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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 7.
Коритиба Парана
1:1
Второй тайм: 62'
Атлетико Минейро
0'
1:0
13' Пенальти
Robson IV
18' Желтая карточка
Lizeiro
28' Желтая карточка
Ze Roberto III
36' Желтая карточка
Натанаэл
1:1
37' Гол в свои ворота
Чансельор Джон
43' Желтая карточка
Igor Gomes
45' Желтая карточка
Robson IV
45' Желтая карточка
Patrick I
55' Вторая желтая карточка
Ze Roberto III
58' Желтая карточка
Hyoran
27
Luan
Polli
5
Виана
Бруно
3
Henrique
XIV
4
Чансельор
Джон
16
Натанаэл
6
Гомес
Бруно
10
Морено
Марселино
31
Lizeiro
83
Jamerson
30
Robson
IV
18
Ze
Roberto
III
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
28
Лемос
Маурисио
6
Додо
Родолфо
20
Hyoran
8
Эденилсон
дос
Сантос
49
Patrick
I
17
Igor
Gomes
11
Варгас
Эдуардо
7
Халк
Живанилдо
Коритиба Парана
3-5-2
Атлетико Минейро
4-3-1-2

История личных встреч

Коритиба Парана
Атлетико Минейро

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

31.8%
9.1%
59.1%
7 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
2:0
БСА
1:2
БСА
0:0
БСА
3:0
БСА
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
3:2

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
0.91

Среднее время на гол

82
99

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2.18
0.91

Среднее время на гол

41
99

Всего голов

36
20

Голов в среднем за матч

1.64
0.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

55
99

Бомбардиры внутри турнира

Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 2 (1) 0.29
Ze Roberto III 1 0.14
Бошилья Габриэл 1 0.14
Гомес Бруно 1 0.14
Морено Марселино 1 0.14
Alef Manga 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 3 (1) 0.43
Паулиньо Жозе 2 0.29
Павон Кристиан 1 0.14
Варгас Эдуардо 1 0.14
Hyoran 1 0.14
Лемос Маурисио 1 0.14
Батталья Родриго 0 0
Эденилсон дос Сантос 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0

Карточки

Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ze Roberto III 3 1
Натанаэл 2 0
Гомес Бруно 2 0
Урсо Жуниор 1 0
Виллиан Фариас 1 0
Луис Виктор 1 0
Габриэл Васконселлос 1 0
Jamerson 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
William Pottker 1 0
Robson IV 1 0
Henrique XIV 1 0
Морено Марселино 1 0
Виана Бруно 1 0
Lizeiro 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Alef Manga 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Antonio Zago 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 3 0
Павон Кристиан 2 0
Hyoran 2 0
Отавио II 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Халк Живанилдо 1 0
Эверсон 1 0
Батталья Родриго 1 0
Феррейра Мариано 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Rubens 1 0
Patrick I 1 0
Igor Gomes 1 0

Результаты матчей

Коритиба Парана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Коритиба Парана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

0
4
Коритиба Парана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
3
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
3
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

13
5
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
7
54%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Коритиба Парана
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1
Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1 Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0 Умаита - Коритиба Парана 0:3 Каскавел - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Лондрина ЭК 1:0 Коритиба Парана - Сан-Хосеенсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Сианорти 3:1 Коритиба Парана - Азурис 2:2 Маринга - Коритиба Парана 0:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0
Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1

Результаты матчей

Коритиба Парана
Атлетико Минейро

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Коритиба Парана
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Флуминенсе
 0:0 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Крузейро
 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 7 4 0 3 10 - 8 12
6.
Сан-Паулу
 2:1 7 3 3 1 10 - 5 12
7.
Атлетико Минейро
 1:1 7 3 2 2 10 - 6 11
8.
Сантос
 6 3 1 2 8 - 5 10
9.
Форталеза Сеара
 1:2 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Ред Булл Брагантино
 1:0 7 2 4 1 10 - 11 10
11.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
12.
Гремио
 6 2 2 2 7 - 9 8
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 1 3 4 - 8 7
14.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Гойяс
 7 2 1 4 6 - 13 7
16.
Васко да Гама
 1:2 7 1 3 3 7 - 9 6
17.
Коринтианс
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Америка Минейро
 2:1 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 1:1 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Сан-Паулу
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 3 3 0 0 7 - 3 9
5.
Флуминенсе
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
6.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Ред Булл Брагантино
 1:0 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
9.
Атлетико Минейро
 1:1 3 2 0 1 5 - 3 6
10.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
12.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
13.
Форталеза Сеара
 1:2 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Гремио
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 2:1 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 1:1 4 0 3 1 3 - 6 3
19.
Васко да Гама
 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
2.
Крузейро
 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Атлетико Минейро
 1:1 4 1 2 1 5 - 3 5
5.
Форталеза Сеара
 1:2 4 1 2 1 5 - 3 5
6.
Васко да Гама
 1:2 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
8.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Ред Булл Брагантино
 1:0 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 4 1 0 3 3 - 5 3
15.
Сан-Паулу
 2:1 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Америка Минейро
 2:1 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Гойяс
 4 0 1 3 1 - 6 1
19.
Коритиба Парана
 1:1 3 0 0 3 3 - 9 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (2)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 3
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Гойяс Магиньо 1 3
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Робсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Игор Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Чансельор Джон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    36'
    Natanael получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Зе Роберто получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Лизейро получил желтую карточку от судьи
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    Лучшие коэффициенты
    Коритиба Парана
    Ничья
    Атлетико Минейро
    4.80
    3.45
    4.70
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    Коритиба Парана
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