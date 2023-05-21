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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
2:1
Конец матча
Клёб де Фут Монреаль
0'
16' Желтая карточка
Камашо Руди
1:0
23' Гол
Рейес Андрес
1:1
29' Гол
Уотерман Джоэл
32' Желтая карточка
Дюк Брайс
2:1
40' Гол
Бёрк Кори
45' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
65' Желтая карточка
Эррера Аарон
90'+7
1
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
5
Peter
Stroud
23
Кассерес
Кристиан
19
Кармона
Викельман
16
Йервуд
Дрю
21
Фернандес
Омир
7
Бёрк
Кори
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэл
22
Эррера
Аарон
29
Шуэньер
Матьё
2
Ваньяма
Виктор
11
Ласситер
Ариэль
10
Дюк
Брайс
9
Оффор
Чинонсо
21
Лаппалайнен
Ласси
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Клёб де Фут Монреаль
3-4-3

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Клёб де Фут Монреаль

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

84.6%
38.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед

28 матчей

42.9%
10.7%
46.4%
12 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

М
2:0
М
0:1
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
4:1
М
3:0
М
1:2
М
3:0
М
3:1
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
3:1
М
3:0
М
2:1
М
1:1
ЛЧК
1:1
ЛЧК
1:0
М
4:2
М
2:2
М
4:0
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:2

Голы

Всего голов

32
8

Голов в среднем за матч

2.29
0.57

Среднее время на гол

39
157

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

56
22

Голов в среднем за матч

2
0.79

Тотал матчей

2.5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

45
114

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейес Андрес 2 0.14
Бёрк Кори 2 0.14
Фернандес Омир 2 0.14
Лима Лукас II 1 0.07
Ванзейр Данте 1 0.07
Барлоу Том 1 0.07
Elias Manoel 1 0.07
Толкин Джон 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 3 (1) 0.23
Шуэньер Матьё 2 0.15
Оффор Чинонсо 2 0.15
Лаппалайнен Ласси 1 0.08
Дюк Брайс 1 0.08
Уотерман Джоэл 1 0.08
Эррера Аарон 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 6 0
Рейес Андрес 5 0
Данкан Кайл 5 0
Нилис Шон 4 0
Бёрк Кори 3 0
Толкин Джон 3 0
Барлоу Том 2 0
Фернандес Омир 2 0
Elias Manoel 2 0
Харпер Кэмерон 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Нилис Дилан 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Peter Stroud 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 5 0
Камашо Руди 3 1
Ваньяма Виктор 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Эррера Аарон 3 0
Корбо Габриэле 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Ласситер Ариэль 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Кэмпбелл Джордж 1 0
Торкельссон Роберт-Орри 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Дюк Брайс 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0
Ри Шон 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Клёб де Фут Монреаль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Клёб де Фут Монреаль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
7
Нью-Йорк Ред Буллз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Клёб де Фут Монреаль
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

5
18
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
2
40%
7
39%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
1
20%
4
22%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
42%
3
27%
76-90

Пропущено

10
23
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
17%
16-30
3
30%
7
30%
31-45
1
10%
6
26%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
2
20%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Клёб де Фут Монреаль

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:0
5 раз 38%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Клёб де Фут Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
5
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
6
7
2
12
1.5
5
8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 12 7 4 1 22 - 9 25
2.
Сиэтл Саундерс
 0:1 14 7 2 5 20 - 12 23
3.
Сент-Луис Сити
 12 7 1 4 26 - 13 22
4.
Даллас
 13 6 4 3 16 - 13 22
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 13 5 3 5 16 - 17 18
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 13 4 5 4 17 - 14 17
7.
Портленд Тимберс
 0:0 14 4 5 5 18 - 19 17
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 13 4 4 5 11 - 14 16
9.
Остин
 13 4 4 5 13 - 18 16
10.
Хьюстон Динамо
 12 4 3 5 11 - 11 15
11.
Реал Солт-Лейк
 13 4 3 6 13 - 22 15
12.
Колорадо Рэпидс
 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 13 9 3 1 21 - 14 30
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 13 7 3 3 19 - 14 24
4.
Атланта Юнайтед
 14 6 4 4 28 - 24 22
5.
Филадельфия Юнион
 13 6 3 4 20 - 14 21
6.
Орландо Сити
 13 5 4 4 16 - 16 19
7.
Ди Си Юнайтед
 14 5 4 5 19 - 16 19
8.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
9.
Шарлотт
 14 5 3 6 19 - 25 18
10.
Нью-Йорк Сити
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 14 3 7 4 10 - 12 16
12.
Интер Майами
 13 5 0 8 14 - 17 15
13.
Клёб де Фут Монреаль
 13 5 0 8 12 - 22 15
14.
Чикаго Файр
 13 3 6 4 18 - 21 15
15.
Торонто
 14 2 7 5 13 - 18 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 6 5 1 0 14 - 4 16
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
5.
Хьюстон Динамо
 6 4 1 1 7 - 1 13
6.
Сиэтл Саундерс
 0:1 7 4 1 2 12 - 4 13
7.
Сент-Луис Сити
 6 4 0 2 16 - 5 12
8.
Портленд Тимберс
 0:0 7 3 3 1 11 - 6 12
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 5 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
6.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
8.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
9.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
12.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
13.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
14.
Торонто
 7 2 4 1 8 - 7 10
15.
Орландо Сити
 7 2 2 3 6 - 8 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Сиэтл Саундерс
 0:1 7 3 1 3 8 - 8 10
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 8 3 1 4 7 - 10 10
4.
Лос-Анджелес
 1:0 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Реал Солт-Лейк
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Остин
 6 2 1 3 6 - 11 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 0:0 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 6 0 3 3 5 - 9 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 7 0 2 5 6 - 14 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
3.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
4.
Ди Си Юнайтед
 7 2 2 3 7 - 8 8
5.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 7 - 9 7
6.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
7.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
8.
Атланта Юнайтед
 7 1 3 3 12 - 17 6
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
11.
Чикаго Файр
 5 1 0 4 5 - 10 3
12.
Интер Майами
 6 1 0 5 3 - 8 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 6
Шарлотт Джонс Деррик 6
Нью-Йорк Ред Буллз Кассерес Кристиан 6
Весь список
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    • Желтая карточка
      32'
      Брюс Дьюк получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Джордж Кэмпбелл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Джоэль Уотерман бьет в цель!
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Рейес Андрес бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Камашо Руди получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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