Тур: 17.
2:0
Конец матча
0'
49' Желтая карточкаEzequiel Cerutti
59' Желтая карточкаJuan Franco
61' Желтая карточкаAgustin Martegani
64' Желтая карточкаFernando Alarcon
1:0
70' ПенальтиВомбергар Андрес
79' Желтая карточкаJorge Carlos Carranza
83' Вторая желтая карточкаJorge Carlos Carranza
2:0
86' ПенальтиВомбергар Андрес
90' Желтая карточкаFederico Gattoni
90'+9
Ход матча
49'
59'
64'
70'
1:0
86'
2:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Рафа
II
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
58 Elian Irala
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Институто
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|5 (2)
|0.29
|Барейро Адам
|3 (2)
|0.18
|Jalil Elias
|2
|0.12
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.12
|Ivan Leguizamon
|2
|0.12
|Federico Gattoni
|1
|0.06
|Бланди Николас
|1
|0.06
|Рафа II
|1
|0.06
|Gaston Hernandez
|1
|0.06
|Malcom Braida
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Институто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|5
|0.29
|Santiago Rodriguez III
|2
|0.12
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.12
|Joaquin Varela
|2
|0.12
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.06
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.06
|Nicolas Linares
|1
|0.06
|Fernando Alarcon
|0
|0
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nahuel Barrios
|4
|1
|Барейро Адам
|5
|0
|Вомбергар Андрес
|4
|0
|Malcom Braida
|4
|0
|Gaston Hernandez
|2
|1
|Гиай Агустин
|2
|1
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Рафа II
|3
|0
|Federico Gattoni
|3
|0
|Бланди Николас
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Карлос Санчес
|2
|0
|Jalil Elias
|2
|0
|Agustin Martegani
|1
|0
Институто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|7
|0
|Мосевич Леонель
|5
|0
|Giuliano Cerato
|5
|0
|Fernando Alarcon
|4
|0
|Roberto Agustin Bochi
|4
|0
|Jorge Carlos Carranza
|2
|1
|Axel Rodriguez
|3
|0
|Sebastian Corda
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Jonathan Bay
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Juan Franco
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Институто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
2
Сан-Лоренсо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Институто
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
7
7
Сан-Лоренсо
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
76% (13)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Институто
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
7
9
Голы по времени матча
Забито
10
7
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
13
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 7
1
100%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
5
83%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
18
14
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
6 Не забивали 9
2
11%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
11%
5
36%
31-45
6
33%
2
14%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
6
33%
2
14%
76-90
Пропущено
7
21
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
1
14%
3
14%
1-15
5
71%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
1
14%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0
Институто
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Институто - Колон 1:0 Барракас Централь - Институто 3:0 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Институто - Банфилд 1:1
Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
Институто
Точный счет
1:0
5 раз 56%
0:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
6 раз 35%
0:0
4 раза 24%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо
Институто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
27
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
26
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
89
413
413
215
215
116
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4