Тур: 10. Стадион: На Сихоти.
Ход матча
28'
1:0
39'
1:1
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
10
Соуза
Дабни
28
Кмет
Матуш
37
Adam
Krcik
26
Блажек
Филип
19
Martin
Masik
22
Mario
Holly
21
Jakub
Kousal
23
Гаша
Роман
13
Фабри
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза ДабниПолузащитник
-
28 Кмет МатушНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Франтишек Страка
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
-
21 Jakub KousalПолузащитник
-
23 Гаша РоманНападающий
-
13 Фабри АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
39 Юнас МартинВратарь
-
14 Вацлав МарекЗащитник
- Защитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Jakub Svec
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Тренчин
Скалица
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
70%
30%
7 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
3
Голов в среднем за матч
3
0.75
Среднее время на гол
30
120
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
25
6
Голов в среднем за матч
2.5
0.6
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
36
150
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баинович Филип
|6
|0.19
|Гайдош Артур
|6 (2)
|0.19
|Эмека Чинонсо
|4
|0.13
|Пирес Келвин
|4
|0.13
|Lazar Stojsavljevic
|3
|0.09
|Eynel Soares
|2
|0.06
|Кмет Матуш
|2
|0.06
|Багин Сауэль
|2
|0.06
|Холли Доминик
|1
|0.03
|Маду Кингсли
|1
|0.03
|Азанго Филип
|1
|0.03
|Купусович Негош
|1
|0.03
|Сулаеман Витан
|1
|0.03
|Rahim Ibrahim
|1
|0.03
|Samuel Kozlovsky
|0
|0
|Ем Рэбен
|0
|0
|Lucas Demitra
|0
|0
|Летенай Лукаш
|0
|0
|Лавринчик Самуэль
|0
|0
|Мичуда Шимон
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|10 (2)
|0.31
|Яо Янн Майкл
|5
|0.16
|Власко Ян
|5 (2)
|0.16
|Гаша Роман
|3
|0.09
|Mario Holly
|2
|0.06
|Моронг Адам
|2
|0.06
|Martin Nagy II
|1
|0.03
|Мигалик Ярослав
|1
|0.03
|Ondrej Rudzan
|1
|0.03
|Jakub Kousal
|1
|0.03
|Медвед Жан
|1 (1)
|0.03
|Denis Baumgartner
|1
|0.03
|Jakub Svec
|1
|0.03
|Haiderson Palomino
|1
|0.03
|Martin Masik
|1
|0.03
|Чоглей Петер
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lazar Stojsavljevic
|11
|1
|Пирес Келвин
|7
|2
|Холли Доминик
|7
|1
|Эмека Чинонсо
|4
|2
|Баинович Филип
|7
|0
|Гайдош Артур
|6
|0
|Rahim Ibrahim
|6
|0
|Лавринчик Самуэль
|5
|0
|Eynel Soares
|5
|0
|Летенай Лукаш
|3
|1
|Маду Кингсли
|3
|0
|Ем Рэбен
|3
|0
|Купусович Негош
|3
|0
|Кукучка Михал
|3
|0
|Азанго Филип
|1
|1
|Кмет Матуш
|2
|0
|Багин Сауэль
|2
|0
|Oladoye Adewale
|2
|0
|Lukas Duriska
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Сулаеман Витан
|1
|0
|Lekan Okunola
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mario Holly
|9
|0
|Блажек Филип
|8
|0
|Чоглей Петер
|4
|1
|Martin Cernek
|4
|1
|Martin Nagy II
|5
|0
|Гаша Роман
|3
|1
|Власко Ян
|4
|0
|Яо Янн Майкл
|4
|0
|Вацлав Марек
|4
|0
|Потома Денис
|3
|0
|Ondrej Rudzan
|3
|0
|Моронг Адам
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Фабри Андрей
|2
|0
|Haiderson Palomino
|2
|0
|Adam Krcik
|2
|0
|Martin Masik
|2
|0
|Подгорин Оливер
|1
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Jakub Svec
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Скалица
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
7
9
Тренчин
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Скалица
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
23
11
Волевые поражения
10
20
Тренчин
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Скалица
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
27
12
Волевые поражения
17
29
Голы по времени матча
Забито
21
16
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
1
5%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
19%
3
19%
61-75
7
33%
4
25%
76-90
Пропущено
22
18
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
2
9%
4
22%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
11
50%
6
33%
76-90
Забито
13
22
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
6
27%
31-45
4
31%
4
18%
46-60
5
38%
5
23%
61-75
1
8%
5
23%
76-90
Пропущено
27
16
16 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 9
7
26%
2
13%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
5
19%
5
31%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
4
15%
2
13%
76-90
Забито
34
38
10 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 13
14 Не забивали 9
1
3%
3
8%
1-15
4
12%
3
8%
16-30
5
15%
9
24%
31-45
7
21%
6
16%
46-60
9
26%
8
21%
61-75
8
24%
9
24%
76-90
Пропущено
49
34
23 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 18
8
16%
3
9%
1-15
8
16%
2
6%
16-30
7
14%
9
26%
31-45
5
10%
6
18%
46-60
6
12%
6
18%
61-75
15
31%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Злате Моравце - Тренчин 1:2 Земплин - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1
Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Земплин 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3 Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4
Скалица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Земплин 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1
Скалица - Слован Братислава 3:3 Земплин - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Скалица 2:1 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Жилина - Скалица 1:0 Скалица - Лисен 2:2 Спартак Миява - Скалица 2:4 Скалица - Ланжгот 3:0 Скалица - МФК Вышков 2:1
Результаты матчей
Тренчин
Скалица
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 45%
2
8 раз 26%
1
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
78
511
411
313
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
96
511
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1714
Больше Меньше
2110
1219
922
427
427
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|14
|6
|2
|39 - 17
|48
|2.
|0:0
|22
|14
|5
|3
|47 - 23
|47
|3.
|2:1
|22
|12
|4
|6
|39 - 26
|40
|4.
|0:0
|22
|9
|8
|5
|32 - 24
|35
|5.
|1:2
|22
|9
|4
|9
|34 - 33
|31
|6.
|0:1
|22
|9
|4
|9
|34 - 37
|31
|7.
|1:1
|22
|7
|9
|6
|24 - 22
|30
|8.
|1:0
|22
|6
|5
|11
|22 - 34
|23
|9.
|0:1
|22
|4
|11
|7
|28 - 35
|23
|10.
|1:1
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|11.
|1:1
|22
|4
|7
|11
|19 - 31
|19
|12.
|1:1
|22
|1
|6
|15
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|9
|2
|0
|31 - 9
|29
|2.
|1:0
|11
|9
|1
|1
|22 - 8
|28
|3.
|1:2
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|4.
|2:1
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|16 - 10
|21
|6.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|7.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|8.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|9.
|1:1
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|10.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|11.
|0:1
|11
|2
|7
|2
|18 - 17
|13
|12.
|1:1
|11
|0
|4
|7
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|5
|5
|1
|17 - 9
|20
|2.
|2:1
|11
|6
|1
|4
|20 - 14
|19
|3.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|4.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|5.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|6.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|7.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|8.
|1:2
|11
|2
|2
|7
|13 - 24
|8
|9.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|8 - 18
|6
|10.
|1:0
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|11.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|12.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|17 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|13
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|12 (2)
|Скалица
|Фабри Андрей
|10 (3)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|ДАК
|Кальмар Жолт
|9
|Скалица
|Mario Holly
|9