Тур: 10. Стадион: MOL Arena.
1:0
Перерыв
Ход матча
22'
1:0
78
Пинту
Алекс
31
Дэвис
Эрик
13
Кальмар
Жолт
22
Грушка
Матуш
12
Lubos
Kupcik
21
Lukas
Migala
28
Пишоя
Марьян
20
Балич
Андрия
16
Adam
Hanes
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Кахут ДемианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
55 Riquelme
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
12 Lubos KupcikЗащитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
-
16 Adam HanesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
ДАК
Дукла Банска-Бистрица
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
3
2.25
Среднее время на гол
30
40
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.8
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
50
50
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|17
|0.55
|Кальмар Жолт
|8 (1)
|0.26
|Ammar Ramadan
|4
|0.13
|Санто Регё
|4
|0.13
|Небыла Себастьян
|3
|0.1
|Блэкмэн Сезар
|2
|0.06
|Веселовски Доминик
|2
|0.06
|Димун Милан
|2
|0.06
|Андзуана Иоан
|2
|0.06
|Гаврич Желько
|2
|0.06
|Кружляк Доминик
|2
|0.06
|Николаеску Йон
|1
|0.03
|Качер Мирослав
|1
|0.03
|Брунетти Матеус
|1
|0.03
|Пинту Алекс
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|15 (1)
|0.47
|Депетрис Давид
|9 (1)
|0.28
|Фашко Михал
|7
|0.22
|Рымаренко Мартин
|6
|0.19
|Балич Андрия
|5
|0.16
|Lubomir Willweber
|2
|0.06
|Франко Матей
|2
|0.06
|Славик Адриан
|1
|0.03
|Adam Hanes
|1
|0.03
|Jakub Uhrincat
|1
|0.03
|Горосито Николас
|1
|0.03
|Загуменски Тимотей
|0
|0
|Branislav Luptak
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Гашпарович Лукаш
|0
|0
|Грушка Матуш
|0
|0
|Пишоя Марьян
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальмар Жолт
|9
|0
|Крстович Никола
|7
|0
|Рисванис Спирос
|5
|1
|Качер Мирослав
|6
|0
|Димун Милан
|5
|0
|Брунетти Матеус
|5
|0
|Андзуана Иоан
|4
|0
|Пинту Алекс
|4
|0
|Небыла Себастьян
|4
|0
|Мендес Алехандро
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Кружляк Доминик
|2
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Ammar Ramadan
|2
|0
|Петраш Самуэл
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Санто Регё
|1
|0
|Дэвис Эрик
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загуменски Тимотей
|9
|1
|Branislav Luptak
|7
|0
|Рихтарех Давид
|5
|0
|Lukas Migala
|5
|0
|Lubomir Willweber
|5
|0
|Славик Адриан
|5
|0
|Горосито Николас
|4
|0
|Фашко Михал
|4
|0
|Полиевка Роберт
|4
|0
|Jakub Uhrincat
|4
|0
|Депетрис Давид
|3
|0
|Lubos Kupcik
|2
|0
|Балич Андрия
|2
|0
|Пишоя Марьян
|2
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|0
|Франко Матей
|2
|0
|Adam Hanes
|2
|0
|Мазань Петер
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
4
13
ДАК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
14
Волевые поражения
19
20
ДАК
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
20% (6)
30% (9)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
19% (6)
48% (15)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
15
18
Волевые поражения
23
33
Голы по времени матча
Забито
29
24
10 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
4
14%
0
0%
1-15
2
7%
5
21%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
7
24%
4
17%
61-75
8
28%
9
38%
76-90
Пропущено
14
33
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
7%
3
9%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
2
14%
4
12%
31-45
3
21%
6
18%
46-60
6
43%
8
24%
61-75
1
7%
10
30%
76-90
Забито
21
28
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
10%
4
14%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
4
19%
5
18%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
9
43%
8
29%
76-90
Пропущено
17
20
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
6%
4
20%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
3
18%
6
30%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
4
24%
4
20%
61-75
4
24%
4
20%
76-90
Забито
50
52
16 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 33
18 Забивали первыми 14
3 Не забивали 6
6
12%
4
8%
1-15
2
4%
8
15%
16-30
8
16%
7
13%
31-45
7
14%
8
15%
46-60
10
20%
8
15%
61-75
17
34%
17
33%
76-90
Пропущено
31
53
10 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 33
11 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 25
2
6%
7
13%
1-15
3
10%
3
6%
16-30
5
16%
10
19%
31-45
6
19%
7
13%
46-60
10
32%
12
23%
61-75
5
16%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1
ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2
Результаты матчей
ДАК
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
0
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 35%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
ДАК
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
97
411
412
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
510
87
312
213
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
282
Больше Меньше
247
1416
1714
723
625
228
328
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|14
|6
|2
|39 - 17
|48
|2.
|0:0
|22
|14
|5
|3
|47 - 23
|47
|3.
|2:1
|22
|12
|4
|6
|39 - 26
|40
|4.
|0:0
|22
|9
|8
|5
|32 - 24
|35
|5.
|1:2
|22
|9
|4
|9
|34 - 33
|31
|6.
|0:1
|22
|9
|4
|9
|34 - 37
|31
|7.
|1:1
|22
|7
|9
|6
|24 - 22
|30
|8.
|1:0
|22
|6
|5
|11
|22 - 34
|23
|9.
|0:1
|22
|4
|11
|7
|28 - 35
|23
|10.
|1:1
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|11.
|1:1
|22
|4
|7
|11
|19 - 31
|19
|12.
|1:1
|22
|1
|6
|15
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|9
|2
|0
|31 - 9
|29
|2.
|1:0
|11
|9
|1
|1
|22 - 8
|28
|3.
|1:2
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|4.
|2:1
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|16 - 10
|21
|6.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|7.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|8.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|9.
|1:1
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|10.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|11.
|0:1
|11
|2
|7
|2
|18 - 17
|13
|12.
|1:1
|11
|0
|4
|7
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|5
|5
|1
|17 - 9
|20
|2.
|2:1
|11
|6
|1
|4
|20 - 14
|19
|3.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|4.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|5.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|6.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|7.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|8.
|1:2
|11
|2
|2
|7
|13 - 24
|8
|9.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|8 - 18
|6
|10.
|1:0
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|11.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|12.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|17 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|13
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|12 (2)
|Скалица
|Фабри Андрей
|10 (3)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|ДАК
|Кальмар Жолт
|9
|Скалица
|Mario Holly
|9