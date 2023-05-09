Реал Мадрид

Главным арбитром сегодняшнего матча выступит 43-летний португалец Артур Соареш Диаш. Он славится своей строгостью. В последних девяти своих матчах он показывать в среднем за игру по 6,22 жёлтые карточки.

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В прошлом сезоне в драматическом противостоянии также на стадии 1/2 финала "Реал" сумел пройти "Манчестер Сити". Тогда в первом матче в Англии "горожане" победили со счётом 4:3. В Мадриде команда Хосепа Гвардиолы выигрывала с минимальным счётом 1:0 до 90-й минуты, но "сливочные" смогли совершить невероятный камбек, благодаря дублю Родриго, а в дополнительное время они вырвали путёвку в финал - победный гол с пенальти провёл Карим Бензема.