  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 7.
Америка Минейро
2:1
Второй тайм: 63'
Форталеза Сеара
0'
1:0
2' Гол
Breno Cascardo
16' Желтая карточка
Авелар Данило
23' Желтая карточка
Brayan Ceballos
1:1
26' Гол
Почеттино Томас
2:1
33' Гол
Felipe Azevedo
45' Желтая карточка
Moises Vieira
53' Желтая карточка
Renato Marques
60' Желтая карточка
Марсиньо Силва
14
Пасинато
Матеус
25
Марсиньо
Силва
4
Wanderson
VIII
3
Майдана
Яго
22
Авелар
Данило
28
Breno
Cascardo
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
5
Leandro
Martinez
I
11
Felipe
Azevedo
78
Renato
Marques
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
3
Brayan
Ceballos
10
Lucas
Crispim
8
Александр
Кайо
88
Саша
Лукас
27
Calebe
7
Почеттино
Томас
21
Moises
Vieira
9
Juan
Martin
Lucero
Америка Минейро
4-2-3-1
Форталеза Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Америка Минейро
Форталеза Сеара

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:0
К
4:1
К
1:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.17
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
135

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aloisio Santos 3 (2) 0.43
Everaldo 1 0.14
Ale 1 0.14
Felipe Azevedo 1 0.14
Breno Cascardo 1 0.14
Renato Marques 0 0
Leandro Martinez I 0 0
Marlon VII 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 3 0.43
Picachu 2 0.29
Ромеро Сильвио 1 0.14
Александр Кайо 1 0.14
Эркулес 1 0.14
Тьяго Гальярдо 1 0.14
Почеттино Томас 1 0.14
Emanuel Britez 0 0
Bruno Pacheco III 0 0
Guilherme dos Santos IX 0 0

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eder 2 4 0
Everaldo 3 0
Ale 2 0
Майдана Яго 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Авелар Данило 1 0
Марсиньо Силва 1 0
Nino Paraiba 1 0
Renato Marques 1 0
Aloisio Santos 1 0
Potigar 1 0
Lucas Kal 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 3 1
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Тити 1 0
Саша Лукас 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Picachu 1 0
Bruno Pacheco III 1 0
Guilherme dos Santos IX 1 0
Moises Vieira 1 0

Результаты матчей

Америка Минейро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Америка Минейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
5
Америка Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

4
6

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Пропущено

8
1
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
100%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
44%
76-90

Пропущено

16
4
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
25%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
3
19%
1
25%
61-75
5
31%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2
Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1
Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1

Результаты матчей

Америка Минейро
Форталеза Сеара

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Америка Минейро
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Флуминенсе
 0:0 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Крузейро
 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 7 4 0 3 10 - 8 12
6.
Сан-Паулу
 2:1 7 3 3 1 10 - 5 12
7.
Атлетико Минейро
 1:1 7 3 2 2 10 - 6 11
8.
Сантос
 6 3 1 2 8 - 5 10
9.
Форталеза Сеара
 1:2 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Ред Булл Брагантино
 1:0 7 2 4 1 10 - 11 10
11.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
12.
Гремио
 6 2 2 2 7 - 9 8
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 1 3 4 - 8 7
14.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Гойяс
 7 2 1 4 6 - 13 7
16.
Васко да Гама
 1:2 7 1 3 3 7 - 9 6
17.
Коринтианс
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Америка Минейро
 2:1 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 1:1 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Сан-Паулу
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 3 3 0 0 7 - 3 9
5.
Флуминенсе
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
6.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Ред Булл Брагантино
 1:0 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
9.
Атлетико Минейро
 1:1 3 2 0 1 5 - 3 6
10.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
12.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
13.
Форталеза Сеара
 1:2 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Гремио
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 2:1 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 1:1 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Васко да Гама
 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Крузейро
 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Атлетико Минейро
 1:1 4 1 2 1 5 - 3 5
5.
Форталеза Сеара
 1:2 4 1 2 1 5 - 3 5
6.
Васко да Гама
 1:2 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
8.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Ред Булл Брагантино
 1:0 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 4 1 0 3 3 - 5 3
15.
Сан-Паулу
 2:1 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Америка Минейро
 2:1 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Гойяс
 4 0 1 3 1 - 6 1
19.
Коритиба Парана
 1:1 3 0 0 3 3 - 9 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (2)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 3
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Гойяс Магиньо 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    Renato Marques уходит с поля. Алоизио выходит вместо него
  • 62'
    Авелар Данило уходит с поля. Николас Вичиатто выходит вместо него
  • Желтая карточка
    60'
    Марсиньо Силва получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    53'
    Renato Marques получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Кайо Александр уходит с поля. Ромариньо выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Moises Vieira получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Renato Marques сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Фелипе Азеведо бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Почеттино Томас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Brayan Ceballos получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Авелар Данило получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Leandro Martinez сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Breno Cascardo бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Америка Минейро
    Ничья
    Форталеза Сеара
    3.04
    3.48
    7.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Америка Минейро 2:1 Форталеза Сеара онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Америка Минейро
    Форталеза Сеара
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     