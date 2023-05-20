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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Земплин
1:0
Конец матча
Злате Моравце
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Томль Мартин
40' Желтая карточка
Wisdom Kanu
47' Желтая карточка
Issa Adekunle
67' Желтая карточка
Сараз Беньямин
68' Желтая карточка
Жофчак Игор
72' Желтая карточка
Vladimir Rusnak
75' Желтая карточка
Бренкус Адам
90'+5
1
Сараз
Беньямин
21
Магда
Даниэль
15
Марьянович
Саша
19
Michael
Ranko
28
Котула
Юрай
30
Brian
Pena
11
Нджие
Сейни
10
Жофчак
Игор
20
Яношик
Лукаш
13
Wisdom
Kanu
9
Matus
Marcin
1
Лукач
Патрик
25
Суля
Самуэл
66
Беднар
Мартин
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
6
Мудры
Тимотей
14
Дуга
Денис
27
Stephano
Almeida
16
Мондек
Кароль
20
Пинте
Патрик
7
Черепаки
Роман
Земплин
4-3-3
Злате Моравце
4-2-3-1

История личных встреч

Земплин
Злате Моравце

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

24 матча

54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:5
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:2
С
1:0
С
3:0
С
2:0
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1
КС
0:3

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.62
1.27

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
0.69

Среднее время на гол

99
130

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.29
0.96

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

69
93

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 7 (2) 0.22
Brian Pena 6 0.19
Wisdom Kanu 6 0.19
Яношик Лукаш 5 0.16
Да Силва Адлер 4 (1) 0.13
Issa Adekunle 3 0.09
Жофчак Игор 3 (2) 0.09
Ержабек Михал 1 0.03
Магда Даниэль 1 0.03
Michael Ranko 1 0.03
David Petrik 1 0.03
Котула Юрай 0 0
Слебодник Тибор 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бренкус Адам 7 (1) 0.22
Ниархос Иоаннис 5 0.16
Stephano Almeida 5 0.16
Черепаки Роман 3 (1) 0.09
Мондек Кароль 2 0.06
Дубек Томаш 2 (2) 0.06
Michal Pinter 2 (1) 0.06
Суля Самуэл 1 0.03
Пинте Патрик 1 0.03
Tomas Horak 1 0.03
Kenneth Ikugar 1 0.03
Вестеницки Томаш 1 0.03
Дуга Денис 1 0.03
Alden Suvalija 1 0.03
Беднар Мартин 0 0
Слобода Антон 0 0
Мудры Тимотей 0 0
Маулана Эги 0 0

Карточки

Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ержабек Михал 6 0
Matus Marcin 4 1
Wisdom Kanu 5 0
Слебодник Тибор 5 0
Нджие Сейни 5 0
Котула Юрай 4 0
Яношик Лукаш 4 0
Мендес Алехандро 3 0
Michael Ranko 3 0
Вашко Филип 3 0
Brian Pena 3 0
Марьянович Саша 1 1
Жофчак Игор 2 0
Сараз Беньямин 2 0
Цеклич Звонко 2 0
Issa Adekunle 2 0
Кесе Кристи 1 0
Да Силва Адлер 1 0
Бегала Матуш 1 0
Кожухарь Андрей 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Vladimir Rusnak 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мондек Кароль 8 0
Дуга Денис 7 0
Суля Самуэл 7 0
Чонка Матуш 6 0
Stephano Almeida 6 0
Alden Suvalija 6 0
Michal Pinter 5 0
Мудры Тимотей 5 0
Бренкус Адам 5 0
Дубек Томаш 4 0
Слобода Антон 4 0
Беднар Мартин 3 0
Ниархос Иоаннис 3 0
Вестеницки Томаш 2 0
Пинте Патрик 2 0
Балан Денис 1 0
Гроздановски Томче 1 0
Маулана Эги 1 0
Хроповский Матуш 1 0
Lucas Demitra 1 0
Tomas Horak 1 0
Kenneth Ikugar 1 0

Результаты матчей

Земплин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Злате Моравце
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
9
Земплин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
Злате Моравце
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

22
12

Волевые поражения

15
18
Земплин
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
Злате Моравце
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

26
14

Волевые поражения

20
27

Голы по времени матча

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
23 Не забивали 22
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
6
38%
2
15%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
25%
5
38%
76-90

Пропущено

19
24
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
8
42%
6
25%
61-75
3
16%
7
29%
29%
76-90

Забито

23
21
15 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
5
22%
2
10%
1-15
5
22%
2
10%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
5
22%
9
43%
76-90

Пропущено

31
26
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
4
13%
3
12%
1-15
3
10%
6
23%
16-30
6
19%
4
15%
31-45
6
19%
6
23%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
6
19%
2
8%
76-90

Забито

39
34
20 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
7
18%
4
12%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
8
21%
4
12%
46-60
2
5%
5
15%
61-75
9
23%
14
41%
76-90

Пропущено

50
50
19 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 23
6
12%
6
12%
1-15
5
10%
7
14%
16-30
8
16%
8
16%
31-45
8
16%
9
18%
46-60
14
28%
11
22%
61-75
9
18%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Земплин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ружомберок - Земплин 2:0 Земплин - Тренчин 0:2 Скалица - Земплин 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:3
Земплин - Скалица 1:1 Тренчин - Земплин 3:3 Земплин - Ружомберок 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0
Злате Моравце
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1
Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2

Результаты матчей

Земплин
Злате Моравце

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Земплин
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
6
10
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
4
12
3
13
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
21
11
11
21
1.5
10
22
5
27
2.5
2
30
1
31
3.5
2
30
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 1 2 8 8 - 19 5
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Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 17 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 14 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 13
Скалица Фабри Андрей 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 12
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
ДАК Кальмар Жолт 9
Скалица Mario Holly 9
Весь список
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    • 46'
      Жофчак Игор сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Wisdom Kanu бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      40'
      Wisdom Kanu получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Roman Cerepkai уходит с поля. Kenneth Ikugar выходит вместо него
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Томль Мартин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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