Тур: 7.
0:0
Второй тайм: 61'
0'
41' Желтая карточкаСоарес Франсиско
43' Желтая карточкаМарсал Фернандо
45' Желтая карточкаКуэста Виктор
45' Желтая карточкаLuis Castro
52' Желтая карточкаLele
Ход матча
22'
41'
43'
45'
45'
46'
52'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
14
Габриэл
III
6
Че
Че
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
23
Guga3
7
Андре
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
-
52 Igo Gabriel
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
23 Guga3Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
26 МаноэлЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
99 LeleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
-
18 АланПолузащитник
- Нападающий
-
37 ДжованниНападающий
-
22 Pedro Rangel
-
32 Isaac
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Флуминенсе
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.6%
63.2%
5.2%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
40 матчей
27.5%
37.5%
35%
11 побед 15 ничьих 14 побед
Первый тайм
15%
75%
10%
6 побед 30 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.19
0.81
Среднее время на гол
75
111
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
1.08
0.79
Среднее время на гол
83
114
Всего голов
45
32
Голов в среднем за матч
1.13
0.8
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
80
112
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|0.86
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.29
|Че Че
|1
|0.14
|Сантос Жуниор
|1
|0.14
|Виктор Жоао II
|1
|0.14
|Данило Барбоза
|1
|0.14
|Matheus Nascimento
|1
|0.14
|Ди Пласидо Леонель
|0
|0
|Куэста Виктор
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|2
|0.29
|Джон Кеннеди
|2
|0.29
|Vinicius Lima
|2
|0.29
|Кано Херман
|2
|0.29
|Huan Nino2
|2
|0.29
|Lele
|1
|0.14
|Алан VI
|1
|0.14
|Samuel VII
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|4
|0
|Luis Castro
|2
|1
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Рафаэль да Сильва
|1
|1
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|2
|1
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Keno
|2
|0
|Fernando Diniz
|2
|0
|Мело Фелипе
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Jhon Arias
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Флуминенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
5
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Флуминенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
7
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
15%
2
17%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
5
42%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Флуминенсе
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1
Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Флуминенсе
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|6.
|2:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|7.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|9.
|1:2
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|10.
|1:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 11
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|1:2
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|19.
|2:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|20.
|1:1
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|9.
|1:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|13.
|1:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|2:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|19.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|3.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|5.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|6.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|1:0
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|2:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|2:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|19.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (2)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Гойяс
|Магиньо
|1 3