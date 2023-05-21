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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
3:0
Второй тайм: 90+'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
45' Желтая карточка
Родригес Мемо
65' Желтая карточка
Пинс Донован
1:0
71' Гол
Бентеке Кристиан
2:0
73' Гол
Дахоме Кристиан
3:0
80' Гол
Клих Матеуш
87' Желтая карточка
Дельгадо Марко
90' Желтая карточка
Дахоме Кристиан
1
Миллер
Тайлер
44
Палссон
Виктор
3
Уильямс
Дэррик
23
Пинс
Донован
8
Дуркин
Кристофер
6
Каноуз
Расселл
17
О'Брайен
Льюис
72
Gaoussou
Samake
21
Theodore
Ku-DiPietro
20
Бентеке
Кристиан
43
Клих
Матеуш
1
Бонд
Джонатан
2
Calegari
22
Касерес
Мартин
24
Нил
Джален
3
Julian
Aude
11
Бойд
Тайлер
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
20
Родригес
Мемо
14
Чичарито
6
Пуч
Рикард
Ди Си Юнайтед
3-4-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

М
2:1
М
2:2
М
0:0
М
4:1
М
1:0
М
4:1
М
2:2
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
0:0
М
2:2
М
5:2
М
4:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.29

Среднее время на гол

65
70

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

2.71
0.88

Среднее время на гол

33
102

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

2
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

45
84

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 6 0.43
Фунтас Таксиархис 3 (1) 0.21
Клих Матеуш 2 0.14
Theodore Ku-DiPietro 2 0.14
О'Брайен Льюис 1 0.07
Бирнбом Стив 1 0.07
Дахоме Кристиан 1 0.07
Дуркин Кристофер 1 0.07
Пинс Донован 1 0.07
Грин Джейкоб 1 0.07
Тейшейра Руан 0 0
Сантуш Педру 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Kristian Fletcher 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 2 0.15
Леердам Келвин 1 0.08
Чичарито 1 0.08
Дельгадо Марко 1 0.08
Касерес Мартин 1 0.08
Бойд Тайлер 1 0.08
Пуч Рикард 1 0.08
Нил Джален 1 0.08
Preston Judd 1 0.08
Бругман Гастон 0 0
Родригес Мемо 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентеке Кристиан 4 0
Клих Матеуш 4 0
Каноуз Расселл 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
О'Брайен Льюис 3 0
Пинс Донован 3 0
Найяр Энди 2 0
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Асад Ямиль 1 0
Джазе Моханад 1 0
Грин Джейкоб 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 5 0
Касерес Мартин 2 1
Дельгадо Марко 3 0
Julian Aude 3 0
Чичарито 2 0
Бругман Гастон 2 0
Бойд Тайлер 2 0
Родригес Мемо 2 0
Эдвардс Рахим 2 0
Йовелич Деян 2 0
Нил Джален 2 0
Коста Дуглас 0 1
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Calegari 1 0
Daniel Aguirre 1 0
Preston Judd 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
1
Ди Си Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

4
5
Ди Си Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
3
38%
3
30%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

7
9
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
43%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

