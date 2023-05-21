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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 7.
Коритиба Парана
1:2
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1:0
13' Пенальти
Robson IV
18' Желтая карточка
Lizeiro
28' Желтая карточка
Ze Roberto III
36' Желтая карточка
Натанаэл
1:1
37' Гол в свои ворота
Чансельор Джон
43' Желтая карточка
Igor Gomes
45' Желтая карточка
Robson IV
45' Желтая карточка
Patrick I
55' Вторая желтая карточка
Ze Roberto III
58' Желтая карточка
Hyoran
65' Желтая карточка
Халк Живанилдо
66' Желтая карточка
Лемос Маурисио
84' Желтая карточка
Варгас Эдуардо
89' Вторая желтая карточка
Лемос Маурисио
1:2
90' Пенальти
Халк Живанилдо
90' Желтая карточка
Саравия Ренсо
90'+8
27
Luan
Polli
5
Виана
Бруно
3
Henrique
XIV
4
Чансельор
Джон
16
Натанаэл
6
Гомес
Бруно
10
Морено
Марселино
31
Lizeiro
83
Jamerson
30
Robson
IV
18
Ze
Roberto
III
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
28
Лемос
Маурисио
6
Додо
Родолфо
20
Hyoran
8
Эденилсон
дос
Сантос
49
Patrick
I
17
Igor
Gomes
11
Варгас
Эдуардо
7
Халк
Живанилдо
Коритиба Парана
3-5-2
Атлетико Минейро
4-3-1-2

История личных встреч

Коритиба Парана
Атлетико Минейро

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

31.8%
9.1%
59.1%
7 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
2:0
БСА
1:2
БСА
0:0
БСА
3:0
БСА
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
3:2

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
0.91

Среднее время на гол

82
99

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2.18
0.91

Среднее время на гол

41
99

Всего голов

36
20

Голов в среднем за матч

1.64
0.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

55
99

Бомбардиры внутри турнира

Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 2 (1) 0.29
Ze Roberto III 1 0.14
Бошилья Габриэл 1 0.14
Гомес Бруно 1 0.14
Морено Марселино 1 0.14
Alef Manga 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 4 (2) 0.57
Паулиньо Жозе 2 0.29
Павон Кристиан 1 0.14
Варгас Эдуардо 1 0.14
Hyoran 1 0.14
Лемос Маурисио 1 0.14
Батталья Родриго 0 0
Эденилсон дос Сантос 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0

Карточки

Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ze Roberto III 3 1
Натанаэл 2 0
Гомес Бруно 2 0
Урсо Жуниор 1 0
Виллиан Фариас 1 0
Луис Виктор 1 0
Габриэл Васконселлос 1 0
Jamerson 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
William Pottker 1 0
Robson IV 1 0
Henrique XIV 1 0
Морено Марселино 1 0
Виана Бруно 1 0
Lizeiro 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Alef Manga 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Antonio Zago 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 4 1
Варгас Эдуардо 2 0
Халк Живанилдо 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Павон Кристиан 2 0
Hyoran 2 0
Отавио II 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Эверсон 1 0
Батталья Родриго 1 0
Феррейра Мариано 1 0
Ревер Умберто 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Rubens 1 0
Patrick I 1 0
Igor Gomes 1 0

Результаты матчей

Коритиба Парана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
0
Коритиба Парана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

0
4
Коритиба Парана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
83%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
3
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
25%
3
30%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

14
7
1 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
7%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
8
57%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Коритиба Парана
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1
Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1 Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0 Умаита - Коритиба Парана 0:3 Каскавел - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Лондрина ЭК 1:0 Коритиба Парана - Сан-Хосеенсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Сианорти 3:1 Коритиба Парана - Азурис 2:2 Маринга - Коритиба Парана 0:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0
Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1

Результаты матчей

Коритиба Парана
Атлетико Минейро

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Коритиба Парана
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 6 0 1 14 - 6 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Флуминенсе
 7 4 1 2 12 - 6 13
4.
Атлетико Минейро
 7 4 1 2 11 - 6 13
5.
Крузейро
 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 0 3 10 - 9 12
7.
Сан-Паулу
 7 3 3 1 12 - 6 12
8.
Сантос
 0:0 7 3 2 2 8 - 5 11
9.
Форталеза Сеара
 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Ред Булл Брагантино
 7 2 4 1 11 - 11 10
11.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
12.
Гремио
 6 2 2 2 7 - 9 8
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 1 3 4 - 8 7
14.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Гойяс
 7 2 1 4 6 - 13 7
16.
Васко да Гама
 7 1 3 3 8 - 11 6
17.
Коринтианс
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Америка Минейро
 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 7 - 3 9
5.
Сантос
 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
6.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
7.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
9.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
10.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
12.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
13.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Гремио
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 3 7
2.
Крузейро
 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Флуминенсе
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 3 1 2 0 7 - 2 5
6.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Васко да Гама
 4 1 2 1 6 - 7 5
8.
Сантос
 0:0 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Гойяс
 4 0 1 3 1 - 6 1
19.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
20.
Коритиба Парана
 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 3
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Топ нарушителей
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Гремио Каннеманн Вальтер 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Патрик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      Робсон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Игор Гомес получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Чансельор Джон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      36'
      Natanael получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Зе Роберто получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Лизейро получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Робсон из команды Коритиба Парана забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Коритиба Парана 1:2 Атлетико Минейро онлайн

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