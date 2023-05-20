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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Sorin Costreie
Сепси
1:2
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
18' Желтая карточка
Матиас Юри
0:1
33' Гол
Петрила Клаудиу
1:1
43' Гол
Тудорие Александру
45' Желтая карточка
Цвек Ловро
49' Undefined phrase: football_event_
Аджей-Боатенг Бисмарк
76' Желтая карточка
Маня Кристьян
1:2
82' Гол
Янга Рангело
90' Желтая карточка
Петелеу Андрей
90'+8
12
Razvan
Catalin
Began
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
4
Тамаш
Марк
20
Думитреску
Андрес
8
Георге
Ион
6
Паун
Николае
5
Родригес
Хонатан
II
97
Варга
Роланд
9
Тудорие
Александру
18
Шафранко
Павол
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Юри
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
40
Цвек
Ловро
21
Аджей-Боатенг
Бисмарк
82
Фика
Алин
30
Бирлигея
Даниэль
11
Петрила
Клаудиу
32
Янга
Рангело
Сепси
ЧФР Клуж

История личных встреч

Сепси
ЧФР Клуж

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

К
3:0
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
0:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.7
0.6

Среднее время на гол

128
150

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.3

Среднее время на гол

64
69

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.05
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

85
94

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 11 0.28
Рондон Марио 9 (2) 0.23
Матей Космин 6 (4) 0.15
Штефэнеску Мариус 5 0.13
Шафранко Павол 5 0.13
Паун Николае 4 0.1
Аганович Аднан 2 0.05
Георге Ион 2 (1) 0.05
Головфка Кэтэлин 2 0.05
Чоботарю Денис 2 0.05
Ахабар Анасс 1 0.03
Тамаш Марк 1 0.03
Думитреску Андрес 1 0.03
Митря Богдан 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Бэрбуц Кристиан 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Димитров Радослав 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янга Рангело 10 (2) 0.26
Дяк Чиприан 6 (2) 0.15
Маня Кристьян 5 (3) 0.13
Мухар Карло 5 0.13
Красники Эрмал 4 0.1
Малеле Сефас 4 (2) 0.1
Матиас Юри 4 0.1
Бирлигея Даниэль 4 0.1
Петрила Клаудиу 3 0.08
Йебоа Эммануэль 3 0.08
Аджей-Боатенг Бисмарк 3 0.08
Цвек Ловро 2 0.05
Дебелюх Габриэл 2 0.05
Браун Кристофер 1 0.03
Хобан Овидиу 1 0.03
Камора Мауру 1 0.03
Маглица Антун 1 0.03
Колингер Денис 1 0.03
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.03
Бетанкор Хефте 1 0.03
Цэру Богдан 0 0
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0
Бурка Андрей 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 9 3
Ниняй Бранислав 9 1
Аганович Аднан 7 0
Бэлаша Михай 6 0
Штефэнеску Мариус 6 0
Тудорие Александру 5 0
Думитреску Андрес 5 0
Тамаш Марк 3 1
Матей Космин 4 0
Чоботарю Денис 4 0
Родригес Хонатан II 4 0
Cristiano Bergodi 2 1
Рондон Марио 3 0
Франсишку Жуниор 3 0
Митря Богдан 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Георге Ион 3 0
Папа Энрико 3 0
Никзули Роланд 2 0
Димитров Радослав 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Razvan Catalin Began 1 0
Rares Ispas 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дан Петреску 8 1
Йебоа Эммануэль 7 1
Колингер Денис 6 1
Бурка Андрей 6 0
Дяк Чиприан 5 0
Камора Мауру 5 0
Маня Кристьян 5 0
Аджей-Боатенг Бисмарк 5 0
Петрила Клаудиу 5 0
Бирлигея Даниэль 5 0
Дуганджич Марко 4 0
Малеле Сефас 4 0
Цвек Ловро 4 0
Матиас Юри 4 0
Мухар Карло 4 0
Янга Рангело 3 0
Браун Кристофер 3 0
Хобан Овидиу 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Красники Эрмал 2 0
Маглица Антун 0 1
Дебелюх Габриэл 0 1
Бручич Карло 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Цэру Богдан 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Роджер VII 1 0

Результаты матчей

Сепси
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
ЧФР Клуж
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

9
8
Сепси
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
ЧФР Клуж
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
55% (11)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

