Тур: 1. Стадион: DRV PNK Stadium.
1:3
Второй тайм: 89'
0'
16' Желтая карточкаКампана Леонардо
0:1
19' ГолКара Эркан
23' Желтая карточкаКарлос Антонио
36' Желтая карточкаВильдер Картахена
41' Желтая карточкаАнгуло Иван
1:1
57' ГолКампана Леонардо
1:2
68' ГолMartin Ojeda
75' Желтая карточкаBenjamin Cremaschi
1:3
87' ГолRafael Santos2
Ход матча
16'
19'
0:1
23'
41'
57'
68'
1:2
87'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
14
Жан
Корентен
33
Franco
Negri
24
Смит
Кайл
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Жан КорентенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Franco NegriПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
24 Фрэй ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
-
32 Noah Allen
-
15 Ryan Sailor
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
-
30 Alex Freeman
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Интер Майами
Орландо Сити
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
0.67
Среднее время на гол
36
135
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|3
|0.23
|Мартинес Хосеф
|3 (1)
|0.23
|Franco Negri
|1
|0.08
|David Ruiz
|1
|0.08
|Кривцов Сергей
|1
|0.08
|Арройо Диксон
|1
|0.08
|Жан Корентен
|1
|0.08
|Стефанелли Николас
|1
|0.08
|Тейлор Роберт
|1
|0.08
|Shanyder Borgelin
|1
|0.08
|Jean Mota
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Benjamin Cremaschi
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|4
|0.31
|_Duncan McGuire
|4
|0.31
|Martin Ojeda
|3
|0.23
|Торрес Факундо
|2 (1)
|0.15
|Ангуло Иван
|2
|0.15
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|0
|0
|Cesar Araujo
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Negri
|3
|1
|David Ruiz
|2
|1
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Тейлор Роберт
|3
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Benjamin Cremaschi
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Арройо Диксон
|1
|0
|Жан Корентен
|1
|0
|Jean Mota
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Маквей Кристофер
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Harvey Neville
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Кайл
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Карлос Антонио
|3
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Cesar Araujo
|3
|0
|Фелипе
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Шлегель Родриго
|1
|0
|Янссон Робин
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
|_Duncan McGuire
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Орландо Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
4
Интер Майами
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
2
4
Интер Майами
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Орландо Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
14%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
43%
1
7%
31-45
1
7%
5
36%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
4
29%
2
14%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
2
15%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарлстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1
Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0
Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1
Результаты матчей
Интер Майами
Орландо Сити
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
5 раз 42%
1
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
51
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
66
48
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|2
|4
|20 - 11
|23
|2.
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|4.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|16 - 16
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|10 - 10
|15
|8.
|12
|4
|3
|5
|11 - 14
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|16 - 14
|14
|10.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|12 - 18
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|13
|2
|6
|5
|10 - 18
|12
|13.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|14.
|0:3
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|13
|9
|3
|1
|21 - 14
|30
|2.
|0:3
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|3.
|1:1
|14
|6
|5
|3
|18 - 9
|23
|4.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|26 - 22
|22
|5.
|3:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|6.
|2:1
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|7.
|3:0
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|8.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|19 - 24
|19
|9.
|2:3
|13
|5
|3
|5
|25 - 17
|18
|10.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|11.
|2:1
|14
|3
|7
|4
|10 - 12
|16
|12.
|1:2
|13
|5
|0
|8
|14 - 16
|15
|13.
|1:2
|13
|5
|0
|8
|12 - 22
|15
|14.
|1:1
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|15.
|0:0
|14
|2
|8
|4
|13 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|4.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|10.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|13 - 4
|17
|3.
|1:1
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|0:3
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|2:3
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|6.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|7.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|8.
|1:2
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|9.
|1:2
|7
|4
|0
|3
|11 - 8
|12
|10.
|2:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|11.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|1:1
|8
|2
|6
|0
|11 - 9
|12
|13.
|3:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|15.
|2:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|4.
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|11.
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|12.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|14.
|0:3
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|2.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|3.
|3:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|4.
|3:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|5.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|6.
|3:2
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|7.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|8.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|9.
|2:3
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|10.
|2:1
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|11.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|12.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|13.
|1:2
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|14.
|1:2
|8
|1
|0
|7
|3 - 19
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Даллас
|Феррейра Хесус
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|7 (5)
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|6
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Кассерес Кристиан
|6
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4