Тур: 10. Стадион: NTC Poprad.
1:1
Перерыв
Ход матча
21'
31'
1:0
40'
1:1
14
Tobias
Divis
17
Peter
Vosko
24
Спичка
Иван
3
Масло
Ян
17
Тучны
Адам
15
Герец
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Tobias DivisЗащитник
-
17 Peter VoskoЗащитник
-
24 Спичка ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
11 Tomas Stas
-
-
Главный тренер: Ondrej Desiatnik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
-
17 Тучны АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Татран Липтовски-Микулаш
Ружомберок
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
108
Бомбардиры внутри турнира
Татран Липтовски-Микулаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ендришек Эрик
|4
|0.13
|Rastislav Vaclavik
|4 (1)
|0.13
|Mihajilo Popovic
|3
|0.09
|Adrian Kacerik
|2
|0.06
|Стайнгубел Кристиан
|2
|0.06
|Imrich Bedecs
|2
|0.06
|Гази Адам
|1
|0.03
|Thomas Gerat
|1
|0.03
|Luboslav Laura
|1
|0.03
|Tomas Stas
|1
|0.03
|Дедич Рене
|1
|0.03
|Спичка Иван
|1
|0.03
|Richard Bartos
|0
|0
|Жупа Рихард
|0
|0
|Дунгель Петер
|0
|0
|Нечас Мартин
|0
|0
|Peter Vosko
|0
|0
|Филинский Давид
|0
|0
|Tobias Divis
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|8
|0.25
|Регали Мартин
|7
|0.22
|Шефчик Самуэль
|6
|0.19
|Бобчек Томаш
|5
|0.16
|Мадленяк Матей
|3
|0.09
|Marko Kelemen
|3
|0.09
|Бодя Мартин
|2
|0.06
|Масло Ян
|2 (2)
|0.06
|Хриен Мартин
|1
|0.03
|Тучны Адам
|1
|0.03
|Домонкос Кристоф
|1
|0.03
|Мрва Марио
|1
|0.03
|Лихи Филип
|1
|0.03
|Мацейко Адриан
|1
|0.03
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Viktor Uradnik
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
Карточки
Татран Липтовски-Микулаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thomas Gerat
|8
|0
|Mihajilo Popovic
|6
|0
|Тотка Марко
|4
|1
|Rastislav Vaclavik
|5
|0
|Imrich Bedecs
|3
|1
|Тумма Гергей
|3
|1
|Жупа Рихард
|4
|0
|Нечас Мартин
|4
|0
|Tobias Divis
|2
|1
|Ендришек Эрик
|3
|0
|Полачек Мартин
|2
|0
|Lukas Bielak
|2
|0
|Luboslav Laura
|2
|0
|Adrian Kacerik
|2
|0
|Tomas Stas
|2
|0
|Мигаль Марио
|2
|0
|Strahinja Pavisic
|2
|0
|Гази Адам
|2
|0
|Свачек Доминик
|1
|0
|Филинский Давид
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|6
|0
|Мадленяк Матей
|6
|0
|Бобчек Томаш
|5
|0
|Мойжиш Александр
|3
|1
|Тучны Адам
|3
|1
|Масло Ян
|4
|0
|Marko Kelemen
|4
|0
|Регали Мартин
|3
|0
|Фабиш Лукаш
|3
|0
|Лютеран Оливер
|3
|0
|Селески Александер
|3
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Лихи Филип
|2
|0
|Мацейко Адриан
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Крайчирик Иван
|1
|0
|Ракыта Якуб
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
|Dominik Tapaj
|1
|0
Результаты матчей
Татран Липтовски-Микулаш
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Ружомберок
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
14
6
Татран Липтовски-Микулаш
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Ружомберок
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
23
6
Волевые поражения
7
23
Татран Липтовски-Микулаш
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Ружомберок
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
23
9
Волевые поражения
21
29
Голы по времени матча
Забито
14
17
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
1
7%
1
6%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
3
21%
4
24%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
1
7%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
27
15
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
6
22%
2
13%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
3
11%
1
7%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
4
15%
5
33%
61-75
7
26%
3
20%
76-90
Забито
11
24
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
0
0%
1
4%
1-15
3
27%
2
8%
16-30
3
27%
7
29%
29%
31-45
3
27%
6
25%
46-60
1
9%
5
21%
61-75
1
9%
3
13%
76-90
Пропущено
28
15
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
11%
2
13%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
4
14%
1
7%
31-45
8
29%
4
27%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
6
21%
5
33%
76-90
Забито
25
41
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 15
12 Не забивали 10
1
4%
2
5%
1-15
7
28%
3
7%
16-30
6
24%
11
27%
31-45
5
20%
8
20%
46-60
4
16%
9
22%
61-75
2
8%
8
20%
76-90
Пропущено
55
30
23 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 19
9
16%
4
13%
1-15
7
13%
4
13%
16-30
7
13%
2
7%
31-45
12
22%
7
23%
46-60
7
13%
5
17%
61-75
13
24%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:3
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Торпедо Кутаиси 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Дрита 0:1 Сандецья - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Прешов - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1
Ружомберок
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Земплин 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0
Результаты матчей
Татран Липтовски-Микулаш
Ружомберок
Точный счет
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
0
13 раз 42%
2
4 раза 13%
0
10 раз 32%
2
10 раз 32%
1
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Татран Липтовски-Микулаш
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
124
114
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
96
313
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1813
Больше Меньше
2110
427
1516
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|14
|6
|2
|39 - 17
|48
|2.
|0:0
|22
|14
|5
|3
|47 - 23
|47
|3.
|2:1
|22
|12
|4
|6
|39 - 26
|40
|4.
|0:0
|22
|9
|8
|5
|32 - 24
|35
|5.
|1:2
|22
|9
|4
|9
|34 - 33
|31
|6.
|0:1
|22
|9
|4
|9
|34 - 37
|31
|7.
|1:1
|22
|7
|9
|6
|24 - 22
|30
|8.
|1:0
|22
|6
|5
|11
|22 - 34
|23
|9.
|0:1
|22
|4
|11
|7
|28 - 35
|23
|10.
|1:1
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|11.
|1:1
|22
|4
|7
|11
|19 - 31
|19
|12.
|1:1
|22
|1
|6
|15
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|9
|2
|0
|31 - 9
|29
|2.
|1:0
|11
|9
|1
|1
|22 - 8
|28
|3.
|1:2
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|4.
|2:1
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|16 - 10
|21
|6.
|1:0
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|7.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|8.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|9.
|1:1
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|10.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|11.
|0:1
|11
|2
|7
|2
|18 - 17
|13
|12.
|1:1
|11
|0
|4
|7
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|5
|5
|1
|17 - 9
|20
|2.
|2:1
|11
|6
|1
|4
|20 - 14
|19
|3.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|4.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|5.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|6.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|7.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|8.
|1:2
|11
|2
|2
|7
|13 - 24
|8
|9.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|8 - 18
|6
|10.
|1:0
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|11.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|12.
|1:1
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|17 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|13
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|12 (2)
|Скалица
|Фабри Андрей
|10 (3)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|ДАК
|Кальмар Жолт
|9
|Скалица
|Mario Holly
|9