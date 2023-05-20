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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Татран Липтовски-Микулаш
1:1
Перерыв
Ружомберок
0'
21' Желтая карточка
Тучны Адам
1:0
31' Гол
Luboslav Laura
1:1
40' Гол
Бобчек Томаш

Ход матча

21'
 
Тучны Адам
31'
Luboslav Laura
(Richard Bartos)
1:0
40'
1:1
Бобчек Томаш
(Viktor Uradnik)
Лучшие коэффициенты
Татран Липтовски-Микулаш
Ничья
Ружомберок
4.76
3.80
2.24
Все Коэффициенты
1
David
Huska
14
Tobias
Divis
17
Peter
Vosko
24
Спичка
Иван
33
Mihajilo
Popovic
8
Thomas
Gerat
9
Rastislav
Vaclavik
19
Luboslav
Laura
10
Richard
Bartos
7
David
Fadairo
62
Ендришек
Эрик
35
Крайчирик
Иван
38
Viktor
Uradnik
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
17
Тучны
Адам
4
Лютеран
Оливер
8
Домонкос
Кристоф
15
Герец
Штефан
6
Kevin
Svehla
16
Мацейко
Адриан
9
Бобчек
Томаш
Татран Липтовски-Микулаш
4-2-3-1
Ружомберок
4-2-3-1

История личных встреч

Татран Липтовски-Микулаш
Ружомберок

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
0:0
С
3:2
С
4:1
К
0:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
108

Бомбардиры внутри турнира

Татран Липтовски-Микулаш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ендришек Эрик 4 0.13
Rastislav Vaclavik 4 (1) 0.13
Mihajilo Popovic 3 0.09
Adrian Kacerik 2 0.06
Стайнгубел Кристиан 2 0.06
Imrich Bedecs 2 0.06
Гази Адам 1 0.03
Thomas Gerat 1 0.03
Luboslav Laura 1 0.03
Tomas Stas 1 0.03
Дедич Рене 1 0.03
Спичка Иван 1 0.03
Richard Bartos 0 0
Жупа Рихард 0 0
Дунгель Петер 0 0
Нечас Мартин 0 0
Peter Vosko 0 0
Филинский Давид 0 0
Tobias Divis 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 8 0.25
Регали Мартин 7 0.22
Шефчик Самуэль 6 0.19
Бобчек Томаш 5 0.16
Мадленяк Матей 3 0.09
Marko Kelemen 3 0.09
Бодя Мартин 2 0.06
Масло Ян 2 (2) 0.06
Хриен Мартин 1 0.03
Тучны Адам 1 0.03
Домонкос Кристоф 1 0.03
Мрва Марио 1 0.03
Лихи Филип 1 0.03
Мацейко Адриан 1 0.03
Фабиш Лукаш 0 0
Селески Александер 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Viktor Uradnik 0 0
Мойжиш Александр 0 0
Лютеран Оливер 0 0

Карточки

Татран Липтовски-Микулаш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thomas Gerat 8 0
Mihajilo Popovic 6 0
Тотка Марко 4 1
Rastislav Vaclavik 5 0
Imrich Bedecs 3 1
Тумма Гергей 3 1
Жупа Рихард 4 0
Нечас Мартин 4 0
Tobias Divis 2 1
Ендришек Эрик 3 0
Полачек Мартин 2 0
Lukas Bielak 2 0
Luboslav Laura 2 0
Adrian Kacerik 2 0
Tomas Stas 2 0
Мигаль Марио 2 0
Strahinja Pavisic 2 0
Гази Адам 2 0
Свачек Доминик 1 0
Филинский Давид 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 6 0
Мадленяк Матей 6 0
Бобчек Томаш 5 0
Мойжиш Александр 3 1
Тучны Адам 3 1
Масло Ян 4 0
Marko Kelemen 4 0
Регали Мартин 3 0
Фабиш Лукаш 3 0
Лютеран Оливер 3 0
Селески Александер 3 0
Домонкос Кристоф 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Лихи Филип 2 0
Мацейко Адриан 2 0
Хриен Мартин 1 0
Герец Штефан 1 0
Крайчирик Иван 1 0
Ракыта Якуб 1 0
Галабрин Габриель 1 0
Dominik Tapaj 1 0

Результаты матчей

Татран Липтовски-Микулаш
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Ружомберок
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

14
6
Татран Липтовски-Микулаш
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Ружомберок
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

23
6

Волевые поражения

7
23
Татран Липтовски-Микулаш
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Ружомберок
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

23
9

Волевые поражения

21
29

Голы по времени матча

Забито

14
17
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
1
7%
1
6%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
3
21%
4
24%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
1
7%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

27
15
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
6
22%
2
13%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
3
11%
1
7%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
4
15%
5
33%
61-75
7
26%
3
20%
76-90

Забито

11
24
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
0
0%
1
4%
1-15
3
27%
2
8%
16-30
3
27%
7
29%
29%
31-45
3
27%
6
25%
46-60
1
9%
5
21%
61-75
1
9%
3
13%
76-90

Пропущено

28
15
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
11%
2
13%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
4
14%
1
7%
31-45
8
29%
4
27%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
6
21%
5
33%
76-90

Забито

25
41
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 15
12 Не забивали 10
1
4%
2
5%
1-15
7
28%
3
7%
16-30
6
24%
11
27%
31-45
5
20%
8
20%
46-60
4
16%
9
22%
61-75
2
8%
8
20%
76-90

Пропущено

55
30
23 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 19
9
16%
4
13%
1-15
7
13%
4
13%
16-30
7
13%
2
7%
31-45
12
22%
7
23%
46-60
7
13%
5
17%
61-75
13
24%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:3
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Торпедо Кутаиси 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Дрита 0:1 Сандецья - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Прешов - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1
Ружомберок
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Земплин 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0

Результаты матчей

Татран Липтовски-Микулаш
Ружомберок

Точный счет

1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
13 раз 42%
2
4 раза 13%
0
10 раз 32%
2
10 раз 32%
1
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Татран Липтовски-Микулаш
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
4
1
14
1.5
8
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
9
6
3
13
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
21
10
4
27
1.5
15
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1:0 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 0:0 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 2:1 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 0:0 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 1:2 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 1:1 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 1:0 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 0:1 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 1:1 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 1:1 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:1 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 1:0 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 1:2 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 2:1 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 0:0 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 1:0 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 1:1 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 1:1 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 1:1 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 0:1 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:1 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1:0 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 2:1 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 0:0 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 1:1 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 0:1 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 0:0 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 0:1 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 1:2 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 1:1 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 1:0 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 1:1 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 1:1 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 17 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
Слован Братислава Чаврич Александр 13
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 12 (2)
Скалица Фабри Андрей 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 11
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
ДАК Кальмар Жолт 9
Скалица Mario Holly 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Viktor Uradnik сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Бобчек Томаш бьет в цель!
  • 31'
    Richard Bartos сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Luboslav Laura бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Тучны Адам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Татран Липтовски-Микулаш
Ничья
Ружомберок
4.76
3.80
2.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Ружомберок онлайн

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Татран Липтовски-Микулаш
Ружомберок
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