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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Интер Милан
 
Позже
Милан
Прогнозы 213
Интер Милан 65.7% (140)
X 17.8% (38)
Милан 16.4% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Милан
3.32
3.52
3.68
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
36
Дармиан
Маттео
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
10
Мартинес
Лаутаро
9
Джеко
Эдин
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
8
Тонали
Сандро
33
Крунич
Раде
30
Мессиас
Жуниор
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Интер Милан
3-5-2
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Милан
Милан

28 матчей

89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.7%
25%
14.3%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.9%
17.9%
14.2%
19 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

47 матчей

53.2%
17%
29.8%
25 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.2%
38.3%
25.5%
17 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

40.4%
36.2%
23.4%
19 побед 17 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЧ
0:2
СA
1:0
С
0:3
СA
3:2
К
3:0
К
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:3
К
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:3
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:0
ТСН
1:0
ТМК
0:1
СA
1:0
ТМК
2:1
МКЧ
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
2:1
СA
4:2
СA
0:1
С
2:1
СA
3:0
СA
0:1
ТМС
0:0
СA
2:0
СA
0:4
ТМС
0:1
ТМС
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

33
32

Голов в среднем за матч

1.74
1.14

Среднее время на гол

51
78

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

0.93
0.95

Среднее время на гол

96
95

Всего голов

59
50

Голов в среднем за матч

1.26
1.06

Тотал матчей

2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
29
Больше 62%
Меньше 38%
18
22
Больше 47%
Меньше 53%
25
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

71
84

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 4 0.36
Барелла Николо 3 0.27
Лукаку Ромелу 3 (1) 0.27
Мартинес Лаутаро 2 0.18
Мхитарян Генрих 2 0.18
Чалханоглу Хакан 1 0.09
Корреа Хоакин 1 0.09
Госенс Робин 1 0.09
Дюмфрис Дензел 1 0.09
Димарко Федерико 0 0
Бастони Алессандро 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 5 (2) 0.45
Салемакерс Алексис 2 0.18
Леау Рафаэл 1 0.09
Крунич Раде 1 0.09
Беннасер Исмаэль 1 0.09
Диас Браим 1 0.09
Габбия Маттео 1 0.09
Мессиас Жуниор 1 0.09
Побега Томмазо 1 0.09
Тонали Сандро 0 0
Эрнандес Тео 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 1 1
Джеко Эдин 2 0
Мхитарян Генрих 2 0
Димарко Федерико 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Дармиан Маттео 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Брозович Марсело 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Госенс Робин 1 0
Барелла Николо 1 0
Онана Андре 1 0
Карбони Валентин 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томори Фикайо 3 1
Крунич Раде 3 0
Калабрия Давиде 2 0
Эрнандес Тео 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Тонали Сандро 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Жиру Оливье 1 0
Меньян Майк 1 0
Ориги Дивок 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Диас Браим 1 0
Габбия Маттео 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Побега Томмазо 1 0
Тиав Малик 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Милан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
2
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

9
9
Интер Милан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Милан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

13
11

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
60%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

19
14
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
16%
2
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
5
36%
31-45
2
11%
5
36%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
2
14%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
4
44%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6
Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1
Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0

Результаты матчей

Интер Милан
Милан

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
2
4
2
3
2.5
2
4
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
4
2
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
3
8
3
8
2.5
3
8
1
10
3.5
2
9
1/8 финала
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1/4 финала
4 Реал Мадрид
0 Челси
4 Манчестер Сити
1 Бавария
2 Милан
1 Наполи
3 Бенфика
5 Интер Милан
1/2 финала
1 Реал Мадрид
1 Манчестер Сити
0 Милан
2 Интер Милан
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 7 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Бавария Павар Бенжамен 1 3
Весь список
  • До матча
  • «Милану» в этой встрече необходимо побеждать, как минимум, с разницей в два мяча, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время. Коллектив Пиоли располагается на пятой строчке в Серии А. Отставание от заветной зоны ЛЧ составляет всего 5 баллов. В минувшем туре «Милан» потерпел поражение от «Специи» со счетом 0:2 в гостях. Эта неудача стала второй кряду для «россонери» во всех турнирах, где участвует команда. В грядущем матче «Милану» будет сложно одержать победу над оппонентом, учитывая состав команды и предматчевые расклады.
  • В первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов миланский «Интер» сумел уверенно одолеть «Милан» со счетом 2:0. Теперь команде достаточно сыграть вничью или даже проиграть с разницей в 1 мяч, чтобы выйти в следующую стадию турнира. В Серии А «нерадзурри» смотрится не так здорово. Выше второй строчки клуб уже не поднимется. На данный момент «черно-синие» идут на третьей позиции. Отрыв от пятого места составляет уже 5 очков, так что можно сказать, что «Интер» фактически гарантировал себе участие в ЛЧ на следующий сезон.
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
    Ассистент: Николя Дано (Мюре, Франция);
    Ассистент: Бенжамен Паже (Франция);
    Резервный: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге чемпионов. В рамках ответного полуфинального матча самого престижного клубного турнира Старого Света сойдутся лицом к лицу игроки «Интера» и «Милана». Встреча состоится в Милане, на стадионе «Сан-Сиро».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2023, осталось 19 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 213
Интер Милан 65.7% (140)
X 17.8% (38)
Милан 16.4% (35)
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Интер Милан
Ничья
Милан
3.32
3.52
3.68
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Интер Милан - Милан

Исход игры
Интер Милан
66% (142)
Ничья
17.7% (38)
Милан
16.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (75)
Меньше
40.48% (51)
Обе команды забьют
Да
79.37% (100)
Нет
20.63% (26)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
26.5% (57)
1:1 Ничья
12.1% (26)
1:0 Интер Милан
7.9% (17)
1:2 Милан
3.3% (7)
2:0 Интер Милан
3.3% (7)
2:2 Ничья
1.4% (3)
3:2 Интер Милан
1.4% (3)
3:1 Интер Милан
1.4% (3)
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