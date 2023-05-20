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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ionela Alina Pesu
Ботошани
5:1
Конец матча
Миовени
0'
1:0
9' Гол
Майлат Себастьян
2:0
40' Гол
Victor Dican
2:1
45' Гол
Gutea
53' Желтая карточка
Роман Михай
76' Желтая карточка
Daniel Toma
3:1
82' Гол
Роман Михай
4:1
88' Гол
Майлат Себастьян
5:1
90' Гол
Флореску Эдуард
90'+5
68
Дукан
Рэзван
73
Narcic
Cosmin
Ilas
44
Садику
Рияд
40
Пий
Джуниор
30
Цигэнашу
Александр
6
Victor
Dican
4
Иванов
Антоний
77
Andrei
Dragu
24
Чиоу
Мариус
Лулиан
7
Майлат
Себастьян
11
Роман
Михай
68
Valentin
Sima
16
Ionut
Radescu
5
Mihai
Lixandru
30
Сербаника
Даниел
21
Маркиньос
Педрозо
17
Gutea
24
Vlad
Pop
23
Панаит
Андрей
7
Daniel
Toma
20
Бузьюк
Александру
90
Русу
Богдан
Ботошани
Миовени

История личных встреч

Ботошани
Миовени

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
К
1:0
С
0:0
Л1ГБ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Тотал матчей

0.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

180
135

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 16 (3) 0.41
Роман Михай V 5 0.13
Камара Секу 5 0.13
Флореску Эдуард 3 (1) 0.08
Andrei Dragu 2 0.05
Сно Саквилл 2 0.05
Victor Dican 1 0.03
Патаке Андрей 1 0.03
Цигэнашу Александр 1 0.03
Мутомбо Габриэль 1 0.03
Terrence Tisdell 1 0.03
Шерони Алин 1 (1) 0.03
Мбоко Айртон 0 0
Mateus Criciuma 0 0
Боли Кевин 0 0
Муссис Франко 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Elad Shahaf 0 0
Чиоу Мариус Лулиан 0 0
Eugen Gabriel David 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русу Богдан 7 (2) 0.18
Беншаиб Амин 3 (2) 0.08
Скарлатаче Адриан 3 0.08
Антал Ливиу 2 0.05
Бузьюк Александру 2 0.05
Красники Блерим 2 0.05
Mihai Lixandru 1 0.03
Балаур Ионуц 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Guilherme Gomes Garutti 1 0.03
Gutea 1 0.03
Vlad Pop 0 0
Daniel Toma 0 0
Эне Корнел 0 0
Stefan Blanaru 0 0
Ionut Radescu 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цигэнашу Александр 9 0
Иванов Антоний 9 0
Садику Рияд 6 1
Сно Саквилл 6 1
Victor Dican 6 1
Роман Михай 6 0
Майлат Себастьян 6 0
Mateus Criciuma 4 1
Роман Михай V 5 0
Шерони Алин 3 1
Пап Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Силла Якуба 3 0
Пий Джуниор 3 0
Andrei Dragu 3 0
Камара Секу 2 0
Мутомбо Габриэль 2 0
Патаке Андрей 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Перяну Овидиу 2 0
Забу Сирил 2 0
Боли Кевин 1 0
Муссис Франко 1 0
Петковски Петар 1 0
Бурлаку Андрей 1 0
Мбоко Айртон 1 0
Mihai Teja 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 6 2
Панаит Андрей 8 0
Daniel Toma 4 1
Балаур Ионуц 5 0
Ionut Burnea 5 0
Dorinel Oancea 5 0
Guilherme Gomes Garutti 5 0
Скарлатаче Адриан 4 0
Mihai Lixandru 4 0
Леписту Брент 3 0
Маркиньос Педрозо 3 0
Антал Ливиу 2 0
Русу Богдан 2 0
Szilard Veres 2 0
Беншаиб Амин 2 0
Красники Блерим 2 0
Эне Корнел 1 0
Бузьюк Александру 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Триф Разван 1 0
Stefan Blanaru 1 0
Кырнац Николае 1 0
Сербаника Даниел 1 0

Результаты матчей

Ботошани
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Миовени
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)

Сухие победы

5
11

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

10
14
Ботошани
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Миовени
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
10% (2)
35% (7)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

28
18

Волевые поражения

11
8
Ботошани
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (12)
49% (19)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
49% (19)
13% (5)
Миовени
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (8)
44% (17)
36% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
33% (13)
33% (13)

