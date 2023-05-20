Тур: 10. Стадион: Жемплин.
1:0
Перерыв
Ход матча
5'
1:0
40'
28
Котула
Юрай
30
Brian
Pena
11
Нджие
Сейни
10
Жофчак
Игор
20
Яношик
Лукаш
13
Wisdom
Kanu
25
Суля
Самуэл
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
20
Пинте
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Котула ЮрайЗащитник
-
30 Brian PenaПолузащитник
-
11 Нджие СейниПолузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
13 Wisdom KanuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vladimir Rusnak
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
31 Томль МартинЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пинте ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Galad
История личных встреч
Земплин
Злате Моравце
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
24 матча
54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.62
1.27
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.91
0.69
Среднее время на гол
99
130
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.29
0.96
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
69
93
Бомбардиры внутри турнира
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|7 (2)
|0.22
|Brian Pena
|6
|0.19
|Wisdom Kanu
|6
|0.19
|Яношик Лукаш
|5
|0.16
|Да Силва Адлер
|4 (1)
|0.13
|Issa Adekunle
|3
|0.09
|Жофчак Игор
|3 (2)
|0.09
|Ержабек Михал
|1
|0.03
|Магда Даниэль
|1
|0.03
|Michael Ranko
|1
|0.03
|David Petrik
|1
|0.03
|Котула Юрай
|0
|0
|Слебодник Тибор
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бренкус Адам
|7 (1)
|0.22
|Ниархос Иоаннис
|5
|0.16
|Stephano Almeida
|5
|0.16
|Черепаки Роман
|3 (1)
|0.09
|Мондек Кароль
|2
|0.06
|Дубек Томаш
|2 (2)
|0.06
|Michal Pinter
|2 (1)
|0.06
|Суля Самуэл
|1
|0.03
|Пинте Патрик
|1
|0.03
|Tomas Horak
|1
|0.03
|Kenneth Ikugar
|1
|0.03
|Вестеницки Томаш
|1
|0.03
|Дуга Денис
|1
|0.03
|Alden Suvalija
|1
|0.03
|Беднар Мартин
|0
|0
|Слобода Антон
|0
|0
|Мудры Тимотей
|0
|0
|Маулана Эги
|0
|0
Карточки
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ержабек Михал
|6
|0
|Matus Marcin
|4
|1
|Wisdom Kanu
|5
|0
|Слебодник Тибор
|5
|0
|Нджие Сейни
|5
|0
|Котула Юрай
|4
|0
|Яношик Лукаш
|4
|0
|Мендес Алехандро
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Вашко Филип
|3
|0
|Brian Pena
|3
|0
|Марьянович Саша
|1
|1
|Цеклич Звонко
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Кесе Кристи
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Да Силва Адлер
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Бегала Матуш
|1
|0
|Кожухарь Андрей
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мондек Кароль
|8
|0
|Дуга Денис
|7
|0
|Суля Самуэл
|7
|0
|Чонка Матуш
|6
|0
|Stephano Almeida
|6
|0
|Alden Suvalija
|6
|0
|Michal Pinter
|5
|0
|Мудры Тимотей
|5
|0
|Дубек Томаш
|4
|0
|Слобода Антон
|4
|0
|Бренкус Адам
|4
|0
|Беднар Мартин
|3
|0
|Ниархос Иоаннис
|3
|0
|Вестеницки Томаш
|2
|0
|Пинте Патрик
|2
|0
|Балан Денис
|1
|0
|Гроздановски Томче
|1
|0
|Маулана Эги
|1
|0
|Хроповский Матуш
|1
|0
|Lucas Demitra
|1
|0
|Tomas Horak
|1
|0
|Kenneth Ikugar
|1
|0
Результаты матчей
Земплин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Злате Моравце
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
8
Земплин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
Злате Моравце
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
12
Волевые поражения
15
18
Земплин
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Злате Моравце
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
25
14
Волевые поражения
20
26
Голы по времени матча
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
22 Не забивали 22
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
6
38%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
25%
5
42%
76-90
Пропущено
18
24
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
8
44%
6
25%
61-75
3
17%
7
29%
29%
76-90
Забито
23
21
15 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
5
22%
2
10%
1-15
5
22%
2
10%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
5
22%
9
43%
76-90
Пропущено
31
26
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
4
13%
3
12%
1-15
3
10%
6
23%
16-30
6
19%
4
15%
31-45
6
19%
6
23%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
6
19%
2
8%
76-90
Забито
39
33
20 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
7
18%
3
9%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
8
21%
4
12%
46-60
2
5%
5
15%
61-75
9
23%
14
42%
76-90
Пропущено
49
50
18 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 23
5
10%
6
12%
1-15
5
10%
7
14%
16-30
8
16%
8
16%
31-45
8
16%
9
18%
46-60
14
29%
11
22%
61-75
9
18%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Земплин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ружомберок - Земплин 2:0 Земплин - Тренчин 0:2 Скалица - Земплин 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:3
Земплин - Скалица 1:1 Тренчин - Земплин 3:3 Земплин - Ружомберок 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0
Злате Моравце
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1
Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2
Результаты матчей
Земплин
Злате Моравце
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Земплин
Злате Моравце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
510
610
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
96
610
411
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
2110
1120
1021
526
229
130
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|14
|6
|2
|39 - 17
|48
|2.
|0:0
|22
|14
|5
|3
|47 - 23
|47
|3.
|2:1
|22
|12
|4
|6
|39 - 26
|40
|4.
|0:0
|22
|9
|8
|5
|32 - 24
|35
|5.
|1:2
|22
|9
|4
|9
|34 - 33
|31
|6.
|0:1
|22
|9
|4
|9
|34 - 37
|31
|7.
|1:1
|22
|7
|9
|6
|24 - 22
|30
|8.
|1:0
|22
|6
|5
|11
|22 - 34
|23
|9.
|0:1
|22
|4
|11
|7
|28 - 35
|23
|10.
|1:1
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|11.
|1:1
|22
|4
|7
|11
|19 - 31
|19
|12.
|1:1
|22
|1
|6
|15
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|9
|2
|0
|31 - 9
|29
|2.
|1:0
|11
|9
|1
|1
|22 - 8
|28
|3.
|1:2
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|4.
|2:1
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|16 - 10
|21
|6.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|7.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|8.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|9.
|1:1
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|10.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|11.
|0:1
|11
|2
|7
|2
|18 - 17
|13
|12.
|1:1
|11
|0
|4
|7
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|5
|5
|1
|17 - 9
|20
|2.
|2:1
|11
|6
|1
|4
|20 - 14
|19
|3.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|4.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|5.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|6.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|7.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|8.
|1:2
|11
|2
|2
|7
|13 - 24
|8
|9.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|8 - 18
|6
|10.
|1:0
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|11.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|12.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|17 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|13
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|12 (2)
|Скалица
|Фабри Андрей
|10 (3)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|ДАК
|Кальмар Жолт
|9
|Скалица
|Mario Holly
|9