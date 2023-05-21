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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
2:1
Второй тайм: 88'
Клёб де Фут Монреаль
0'
16' Желтая карточка
Камашо Руди
1:0
23' Гол
Рейес Андрес
1:1
29' Гол
Уотерман Джоэл
32' Желтая карточка
Дюк Брайс
2:1
40' Гол
Бёрк Кори
45' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
65' Желтая карточка
Эррера Аарон
1
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
5
Peter
Stroud
23
Кассерес
Кристиан
19
Кармона
Викельман
16
Йервуд
Дрю
21
Фернандес
Омир
7
Бёрк
Кори
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэл
22
Эррера
Аарон
29
Шуэньер
Матьё
2
Ваньяма
Виктор
11
Ласситер
Ариэль
10
Дюк
Брайс
9
Оффор
Чинонсо
21
Лаппалайнен
Ласси
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Клёб де Фут Монреаль
3-4-3

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Клёб де Фут Монреаль

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

84.6%
38.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед

28 матчей

42.9%
10.7%
46.4%
12 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

М
2:0
М
0:1
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
4:1
М
3:0
М
1:2
М
3:0
М
3:1
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
3:1
М
3:0
М
2:1
М
1:1
ЛЧК
1:1
ЛЧК
1:0
М
4:2
М
2:2
М
4:0
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:2

Голы

Всего голов

32
8

Голов в среднем за матч

2.29
0.57

Среднее время на гол

39
157

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

56
22

Голов в среднем за матч

2
0.79

Тотал матчей

2.5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

45
114

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейес Андрес 2 0.14
Бёрк Кори 2 0.14
Фернандес Омир 2 0.14
Лима Лукас II 1 0.07
Ванзейр Данте 1 0.07
Барлоу Том 1 0.07
Elias Manoel 1 0.07
Толкин Джон 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 3 (1) 0.23
Шуэньер Матьё 2 0.15
Оффор Чинонсо 2 0.15
Лаппалайнен Ласси 1 0.08
Дюк Брайс 1 0.08
Уотерман Джоэл 1 0.08
Эррера Аарон 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 6 0
Рейес Андрес 5 0
Данкан Кайл 5 0
Нилис Шон 4 0
Бёрк Кори 3 0
Толкин Джон 3 0
Барлоу Том 2 0
Фернандес Омир 2 0
Elias Manoel 2 0
Харпер Кэмерон 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Нилис Дилан 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Peter Stroud 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 5 0
Камашо Руди 3 1
Ваньяма Виктор 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Эррера Аарон 3 0
Корбо Габриэле 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Ласситер Ариэль 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Кэмпбелл Джордж 1 0
Торкельссон Роберт-Орри 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Дюк Брайс 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0
Ри Шон 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Клёб де Фут Монреаль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
1
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Клёб де Фут Монреаль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
7
Нью-Йорк Ред Буллз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Клёб де Фут Монреаль
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

6
8

Голы по времени матча

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Пропущено

4
16
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
50%
6
38%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
1
25%
4
25%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
5
50%
3
30%
76-90

Пропущено

9
21
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
3
33%
6
29%
31-45
1
11%
6
29%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
2
22%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Клёб де Фут Монреаль

