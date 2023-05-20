Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Хорошую попытку сделал Маня Кристьян . Удар в створ, но вратарь начеку

89' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Маглица Антун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Удар от ворот произведет Сепси

87' Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Матч возобновлен

85' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

85' Тудорие Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Г О О О О О Л - Янга Рангело из команды ЧФР Клуж легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

82' Петрила Клаудиу пробует нанести удар издали, но Razvan Catalin Began держит все под контролем

82' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Франсишку Жуниор из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Паун Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Тактическая замена. Daniel Birligea уходит с поля и его заменяет Маглица Антун

78' Daniel Birligea выиграл воздушное противоборство у Думитреску Андрес

78' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

76' Маня Кристьян получил желтую карточку от судьи

75' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

74' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Сепси

71' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Паун Николае оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Аганович Аднан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Удар от ворот произведет Сепси

67' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Сепси

64' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

61' Бэлаша Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Фика Алин пробует нанести удар издали, но Razvan Catalin Began держит все под контролем

60' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Аджей-Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Сепси

59' Маня Кристьян не смог попасть в створ ударом издали

58' Daniel Birligea создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Удар от ворот произведет Сепси

57' Daniel Birligea оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

55' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ЧФР Клуж отменен из-за положения "вне игры".

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Маня Кристьян пробует нанести удар издали, но Razvan Catalin Began держит все под контролем

49' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

46' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля