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 85'
    Ervin Omic уходит с поля. Яшич Адис выходит вместо него
  • Желтая карточка
    82'
    Афдияй Донис получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Диаките Усман уходит с поля. Matija Horvat выходит вместо него
  • 74'
    Augustine Boakye уходит с поля. Тафернер Маттойс выходит вместо него
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    • 46'
      Mamadou Sangare уходит с поля. Диаките Усман выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Thierno Ballo сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Мэлоун Морис бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хартберг 0:2 Вольфсбергер онлайн

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