Тур: 9. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Ionela Alina Pesu
0'
1:0
9' ГолМайлат Себастьян
2:0
40' ГолVictor Dican
2:1
45' ГолGutea
53' Желтая карточкаРоман Михай
76' Желтая карточкаDaniel Toma
3:1
82' ГолРоман Михай
4:1
88' ГолМайлат Себастьян
5:1
90' ГолФлореску Эдуард
90'+5
Ход матча
9'
40'
2:0
45'
2:1
53'
65'
76'
82'
3:1
88'
90'
5:1
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
40
Пий
Джуниор
77
Andrei
Dragu
11
Роман
Михай
17
Gutea
24
Vlad
Pop
90
Русу
Богдан
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Andrei DraguПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 GuteaПолузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Русу БогданНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
80 Militaru
-
-
Главный тренер: Vlad Taran
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ботошани
Миовени
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Тотал матчей
0.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
180
135
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|16 (3)
|0.41
|Роман Михай V
|5
|0.13
|Камара Секу
|5
|0.13
|Флореску Эдуард
|3 (1)
|0.08
|Andrei Dragu
|2
|0.05
|Сно Саквилл
|2
|0.05
|Victor Dican
|1
|0.03
|Патаке Андрей
|1
|0.03
|Цигэнашу Александр
|1
|0.03
|Мутомбо Габриэль
|1
|0.03
|Terrence Tisdell
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1 (1)
|0.03
|Мбоко Айртон
|0
|0
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Боли Кевин
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Elad Shahaf
|0
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|0
|0
|Eugen Gabriel David
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русу Богдан
|7 (2)
|0.18
|Беншаиб Амин
|3 (2)
|0.08
|Скарлатаче Адриан
|3
|0.08
|Антал Ливиу
|2
|0.05
|Бузьюк Александру
|2
|0.05
|Красники Блерим
|2
|0.05
|Mihai Lixandru
|1
|0.03
|Балаур Ионуц
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0.03
|Gutea
|1
|0.03
|Vlad Pop
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
|Эне Корнел
|0
|0
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Ionut Radescu
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цигэнашу Александр
|9
|0
|Иванов Антоний
|9
|0
|Садику Рияд
|6
|1
|Сно Саквилл
|6
|1
|Victor Dican
|6
|1
|Роман Михай
|6
|0
|Майлат Себастьян
|6
|0
|Mateus Criciuma
|4
|1
|Роман Михай V
|5
|0
|Шерони Алин
|3
|1
|Пап Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Силла Якуба
|3
|0
|Пий Джуниор
|3
|0
|Andrei Dragu
|3
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Мутомбо Габриэль
|2
|0
|Патаке Андрей
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Перяну Овидиу
|2
|0
|Забу Сирил
|2
|0
|Боли Кевин
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Бурлаку Андрей
|1
|0
|Мбоко Айртон
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|6
|2
|Панаит Андрей
|8
|0
|Daniel Toma
|4
|1
|Балаур Ионуц
|5
|0
|Ionut Burnea
|5
|0
|Dorinel Oancea
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|5
|0
|Скарлатаче Адриан
|4
|0
|Mihai Lixandru
|4
|0
|Леписту Брент
|3
|0
|Маркиньос Педрозо
|3
|0
|Антал Ливиу
|2
|0
|Русу Богдан
|2
|0
|Szilard Veres
|2
|0
|Беншаиб Амин
|2
|0
|Красники Блерим
|2
|0
|Эне Корнел
|1
|0
|Бузьюк Александру
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
|Кырнац Николае
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Миовени
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Сухие победы
5
11
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
10
14
Ботошани
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Миовени
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
10% (2)
35% (7)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
28
18
Волевые поражения
11
8
Ботошани
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (12)
49% (19)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
49% (19)
13% (5)
Миовени
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (8)
44% (17)
36% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
33% (13)
33% (13)
Сухие победы
13
12
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
31
19
Волевые поражения
21
22
Голы по времени матча
Забито
27
17
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 5
23 Не забивали 27
7
26%
3
18%
1-15
2
7%
3
18%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
3
11%
3
18%
46-60
3
11%
2
12%
61-75
8
30%
30%
3
18%
76-90
Пропущено
15
40
10 В 1-м тайме 21
5 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 18
1
7%
6
15%
1-15
5
33%
5
13%
16-30
4
27%
10
25%
31-45
1
7%
3
8%
46-60
2
13%
6
15%
61-75
2
13%
10
25%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
29 Не забивали 33
1
8%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
6
46%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Пропущено
33
23
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
4
12%
4
17%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
4
12%
4
17%
31-45
2
6%
4
17%
46-60
7
21%
5
22%
61-75
12
36%
5
22%
76-90
Забито
40
25
20 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 10
17 Забивали первыми 10
13 Не забивали 21
8
20%
6
24%
1-15
2
5%
5
20%
16-30
10
25%
4
16%
31-45
4
10%
3
12%
46-60
4
10%
2
8%
61-75
12
30%
5
20%
76-90
Пропущено
48
63
22 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 26
24 Не пропускали 33
5
10%
10
16%
1-15
9
19%
6
10%
16-30
8
17%
14
22%
31-45
3
6%
7
11%
46-60
9
19%
11
17%
61-75
14
29%
29%
15
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0
УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0
Миовени
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Миовени - УТА Арад 0:2 Волунтари - Миовени 1:0 Миовени - Арджеш 0:2 Университатя Клуж - Миовени 1:0
Миовени - Германнштадт 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0
Результаты матчей
Ботошани
Миовени
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:0
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
0:2
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
5
2 раза 10%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
0
13 раз 68%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
4 раза 20%
Точный счет
1:0
8 раз 21%
1:1
8 раз 21%
0:0
5 раз 13%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 15%
0:2
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
1:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 46%
0
14 раз 36%
2
4 раза 10%
5
2 раза 5%
3
1 раз 3%
0
21 раз 54%
1
12 раз 31%
2
6 раз 15%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Миовени
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
613
416
217
317
218
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
128
316
416
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2514
Больше Меньше
1821
732
633
336
237
237
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|47
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|46
|3.
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|39
|4.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|37
|5.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|35
|6.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|13 - 7
|36
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 9
|34
|3.
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|34
|4.
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|33
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|31
|6.
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|31
|7.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|26
|8.
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|24
|9.
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|23
|10.
|9
|0
|0
|9
|1 - 19
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|39
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|30
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|27
|3.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|26
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|21
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|20
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|25
|2.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|19
|3.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|17
|4.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|1 - 5
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|16 (1)
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (8)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4 7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11