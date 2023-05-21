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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
3:0
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
4' Желтая карточка
Блессинг Латиф
45' Желтая карточка
Вуд Бобби
1:0
56' Гол
Газдаг Даниэль
73' Желтая карточка
Хиль Карлес
2:0
74' Пенальти
Газдаг Даниэль
84' Желтая карточка
Алтидор Жози
3:0
88' Гол
Карранса Хулиан
90' Желтая карточка
David Romney
90' Желтая карточка
Реал Мэттью
90'+6
18
Блэйк
Андре
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
8
Мартинес
Хосе
Андрес
27
Вагнер
Кай
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
88
Фаррелл
Эндрю
2
David
Romney
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
19
Блессинг
Латиф
29
Noel
Buck
10
Хиль
Карлес
18
Боатенг
Эммануль
II
17
Вуд
Бобби
Филадельфия Юнион
3-5-2
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
22 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

39 матчей

53.8%
20.5%
25.7%
21 победа 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

35.9%
33.3%
30.8%
14 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

56.4%
23.1%
20.5%
22 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:0
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:0
М
1:2
М
2:1
М
0:0
ЧМ
1:0
М
1:1
М
6:1
М
1:0
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
3:0
М
0:4
ОК
1:1
М
3:0
М
1:1
М
0:1
М
1:2
ОК
2:0
М
1:3
М
3:5
М
1:0
М
5:1
М
2:0
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
4:4
М
0:3
М
1:2
М
1:1

Голы

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Среднее время на гол

50
62

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.31
0.91

Среднее время на гол

68
98

Всего голов

62
44

Голов в среднем за матч

1.59
1.13

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

56
79

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 6 (5) 0.46
Карранса Хулиан 5 0.38
Уре Микаэль 5 0.38
Торрес Хоакин 1 0.08
Вагнер Кай 1 0.08
Перея Андрес 1 0.08
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Chris Donovan 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 3 0.23
Хиль Карлес 3 (1) 0.23
Вриони Джакомо 3 0.23
Боу Густаво 2 0.15
Dylan Borrero 2 0.15
Джонс Дехуан 1 0.08
Бай Брэндон 1 0.08
Боатенг Эммануль II 1 0.08
Кесслер Генри 1 0.08
Noel Buck 1 0.08
Полстер Мэтт 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Петрович Джордже 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 3 1
Бедойя Алехандро 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Флэк Леон 4 0
Эллиотт Джек 3 0
Глеснес Якоб 2 0
Газдаг Даниэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Салливан Куинн 2 0
Jesus Bueno 0 1
Блэйк Андре 1 0
Вагнер Кай 1 0
Реал Мэттью 1 0
Мбезо Оливье 1 0
Харриэль Натан 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 3 0
Dylan Borrero 1 1
Вуд Бобби 2 0
Noel Buck 2 0
Алтидор Жози 1 0
Хиль Карлес 1 0
David Romney 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Бай Брэндон 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Кесслер Генри 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
1
Филадельфия Юнион
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

6
12
Филадельфия Юнион
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
2
40%
2
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
5
42%
31-45
4
50%
3
25%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

21
18
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
4
19%
5
28%
31-45
7
33%
3
17%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
3
14%
3
17%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
23%
2
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
4
31%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
3
3
4
2.5
2
4
2
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
5
8
3
10
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 12 7 4 1 22 - 9 25
2.
Сиэтл Саундерс
 0:1 14 7 2 5 20 - 12 23
3.
Сент-Луис Сити
 4:0 12 7 1 4 26 - 13 22
4.
Даллас
 13 6 4 3 16 - 13 22
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 13 5 3 5 16 - 17 18
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 13 4 5 4 17 - 14 17
7.
Портленд Тимберс
 0:0 14 4 5 5 18 - 19 17
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 13 4 4 5 11 - 14 16
9.
Остин
 13 4 4 5 13 - 18 16
10.
Хьюстон Динамо
 12 4 3 5 11 - 11 15
11.
Реал Солт-Лейк
 13 4 3 6 13 - 22 15
12.
Колорадо Рэпидс
 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:4 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 13 9 3 1 21 - 14 30
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 13 7 3 3 19 - 14 24
4.
Атланта Юнайтед
 14 6 4 4 28 - 24 22
5.
Филадельфия Юнион
 13 6 3 4 20 - 14 21
6.
Орландо Сити
 13 5 4 4 16 - 16 19
7.
Ди Си Юнайтед
 14 5 4 5 19 - 16 19
8.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
9.
Шарлотт
 14 5 3 6 19 - 25 18
10.
Нью-Йорк Сити
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 14 3 7 4 10 - 12 16
12.
Интер Майами
 13 5 0 8 14 - 17 15
13.
Клёб де Фут Монреаль
 13 5 0 8 12 - 22 15
14.
Чикаго Файр
 13 3 6 4 18 - 21 15
15.
Торонто
 14 2 7 5 13 - 18 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 6 5 1 0 14 - 4 16
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
5.
Хьюстон Динамо
 6 4 1 1 7 - 1 13
6.
Сиэтл Саундерс
 0:1 7 4 1 2 12 - 4 13
7.
Сент-Луис Сити
 4:0 6 4 0 2 16 - 5 12
8.
Портленд Тимберс
 0:0 7 3 3 1 11 - 6 12
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:4 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 5 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
6.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
8.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
9.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
12.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
13.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
14.
Торонто
 7 2 4 1 8 - 7 10
15.
Орландо Сити
 7 2 2 3 6 - 8 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4:0 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Сиэтл Саундерс
 0:1 7 3 1 3 8 - 8 10
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 8 3 1 4 7 - 10 10
4.
Лос-Анджелес
 1:0 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Реал Солт-Лейк
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Остин
 6 2 1 3 6 - 11 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 0:4 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 0:0 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 6 0 3 3 5 - 9 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 7 0 2 5 6 - 14 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
3.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
4.
Ди Си Юнайтед
 7 2 2 3 7 - 8 8
5.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 7 - 9 7
6.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
7.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
8.
Атланта Юнайтед
 7 1 3 3 12 - 17 6
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
11.
Чикаго Файр
 5 1 0 4 5 - 10 3
12.
Интер Майами
 6 1 0 5 3 - 8 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 6
Шарлотт Джонс Деррик 6
Нью-Йорк Ред Буллз Кассерес Кристиан 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Вуд Бобби получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Хиль Карлес уходит с поля. Jack Panayotou выходит вместо него
    • Желтая карточка
      4'
      Блессинг Латиф получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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