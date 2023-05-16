Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Тюрпен Клеман
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кордац АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Нава ЛапоВратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Интер Милан
Милан
28 матчей
89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.7%
25%
14.3%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.9%
17.9%
14.2%
19 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед
47 матчей
53.2%
17%
29.8%
25 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.2%
38.3%
25.5%
17 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
40.4%
36.2%
23.4%
19 побед 17 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
32
Голов в среднем за матч
1.74
1.14
Среднее время на гол
51
78
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
0.93
0.95
Среднее время на гол
96
95
Всего голов
59
50
Голов в среднем за матч
1.26
1.06
Тотал матчей
2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
29
Больше 62%
Меньше 38%
18
22
Больше 47%
Меньше 53%
25
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
Среднее время на гол
71
84
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|4
|0.36
|Барелла Николо
|3
|0.27
|Лукаку Ромелу
|3 (1)
|0.27
|Мартинес Лаутаро
|2
|0.18
|Мхитарян Генрих
|2
|0.18
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.09
|Корреа Хоакин
|1
|0.09
|Госенс Робин
|1
|0.09
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.09
|Димарко Федерико
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|5 (2)
|0.45
|Салемакерс Алексис
|2
|0.18
|Леау Рафаэл
|1
|0.09
|Крунич Раде
|1
|0.09
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.09
|Диас Браим
|1
|0.09
|Габбия Маттео
|1
|0.09
|Мессиас Жуниор
|1
|0.09
|Побега Томмазо
|1
|0.09
|Тонали Сандро
|0
|0
|Эрнандес Тео
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|1
|1
|Джеко Эдин
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Димарко Федерико
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томори Фикайо
|3
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Эрнандес Тео
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Тиав Малик
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Милан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
2
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
9
9
Интер Милан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Милан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
13
11
Голы по времени матча
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
60%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
19
14
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
16%
2
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
5
36%
31-45
2
11%
5
36%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
2
14%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
4
44%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6
Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1
Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0
Результаты матчей
Интер Милан
Милан
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
24
23
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
42
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
65
38
38
38
110
29
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|7 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (3)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (3)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Бавария
|Павар Бенжамен
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан - Милан
Исход игры
Интер Милан
66% (142)
Ничья
17.7% (38)
Милан
16.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (75)
Меньше
40.48% (51)
Обе команды забьют
Да
79.37% (100)
Нет
20.63% (26)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
26.5% (57)
1:1 Ничья
12.1% (26)
1:0 Интер Милан
7.9% (17)
1:2 Милан
3.3% (7)
2:0 Интер Милан
3.3% (7)
2:2 Ничья
1.4% (3)
3:2 Интер Милан
1.4% (3)
3:1 Интер Милан
1.4% (3)
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