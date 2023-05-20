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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Тренчин
1:1
Перерыв
Скалица
0'
1:0
28' Гол
Эмека Чинонсо
1:1
39' Пенальти
Фабри Андрей

Ход матча

28'
Эмека Чинонсо
1:0
39'
1:1
Фабри Андрей
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Скалица
3.70
3.50
4.90
Все Коэффициенты
86
Возинья
Жозимар
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
18
Лавринчик
Самуэль
6
Oladoye
Adewale
10
Соуза
Дабни
28
Кмет
Матуш
9
Эмека
Чинонсо
16
Lubos
Prazenka
67
Шемринец
Игор
37
Adam
Krcik
26
Блажек
Филип
15
Haiderson
Palomino
24
Ondrej
Rudzan
9
Моронг
Адам
19
Martin
Masik
22
Mario
Holly
21
Jakub
Kousal
23
Гаша
Роман
13
Фабри
Андрей
Тренчин
4-3-3
Скалица
4-4-2

История личных встреч

Тренчин
Скалица

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:0
С
3:1
С
2:0
К
2:0
К
4:0
К
2:1
С
2:1
С
1:2
С
3:0
Р
4:1

Голы

Всего голов

18
3

Голов в среднем за матч

3
0.75

Среднее время на гол

30
120

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

25
6

Голов в среднем за матч

2.5
0.6

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

36
150

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баинович Филип 6 0.19
Гайдош Артур 6 (2) 0.19
Эмека Чинонсо 4 0.13
Пирес Келвин 4 0.13
Lazar Stojsavljevic 3 0.09
Eynel Soares 2 0.06
Кмет Матуш 2 0.06
Багин Сауэль 2 0.06
Холли Доминик 1 0.03
Маду Кингсли 1 0.03
Азанго Филип 1 0.03
Купусович Негош 1 0.03
Сулаеман Витан 1 0.03
Rahim Ibrahim 1 0.03
Samuel Kozlovsky 0 0
Ем Рэбен 0 0
Lucas Demitra 0 0
Летенай Лукаш 0 0
Лавринчик Самуэль 0 0
Мичуда Шимон 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабри Андрей 10 (2) 0.31
Яо Янн Майкл 5 0.16
Власко Ян 5 (2) 0.16
Гаша Роман 3 0.09
Mario Holly 2 0.06
Моронг Адам 2 0.06
Martin Nagy II 1 0.03
Мигалик Ярослав 1 0.03
Ondrej Rudzan 1 0.03
Jakub Kousal 1 0.03
Медвед Жан 1 (1) 0.03
Denis Baumgartner 1 0.03
Jakub Svec 1 0.03
Haiderson Palomino 1 0.03
Martin Masik 1 0.03
Чоглей Петер 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lazar Stojsavljevic 11 1
Пирес Келвин 7 2
Холли Доминик 7 1
Эмека Чинонсо 4 2
Баинович Филип 7 0
Гайдош Артур 6 0
Rahim Ibrahim 6 0
Лавринчик Самуэль 5 0
Eynel Soares 5 0
Летенай Лукаш 3 1
Маду Кингсли 3 0
Ем Рэбен 3 0
Купусович Негош 3 0
Кукучка Михал 3 0
Азанго Филип 1 1
Кмет Матуш 2 0
Багин Сауэль 2 0
Oladoye Adewale 2 0
Lukas Duriska 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Сулаеман Витан 1 0
Lekan Okunola 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mario Holly 9 0
Блажек Филип 8 0
Чоглей Петер 4 1
Martin Cernek 4 1
Martin Nagy II 5 0
Гаша Роман 3 1
Власко Ян 4 0
Яо Янн Майкл 4 0
Вацлав Марек 4 0
Потома Денис 3 0
Ondrej Rudzan 3 0
Моронг Адам 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Фабри Андрей 2 0
Haiderson Palomino 2 0
Adam Krcik 2 0
Martin Masik 2 0
Подгорин Оливер 1 0
Юнас Мартин 1 0
Jakub Svec 1 0
Медвед Жан 1 0

Результаты матчей

Тренчин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Скалица
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

7
9
Тренчин
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Скалица
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

23
11

Волевые поражения

10
20
Тренчин
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Скалица
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

27
12

Волевые поражения

17
29

Голы по времени матча

Забито

21
16
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
19%
3
19%
61-75
7
33%
4
25%
76-90

Пропущено

22
18
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
2
9%
4
22%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
11
50%
6
33%
76-90

Забито

13
22
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
6
27%
31-45
4
31%
4
18%
46-60
5
38%
5
23%
61-75
1
8%
5
23%
76-90

Пропущено

27
16
16 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 9
7
26%
2
13%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
5
19%
5
31%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
4
15%
2
13%
76-90

Забито

34
38
10 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 13
14 Не забивали 9
1
3%
3
8%
1-15
4
12%
3
8%
16-30
5
15%
9
24%
31-45
7
21%
6
16%
46-60
9
26%
8
21%
61-75
8
24%
9
24%
76-90

Пропущено

49
34
23 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 18
8
16%
3
9%
1-15
8
16%
2
6%
16-30
7
14%
9
26%
31-45
5
10%
6
18%
46-60
6
12%
6
18%
61-75
15
31%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Злате Моравце - Тренчин 1:2 Земплин - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1
Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Земплин 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3 Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4
Скалица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Земплин 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1
Скалица - Слован Братислава 3:3 Земплин - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Скалица 2:1 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Жилина - Скалица 1:0 Скалица - Лисен 2:2 Спартак Миява - Скалица 2:4 Скалица - Ланжгот 3:0 Скалица - МФК Вышков 2:1

Результаты матчей

Тренчин
Скалица

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 45%
2
8 раз 26%
1
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
4
7
8
1.5
5
11
4
11
2.5
3
13
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
9
6
5
11
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
14
0.5
Больше Меньше
21
10
12
19
1.5
9
22
4
27
2.5
4
27
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1:0 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 0:0 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 2:1 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 0:0 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 1:2 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 1:1 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 1:0 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 0:1 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 1:1 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 1:1 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:1 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 1:0 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 1:2 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 2:1 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 0:0 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 1:0 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 1:1 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 1:1 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 1:1 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 0:1 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:1 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1:0 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 2:1 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 0:0 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 1:1 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 0:0 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 0:1 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 1:2 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 1:1 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 1:0 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 1:1 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:1 11 1 2 8 8 - 19 5
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Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 17 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
Слован Братислава Чаврич Александр 13
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 12 (2)
Скалица Фабри Андрей 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 11
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
ДАК Кальмар Жолт 9
Скалица Mario Holly 9
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Скалица
3.70
3.50
4.90
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Тренчин
Скалица
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