Тур: 9. Стадион: Stadionul Sepsi. Главный судья: Sorin Costreie
0'
18' Желтая карточкаМатиас Юри
0:1
33' ГолПетрила Клаудиу
1:1
43' ГолТудорие Александру
45' Желтая карточкаЦвек Ловро
49' Undefined phrase: football_event_Аджей-Боатенг Бисмарк
76' Желтая карточкаМаня Кристьян
1:2
82' ГолЯнга Рангело
90' Желтая карточкаПетелеу Андрей
90'+8
Ход матча
18'
33'
0:1
43'
1:1
45'
76'
82'
1:2
90'
Владение мячом
44
Бэлаша
Михай
97
Варга
Роланд
44
Матиас
Юри
45
Камора
Мауру
40
Цвек
Ловро
82
Фика
Алин
32
Янга
Рангело
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
10 Ахабар АнассНападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ЮриЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
24 Бэлан РаресЗащитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сепси
ЧФР Клуж
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.7
0.6
Среднее время на гол
128
150
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.3
Среднее время на гол
64
69
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.05
0.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
85
94
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|11
|0.28
|Рондон Марио
|9 (2)
|0.23
|Матей Космин
|6 (4)
|0.15
|Штефэнеску Мариус
|5
|0.13
|Шафранко Павол
|5
|0.13
|Паун Николае
|4
|0.1
|Аганович Аднан
|2
|0.05
|Георге Ион
|2 (1)
|0.05
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.05
|Чоботарю Денис
|2
|0.05
|Ахабар Анасс
|1
|0.03
|Тамаш Марк
|1
|0.03
|Думитреску Андрес
|1
|0.03
|Митря Богдан
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янга Рангело
|10 (2)
|0.26
|Дяк Чиприан
|6 (2)
|0.15
|Маня Кристьян
|5 (3)
|0.13
|Мухар Карло
|5
|0.13
|Красники Эрмал
|4
|0.1
|Малеле Сефас
|4 (2)
|0.1
|Матиас Юри
|4
|0.1
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.1
|Петрила Клаудиу
|3
|0.08
|Йебоа Эммануэль
|3
|0.08
|Аджей-Боатенг Бисмарк
|3
|0.08
|Цвек Ловро
|2
|0.05
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.05
|Браун Кристофер
|1
|0.03
|Хобан Овидиу
|1
|0.03
|Камора Мауру
|1
|0.03
|Маглица Антун
|1
|0.03
|Колингер Денис
|1
|0.03
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.03
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Цэру Богдан
|0
|0
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
|Бурка Андрей
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|9
|3
|Ниняй Бранислав
|9
|1
|Аганович Аднан
|7
|0
|Бэлаша Михай
|6
|0
|Штефэнеску Мариус
|6
|0
|Тудорие Александру
|5
|0
|Думитреску Андрес
|5
|0
|Тамаш Марк
|3
|1
|Матей Космин
|4
|0
|Чоботарю Денис
|4
|0
|Родригес Хонатан II
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|2
|1
|Рондон Марио
|3
|0
|Франсишку Жуниор
|3
|0
|Митря Богдан
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Георге Ион
|3
|0
|Папа Энрико
|3
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Razvan Catalin Began
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дан Петреску
|8
|1
|Йебоа Эммануэль
|7
|1
|Колингер Денис
|6
|1
|Бурка Андрей
|6
|0
|Дяк Чиприан
|5
|0
|Камора Мауру
|5
|0
|Маня Кристьян
|5
|0
|Аджей-Боатенг Бисмарк
|5
|0
|Петрила Клаудиу
|5
|0
|Бирлигея Даниэль
|5
|0
|Дуганджич Марко
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Цвек Ловро
|4
|0
|Матиас Юри
|4
|0
|Мухар Карло
|4
|0
|Янга Рангело
|3
|0
|Браун Кристофер
|3
|0
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Красники Эрмал
|2
|0
|Маглица Антун
|0
|1
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Бручич Карло
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Роджер VII
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
ЧФР Клуж
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
9
8
Сепси
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
ЧФР Клуж
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
55% (11)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
19
34
Сепси
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (15)
44% (17)
18% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
41% (16)
31% (12)
ЧФР Клуж
43.8%
56.2%
14 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (8)
46% (18)
33% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
36% (14)
33% (13)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
19
13
Волевые поражения
28
42
Голы по времени матча
Забито
31
28
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
25 Не забивали 23
2
6%
4
14%
1-15
7
23%
4
14%
16-30
4
13%
5
18%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
5
16%
7
25%
61-75
7
23%
4
14%
76-90
Пропущено
22
24
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
2
9%
3
13%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
6
27%
5
21%
31-45
4
18%
5
21%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
3
14%
5
21%
76-90
Забито
23
35
8 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 13
26 Не забивали 23
1
4%
4
11%
1-15
5
22%
8
23%
16-30
2
9%
9
26%
31-45
4
17%
2
6%
46-60
5
22%
5
14%
61-75
6
26%
7
20%
76-90
Пропущено
24
17
16 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
2
8%
2
12%
1-15
7
29%
29%
3
18%
16-30
7
29%
29%
2
12%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
3
13%
3
18%
76-90
Забито
54
63
21 В 1-м тайме 34
33 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 26
12 Не забивали 7
3
6%
8
13%
1-15
12
22%
12
19%
16-30
6
11%
14
22%
31-45
10
19%
6
10%
46-60
10
19%
12
19%
61-75
13
24%
11
17%
76-90
Пропущено
46
41
28 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 13
30 Не пропускали 28
4
9%
5
12%
1-15
11
24%
3
7%
16-30
13
28%
7
17%
31-45
7
15%
8
20%
46-60
5
11%
10
24%
61-75
6
13%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0
Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1
Результаты матчей
Сепси
ЧФР Клуж
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
4
2 раза 10%
7
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
10 раз 50%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:2
6 раз 15%
0:1
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 18%
1:1
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 36%
0
11 раз 28%
2
9 раз 23%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
15 раз 38%
2
10 раз 26%
0
6 раз 15%
3
4 раза 10%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сепси
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
163
911
118
317
514
317
316
119
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
173
514
713
217
317
217
119
118
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2811
Больше Меньше
336
1425
1821
534
831
534
435
237
138
138
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|47
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|46
|3.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|42
|4.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|37
|5.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|35
|6.
|9
|1
|2
|6
|9 - 14
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|13 - 7
|36
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 9
|34
|3.
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|34
|4.
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|33
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|31
|6.
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|31
|7.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|26
|8.
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|24
|9.
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|23
|10.
|9
|0
|0
|9
|1 - 19
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|39
|3.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|25
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|30
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|27
|3.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|26
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|21
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|20
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|36
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|25
|2.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|19
|3.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|17
|4.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|1 - 5
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|16 (1)
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (8)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4 7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11