19
34
Сепси
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (15)
44% (17)
18% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
41% (16)
31% (12)
ЧФР Клуж
43.8%
56.2%
14 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (8)
46% (18)
33% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
36% (14)
33% (13)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

19
13

Волевые поражения

28
42

Голы по времени матча

Забито

31
28
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
25 Не забивали 23
2
6%
4
14%
1-15
7
23%
4
14%
16-30
4
13%
5
18%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
5
16%
7
25%
61-75
7
23%
4
14%
76-90

Пропущено

22
24
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
2
9%
3
13%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
6
27%
5
21%
31-45
4
18%
5
21%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
3
14%
5
21%
76-90

Забито

23
35
8 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 13
26 Не забивали 23
1
4%
4
11%
1-15
5
22%
8
23%
16-30
2
9%
9
26%
31-45
4
17%
2
6%
46-60
5
22%
5
14%
61-75
6
26%
7
20%
76-90

Пропущено

24
17
16 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
2
8%
2
12%
1-15
7
29%
29%
3
18%
16-30
7
29%
29%
2
12%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
3
13%
3
18%
76-90

Забито

54
63
21 В 1-м тайме 34
33 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 26
12 Не забивали 7
3
6%
8
13%
1-15
12
22%
12
19%
16-30
6
11%
14
22%
31-45
10
19%
6
10%
46-60
10
19%
12
19%
61-75
13
24%
11
17%
76-90

Пропущено

46
41
28 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 13
30 Не пропускали 28
4
9%
5
12%
1-15
11
24%
3
7%
16-30
13
28%
7
17%
31-45
7
15%
8
20%
46-60
5
11%
10
24%
61-75
6
13%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0
Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1

Результаты матчей

Сепси
ЧФР Клуж

Точный счет

0:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
4
2 раза 10%
7
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
10 раз 50%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:2
6 раз 15%
0:1
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 18%
1:1
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 36%
0
11 раз 28%
2
9 раз 23%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
15 раз 38%
2
10 раз 26%
0
6 раз 15%
3
4 раза 10%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сепси
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
16
3
9
11
1.5
11
8
3
17
2.5
5
14
3
17
3.5
3
16
1
19
4.5
1
19
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
17
3
5
14
1.5
7
13
2
17
2.5
3
17
2
17
3.5
1
19
1
18
4.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
11
0.5
Больше Меньше
33
6
14
25
1.5
18
21
5
34
2.5
8
31
5
34
3.5
4
35
2
37
4.5
1
38
1
38
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 8 4 3 1 17 - 10 47
2.
Стяуа
 8 5 2 1 12 - 7 46
3.
ЧФР Клуж
 9 2 4 3 10 - 12 42
4.
Университатя Крайова
 8 2 4 2 12 - 11 37
5.
Рапид Бухарест
 8 2 3 3 10 - 16 35
6.
Сепси
 9 1 2 6 9 - 14 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 9 4 4 1 13 - 7 36
2.
Петролул Плоешти
 9 5 1 3 9 - 9 34
3.
Волунтари
 9 4 5 0 17 - 11 34
4.
Университатя Клуж
 9 5 1 3 12 - 9 33
5.
Ботошани
 9 4 3 2 10 - 5 31
6.
Германнштадт
 9 4 3 2 10 - 7 31
7.
УТА Арад
 9 3 3 3 10 - 9 26
8.
Арджеш
 9 3 1 5 10 - 11 24
9.
Киндия Тырговиште
 9 2 1 6 7 - 12 23
10.
Миовени
 9 0 0 9 1 - 19 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 4 3 1 0 7 - 3 39
3.
Сепси
 5 1 1 3 6 - 7 25
4.
Рапид Бухарест
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 5 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Ботошани
 5 3 2 0 7 - 1 27
3.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
4.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
5.
Германнштадт
 4 1 2 1 4 - 4 21
6.
Киндия Тырговиште
 4 1 1 2 6 - 7 20
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
Арджеш
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
УТА Арад
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 5 1 1 3 4 - 7 36
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 4 2 2 0 10 - 7 25
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 5 0 0 5 1 - 12 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Университатя Клуж
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
У Крайова 1948
 4 1 3 0 4 - 2 6
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Ботошани Майлат Себастьян 16 (1)
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 4 7
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Весь список
  • 96'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Желтая карточка
    95'
    Судье надоело, что Петелеу Андрей тянет время и он наказал его горчичником
  • 95'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 94'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 94'
    Фика Алин не смог попасть в створ ударом издали
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