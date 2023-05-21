Тур: 1. Стадион: Audi Field.
3:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаРодригес Мемо
65' Желтая карточкаПинс Донован
1:0
71' ГолБентеке Кристиан
2:0
73' ГолДахоме Кристиан
3:0
80' ГолКлих Матеуш
87' Желтая карточкаДельгадо Марко
90' Желтая карточкаДахоме Кристиан
90'+4
Ход матча
45'
65'
71'
1:0
73'
80'
3:0
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Пинс
Донован
43
Клих
Матеуш
2
Calegari
24
Нил
Джален
11
Бойд
Тайлер
14
Чичарито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Клих МатеушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
-
33 Грин ДжейкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Luis Zamudio
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Gino Vivi
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.29
Среднее время на гол
65
70
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
2.71
0.88
Среднее время на гол
33
102
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
2
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
45
84
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|6
|0.43
|Фунтас Таксиархис
|3 (1)
|0.21
|Клих Матеуш
|2
|0.14
|Theodore Ku-DiPietro
|2
|0.14
|О'Брайен Льюис
|1
|0.07
|Бирнбом Стив
|1
|0.07
|Дахоме Кристиан
|1
|0.07
|Дуркин Кристофер
|1
|0.07
|Пинс Донован
|1
|0.07
|Грин Джейкоб
|1
|0.07
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Сантуш Педру
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Kristian Fletcher
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|2
|0.15
|Леердам Келвин
|1
|0.08
|Чичарито
|1
|0.08
|Дельгадо Марко
|1
|0.08
|Касерес Мартин
|1
|0.08
|Бойд Тайлер
|1
|0.08
|Пуч Рикард
|1
|0.08
|Нил Джален
|1
|0.08
|Preston Judd
|1
|0.08
|Бругман Гастон
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|3
|0
|Пинс Донован
|3
|0
|Найяр Энди
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|5
|0
|Дельгадо Марко
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Julian Aude
|3
|0
|Чичарито
|2
|0
|Бругман Гастон
|2
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Нил Джален
|2
|0
|Коста Дуглас
|0
|1
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Daniel Aguirre
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
1
Ди Си Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
4
5
Ди Си Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
12
1
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
13
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
3
38%
5
38%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Забито
7
9
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
43%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
19
10
4 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
4
21%
2
20%
61-75
8
42%
3
30%
76-90
Пропущено
16
23
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
6%
2
9%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
19%
5
22%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
4
25%
8
35%
61-75
3
19%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1
Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3
Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
33
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
76
59
310
410
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 9
|25
|2.
|0:1
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|3.
|4:0
|12
|7
|1
|4
|26 - 13
|22
|4.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|5.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|6.
|1:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|7.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|8.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|11 - 11
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|12.
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|0:4
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|0:1
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|6.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|7.
|4:0
|6
|4
|0
|2
|16 - 5
|12
|8.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|0:4
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|3.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|9.
|0:4
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|1:0
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|6
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Кассерес Кристиан
|6