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:0
5 раз 42%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
4 раза 33%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Клёб де Фут Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
5
7
1
12
1.5
5
7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 13 7 2 4 20 - 11 23
2.
Лос-Анджелес
 11 6 4 1 21 - 9 22
3.
Даллас
 0:0 13 6 4 3 15 - 12 22
4.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 12 5 3 4 16 - 16 18
6.
Портленд Тимберс
 13 4 4 5 18 - 19 16
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 12 4 3 5 10 - 10 15
8.
Миннесота Юнайтед
 12 4 3 5 11 - 14 15
9.
Ванкувер Уайткэпс
 12 3 5 4 16 - 14 14
10.
Остин
 0:0 13 3 5 5 12 - 18 14
11.
Реал Солт-Лейк
 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Колорадо Рэпидс
 13 2 6 5 10 - 18 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 13 2 4 7 9 - 17 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:3 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 13 9 3 1 21 - 14 30
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:3 13 7 3 3 19 - 14 24
3.
Нэшвилл
 1:1 14 6 5 3 18 - 9 23
4.
Атланта Юнайтед
 1:1 14 6 4 4 26 - 22 22
5.
Филадельфия Юнион
 3:0 13 6 3 4 20 - 14 21
6.
Орландо Сити
 2:1 13 5 4 4 15 - 16 19
7.
Ди Си Юнайтед
 3:0 14 5 4 5 19 - 16 19
8.
Шарлотт
 1:1 14 5 4 5 19 - 24 19
9.
Коламбус Кру
 2:3 13 5 3 5 25 - 17 18
10.
Нью-Йорк Сити
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 14 3 7 4 10 - 12 16
12.
Интер Майами
 1:2 13 5 0 8 14 - 16 15
13.
Клёб де Фут Монреаль
 1:2 13 5 0 8 12 - 22 15
14.
Чикаго Файр
 1:1 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Торонто
 0:0 14 2 8 4 13 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Даллас
 0:0 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Лос-Анджелес
 5 4 1 0 13 - 4 13
4.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 4 1 1 7 - 1 13
5.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
7.
Портленд Тимберс
 6 3 2 1 11 - 6 11
8.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
9.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:3 6 2 1 3 9 - 10 7
11.
Остин
 0:0 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Миннесота Юнайтед
 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 5 0 3 2 3 - 5 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 1:1 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 1:1 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:3 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Коламбус Кру
 2:3 7 4 2 1 18 - 6 14
6.
Филадельфия Юнион
 3:0 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
8.
Клёб де Фут Монреаль
 1:2 5 4 0 1 9 - 3 12
9.
Интер Майами
 1:2 7 4 0 3 11 - 8 12
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Шарлотт
 1:1 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Чикаго Файр
 1:1 8 2 6 0 11 - 9 12
13.
Ди Си Юнайтед
 3:0 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Торонто
 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
15.
Орландо Сити
 2:1 7 2 2 3 6 - 8 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Сиэтл Саундерс
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
4.
Миннесота Юнайтед
 7 3 0 4 7 - 10 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 0:0 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Остин
 0:0 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 8 1 3 4 5 - 10 6
9.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 6 0 3 3 5 - 9 3
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 0 2 4 3 - 9 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 0 2 4 6 - 13 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:3 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 2:1 6 3 2 1 9 - 8 11
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:3 7 3 1 3 7 - 11 10
3.
Ди Си Юнайтед
 3:0 7 2 2 3 7 - 8 8
4.
Филадельфия Юнион
 3:0 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Шарлотт
 1:1 6 2 1 3 9 - 13 7
6.
Цинциннати
 3:2 5 1 3 1 6 - 9 6
7.
Нэшвилл
 1:1 6 1 3 2 5 - 5 6
8.
Атланта Юнайтед
 1:1 7 1 3 3 10 - 15 6
9.
Коламбус Кру
 2:3 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 7 0 4 3 3 - 7 4
11.
Торонто
 0:0 7 0 4 3 5 - 10 4
12.
Чикаго Файр
 1:1 5 1 0 4 5 - 10 3
13.
Интер Майами
 1:2 6 1 0 5 3 - 8 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 1:2 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Даллас Феррейра Хесус 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 6
Шарлотт Джонс Деррик 6
Нью-Йорк Ред Буллз Кассерес Кристиан 6
Портленд Тимберс Макгро Зак 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      32'
      Брюс Дьюк получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Джордж Кэмпбелл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Джоэль Уотерман бьет в цель!
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      23'
      Г О О О О Л - Рейес Андрес бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Камашо Руди получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Ничья
    Клёб де Фут Монреаль
    1.69
    3.50
    5.00
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