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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 9. Стадион: .
Санднес
0:0
Перерыв
Брюне
0'
40' Желтая карточка
Хатлехоль Йёрген

Ход матча

16'
 
Sigurd Groenli
Abel William Stensrud
40'
 
Хатлехоль Йёрген
Лучшие коэффициенты
Санднес
Ничья
Брюне
2.75
3.75
3.25
Все Коэффициенты
1
Фальк
Аслак
14
Торстейнбё
Фредерик
3
Espen
Hammer
Berger
4
Kristoffer
Hey
21
Anders
Hiim
8
Matias
Belli
Moldskred
5
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
17
Ingvald
Halgunset
26
Artan
Memedov
9
Рамсланн
Мартин
10
Хейланн
Томми
99
Igor
Spiridonov
26
Axel
Kryger
20
Sondre
Norheim
I
24
Jens
Huseboe
15
Хатлехоль
Йёрген
9
Содаль
Ларс-Эрик
4
Christian
Landu
Landu
8
Andreas
Dybevik
2
Ротихеуг
Оливер
18
Диа
Мамаду
11
Abel
William
Stensrud
Санднес
4-3-3
Брюне
3-5-2

История личных встреч

Санднес
Брюне

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:1
К
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
2:1
ТМС
1:7
А
3:5
А
0:1
ТМС
2:1
А
1:3
А
1:2
А
4:0
А
1:1

Голы

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.9

Среднее время на гол

60
47

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.13

Среднее время на гол

56
80

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамсланн Мартин 2 0.22
Хейланн Томми 2 (1) 0.22
Anders Hiim 1 0.11
Ingvald Halgunset 1 0.11
Matias Belli Moldskred 1 0.11
Artan Memedov 1 0.11
Jonas Brune Aune 1 0.11
Торстейнбё Фредерик 0 0
Herman Kleppa 0 0
Henrik Bjoergen Jensen 0 0
Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abel William Stensrud 3 0.33
Диа Мамаду 3 0.33
Christian Landu Landu 1 0.11
Ротихеуг Оливер 1 0.11
Sigurd Groenli 1 0.11
Мненей Ноа 1 0.11
Andreas Dybevik 0 0
Robert Undheim 0 0
Хатлехоль Йёрген 0 0
Eirik Saunes 0 0

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Endre Osenbroch 2 1
Matias Belli Moldskred 3 0
Хейланн Томми 1 0
Kristoffer Hey 1 0
Торстейнбё Фредерик 1 0
Herman Kleppa 1 0
Artan Memedov 1 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0
Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатлехоль Йёрген 3 0
Christian Landu Landu 2 0
Балдвинссон Рогви 2 0
Andreas Dybevik 2 0
Sigurd Groenli 2 0
Abel William Stensrud 2 0
Axel Kryger 1 0
Sondre Norheim I 1 0
Диа Мамаду 1 0
Содаль Ларс-Эрик 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0

Результаты матчей

Санднес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Брюне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
4
Санднес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Брюне
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
6
Санднес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Брюне
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
4
40%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Старт - Санднес 3:3 Санднес - Кристиансунд 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2
Фредрикстад - Санднес 0:0 Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Викинг 1:4 Санднес - Конгсвингер 0:1
Брюне
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Кристиансунд - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0
Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0 Брюне - Мандалскамератене 5:1 Брюне - Санднес 0:2 Осане - Брюне 1:2 Брюне - Мьёндален 2:1

Результаты матчей

Санднес
Брюне

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Санднес
Брюне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
3
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 8 5 2 1 13 - 9 17
2.
Кристиансунд
 8 5 1 2 14 - 11 16
3.
Ранхейм
 8 4 2 2 10 - 11 14
4.
Фредрикстад
 8 3 5 0 5 - 2 14
5.
Старт
 8 3 4 1 20 - 13 13
6.
Мосс
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
Конгсвингер
 8 4 0 4 12 - 11 12
8.
Брюне
 0:0 9 2 5 2 10 - 11 11
9.
Хёдд
 8 2 4 2 9 - 8 10
10.
Рёуфосс
 8 2 3 3 8 - 7 9
11.
Дьерв
 8 2 2 4 11 - 13 8
12.
Мьёндален
 8 2 2 4 10 - 12 8
13.
Санднес
 0:0 9 1 5 3 9 - 9 8
14.
КФУМ
 8 1 4 3 8 - 12 7
15.
Скейд
 8 1 3 4 11 - 19 6
16.
Осане
 8 0 4 4 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Брюне
 0:0 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Старт
 4 2 1 1 12 - 8 7
7.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
8.
Фредрикстад
 4 1 3 0 2 - 1 6
9.
Хёдд
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Санднес
 0:0 5 1 3 1 6 - 4 6
11.
Рёуфосс
 3 1 2 0 4 - 0 5
12.
КФУМ
 4 1 2 1 5 - 4 5
13.
Мьёндален
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Скейд
 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Осане
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 4 2 2 0 3 - 1 8
2.
Ранхейм
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Согндаль
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Старт
 4 1 3 0 8 - 5 6
5.
Кристиансунд
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Хёдд
 4 1 1 2 6 - 6 4
7.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Рёуфосс
 5 1 1 3 4 - 7 4
9.
Скейд
 5 1 1 3 7 - 12 4
10.
Мьёндален
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Мосс
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Конгсвингер
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Осане
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
Брюне
 0:0 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
КФУМ
 4 0 2 2 3 - 8 2
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 5
Кристиансунд Стокке Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Хатлехоль Йёрген получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Abel William Stensrud уходит с поля. Sigurd Groenli выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санднес
Ничья
Брюне
2.75
3.75
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санднес 0:0 Брюне онлайн

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