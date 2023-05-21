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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
1:3
Конец матча
Орландо Сити
0'
16' Желтая карточка
Кампана Леонардо
0:1
19' Гол
Кара Эркан
23' Желтая карточка
Карлос Антонио
36' Желтая карточка
Вильдер Картахена
41' Желтая карточка
Ангуло Иван
1:1
57' Гол
Кампана Леонардо
1:2
68' Гол
Martin Ojeda
75' Желтая карточка
Benjamin Cremaschi
1:3
86' Гол
Rafael Santos2
89' Желтая карточка
Фрэй Ян
90' Желтая карточка
Маквей Кристофер
90'+4
1
Коллендер
Дрейк
4
Маквей
Кристофер
27
Кривцов
Сергей
31
Миллер
Камаль
2
Йедлин
Деандре
14
Жан
Корентен
3
Арройо
Диксон
30
Benjamin
Cremaschi
33
Franco
Negri
9
Кампана
Леонардо
17
Мартинес
Хосеф
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
3
Rafael
Santos2
16
Вильдер
Картахена
5
Cesar
Araujo
77
Ангуло
Иван
17
Торрес
Факундо
22
Gaston
Gonzalez2
9
Кара
Эркан
Интер Майами
3-5-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Орландо Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
4:1
М
1:0
ОК
1:1
М
0:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
3:2
М
2:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 3 0.23
Мартинес Хосеф 3 (1) 0.23
Franco Negri 1 0.08
David Ruiz 1 0.08
Кривцов Сергей 1 0.08
Арройо Диксон 1 0.08
Жан Корентен 1 0.08
Стефанелли Николас 1 0.08
Тейлор Роберт 1 0.08
Shanyder Borgelin 1 0.08
Jean Mota 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Benjamin Cremaschi 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Duncan McGuire 4 0.31
Кара Эркан 4 0.31
Martin Ojeda 3 0.23
Торрес Факундо 2 (1) 0.15
Ангуло Иван 2 0.15
Rafael Santos2 1 0.08
Gaston Gonzalez2 0 0
Холлидей Майкл 0 0
Перейра Маурисио 0 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0
Cesar Araujo 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Negri 3 1
David Ruiz 2 1
Йедлин Деандре 3 0
Тейлор Роберт 3 0
Benjamin Cremaschi 3 0
Кривцов Сергей 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Арройо Диксон 1 0
Жан Корентен 1 0
Jean Mota 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Дюк Брайс 1 0
Фрэй Ян 1 0
Harvey Neville 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Кайл 4 0
Ангуло Иван 4 0
Карлос Антонио 3 0
Вильдер Картахена 3 0
Cesar Araujo 3 0
Фелипе 2 0
Холлидей Майкл 1 0
Перейра Маурисио 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Янссон Робин 1 0
Ramiro Enrique 1 0
_Duncan McGuire 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Орландо Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
4
Интер Майами
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Орландо Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

2
4
Интер Майами
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

5
8

Голы по времени матча

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
13%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
40%
1
6%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
4
27%
3
18%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
6%
1
7%
1-15
4
25%
3
20%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарлстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1
Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0
Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1

Результаты матчей

Интер Майами
Орландо Сити

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
5 раз 38%
1
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
5
8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 12 7 4 1 22 - 9 25
2.
Сиэтл Саундерс
 0:1 14 7 2 5 20 - 12 23
3.
Сент-Луис Сити
 4:0 12 7 1 4 26 - 13 22
4.
Даллас
 13 6 4 3 16 - 13 22
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 13 5 3 5 16 - 17 18
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 13 4 5 4 17 - 14 17
7.
Портленд Тимберс
 0:0 14 4 5 5 18 - 19 17
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 13 4 4 5 11 - 14 16
9.
Остин
 13 4 4 5 13 - 18 16
10.
Хьюстон Динамо
 12 4 3 5 11 - 11 15
11.
Реал Солт-Лейк
 13 4 3 6 13 - 22 15
12.
Колорадо Рэпидс
 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:4 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 13 9 3 1 21 - 14 30
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 13 7 3 3 19 - 14 24
4.
Атланта Юнайтед
 14 6 4 4 28 - 24 22
5.
Филадельфия Юнион
 13 6 3 4 20 - 14 21
6.
Орландо Сити
 13 5 4 4 16 - 16 19
7.
Ди Си Юнайтед
 14 5 4 5 19 - 16 19
8.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
9.
Шарлотт
 14 5 3 6 19 - 25 18
10.
Нью-Йорк Сити
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 14 3 7 4 10 - 12 16
12.
Интер Майами
 13 5 0 8 14 - 17 15
13.
Клёб де Фут Монреаль
 13 5 0 8 12 - 22 15
14.
Чикаго Файр
 13 3 6 4 18 - 21 15
15.
Торонто
 14 2 7 5 13 - 18 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 6 5 1 0 14 - 4 16
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
5.
Хьюстон Динамо
 6 4 1 1 7 - 1 13
6.
Сиэтл Саундерс
 0:1 7 4 1 2 12 - 4 13
7.
Сент-Луис Сити
 4:0 6 4 0 2 16 - 5 12
8.
Портленд Тимберс
 0:0 7 3 3 1 11 - 6 12
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:4 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 5 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
6.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
8.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
9.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
12.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
13.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
14.
Торонто
 7 2 4 1 8 - 7 10
15.
Орландо Сити
 7 2 2 3 6 - 8 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4:0 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Сиэтл Саундерс
 0:1 7 3 1 3 8 - 8 10
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 8 3 1 4 7 - 10 10
4.
Лос-Анджелес
 1:0 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Реал Солт-Лейк
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Остин
 6 2 1 3 6 - 11 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 0:4 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 0:0 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 6 0 3 3 5 - 9 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 7 0 2 5 6 - 14 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
3.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
4.
Ди Си Юнайтед
 7 2 2 3 7 - 8 8
5.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 7 - 9 7
6.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
7.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
8.
Атланта Юнайтед
 7 1 3 3 12 - 17 6
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
11.
Чикаго Файр
 5 1 0 4 5 - 10 3
12.
Интер Майами
 6 1 0 5 3 - 8 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 6
Шарлотт Джонс Деррик 6
Нью-Йорк Ред Буллз Кассерес Кристиан 6
Весь список
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