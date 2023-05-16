Интер Милан

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«Милану» в этой встрече необходимо побеждать, как минимум, с разницей в два мяча, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время. Коллектив Пиоли располагается на пятой строчке в Серии А. Отставание от заветной зоны ЛЧ составляет всего 5 баллов. В минувшем туре «Милан» потерпел поражение от «Специи» со счетом 0:2 в гостях. Эта неудача стала второй кряду для «россонери» во всех турнирах, где участвует команда. В грядущем матче «Милану» будет сложно одержать победу над оппонентом, учитывая состав команды и предматчевые расклады.