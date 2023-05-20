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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 17.
Сан-Лоренсо
2:0
Конец матча
Институто
0'
49' Желтая карточка
Ezequiel Cerutti
59' Желтая карточка
Juan Franco
61' Желтая карточка
Agustin Martegani
64' Желтая карточка
Fernando Alarcon
1:0
70' Пенальти
Вомбергар Андрес
79' Желтая карточка
Jorge Carlos Carranza
83' Вторая желтая карточка
Jorge Carlos Carranza
2:0
86' Пенальти
Вомбергар Андрес
90' Желтая карточка
Federico Gattoni
90'+9
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
5
Jalil
Elias
3
Карлос
Санчес
20
Agustin
Martegani
21
Malcom
Braida
41
Ivan
Leguizamon
18
Вомбергар
Андрес
10
Cristian
Nahuel
Barrios
1
Jorge
Carlos
Carranza
2
Juan
Franco
26
Мосевич
Леонель
6
Fernando
Alarcon
3
Sebastian
Corda
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
10
Franco
Watson
9
Adrian
Martinez
29
Axel
Rodriguez
Сан-Лоренсо
3-4-3
Институто
4-3-1-2

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Институто

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

КА
1:2
П
1:1
П
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 5 (2) 0.29
Барейро Адам 3 (2) 0.18
Jalil Elias 2 0.12
Cristian Nahuel Barrios 2 0.12
Ivan Leguizamon 2 0.12
Federico Gattoni 1 0.06
Бланди Николас 1 0.06
Рафа II 1 0.06
Gaston Hernandez 1 0.06
Malcom Braida 0 0
Agustin Martegani 0 0
Институто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 5 0.29
Santiago Rodriguez III 2 0.12
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.12
Joaquin Varela 2 0.12
Gaston Lodico 1 (1) 0.06
Roberto Agustin Bochi 1 0.06
Nicolas Linares 1 0.06
Fernando Alarcon 0 0
Nicolas Barrientos 0 0
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nahuel Barrios 4 1
Барейро Адам 5 0
Вомбергар Андрес 4 0
Malcom Braida 4 0
Gaston Hernandez 2 1
Гиай Агустин 2 1
Баталья Аугусто 3 0
Рафа II 3 0
Federico Gattoni 3 0
Бланди Николас 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Карлос Санчес 2 0
Jalil Elias 2 0
Agustin Martegani 1 0
Институто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 7 0
Мосевич Леонель 5 0
Giuliano Cerato 5 0
Fernando Alarcon 4 0
Roberto Agustin Bochi 4 0
Jorge Carlos Carranza 2 1
Axel Rodriguez 3 0
Sebastian Corda 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Jonathan Bay 2 0
Nicolas Linares 2 0
Lucas Albertengo 1 0
Juan Franco 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Nicolas Watson 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Институто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
2
Сан-Лоренсо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Институто
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

7
7
Сан-Лоренсо
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
76% (13)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Институто
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

7
9

Голы по времени матча

Забито

10
7
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
13
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 7
1
100%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
5
83%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

18
14
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
6 Не забивали 9
2
11%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
11%
5
36%
31-45
6
33%
2
14%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
6
33%
2
14%
76-90

Пропущено

7
21
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
1
14%
3
14%
1-15
5
71%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
1
14%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0
Институто
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Институто - Колон 1:0 Барракас Централь - Институто 3:0 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Институто - Банфилд 1:1
Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
Институто

Точный счет

1:0
5 раз 56%
0:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
6 раз 35%
0:0
4 раза 24%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо
Институто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
8
9
4
13
1.5
4
13
2
15
2.5
2
15
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 16 12 1 3 27 - 8 37
2.
Сан-Лоренсо
 17 10 5 2 19 - 6 35
3.
Эстудиантес Ла Плата
 17 9 4 4 20 - 14 31
4.
Тальерес Кордоба
 16 9 3 4 29 - 15 30
5.
Росарио Сентраль
 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 17 8 5 4 22 - 11 29
7.
Бельграно
 16 8 3 5 14 - 13 27
8.
Годой Крус
 17 7 5 5 20 - 18 26
9.
Ланус
 15 7 4 4 22 - 15 25
10.
Бока Хуниорс
 17 7 3 7 21 - 16 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 6 5 5 14 - 14 23
12.
Аргентинос Хуниорс
 17 6 5 6 21 - 16 23
13.
Сармиенто
 16 6 4 6 18 - 15 22
14.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
15.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 3 8 16 - 25 21
16.
Атлетико Платенсе
 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Институто
 17 5 5 7 14 - 21 20
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 17 5 4 8 12 - 19 19
19.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
20.
Барракас Централь
 16 4 6 6 15 - 20 18
21.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
22.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
23.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
24.
Индепендьенте Авельянеда
 17 3 8 6 16 - 20 17
25.
Банфилд
 17 3 6 8 10 - 20 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 17 4 2 11 14 - 25 14
28.
Унион Санта-Фе
 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
6.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
7.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
8.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
9.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
10.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
11.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
12.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 9 - 7 14
13.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
14.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
15.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
16.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
17.
Барракас Централь
 9 3 3 3 9 - 10 12
18.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
19.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
20.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
21.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
22.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
23.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
25.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Сармиенто
 9 3 3 3 7 - 5 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
11.
Ланус
 8 2 3 3 11 - 11 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
13.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
14.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
15.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
16.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
17.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
19.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Росарио Сентраль
 8 1 4 3 8 - 14 7
21.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
22.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 5 - 11 7
23.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
25.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ланус Лема Кристиан 2 4
Весь список
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    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      Кристиан Науэль Барриос уходит с поля. Ezequiel Cerutti выходит вместо него
    • Первый тайм начался
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