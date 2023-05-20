Тур: 9. Стадион: Oester Hus Arena.
Ход матча
21
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Erik Berland
-
-
-
13 Tord Flolid
-
-
-
19 Daniel Braut
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Axel KrygerЗащитник
- Защитник
-
24 Jens HuseboeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диа МамадуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
История личных встреч
Санднес
Брюне
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.9
Среднее время на гол
60
47
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.13
Среднее время на гол
56
80
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.56
1.56
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамсланн Мартин
|2
|0.22
|Хейланн Томми
|2 (1)
|0.22
|Anders Hiim
|1
|0.11
|Ingvald Halgunset
|1
|0.11
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.11
|Artan Memedov
|1
|0.11
|Jonas Brune Aune
|1
|0.11
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|0
|0
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abel William Stensrud
|3
|0.33
|Диа Мамаду
|3
|0.33
|Christian Landu Landu
|1
|0.11
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.11
|Sigurd Groenli
|1
|0.11
|Мненей Ноа
|1
|0.11
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Robert Undheim
|0
|0
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
|Eirik Saunes
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Endre Osenbroch
|2
|1
|Matias Belli Moldskred
|3
|0
|Хейланн Томми
|1
|0
|Kristoffer Hey
|1
|0
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатлехоль Йёрген
|3
|0
|Christian Landu Landu
|2
|0
|Балдвинссон Рогви
|2
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Sigurd Groenli
|2
|0
|Abel William Stensrud
|2
|0
|Axel Kryger
|1
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Диа Мамаду
|1
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Брюне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
4
Санднес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Брюне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
6
Санднес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Брюне
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
4
40%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Старт - Санднес 3:3 Санднес - Кристиансунд 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2
Фредрикстад - Санднес 0:0 Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Викинг 1:4 Санднес - Конгсвингер 0:1
Брюне
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Кристиансунд - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0
Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0 Брюне - Мандалскамератене 5:1 Брюне - Санднес 0:2 Осане - Брюне 1:2 Брюне - Мьёндален 2:1
Результаты матчей
Санднес
Брюне
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Санднес
Брюне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
32
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
26
44
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|10 - 11
|14
|4.
|8
|3
|5
|0
|5 - 2
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|20 - 13
|13
|6.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|7.
|8
|4
|0
|4
|12 - 11
|12
|8.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|13.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|9 - 9
|8
|14.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|11 - 19
|6
|16.
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|12 - 8
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|9.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|6
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|5
|Кристиансунд
|Стокке Беньямин
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Старт
|Вормгор Вито
|3
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3