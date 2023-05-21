Тур: 1. Стадион: Bank of America Stadium.
0'
1:0
6' ГолБронико Брандт
11' Желтая карточкаБёрн Натан
34' Желтая карточкаБанбери Тил
1:1
39' ГолМукхтар Хани
54' Желтая карточкаБронико Брандт
69' Желтая карточкаМаккарти Дакс
Ход матча
6'
1:0
11'
34'
39'
1:1
54'
69'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бёрн
Натан
20
Джонс
Деррик
18
Мур
Шак
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бёрн НатанЗащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Шарлотт
Нэшвилл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|4
|0.29
|Свидерски Кароль
|3 (1)
|0.21
|Мерам Джастин
|2
|0.14
|Юзвяк Камиль
|2
|0.14
|Kerwin Vargas
|2
|0.14
|Brandon Cambridge
|2
|0.14
|Ben Bender
|1
|0.07
|Бронико Брандт
|1
|0.07
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Orrin McKinze Gaines
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|7 (2)
|0.5
|Пико Фабрис
|3
|0.21
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.21
|Банбери Тил
|1
|0.07
|Циммерман Уокер
|1
|0.07
|Мьюл Алекс
|1
|0.07
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.07
|Lukas MacNaughton
|1
|0.07
|Мур Шак
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|6
|0
|Enzo Copetti
|5
|0
|Бёрн Натан
|4
|0
|Аффул Харрисон
|2
|0
|Свидерски Кароль
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Бронико Брандт
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|2
|0
|Собоциньский Ян
|2
|0
|Маланда Адилсон
|2
|0
|Вествуд Эшли
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
|George Marks
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банбери Тил
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Маккарти Дакс
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Мур Шак
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Годой Анибал
|1
|0
|Мукхтар Хани
|1
|0
|Циммерман Уокер
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Нэшвилл
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
2
Шарлотт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
7
13
Шарлотт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Нэшвилл
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
9
15
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
50%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
6
46%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
2
50%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Забито
17
17
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
4
24%
6
35%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
1
6%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
8
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
3
13%
1
13%
1-15
1
4%
1
13%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
5
21%
3
38%
46-60
5
21%
1
13%
61-75
4
17%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2
Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Charleston - Шарлотт 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2
Нэшвилл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Луисвилл Сити - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0
Результаты матчей
Шарлотт
Нэшвилл
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
34
53
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
67
67
211
211
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|2
|4
|20 - 11
|23
|2.
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|4.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|16 - 16
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|10 - 10
|15
|8.
|12
|4
|3
|5
|11 - 14
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|16 - 14
|14
|10.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|12 - 18
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|13
|2
|6
|5
|10 - 18
|12
|13.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|14.
|0:3
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|13
|9
|3
|1
|21 - 14
|30
|2.
|0:3
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|3.
|1:1
|14
|6
|5
|3
|18 - 9
|23
|4.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|26 - 22
|22
|5.
|3:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|6.
|2:1
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|7.
|3:0
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|8.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|19 - 24
|19
|9.
|2:3
|13
|5
|3
|5
|25 - 17
|18
|10.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|11.
|2:1
|14
|3
|7
|4
|10 - 12
|16
|12.
|1:2
|13
|5
|0
|8
|14 - 16
|15
|13.
|1:2
|13
|5
|0
|8
|12 - 22
|15
|14.
|1:1
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|15.
|0:0
|14
|2
|8
|4
|13 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|4.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|10.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|13 - 4
|17
|3.
|1:1
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|0:3
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|2:3
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|6.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|7.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|8.
|1:2
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|9.
|1:2
|7
|4
|0
|3
|11 - 8
|12
|10.
|2:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|11.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|1:1
|8
|2
|6
|0
|11 - 9
|12
|13.
|3:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|15.
|2:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|4.
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|11.
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|12.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|14.
|0:3
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|2.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|3.
|3:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|4.
|3:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|5.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|6.
|3:2
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|7.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|8.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|9.
|2:3
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|10.
|2:1
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|11.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|12.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|13.
|1:2
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|14.
|1:2
|8
|1
|0
|7
|3 - 19
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Даллас
|Феррейра Хесус
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|7 (5)
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|6
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Кассерес Кристиан
|6
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4