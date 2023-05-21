Тур: 1. Стадион: Audi Field.
3:0
Второй тайм: 90+'
0'
45' Желтая карточкаРодригес Мемо
65' Желтая карточкаПинс Донован
1:0
71' ГолБентеке Кристиан
2:0
73' ГолДахоме Кристиан
3:0
80' ГолКлих Матеуш
87' Желтая карточкаДельгадо Марко
90' Желтая карточкаДахоме Кристиан
Ход матча
45'
65'
71'
1:0
73'
80'
3:0
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Пинс
Донован
43
Клих
Матеуш
2
Calegari
24
Нил
Джален
11
Бойд
Тайлер
14
Чичарито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Клих МатеушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
-
33 Грин ДжейкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Luis Zamudio
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Gino Vivi
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.29
Среднее время на гол
65
70
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
2.71
0.88
Среднее время на гол
33
102
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
2
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
45
84
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|6
|0.43
|Фунтас Таксиархис
|3 (1)
|0.21
|Клих Матеуш
|2
|0.14
|Theodore Ku-DiPietro
|2
|0.14
|О'Брайен Льюис
|1
|0.07
|Бирнбом Стив
|1
|0.07
|Дахоме Кристиан
|1
|0.07
|Дуркин Кристофер
|1
|0.07
|Пинс Донован
|1
|0.07
|Грин Джейкоб
|1
|0.07
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Сантуш Педру
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Kristian Fletcher
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|2
|0.15
|Леердам Келвин
|1
|0.08
|Чичарито
|1
|0.08
|Дельгадо Марко
|1
|0.08
|Касерес Мартин
|1
|0.08
|Бойд Тайлер
|1
|0.08
|Пуч Рикард
|1
|0.08
|Нил Джален
|1
|0.08
|Preston Judd
|1
|0.08
|Бругман Гастон
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|3
|0
|Пинс Донован
|3
|0
|Найяр Энди
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|5
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Дельгадо Марко
|3
|0
|Julian Aude
|3
|0
|Чичарито
|2
|0
|Бругман Гастон
|2
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Нил Джален
|2
|0
|Коста Дуглас
|0
|1
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Daniel Aguirre
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
1
Ди Си Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
4
5
Ди Си Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
3
38%
3
30%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
7
9
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
43%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
16
10
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
7
44%
3
30%
76-90
Пропущено
16
20
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
2
10%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
4
25%
6
30%
61-75
3
19%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1
Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3
Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
15
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
75
49
39
310
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|2
|4
|20 - 11
|23
|2.
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|4.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|16 - 16
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|10 - 10
|15
|8.
|12
|4
|3
|5
|11 - 14
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|16 - 14
|14
|10.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|12 - 18
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|13
|2
|6
|5
|10 - 18
|12
|13.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|14.
|0:3
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|13
|9
|3
|1
|21 - 14
|30
|2.
|0:3
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|3.
|1:1
|14
|6
|5
|3
|18 - 9
|23
|4.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|26 - 22
|22
|5.
|3:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|6.
|2:1
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|7.
|3:0
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|8.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|19 - 24
|19
|9.
|2:3
|13
|5
|3
|5
|25 - 17
|18
|10.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|11.
|2:1
|14
|3
|7
|4
|10 - 12
|16
|12.
|1:2
|13
|5
|0
|8
|14 - 16
|15
|13.
|1:2
|13
|5
|0
|8
|12 - 22
|15
|14.
|1:1
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|15.
|0:0
|14
|2
|8
|4
|13 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|4.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|10.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|13 - 4
|17
|3.
|1:1
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|0:3
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|2:3
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|6.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|7.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|8.
|1:2
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|9.
|1:2
|7
|4
|0
|3
|11 - 8
|12
|10.
|2:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|11.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|1:1
|8
|2
|6
|0
|11 - 9
|12
|13.
|3:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|15.
|2:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|4.
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|11.
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|12.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|14.
|0:3
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|2.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|3.
|3:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|4.
|3:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|5.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|6.
|3:2
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|7.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|8.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|9.
|2:3
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|10.
|2:1
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|11.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|12.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|13.
|1:2
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|14.
|1:2
|8
|1
|0
|7
|3 - 19
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Даллас
|Феррейра Хесус
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|7 (5)
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|6
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Кассерес Кристиан
|6
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4