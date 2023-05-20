Тур: 7.
2:1
Второй тайм: 63'
0'
1:0
2' ГолBreno Cascardo
16' Желтая карточкаАвелар Данило
23' Желтая карточкаBrayan Ceballos
1:1
26' ГолПочеттино Томас
2:1
33' ГолFelipe Azevedo
45' Желтая карточкаMoises Vieira
53' Желтая карточкаRenato Marques
60' Желтая карточкаМарсиньо Силва
Ход матча
2'
16'
23'
26'
1:1
33'
2:1
45'
53'
60'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
2
Tinga
I
88
Саша
Лукас
27
Calebe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 PotigarЗащитник
- Защитник
-
16 AleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
33 Eder 2
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
27 CalebeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Нападающий
-
11 Romarinho3
-
-
20 Dudu V1
-
25 Vinicius3
-
-
37 Alix
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Америка Минейро
Форталеза Сеара
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.17
0.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
135
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aloisio Santos
|3 (2)
|0.43
|Everaldo
|1
|0.14
|Ale
|1
|0.14
|Felipe Azevedo
|1
|0.14
|Breno Cascardo
|1
|0.14
|Renato Marques
|0
|0
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Marlon VII
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|3
|0.43
|Picachu
|2
|0.29
|Ромеро Сильвио
|1
|0.14
|Александр Кайо
|1
|0.14
|Эркулес
|1
|0.14
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.14
|Почеттино Томас
|1
|0.14
|Emanuel Britez
|0
|0
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eder 2
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Ale
|2
|0
|Майдана Яго
|2
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|1
|Авелар Данило
|1
|0
|Марсиньо Силва
|1
|0
|Nino Paraiba
|1
|0
|Renato Marques
|1
|0
|Aloisio Santos
|1
|0
|Potigar
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|3
|1
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Тити
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Picachu
|1
|0
|Bruno Pacheco III
|1
|0
|Guilherme dos Santos IX
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Результаты матчей
Америка Минейро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Америка Минейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
2
5
Америка Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
4
6
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
75%
76-90
Пропущено
8
1
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
100%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
44%
76-90
Пропущено
16
4
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
25%
31-45
2
13%
1
25%
46-60
3
19%
1
25%
61-75
5
31%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2
Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1
Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1
Результаты матчей
Америка Минейро
Форталеза Сеара
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Америка Минейро
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|6.
|2:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|7.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|9.
|1:2
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|10.
|1:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 11
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|1:2
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|19.
|2:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|20.
|1:1
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|9.
|1:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|13.
|1:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|2:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|19.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|3.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|5.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|6.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|1:0
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|2:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|2:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|19.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (2)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Гойяс
|Магиньо
|1 3