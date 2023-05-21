Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
3:2
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
17' ГолАкоста Лусиано
2:0
23' ПенальтиАкоста Лусиано
2:1
40' ГолСелараян Лукас
2:2
52' ГолАмундсен Мальте
63' Желтая карточкаМиазга Мэтт
3:2
67' ГолМорено Хуниор
72' Желтая карточкаАмундсен Мальте
Ход матча
17'
1:0
23'
2:0
40'
2:1
52'
2:2
63'
66'
67'
3:2
72'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Миазга
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
-
-
26 Malik Pinto
-
32 Ian Murphy
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
-
22 Хьюз КиганВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Max Arfsten
-
33 Jake Morris
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Цинциннати
Коламбус Кру
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
2.5
1.71
Среднее время на гол
36
52
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
61
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|5 (2)
|0.38
|Сантос Сержио II
|4
|0.31
|Морено Хуниор
|3
|0.23
|Васкес Брэндон
|3
|0.23
|Москера Йерсон
|2
|0.15
|Барреаль Альваро
|1
|0.08
|Нвободо Обинна
|1
|0.08
|Brenner da Silva
|1
|0.08
|Баджи Доминик
|0
|0
|Кубо Юя
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|6 (2)
|0.46
|Моррис Эйдан
|3
|0.23
|Кристиан Рамирез
|3
|0.23
|Jacen Russell-Rowe
|2
|0.15
|Амундсен Мальте
|2
|0.15
|Мэцан Александру
|1
|0.08
|Эрнандес Хуан
|1
|0.08
|Max Arfsten
|1
|0.08
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.08
|Медранда Джимми
|1
|0.08
|Йебоа Яв
|1
|0.08
|Sean Zawadzki
|1
|0.08
|Philip Quinton
|1
|0.08
|Mohamed Farsi
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|4
|0
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Акоста Лусиано
|3
|0
|Сантос Сержио II
|3
|0
|Москера Йерсон
|3
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Marco Angulo
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Кубо Юя
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Roman Celentano
|1
|0
|Malik Pinto
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Эйдан
|3
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Морейра Стивен
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Дегенек Милош
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Вальесилья Эксон
|2
|0
|Philip Quinton
|2
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Коламбус Кру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
2
Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Коламбус Кру
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
18
Цинциннати
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Коламбус Кру
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
5
20
Голы по времени матча
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
4
36%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
7
19
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
1
14%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
14%
5
26%
31-45
2
29%
4
21%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
2
29%
3
16%
76-90
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
18
23
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
1
6%
4
17%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
17%
7
30%
31-45
5
28%
5
22%
46-60
5
28%
3
13%
61-75
2
11%
3
13%
76-90
Пропущено
12
14
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
6
50%
3
21%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1
Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2
Коламбус Кру
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2
Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1
Результаты матчей
Цинциннати
Коламбус Кру
Точный счет
1:0
3 раза 43%
2:1
3 раза 43%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Коламбус Кру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
57
66
210
210
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|2
|4
|20 - 11
|23
|2.
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|4.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|16 - 16
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|10 - 10
|15
|8.
|12
|4
|3
|5
|11 - 14
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|16 - 14
|14
|10.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|12 - 18
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|13
|2
|6
|5
|10 - 18
|12
|13.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|14.
|0:3
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|13
|9
|3
|1
|21 - 14
|30
|2.
|0:3
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|3.
|1:1
|14
|6
|5
|3
|18 - 9
|23
|4.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|26 - 22
|22
|5.
|3:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|6.
|2:1
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|7.
|3:0
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|8.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|19 - 24
|19
|9.
|2:3
|13
|5
|3
|5
|25 - 17
|18
|10.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|11.
|2:1
|14
|3
|7
|4
|10 - 12
|16
|12.
|1:2
|13
|5
|0
|8
|14 - 16
|15
|13.
|1:2
|13
|5
|0
|8
|12 - 22
|15
|14.
|1:1
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|15.
|0:0
|14
|2
|8
|4
|13 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|4.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|10.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|13 - 4
|17
|3.
|1:1
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|0:3
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|2:3
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|6.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|7.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|8.
|1:2
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|9.
|1:2
|7
|4
|0
|3
|11 - 8
|12
|10.
|2:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|11.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|1:1
|8
|2
|6
|0
|11 - 9
|12
|13.
|3:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|15.
|2:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|4.
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|11.
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|12.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|14.
|0:3
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|2.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|3.
|3:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|4.
|3:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|5.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|6.
|3:2
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|7.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|8.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|9.
|2:3
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|10.
|2:1
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|11.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|12.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|13.
|1:2
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|14.
|1:2
|8
|1
|0
|7
|3 - 19
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Даллас
|Феррейра Хесус
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|7 (5)
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|6
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Кассерес Кристиан
|6
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4