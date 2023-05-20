  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
ДАК
1:0
Перерыв
Дукла Банска-Бистрица
0'
1:0
22' Гол
Крстович Никола

Ход матча

22'
Крстович Никола
(Димун Милан)
1:0
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
11.00
6.70
9.90
Все Коэффициенты
22
Веселинов
Даниэл
78
Пинту
Алекс
24
Кружляк
Доминик
5
Мухамедбегович
Ахмет
31
Дэвис
Эрик
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
13
Кальмар
Жолт
20
Веселовски
Доминик
45
Крстович
Никола
17
Андзуана
Иоан
22
Грушка
Матуш
2
Adam
Cerven
12
Lubos
Kupcik
21
Lukas
Migala
28
Пишоя
Марьян
77
Adrian
Kacerik
8
Matus
Koros
6
Рихтарех
Давид
20
Балич
Андрия
16
Adam
Hanes
9
Франко
Матей
ДАК
4-3-3
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2

История личных встреч

ДАК
Дукла Банска-Бистрица

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:3
С
1:3
С
3:0
К
3:2
С
0:1

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

3
2.25

Среднее время на гол

30
40

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
50

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 17 0.55
Кальмар Жолт 8 (1) 0.26
Ammar Ramadan 4 0.13
Санто Регё 4 0.13
Небыла Себастьян 3 0.1
Блэкмэн Сезар 2 0.06
Веселовски Доминик 2 0.06
Димун Милан 2 0.06
Андзуана Иоан 2 0.06
Гаврич Желько 2 0.06
Кружляк Доминик 2 0.06
Николаеску Йон 1 0.03
Качер Мирослав 1 0.03
Брунетти Матеус 1 0.03
Пинту Алекс 0 0
Цыганик Андрей 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 15 (1) 0.47
Депетрис Давид 9 (1) 0.28
Фашко Михал 7 0.22
Рымаренко Мартин 6 0.19
Балич Андрия 5 0.16
Lubomir Willweber 2 0.06
Франко Матей 2 0.06
Славик Адриан 1 0.03
Adam Hanes 1 0.03
Jakub Uhrincat 1 0.03
Горосито Николас 1 0.03
Загуменски Тимотей 0 0
Branislav Luptak 0 0
Lukas Migala 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Гашпарович Лукаш 0 0
Грушка Матуш 0 0
Пишоя Марьян 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальмар Жолт 9 0
Крстович Никола 7 0
Рисванис Спирос 5 1
Качер Мирослав 6 0
Димун Милан 5 0
Брунетти Матеус 5 0
Андзуана Иоан 4 0
Пинту Алекс 4 0
Небыла Себастьян 4 0
Мендес Алехандро 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Кружляк Доминик 2 0
Мухамедбегович Ахмет 2 0
Нджие Сейни 2 0
Ammar Ramadan 2 0
Петраш Самуэл 1 0
Гаврич Желько 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Санто Регё 1 0
Дэвис Эрик 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0
Lukas Leginus 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загуменски Тимотей 9 1
Branislav Luptak 7 0
Рихтарех Давид 5 0
Lukas Migala 5 0
Lubomir Willweber 5 0
Славик Адриан 5 0
Горосито Николас 4 0
Фашко Михал 4 0
Полиевка Роберт 4 0
Jakub Uhrincat 4 0
Депетрис Давид 3 0
Lubos Kupcik 2 0
Балич Андрия 2 0
Пишоя Марьян 2 0
Рымаренко Мартин 2 0
Франко Матей 2 0
Adam Hanes 2 0
Мазань Петер 1 0

Результаты матчей

ДАК
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

4
13
ДАК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
14

Волевые поражения

19
20
ДАК
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
20% (6)
30% (9)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
19% (6)
48% (15)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

23
33

Голы по времени матча

Забито

29
24
10 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
4
14%
0
0%
1-15
2
7%
5
21%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
7
24%
4
17%
61-75
8
28%
9
38%
76-90

Пропущено

14
33
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
7%
3
9%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
2
14%
4
12%
31-45
3
21%
6
18%
46-60
6
43%
8
24%
61-75
1
7%
10
30%
76-90

Забито

21
28
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
10%
4
14%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
4
19%
5
18%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
9
43%
8
29%
76-90

Пропущено

17
20
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
6%
4
20%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
3
18%
6
30%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
4
24%
4
20%
61-75
4
24%
4
20%
76-90

Забито

50
52
16 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 33
18 Забивали первыми 14
3 Не забивали 6
6
12%
4
8%
1-15
2
4%
8
15%
16-30
8
16%
7
13%
31-45
7
14%
8
15%
46-60
10
20%
8
15%
61-75
17
34%
17
33%
76-90

Пропущено

31
53
10 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 33
11 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 25
2
6%
7
13%
1-15
3
10%
3
6%
16-30
5
16%
10
19%
31-45
6
19%
7
13%
46-60
10
32%
12
23%
61-75
5
16%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1
ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2

Результаты матчей

ДАК
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 35%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

ДАК
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
1.5
Больше Меньше
9
7
4
11
2.5
4
12
1
14
3.5
1
15
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
8
7
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
2
0.5
Больше Меньше
24
7
14
16
1.5
17
14
7
23
2.5
6
25
2
28
3.5
3
28
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1:0 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 0:0 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 2:1 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 0:0 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 1:2 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 1:1 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 1:0 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 0:1 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 1:1 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 1:1 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:1 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 1:0 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 1:2 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 2:1 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 0:0 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 1:0 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 1:1 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 1:1 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 1:1 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 0:1 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:1 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1:0 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 2:1 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 0:0 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 1:1 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 0:0 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 0:1 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 1:2 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 1:1 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 1:0 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 1:1 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:1 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 17 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
Слован Братислава Чаврич Александр 13
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 12 (2)
Скалица Фабри Андрей 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 11
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
ДАК Кальмар Жолт 9
Скалица Mario Holly 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Димун Милан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Крстович Никола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
11.00
6.70
9.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ДАК
Дукла Банска-Бистрица
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 