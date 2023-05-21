Тур: 7.
1:2
Конец матча
0'
1:0
13' ПенальтиRobson IV
18' Желтая карточкаLizeiro
28' Желтая карточкаZe Roberto III
36' Желтая карточкаНатанаэл
1:1
37' Гол в свои воротаЧансельор Джон
43' Желтая карточкаIgor Gomes
45' Желтая карточкаRobson IV
45' Желтая карточкаPatrick I
55' Вторая желтая карточкаZe Roberto III
58' Желтая карточкаHyoran
65' Желтая карточкаХалк Живанилдо
66' Желтая карточкаЛемос Маурисио
84' Желтая карточкаВаргас Эдуардо
89' Вторая желтая карточкаЛемос Маурисио
1:2
90' ПенальтиХалк Живанилдо
90' Желтая карточкаСаравия Ренсо
90'+8
Ход матча
13'
1:0
18'
28'
36'
37'
1:1
43'
45'
45'
55'
58'
60'
60'
65'
66'
75'
84'
89'
90'
1:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Luan
Polli
16
Натанаэл
31
Lizeiro
83
Jamerson
30
Robson
IV
22
Эверсон
20
Hyoran
49
Patrick
I
17
Igor
Gomes
- Основной состав
-
27 Luan PolliВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 НатанаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 LizeiroПолузащитник
-
83 JamersonПолузащитник
-
30 Robson IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 VilarЗащитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
12 МаркауЗащитник
- Полузащитник
-
23 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
-
7 АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Patrick IПолузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
40 Nathan VI
-
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Коритиба Парана
Атлетико Минейро
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
22 матча
31.8%
9.1%
59.1%
7 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.09
0.91
Среднее время на гол
82
99
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2.18
0.91
Среднее время на гол
41
99
Всего голов
36
20
Голов в среднем за матч
1.64
0.91
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
55
99
Бомбардиры внутри турнира
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|2 (1)
|0.29
|Ze Roberto III
|1
|0.14
|Бошилья Габриэл
|1
|0.14
|Гомес Бруно
|1
|0.14
|Морено Марселино
|1
|0.14
|Alef Manga
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|0.57
|Паулиньо Жозе
|2
|0.29
|Павон Кристиан
|1
|0.14
|Варгас Эдуардо
|1
|0.14
|Hyoran
|1
|0.14
|Лемос Маурисио
|1
|0.14
|Батталья Родриго
|0
|0
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Карточки
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ze Roberto III
|3
|1
|Натанаэл
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Виллиан Фариас
|1
|0
|Луис Виктор
|1
|0
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|Jamerson
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Robson IV
|1
|0
|Henrique XIV
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Marcos Vinicius2
|1
|0
|Alef Manga
|1
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0
|Antonio Zago
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|4
|1
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Павон Кристиан
|2
|0
|Hyoran
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Эверсон
|1
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
Результаты матчей
Коритиба Парана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
0
Коритиба Парана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
0
4
Коритиба Парана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
4
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
83%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
3
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
25%
3
30%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
14
7
1 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
7%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
8
57%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Коритиба Парана
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1
Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1 Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0 Умаита - Коритиба Парана 0:3 Каскавел - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Лондрина ЭК 1:0 Коритиба Парана - Сан-Хосеенсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Сианорти 3:1 Коритиба Парана - Азурис 2:2 Маринга - Коритиба Парана 0:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0
Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1
Результаты матчей
Коритиба Парана
Атлетико Минейро
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Коритиба Парана
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|3
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3