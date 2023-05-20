  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 7.
Байя
1:1
Перерыв
Гойяс
0'
1:0
25' Гол
Стум Эвералдо
1:1
31' Гол
Bruno Melo
36' Желтая карточка
Ze Ricardo2

Ход матча

25'
Стум Эвералдо
1:0
31'
1:1
Bruno Melo
36'
 
Ze Ricardo2
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Гойяс
5.30
3.85
5.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Маркос
Дос
Сантос
3
Габриэл
Шавьер
33
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
31
Уго
Витор
29
Vitor
Jacare
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
66
Ryan
Santos
7
Ademir
Santos
9
Стум
Эвералдо
11
Gabriel
Teixeira
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
6
Sander
20
Диего
Рибас
12
Willian
VI
5
Ze
Ricardo2
27
Alesson
Batista
10
Паласиос
Хулиан
17
Matheus
Peixoto
Байя
3-4-3
Гойяс
4-4-2

История личных встреч

Байя
Гойяс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
3:3
СA
1:1
СA
4:3
СA
1:1
СB
4:2
СB
0:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

2.17
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
45

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 2 0.29
Gabriel Teixeira 2 0.29
Thaciano 1 0.14
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.14
Ademir Santos 1 0.14
Vitor Jacare 1 0.14
Соуза Коули 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Melo 2 0.29
Matheus Peixoto 1 0.14
Аподи Диаллиссон 1 0.14
Магиньо 1 0.14
Lucas Halter 1 0.14
Sander 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 2 1
Vitor Jacare 3 0
Rezende2 1 1
Ademir Santos 2 0
Асеведо Николас 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Уго Витор 1 0
Yago I 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 2 1
Lucas Halter 2 1
Bruno Melo 3 0
Ze Ricardo2 3 0
Matheus Peixoto 2 0
Диего Рибас 1 0
Vinicius XII 1 0
Willian VI 1 0
Лукас Джонни 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Паласиос Хулиан 1 0
Dodozinho 1 0

Результаты матчей

Байя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гойяс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
0
Байя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

1
5
Байя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гойяс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
17%
2
18%
1-15
4
33%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1
Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1 Жакуипенсе - Байя 1:4 Итабуна - Байя 4:0 Спорт Ресифи - Байя 6:0
Гойяс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2
Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0

Результаты матчей

Байя
Гойяс

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Байя
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 5 0 1 13 - 6 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Флуминенсе
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Крузейро
 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 0 2 10 - 7 12
6.
Атлетико Минейро
 6 3 1 2 9 - 5 10
7.
Сантос
 6 3 1 2 8 - 5 10
8.
Форталеза Сеара
 6 2 4 0 9 - 4 10
9.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
10.
Сан-Паулу
 6 2 3 1 8 - 4 9
11.
Гремио
 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 1 3 4 - 8 7
13.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 9 - 11 7
14.
Байя
 1:1 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Гойяс
 1:1 7 2 1 4 6 - 13 7
16.
Васко да Гама
 6 1 3 2 6 - 7 6
17.
Коринтианс
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Коритиба Парана
 6 0 2 4 5 - 14 2
20.
Америка Минейро
 6 0 1 5 5 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 7 - 3 9
4.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
9.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Гойяс
 1:1 3 2 0 1 5 - 7 6
12.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Гремио
 3 1 2 0 4 - 3 5
14.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
16.
Байя
 1:1 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Коритиба Парана
 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 3 2 0 1 8 - 2 6
2.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 4 - 1 5
5.
Васко да Гама
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
7.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Байя
 1:1 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Гойяс
 1:1 4 0 1 3 1 - 6 1
19.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
20.
Коритиба Парана
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (2)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Крузейро Gilberto IV 3
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Америка Минейро Eder 2 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Бруно Мело бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Стум Эвералдо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Гойяс.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.69. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.69 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Гойяс
5.30
3.85
5.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Байя 1:1 Гойяс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Байя
Гойяс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 