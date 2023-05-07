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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Реал Мадрид
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 133
Реал Мадрид 51.1% (68)
X 13.5% (18)
Манчестер Сити 35.3% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Манчестер Сити
3.32
3.90
3.75
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Реал Мадрид
Манчестер Сити

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЧ
3:1
ЛЧ
4:3
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:2
МКЧ
4:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
МКЧ
1:4
ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 6 0.6
Родриго 5 (2) 0.5
Бензема Карим 4 0.4
Асенсио Марко 3 0.3
Вальверде Федерико 2 0.2
Модрич Лука 2 (1) 0.2
Азар Эден 1 0.1
Рюдигер Антонио 1 0.1
Милитао Эдер 1 0.1
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Васкес Лукас 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 12 (1) 1.2
Марез Рияд 3 (1) 0.3
Альварес Хулиан 2 0.2
Де Брёйне Кевин 1 0.1
Гюндоган Илкай 1 0.1
Стоунс Джон 1 0.1
Силва Бернарду 1 0.1
Фоден Фил 1 0.1
Родри Эрнандес 1 0.1
Диаш Рубен 1 0.1
Льюис Рико 1 0.1
Канселу Жоау 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милитао Эдер 3 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Кроос Тони 1 0
Васкес Лукас 1 0
Менди Ферлан 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюндоган Илкай 2 0
Канселу Жоау 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Гомес Серхио 0 1
Де Брёйне Кевин 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Аке Натан 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Силва Бернарду 1 0
Диаш Рубен 1 0
Фоден Фил 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Реал Мадрид
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

11
19
Реал Мадрид
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Манчестер Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

11
21

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

13
19
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
5
38%
5
26%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
4
31%
6
32%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

25
25
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
2
8%
1
4%
1-15
4
16%
5
20%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
6
24%
7
28%
46-60
4
16%
3
12%
61-75
7
28%
7
28%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2
Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Манчестер Сити

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
4
1
1
4
3.5
2
3
1
4
4.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
6
4
3
7
2.5
5
5
2
8
3.5
3
7
2
8
4.5
2
8
1/8 финала
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1/4 финала
4 Реал Мадрид
0 Челси
4 Манчестер Сити
1 Бавария
2 Милан
1 Наполи
3 Бенфика
5 Интер Милан
1/2 финала
0 Реал Мадрид
0 Манчестер Сити
0 Милан
0 Интер Милан
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Бавария Павар Бенжамен 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 мая 2023, осталось 1 день 21 час 22 минуты.

    Главный судья: Диаш Артур Соареш

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    • Прогнозы 133
    Реал Мадрид 51.1% (68)
    X 13.5% (18)
    Манчестер Сити 35.3% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Манчестер Сити
    3.32
    3.90
    3.75
    Все Коэффициенты
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Манчестер Сити

    Исход игры
    Реал Мадрид
    51.1% (68)
    Ничья
    13.5% (18)
    Манчестер Сити
    35.3% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (48)
    Меньше
    25% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (56)
    Нет
    12.5% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    13.5% (18)
    2:1 Реал Мадрид
    12% (16)
    1:1 Ничья
    6% (8)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    1:0 Реал Мадрид
    3% (4)
    3:2 Реал Мадрид
    2.3% (3)
    0:1 Манчестер Сити
    1.5% (2)
    1:3 Манчестер Сити
    1.5% (2)
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    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
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