Сухие победы

13
12

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

31
19

Волевые поражения

21
22

Голы по времени матча

Забито

27
17
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 5
23 Не забивали 27
7
26%
3
18%
1-15
2
7%
3
18%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
3
11%
3
18%
46-60
3
11%
2
12%
61-75
8
30%
30%
3
18%
76-90

Пропущено

15
40
10 В 1-м тайме 21
5 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 18
1
7%
6
15%
1-15
5
33%
5
13%
16-30
4
27%
10
25%
31-45
1
7%
3
8%
46-60
2
13%
6
15%
61-75
2
13%
10
25%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
29 Не забивали 33
1
8%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
6
46%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Пропущено

33
23
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
4
12%
4
17%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
4
12%
4
17%
31-45
2
6%
4
17%
46-60
7
21%
5
22%
61-75
12
36%
5
22%
76-90

Забито

40
25
20 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 10
17 Забивали первыми 10
13 Не забивали 21
8
20%
6
24%
1-15
2
5%
5
20%
16-30
10
25%
4
16%
31-45
4
10%
3
12%
46-60
4
10%
2
8%
61-75
12
30%
5
20%
76-90

Пропущено

48
63
22 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 26
24 Не пропускали 33
5
10%
10
16%
1-15
9
19%
6
10%
16-30
8
17%
14
22%
31-45
3
6%
7
11%
46-60
9
19%
11
17%
61-75
14
29%
29%
15
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0
УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0
Миовени
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Миовени - УТА Арад 0:2 Волунтари - Миовени 1:0 Миовени - Арджеш 0:2 Университатя Клуж - Миовени 1:0
Миовени - Германнштадт 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0

Результаты матчей

Ботошани
Миовени

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:0
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
0:2
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
5
2 раза 10%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
0
13 раз 68%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
4 раза 20%

Точный счет

1:0
8 раз 21%
1:1
8 раз 21%
0:0
5 раз 13%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 15%
0:2
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
1:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 46%
0
14 раз 36%
2
4 раза 10%
5
2 раза 5%
3
1 раз 3%
0
21 раз 54%
1
12 раз 31%
2
6 раз 15%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Миовени

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
6
13
4
16
1.5
2
17
3
17
2.5
2
18
3.5
2
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
12
8
3
16
1.5
4
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
14
0.5
Больше Меньше
18
21
7
32
1.5
6
33
3
36
2.5
2
37
3.5
2
37
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 8 4 3 1 17 - 10 47
2.
Стяуа
 8 5 2 1 12 - 7 46
3.
ЧФР Клуж
 8 1 4 3 8 - 11 39
4.
Университатя Крайова
 8 2 4 2 12 - 11 37
5.
Рапид Бухарест
 8 2 3 3 10 - 16 35
6.
Сепси
 8 1 2 5 8 - 12 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 9 4 4 1 13 - 7 36
2.
Петролул Плоешти
 9 5 1 3 9 - 9 34
3.
Волунтари
 9 4 5 0 17 - 11 34
4.
Университатя Клуж
 9 5 1 3 12 - 9 33
5.
Ботошани
 9 4 3 2 10 - 5 31
6.
Германнштадт
 9 4 3 2 10 - 7 31
7.
УТА Арад
 9 3 3 3 10 - 9 26
8.
Арджеш
 9 3 1 5 10 - 11 24
9.
Киндия Тырговиште
 9 2 1 6 7 - 12 23
10.
Миовени
 9 0 0 9 1 - 19 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 4 3 1 0 7 - 3 39
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 5 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Ботошани
 5 3 2 0 7 - 1 27
3.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
4.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
5.
Германнштадт
 4 1 2 1 4 - 4 21
6.
Киндия Тырговиште
 4 1 1 2 6 - 7 20
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
Арджеш
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
УТА Арад
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 0 1 3 2 - 6 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 4 2 2 0 10 - 7 25
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 5 0 0 5 1 - 12 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Университатя Клуж
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
У Крайова 1948
 4 1 3 0 4 - 2 6
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Ботошани Майлат Себастьян 16 (1)
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 4 7
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Весь список
  • 91'
    Флореску Эдуард создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Русу Богдан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 90'
    Контроль мяча: Ботошани: 61%, Миовени: 39%.
  • Угловой
    90'
    Daniel Toma навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 90'
    Хорошую попытку сделал Ionut Radescu. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 90'
    Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника
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