16
10
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
7
44%
3
30%
76-90

Пропущено

16
20
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
2
10%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
4
25%
6
30%
61-75
3
19%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1
Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3
Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
5
2
5
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
4
9
1.5
3
9
3
10
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 13 7 2 4 20 - 11 23
2.
Лос-Анджелес
 11 6 4 1 21 - 9 22
3.
Даллас
 0:0 13 6 4 3 15 - 12 22
4.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 12 5 3 4 16 - 16 18
6.
Портленд Тимберс
 13 4 4 5 18 - 19 16
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 12 4 3 5 10 - 10 15
8.
Миннесота Юнайтед
 12 4 3 5 11 - 14 15
9.
Ванкувер Уайткэпс
 12 3 5 4 16 - 14 14
10.
Остин
 0:0 13 3 5 5 12 - 18 14
11.
Реал Солт-Лейк
 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Колорадо Рэпидс
 13 2 6 5 10 - 18 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 13 2 4 7 9 - 17 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:3 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 13 9 3 1 21 - 14 30
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:3 13 7 3 3 19 - 14 24
3.
Нэшвилл
 1:1 14 6 5 3 18 - 9 23
4.
Атланта Юнайтед
 1:1 14 6 4 4 26 - 22 22
5.
Филадельфия Юнион
 3:0 13 6 3 4 20 - 14 21
6.
Орландо Сити
 2:1 13 5 4 4 15 - 16 19
7.
Ди Си Юнайтед
 3:0 14 5 4 5 19 - 16 19
8.
Шарлотт
 1:1 14 5 4 5 19 - 24 19
9.
Коламбус Кру
 2:3 13 5 3 5 25 - 17 18
10.
Нью-Йорк Сити
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 14 3 7 4 10 - 12 16
12.
Интер Майами
 1:2 13 5 0 8 14 - 16 15
13.
Клёб де Фут Монреаль
 1:2 13 5 0 8 12 - 22 15
14.
Чикаго Файр
 1:1 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Торонто
 0:0 14 2 8 4 13 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Даллас
 0:0 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Лос-Анджелес
 5 4 1 0 13 - 4 13
4.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 4 1 1 7 - 1 13
5.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
7.
Портленд Тимберс
 6 3 2 1 11 - 6 11
8.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
9.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:3 6 2 1 3 9 - 10 7
11.
Остин
 0:0 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Миннесота Юнайтед
 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 5 0 3 2 3 - 5 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 1:1 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 1:1 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:3 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Коламбус Кру
 2:3 7 4 2 1 18 - 6 14
6.
Филадельфия Юнион
 3:0 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
8.
Клёб де Фут Монреаль
 1:2 5 4 0 1 9 - 3 12
9.
Интер Майами
 1:2 7 4 0 3 11 - 8 12
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Шарлотт
 1:1 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Чикаго Файр
 1:1 8 2 6 0 11 - 9 12
13.
Ди Си Юнайтед
 3:0 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Торонто
 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
15.
Орландо Сити
 2:1 7 2 2 3 6 - 8 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Сиэтл Саундерс
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
4.
Миннесота Юнайтед
 7 3 0 4 7 - 10 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 0:0 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Остин
 0:0 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 8 1 3 4 5 - 10 6
9.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 6 0 3 3 5 - 9 3
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 0 2 4 3 - 9 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 0 2 4 6 - 13 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:3 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 2:1 6 3 2 1 9 - 8 11
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:3 7 3 1 3 7 - 11 10
3.
Ди Си Юнайтед
 3:0 7 2 2 3 7 - 8 8
4.
Филадельфия Юнион
 3:0 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Шарлотт
 1:1 6 2 1 3 9 - 13 7
6.
Цинциннати
 3:2 5 1 3 1 6 - 9 6
7.
Нэшвилл
 1:1 6 1 3 2 5 - 5 6
8.
Атланта Юнайтед
 1:1 7 1 3 3 10 - 15 6
9.
Коламбус Кру
 2:3 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 7 0 4 3 3 - 7 4
11.
Торонто
 0:0 7 0 4 3 5 - 10 4
12.
Чикаго Файр
 1:1 5 1 0 4 5 - 10 3
13.
Интер Майами
 1:2 6 1 0 5 3 - 8 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 1:2 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Даллас Феррейра Хесус 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 6
Шарлотт Джонс Деррик 6
Нью-Йорк Ред Буллз Кассерес Кристиан 6
Портленд Тимберс Макгро Зак 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Весь список
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    • Желтая карточка
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      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Родригес Мемо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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    Лучшие коэффициенты
    Ди Си Юнайтед
    Ничья
    Лос-Анджелес Гэлакси
    3.10
    4.60
    30.00
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