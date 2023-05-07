Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Диаш Артур Соареш
Позже
История личных встреч
Реал Мадрид
Манчестер Сити
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|6
|0.6
|Родриго
|5 (2)
|0.5
|Бензема Карим
|4
|0.4
|Асенсио Марко
|3
|0.3
|Вальверде Федерико
|2
|0.2
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.2
|Азар Эден
|1
|0.1
|Рюдигер Антонио
|1
|0.1
|Милитао Эдер
|1
|0.1
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|1.2
|Марез Рияд
|3 (1)
|0.3
|Альварес Хулиан
|2
|0.2
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.1
|Гюндоган Илкай
|1
|0.1
|Стоунс Джон
|1
|0.1
|Силва Бернарду
|1
|0.1
|Фоден Фил
|1
|0.1
|Родри Эрнандес
|1
|0.1
|Диаш Рубен
|1
|0.1
|Льюис Рико
|1
|0.1
|Канселу Жоау
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милитао Эдер
|3
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Кроос Тони
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Канселу Жоау
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Гомес Серхио
|0
|1
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Реал Мадрид
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
11
19
Реал Мадрид
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Манчестер Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
11
21
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
13
19
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
5
38%
5
26%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
4
31%
6
32%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
25
25
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
2
8%
1
4%
1-15
4
16%
5
20%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
6
24%
7
28%
46-60
4
16%
3
12%
61-75
7
28%
7
28%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2
Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Манчестер Сити
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
41
14
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
37
55
28
37
28
28
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (2)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (3)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (3)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|6 (6)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Бавария
|Павар Бенжамен
|1 3
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Манчестер Сити
Исход игры
Реал Мадрид
51.1% (68)
Ничья
13.5% (18)
Манчестер Сити
35.3% (47)
Тотал 2.5
Больше
75% (48)
Меньше
25% (16)
Обе команды забьют
Да
87.5% (56)
Нет
12.5% (8)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
13.5% (18)
2:1 Реал Мадрид
12% (16)
1:1 Ничья
6% (8)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:0 Реал Мадрид
3% (4)
3:2 Реал Мадрид
2.3% (3)
0:1 Манчестер Сити
1.5% (2)
1:3 Манчестер Сити
1.5% (2)
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