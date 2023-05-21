Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
2:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаКамашо Руди
1:0
23' ГолРейес Андрес
1:1
29' ГолУотерман Джоэл
32' Желтая карточкаДюк Брайс
2:1
40' ГолБёрк Кори
45' Желтая карточкаКассерес Кристиан
65' Желтая карточкаЭррера Аарон
90'+7
Ход матча
16'
23'
1:0
29'
32'
40'
2:1
65'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
22
Эррера
Аарон
10
Дюк
Брайс
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
98 Ндам ХассанЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
-
11 Elias Manoel
-
-
Главный тренер: Troy Lesesne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ри ШонПолузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Клёб де Фут Монреаль
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
84.6%
38.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед
28 матчей
42.9%
10.7%
46.4%
12 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
8
Голов в среднем за матч
2.29
0.57
Среднее время на гол
39
157
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
56
22
Голов в среднем за матч
2
0.79
Тотал матчей
2.5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
45
114
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейес Андрес
|2
|0.14
|Бёрк Кори
|2
|0.14
|Фернандес Омир
|2
|0.14
|Лима Лукас II
|1
|0.07
|Ванзейр Данте
|1
|0.07
|Барлоу Том
|1
|0.07
|Elias Manoel
|1
|0.07
|Толкин Джон
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.23
|Шуэньер Матьё
|2
|0.15
|Оффор Чинонсо
|2
|0.15
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.08
|Дюк Брайс
|1
|0.08
|Уотерман Джоэл
|1
|0.08
|Эррера Аарон
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|6
|0
|Рейес Андрес
|5
|0
|Данкан Кайл
|5
|0
|Нилис Шон
|4
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Elias Manoel
|2
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Эдельман Даниэль
|1
|0
|Peter Stroud
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|5
|0
|Камашо Руди
|3
|1
|Ваньяма Виктор
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Эррера Аарон
|3
|0
|Корбо Габриэле
|2
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Ласситер Ариэль
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Салиба Натан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Ри Шон
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Клёб де Фут Монреаль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
2
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Клёб де Фут Монреаль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
7
Нью-Йорк Ред Буллз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Клёб де Фут Монреаль
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
6
9
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
5
18
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
2
40%
7
39%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
1
20%
4
22%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
42%
3
27%
76-90
Пропущено
10
23
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
17%
16-30
3
30%
7
30%
31-45
1
10%
6
26%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
2
20%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Клёб де Фут Монреаль
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:0
5 раз 38%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Клёб де Фут Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
41
25
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
67
212
58
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 9
|25
|2.
|0:1
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|3.
|12
|7
|1
|4
|26 - 13
|22
|4.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|5.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|6.
|1:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|7.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|8.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|11 - 11
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|12.
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|0:1
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|6.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|7.
|6
|4
|0
|2
|16 - 5
|12
|8.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|3.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|1:0
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|6
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Кассерес Кристиан
|6