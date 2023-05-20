Тур: 7.
Ход матча
25'
1:0
31'
1:1
36'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Уго
Витор
29
Vitor
Jacare
16
Thaciano
66
Ryan
Santos
23
Tadeu
I
2
Магиньо
19
Bruno
Melo
6
Sander
20
Диего
Рибас
12
Willian
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
-
29 Vitor JacareПолузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
66 Ryan SantosПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
- Полузащитник
-
37 КаикиНападающий
-
-
14 Arthur Sales
-
10 Daniel XII
-
-
77 Mateus Claus
-
-
-
Главный тренер: Renato Paiva
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
6 SanderЗащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
-
90 PhilippeНападающий
-
15 ФелипеНападающий
- Нападающий
-
95 Dodozinho
-
66 Hugo Farias
-
-
-
-
-
Главный тренер: Emerson Avila
История личных встреч
Байя
Гойяс
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2.67
2
Среднее время на гол
33
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
2.17
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
45
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|2
|0.29
|Gabriel Teixeira
|2
|0.29
|Thaciano
|1
|0.14
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.14
|Ademir Santos
|1
|0.14
|Vitor Jacare
|1
|0.14
|Соуза Коули
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Melo
|2
|0.29
|Matheus Peixoto
|1
|0.14
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.14
|Магиньо
|1
|0.14
|Lucas Halter
|1
|0.14
|Sander
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|2
|1
|Vitor Jacare
|3
|0
|Rezende2
|1
|1
|Ademir Santos
|2
|0
|Асеведо Николас
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Уго Витор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Matheus Bahia
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|2
|1
|Lucas Halter
|2
|1
|Bruno Melo
|3
|0
|Ze Ricardo2
|3
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Willian VI
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Паласиос Хулиан
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
Результаты матчей
Байя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гойяс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
0
Байя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
1
5
Байя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гойяс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
17%
2
18%
1-15
4
33%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1
Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1 Жакуипенсе - Байя 1:4 Итабуна - Байя 4:0 Спорт Ресифи - Байя 6:0
Гойяс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2
Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0
Результаты матчей
Байя
Гойяс
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Байя
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|8.
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|9.
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|9 - 11
|7
|14.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|19.
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|20.
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|1:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|12.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|14.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|15.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|16.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (2)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Крузейро
|Gilberto IV
|3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Америка Минейро
|Eder 2
|4