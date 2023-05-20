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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Земплин
1:0
Перерыв
Злате Моравце
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Томль Мартин
40' Желтая карточка
Wisdom Kanu

Ход матча

5'
Томль Мартин
1:0
10'
 
Kenneth Ikugar
Черепаки Роман
40'
Wisdom Kanu
 
Лучшие коэффициенты
Земплин
Ничья
Злате Моравце
2.25
4.70
9.10
Все Коэффициенты
1
Сараз
Беньямин
21
Магда
Даниэль
15
Марьянович
Саша
19
Michael
Ranko
28
Котула
Юрай
30
Brian
Pena
11
Нджие
Сейни
10
Жофчак
Игор
20
Яношик
Лукаш
13
Wisdom
Kanu
9
Matus
Marcin
1
Лукач
Патрик
25
Суля
Самуэл
66
Беднар
Мартин
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
6
Мудры
Тимотей
14
Дуга
Денис
27
Stephano
Almeida
16
Мондек
Кароль
20
Пинте
Патрик
7
Черепаки
Роман
Земплин
4-3-3
Злате Моравце
4-2-3-1

История личных встреч

Земплин
Злате Моравце

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

24 матча

54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:5
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:2
С
1:0
С
3:0
С
2:0
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1
КС
0:3

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.62
1.27

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
0.69

Среднее время на гол

99
130

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.29
0.96

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

69
93

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 7 (2) 0.22
Brian Pena 6 0.19
Wisdom Kanu 6 0.19
Яношик Лукаш 5 0.16
Да Силва Адлер 4 (1) 0.13
Issa Adekunle 3 0.09
Жофчак Игор 3 (2) 0.09
Ержабек Михал 1 0.03
Магда Даниэль 1 0.03
Michael Ranko 1 0.03
David Petrik 1 0.03
Котула Юрай 0 0
Слебодник Тибор 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бренкус Адам 7 (1) 0.22
Ниархос Иоаннис 5 0.16
Stephano Almeida 5 0.16
Черепаки Роман 3 (1) 0.09
Мондек Кароль 2 0.06
Дубек Томаш 2 (2) 0.06
Michal Pinter 2 (1) 0.06
Суля Самуэл 1 0.03
Пинте Патрик 1 0.03
Tomas Horak 1 0.03
Kenneth Ikugar 1 0.03
Вестеницки Томаш 1 0.03
Дуга Денис 1 0.03
Alden Suvalija 1 0.03
Беднар Мартин 0 0
Слобода Антон 0 0
Мудры Тимотей 0 0
Маулана Эги 0 0

Карточки

Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ержабек Михал 6 0
Matus Marcin 4 1
Wisdom Kanu 5 0
Слебодник Тибор 5 0
Нджие Сейни 5 0
Котула Юрай 4 0
Яношик Лукаш 4 0
Мендес Алехандро 3 0
Michael Ranko 3 0
Вашко Филип 3 0
Brian Pena 3 0
Марьянович Саша 1 1
Цеклич Звонко 2 0
Жофчак Игор 1 0
Кесе Кристи 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Да Силва Адлер 1 0
Issa Adekunle 1 0
Бегала Матуш 1 0
Кожухарь Андрей 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мондек Кароль 8 0
Дуга Денис 7 0
Суля Самуэл 7 0
Чонка Матуш 6 0
Stephano Almeida 6 0
Alden Suvalija 6 0
Michal Pinter 5 0
Мудры Тимотей 5 0
Дубек Томаш 4 0
Слобода Антон 4 0
Бренкус Адам 4 0
Беднар Мартин 3 0
Ниархос Иоаннис 3 0
Вестеницки Томаш 2 0
Пинте Патрик 2 0
Балан Денис 1 0
Гроздановски Томче 1 0
Маулана Эги 1 0
Хроповский Матуш 1 0
Lucas Demitra 1 0
Tomas Horak 1 0
Kenneth Ikugar 1 0

Результаты матчей

Земплин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Злате Моравце
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
8
Земплин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
Злате Моравце
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
12

Волевые поражения

15
18
Земплин
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Злате Моравце
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

25
14

Волевые поражения

20
26

Голы по времени матча

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
22 Не забивали 22
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
6
38%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
25%
5
42%
76-90

Пропущено

18
24
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
8
44%
6
25%
61-75
3
17%
7
29%
29%
76-90

Забито

23
21
15 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
5
22%
2
10%
1-15
5
22%
2
10%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
5
22%
9
43%
76-90

Пропущено

31
26
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
4
13%
3
12%
1-15
3
10%
6
23%
16-30
6
19%
4
15%
31-45
6
19%
6
23%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
6
19%
2
8%
76-90

Забито

39
33
20 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
7
18%
3
9%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
8
21%
4
12%
46-60
2
5%
5
15%
61-75
9
23%
14
42%
76-90

Пропущено

49
50
18 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 23
5
10%
6
12%
1-15
5
10%
7
14%
16-30
8
16%
8
16%
31-45
8
16%
9
18%
46-60
14
29%
11
22%
61-75
9
18%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Земплин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ружомберок - Земплин 2:0 Земплин - Тренчин 0:2 Скалица - Земплин 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:3
Земплин - Скалица 1:1 Тренчин - Земплин 3:3 Земплин - Ружомберок 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0
Злате Моравце
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1
Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2

Результаты матчей

Земплин
Злате Моравце

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Земплин
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
10
1.5
6
10
2
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
6
6
10
1.5
4
11
3
13
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
21
10
11
20
1.5
10
21
5
26
2.5
2
29
1
30
3.5
2
29
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1:0 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 0:0 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 2:1 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 0:0 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 1:2 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 1:1 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 1:0 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 0:1 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 1:1 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 1:1 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:1 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 1:0 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 1:2 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 2:1 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 0:0 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 1:0 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 1:1 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 1:1 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 1:1 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 0:1 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:1 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1:0 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 2:1 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 0:0 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 1:1 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 0:0 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 0:1 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 1:2 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 1:1 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 1:0 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 1:1 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:1 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 17 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
Слован Братислава Чаврич Александр 13
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 12 (2)
Скалица Фабри Андрей 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 11
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
ДАК Кальмар Жолт 9
Скалица Mario Holly 9
Весь список
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    40'
    Wisdom Kanu получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Roman Cerepkai уходит с поля. Kenneth Ikugar выходит вместо него
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Томль Мартин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Земплин
Ничья
Злате Моравце
2.25
4.70
9.10
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