Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Valentin Sima взял и забрал мяч на выходе

47' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Г О О О О Л - Remus Gutea забивает с правой ноги!

45' Daniel Toma из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Удар от ворот произведет Миовени

44' Роман Михай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хорошую попытку сделал Майлат Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

33' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

32' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ionut Radescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Русу Богдан нанес удар головой, но Razvan Ducan спокойно отбил мяч.

31' Маркиньос Педрозо из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Маркиньос Педрозо из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

26' Идет дождь, трудные условия для игроков.

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

24' Маркиньос Педрозо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Vlad Pop пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Миовени

19' Удар от ворот произведет Ботошани

18' Роман Михай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Valentin Sima взял и забрал мяч на выходе

17' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Миовени

16' Майлат Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Удар от ворот произведет Ботошани

15' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Valentin Sima взял и забрал мяч на выходе

14' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

13' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

12' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Valentin Sima взял и забрал мяч на выходе

9' Г О О О О Л - Майлат Себастьян забивает с левой ноги!

9' Чиоу Мариус Лулиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Команда Ботошани забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Чиоу Мариус Лулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Маркиньос Педрозо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Майлат Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Миовени

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Матч остановлен

3' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ботошани начинает с центра поля