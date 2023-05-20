Тур: 9. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Ionela Alina Pesu
0'
1:0
9' ГолМайлат Себастьян
2:0
40' ГолVictor Dican
2:1
45' ГолGutea
53' Желтая карточкаРоман Михай
Ход матча
9'
40'
2:0
45'
2:1
53'
65'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
40
Пий
Джуниор
77
Andrei
Dragu
11
Роман
Михай
17
Gutea
24
Vlad
Pop
90
Русу
Богдан
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Andrei DraguПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 GuteaПолузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Русу БогданНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
80 Militaru
-
Главный тренер: Vlad Taran
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ботошани
Миовени
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Тотал матчей
0.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
180
135
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|15 (3)
|0.38
|Камара Секу
|5
|0.13
|Роман Михай V
|4
|0.1
|Andrei Dragu
|2
|0.05
|Сно Саквилл
|2
|0.05
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.05
|Victor Dican
|1
|0.03
|Патаке Андрей
|1
|0.03
|Цигэнашу Александр
|1
|0.03
|Мутомбо Габриэль
|1
|0.03
|Terrence Tisdell
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1 (1)
|0.03
|Мбоко Айртон
|0
|0
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Боли Кевин
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Elad Shahaf
|0
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русу Богдан
|7 (2)
|0.18
|Беншаиб Амин
|3 (2)
|0.08
|Скарлатаче Адриан
|3
|0.08
|Антал Ливиу
|2
|0.05
|Бузьюк Александру
|2
|0.05
|Красники Блерим
|2
|0.05
|Mihai Lixandru
|1
|0.03
|Балаур Ионуц
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0.03
|Gutea
|1
|0.03
|Vlad Pop
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
|Эне Корнел
|0
|0
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Ionut Radescu
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цигэнашу Александр
|9
|0
|Иванов Антоний
|9
|0
|Садику Рияд
|6
|1
|Сно Саквилл
|6
|1
|Victor Dican
|6
|1
|Роман Михай
|6
|0
|Майлат Себастьян
|6
|0
|Mateus Criciuma
|4
|1
|Роман Михай V
|5
|0
|Шерони Алин
|3
|1
|Пап Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Силла Якуба
|3
|0
|Пий Джуниор
|3
|0
|Andrei Dragu
|3
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Мутомбо Габриэль
|2
|0
|Патаке Андрей
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Перяну Овидиу
|2
|0
|Забу Сирил
|2
|0
|Боли Кевин
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Бурлаку Андрей
|1
|0
|Мбоко Айртон
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|6
|2
|Панаит Андрей
|8
|0
|Балаур Ионуц
|5
|0
|Ionut Burnea
|5
|0
|Dorinel Oancea
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|5
|0
|Daniel Toma
|3
|1
|Скарлатаче Адриан
|4
|0
|Mihai Lixandru
|4
|0
|Леписту Брент
|3
|0
|Маркиньос Педрозо
|3
|0
|Антал Ливиу
|2
|0
|Русу Богдан
|2
|0
|Szilard Veres
|2
|0
|Беншаиб Амин
|2
|0
|Красники Блерим
|2
|0
|Эне Корнел
|1
|0
|Бузьюк Александру
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
|Кырнац Николае
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Миовени
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Сухие победы
5
11
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
10
13
Ботошани
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Миовени
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
28
18
Волевые поражения
11
8
Ботошани
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (11)
50% (19)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
50% (19)
13% (5)
Миовени
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (8)
45% (17)
34% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
34% (13)
32% (12)
Сухие победы
13
12
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
30
19
Волевые поражения
21
21
Голы по времени матча
Забито
22
16
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
23 Не забивали 27
6
27%
3
19%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
23%
3
19%
76-90
Пропущено
14
35
9 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 17
1
7%
5
14%
1-15
5
36%
5
14%
16-30
3
21%
9
26%
31-45
1
7%
3
9%
46-60
2
14%
6
17%
61-75
2
14%
7
20%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
28 Не забивали 32
1
8%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
6
46%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Пропущено
33
23
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
4
12%
4
17%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
4
12%
4
17%
31-45
2
6%
4
17%
46-60
7
21%
5
22%
61-75
12
36%
5
22%
76-90
Забито
35
24
18 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 10
13 Не забивали 21
7
20%
6
25%
1-15
2
6%
5
21%
16-30
9
26%
3
13%
31-45
4
11%
3
13%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
9
26%
5
21%
76-90
Пропущено
47
58
21 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 25
23 Не пропускали 32
5
11%
9
16%
1-15
9
19%
6
10%
16-30
7
15%
13
22%
31-45
3
6%
7
12%
46-60
9
19%
11
19%
61-75
14
30%
30%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0
УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0
Миовени
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Миовени - УТА Арад 0:2 Волунтари - Миовени 1:0 Миовени - Арджеш 0:2 Университатя Клуж - Миовени 1:0
Миовени - Германнштадт 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0
Результаты матчей
Ботошани
Миовени
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
0:2
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
0
5 раз 26%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
13 раз 68%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
Точный счет
1:0
8 раз 21%
1:1
8 раз 21%
0:0
5 раз 13%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
0:2
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 47%
0
14 раз 37%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
21 раз 55%
1
11 раз 29%
2
6 раз 16%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Миовени
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
613
316
217
217
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
118
316
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2414
Больше Меньше
1721
632
632
236
137
137
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|47
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|46
|3.
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|39
|4.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|37
|5.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|35
|6.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|13 - 7
|36
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 9
|34
|3.
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|34
|4.
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|33
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|31
|6.
|2:1
|9
|4
|3
|2
|7 - 5
|31
|7.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|26
|8.
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|24
|9.
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|23
|10.
|1:2
|9
|0
|0
|9
|1 - 16
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|39
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|30
|2.
|2:1
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|27
|3.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|26
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|21
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|20
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|1:2
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|25
|2.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|19
|3.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|17
|4.
|1:2
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|1 - 5
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|15 (1)
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (8)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4 7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11