Тур: 1. Стадион: DRV PNK Stadium.
1:3
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаКампана Леонардо
0:1
19' ГолКара Эркан
23' Желтая карточкаКарлос Антонио
36' Желтая карточкаВильдер Картахена
41' Желтая карточкаАнгуло Иван
1:1
57' ГолКампана Леонардо
1:2
68' ГолMartin Ojeda
75' Желтая карточкаBenjamin Cremaschi
1:3
86' ГолRafael Santos2
89' Желтая карточкаФрэй Ян
90' Желтая карточкаМаквей Кристофер
90'+4
Ход матча
16'
19'
0:1
23'
41'
57'
68'
1:2
86'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Жан
Корентен
33
Franco
Negri
24
Смит
Кайл
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Жан КорентенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Franco NegriПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
24 Фрэй ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
-
32 Noah Allen
-
15 Ryan Sailor
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
-
30 Alex Freeman
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Интер Майами
Орландо Сити
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
0.67
Среднее время на гол
36
135
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|3
|0.23
|Мартинес Хосеф
|3 (1)
|0.23
|Franco Negri
|1
|0.08
|David Ruiz
|1
|0.08
|Кривцов Сергей
|1
|0.08
|Арройо Диксон
|1
|0.08
|Жан Корентен
|1
|0.08
|Стефанелли Николас
|1
|0.08
|Тейлор Роберт
|1
|0.08
|Shanyder Borgelin
|1
|0.08
|Jean Mota
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Benjamin Cremaschi
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Duncan McGuire
|4
|0.31
|Кара Эркан
|4
|0.31
|Martin Ojeda
|3
|0.23
|Торрес Факундо
|2 (1)
|0.15
|Ангуло Иван
|2
|0.15
|Rafael Santos2
|1
|0.08
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|0
|0
|Cesar Araujo
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Negri
|3
|1
|David Ruiz
|2
|1
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Тейлор Роберт
|3
|0
|Benjamin Cremaschi
|3
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Арройо Диксон
|1
|0
|Жан Корентен
|1
|0
|Jean Mota
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Фрэй Ян
|1
|0
|Harvey Neville
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Кайл
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Карлос Антонио
|3
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Cesar Araujo
|3
|0
|Фелипе
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Шлегель Родриго
|1
|0
|Янссон Робин
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
|_Duncan McGuire
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Орландо Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
4
Интер Майами
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Орландо Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
2
4
Интер Майами
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
5
8
Голы по времени матча
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
13%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
40%
1
6%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
4
27%
3
18%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
6%
1
7%
1-15
4
25%
3
20%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарлстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1
Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0
Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1
Результаты матчей
Интер Майами
Орландо Сити
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
5 раз 38%
1
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
67
58
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 9
|25
|2.
|0:1
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|3.
|4:0
|12
|7
|1
|4
|26 - 13
|22
|4.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|5.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|6.
|1:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|7.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|8.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|11 - 11
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|12.
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|0:4
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|0:1
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|6.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|7.
|4:0
|6
|4
|0
|2
|16 - 5
|12
|8.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|0:4
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|3.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|9.
|0:4
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|1:0
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|6
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Кассерес Кристиан
|6