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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 7.
Ред Булл Брагантино
1:0
Второй тайм: 64'
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
16' Гол
Саша Эдуардо
21' Желтая карточка
Cleiton Schwengber
1
Cleiton
Schwengber
34
Уртадо
Хосе
26
Сантос
Эдуардо
2
Leonardo
Realpe
31
Guilherme
Lopes
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
11
Helio
Junio
28
Витиньо
Витор
V
17
Брунинью
Филипе
19
Саша
Эдуардо
1
Bento
Krepski
2
Khellven
3
Ivaldo
42
Matheus
Felipe
22
Madson
II
17
Hugo
Moura
80
Сантана
Алекс
10
David
Terans
8
Витор
Буэно
28
Tomas
Cuello
11
Виллиан
Сикейра
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Атлетико Паранаэнсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

СA
4:2
СA
4:2
КС
1:0
СA
0:2
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:1
БСБ
2:1
БСБ
0:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 3 0.43
Helio Junio 2 0.29
Thiago Borbas 2 0.29
Брунинью Филипе 1 0.14
Фернандес Матеус 1 0.14
Juninho Capixaba 1 0.14
Эвангелиста Лукас 0 0
Силва Адерлан 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 2 0.29
Виллиан Сикейра 2 0.29
Christian Cardoso 2 0.29
Pablo I 1 0.14
Каноббио Агустин 1 0.14
Erick2 1 0.14
Энрике Педру II 1 0.14
Фернандиньо Фернандо 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Витор Буэно 0 0
Bento Krepski 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cleiton Schwengber 3 1
Juninho Capixaba 3 0
Jadson 3 3 0
Thiago Borbas 3 0
Витиньо Витор V 2 0
Силва Адерлан 0 1
Рамирес Эрик II 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Alerrandro 1 0
Helio Junio 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Henry Mosquera 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантана Алекс 1 1
Фернандиньо Фернандо 2 0
Энрике Педру II 2 0
Pablo I 2 0
Витор Буэно 2 0
Erick2 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Педринью Роша 1 0
Каноббио Агустин 1 0
Hugo Moura 1 0
Bento Krepski 1 0
Leonardo Linck 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
1
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
7
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Атлетико Паранаэнсе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
6
60%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
27%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1
Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Флуминенсе
 0:0 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Крузейро
 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 7 4 0 3 10 - 8 12
6.
Сан-Паулу
 2:1 7 3 3 1 10 - 5 12
7.
Атлетико Минейро
 1:1 7 3 2 2 10 - 6 11
8.
Сантос
 6 3 1 2 8 - 5 10
9.
Форталеза Сеара
 1:2 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Ред Булл Брагантино
 1:0 7 2 4 1 10 - 11 10
11.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
12.
Гремио
 6 2 2 2 7 - 9 8
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 1 3 4 - 8 7
14.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Гойяс
 7 2 1 4 6 - 13 7
16.
Васко да Гама
 1:2 7 1 3 3 7 - 9 6
17.
Коринтианс
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Америка Минейро
 2:1 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 1:1 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Сан-Паулу
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 3 3 0 0 7 - 3 9
5.
Флуминенсе
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
6.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Ред Булл Брагантино
 1:0 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
9.
Атлетико Минейро
 1:1 3 2 0 1 5 - 3 6
10.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
12.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
13.
Форталеза Сеара
 1:2 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Гремио
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 2:1 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 1:1 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Васко да Гама
 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Крузейро
 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Атлетико Минейро
 1:1 4 1 2 1 5 - 3 5
5.
Форталеза Сеара
 1:2 4 1 2 1 5 - 3 5
6.
Васко да Гама
 1:2 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
8.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Ред Булл Брагантино
 1:0 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 4 1 0 3 3 - 5 3
15.
Сан-Паулу
 2:1 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Америка Минейро
 2:1 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Гойяс
 4 0 1 3 1 - 6 1
19.
Коритиба Парана
 1:1 3 0 0 3 3 - 9 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (2)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 3
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Гойяс Магиньо 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
4.20
4.80
4.20
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Ред Булл Брагантино
Атлетико Паранаэнсе
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